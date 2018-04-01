Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Танк с ядерной силовой установкой покажут на параде в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа планирует продемонстрировать на предстоящем ноябрьском военном параде в Вашингтоне образцы новейших вооружений. По словам заместителя руководителя главного управления по агитации и пропаганде Пентагона Арчи Фейкера, среди прочей новейшей американской техники по центральным улицам Вашингтона пройдут современные модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.
Издание The Washington Truth приводит заявление неназванного источника, близкого к ядерной триаде США:
Американский производитель танковых ядерных силовых установок подтверждает эту информацию, отмечая, что теперь они точно сделают Америку сильнее.
Для справки: в связи с использованием новейших технологий у танка «Abrams-NF» - две башни. В одной из них работает группа исследователей из опытной лаборатории Айдахо, занятых своевременным отводом избытков тяжёлой воды и превентивным демонтажем ключами на 18 топливных сборок компании Westinghouse в случае подлёта к танку ракеты ПТРК.
Из интервью с мехводом «Abrams-NF», доктором технических наук, автором монографии «Домашние рецепты ядерного синтеза», капралом Мэтью Изи:
«Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!
Издание The Washington Truth приводит заявление неназванного источника, близкого к ядерной триаде США:
Арчи Фейкер в ходе приватной беседы сообщил, что до пяти танков «Abrams-NF» с ядерной силовой установкой пройдут мимо Капитолийского холма, на котором будет находиться трибуна президента. За танками будет следовать мотоциклетная группа инспекторов МАГАТЭ, которые призваны замерять уровень радиации в округе Колумбия. В целях безопасности, на президенте будет надет специальный фартук со свинцовыми пластинами – поверх бронежилета.
Американский производитель танковых ядерных силовых установок подтверждает эту информацию, отмечая, что теперь они точно сделают Америку сильнее.
Для справки: в связи с использованием новейших технологий у танка «Abrams-NF» - две башни. В одной из них работает группа исследователей из опытной лаборатории Айдахо, занятых своевременным отводом избытков тяжёлой воды и превентивным демонтажем ключами на 18 топливных сборок компании Westinghouse в случае подлёта к танку ракеты ПТРК.
Из интервью с мехводом «Abrams-NF», доктором технических наук, автором монографии «Домашние рецепты ядерного синтеза», капралом Мэтью Изи:
Извините, не могу долго говорить. Установка вышла на заданную мощность. Планируем к обеду своим ходом дойти до Эстонии.
«Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти