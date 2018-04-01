14:48 01 апреля
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Танк с ядерной силовой установкой покажут на параде в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продемонстрировать на предстоящем ноябрьском военном параде в Вашингтоне образцы новейших вооружений. По словам заместителя руководителя главного управления по агитации и пропаганде Пентагона Арчи Фейкера, среди прочей новейшей американской техники по центральным улицам Вашингтона пройдут современные модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.

Издание The Washington Truth приводит заявление неназванного источника, близкого к ядерной триаде США:
Арчи Фейкер в ходе приватной беседы сообщил, что до пяти танков «Abrams-NF» с ядерной силовой установкой пройдут мимо Капитолийского холма, на котором будет находиться трибуна президента. За танками будет следовать мотоциклетная группа инспекторов МАГАТЭ, которые призваны замерять уровень радиации в округе Колумбия. В целях безопасности, на президенте будет надет специальный фартук со свинцовыми пластинами – поверх бронежилета.


Танк с ядерной силовой установкой покажут на параде в Вашингтоне



Американский производитель танковых ядерных силовых установок подтверждает эту информацию, отмечая, что теперь они точно сделают Америку сильнее.

Для справки: в связи с использованием новейших технологий у танка «Abrams-NF» - две башни. В одной из них работает группа исследователей из опытной лаборатории Айдахо, занятых своевременным отводом избытков тяжёлой воды и превентивным демонтажем ключами на 18 топливных сборок компании Westinghouse в случае подлёта к танку ракеты ПТРК.

Из интервью с мехводом «Abrams-NF», доктором технических наук, автором монографии «Домашние рецепты ядерного синтеза», капралом Мэтью Изи:
Извините, не могу долго говорить. Установка вышла на заданную мощность. Планируем к обеду своим ходом дойти до Эстонии.

«Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!

Использованы фотографии: Фейсбук
96

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Комментарии 98

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:26
    модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.

    Учитывая,сколько отведено времени танку в реальном бою...затея очень сомнительная. Но видимо матрассы,после заявления Путина решили на все ставить ЯСУ. Похоже на паранойю.
    П.С.Стёб засчитан. wassat
    НЕКСУС
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:28
      С первым апреля!Товарищи..
      Цитата: НЕКСУС
      модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.

      Учитывая,сколько отведено времени танку в реальном бою...затея очень сомнительная. Но видимо матрассы,после заявления Путина решили на все ставить ЯСУ. Похоже на паранойю.
      210окв
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:32
        Цитата: 210окв
        С первым апреля!Товарищи..

        Что самое смешное будет,если США действительно представят танк с ЯСУ. laughing Тогда администрацию ВО надо будет отправлять на Битву экстрасенсов. laughing
        НЕКСУС
        1. Например Сегодня, 10:36
          Арчи Фейкер в ходе приватной беседы сообщил
          - wassat laughing lol
          С первым апреля!!!

          С вербным воскресеньем всех!!!!
          Например
          1. Комментарий был удален.
          2. krot (Павел) Сегодня, 14:21
            Даже логически поразмыслить: США вообще хотели еще совсем недавно в 2014 году от танков отказываться..) Пусть сначало сделают с необитаемой башней)
            krot
        2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:49
          Цитата: НЕКСУС
          если США действительно представят танк с ЯСУ


          Дата принятия такой ядерной бомбы гарантированно уничтожающей экипаж и союзников на вооружение тоже будет первого апреля
          Vadivak
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:16
            Повеселили , всех с первым апреля. good
            cniza
        3. andj61 (Андрей) Сегодня, 12:22
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: 210окв
          С первым апреля!Товарищи..

          Что самое смешное будет,если США действительно представят танк с ЯСУ. laughing Тогда администрацию ВО надо будет отправлять на Битву экстрасенсов. laughing

          С первым апреля! Арчи Фейкер - это зачётно! bully
          andj61
        4. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:36
          Цитата: НЕКСУС
          Тогда администрацию ВО надо будет отправлять на Битву экстрасенсов.

          Дык, уже можно. yes Если не ошибаюсь, в прошлом году первого апреля на ВО вышла новость о появлении в Сирии Т-50(ныне Су-57). Все прикололись, посмеялись... wassat
          Paranoid50
        5. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:38
          Цитата: НЕКСУС
          Что самое смешное будет,если США действительно представят танк с ЯСУ

          Срочно на снабжение американским танкистам и инспекторам магатэ, свинцовые трусы. laughing
          Orionvit
    2. Комментарий был удален.
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:34
        Юмор для солдата - инструмент жизненно важный!
        Сперва и сам бегло прочитал - у меня чуть глаз не выпал... С первым апреля, товарищи! laughing
        Alex-a832
      2. san4es Сегодня, 10:43
        Цитата: Sefevi
        Не к лицу серьёзному сайту опускаться до ребячества..

        hi Впервые концепция атомного танка в США прорабатывалась в ходе конференции Question Mark III, посвящённой перспективам развития бронетехники и проводившейся в Детройте в июне 1954 года. Помимо проекта, предлагавшего использование ядерного реактора на мобильном бронированном шасси для питания колонн техники во время марш-бросков, что позволило бы бронетехнике вступать в бой, имея полный запас хода, были представлены и концепции танка с индивидуальной ядерной энергетической установкой.


        Модель танка TV-1, представленная на конференции Question Mark III
        san4es
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:47
          Цитата: san4es
          Модель танка TV-1

          Мне одному показалось, что этот танк - где-то немного беременный?
          Голован Джек
          1. san4es Сегодня, 10:58
            Цитата: Голован Джек
            ... немного беременный?

            hi ...роды не состоялись..
            Помимо проекта, предлагавшего использование ядерного реактора на мобильном бронированном шасси для питания колонн техники во время марш-бросков, что позволило бы бронетехнике вступать в бой, имея полный запас хода, были представлены и концепции танка с индивидуальной ядерной энергетической установкой.

            ...Хотя в СССР была создана:
            ТЭС-3 — транспортабельная атомная электростанция, перевозимая на четырёх самоходных гусеничных шасси, созданных на базе тяжёлого танка Т-10. ТЭС-3 вступила в опытную эксплуатацию в 1961 году. Впоследствии программа была свёрнута. В 80-х годах дальнейшее развитие идея транспортабельных крупноблочных атомных электростанций небольшой мощности получила в виде ТЭС-7 и ТЭС-8.
            san4es
          2. ромул (Егор) Сегодня, 11:57
            Имяннно, причем - 1 апреля (слишком просто) даже не постебаться)
            ромул
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:38
      Ага. Если их танк с ядерным движком подстрелят в бою, то движок легко снимается и помещается в рюкзаке у любого выжившего члена экипажа. Надо бы и нам эту технологию перенять. lol
      сибиралт
      1. myrzilka (Руслан) Сегодня, 11:50
        Цитата: сибиралт
        то движок легко снимается и помещается в рюкзаке у любого выжившего члена экипажа.

        Любого выжившего танкиста, из этого экипажа, очень легко обнаружить издалека....по нежному, светло-зеленому свечению, и забрать у него двигатель. Эвакуация выжившего танкиста не предусмотрена......а зачем?
        myrzilka
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:54
      Всех с 1 апреля !!! hi drinks
      Ядерный танк , неплохая шутка laughing good .
      Spartanez300
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:41
        Цитата: Spartanez300
        Ядерный танк , неплохая шутка

        А свинцовый фартук у президента? А также инспекторы на мотоциклах. laughing Зачётно.
        Orionvit
        1. myrzilka (Руслан) Сегодня, 14:44
          Цитата: Orionvit
          А свинцовый фартук у президента?

          Зачем Трампу свинцовый фартук? Вы посмотрите на его пересоляренный фэйс )))) такому радиация нипочем))))
          myrzilka
    5. Axon Сегодня, 11:18
      ща они достанут ядреный "Форд"
      Axon
    6. антивирус Сегодня, 11:33
      чё смеетесь?
      -это правда! есть у них и мотоцыклы с ЯУ
      антивирус
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:51
        Кругосветное путешествие на танке без дозаправки. С праздником drinks
        ul_vitalii
        1. антивирус Сегодня, 11:54
          это у нас конструкции мотоциклов от немцев еще остались . а американцы не заморачиваются на традициях-смело вперед прут, напролом.
          И с ЯУ мотоцикл --для освоения Луны и Марса.
          антивирус
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:34
        Цитата: антивирус
        чё смеетесь? -это правда! есть у них и мотоцыклы с ЯУ

        Фи...Мы ещё в Союзе на чешских атомных ЯВАх катались!
        sabakina
        1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 12:49
          Тю Ява , у меня вот в детстве велосипед "уралец" был с ядерными педалями , или с ядренными ? Блин уже не помню !!!
          Дядя Ваня Сусанин
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:52
            Вань, "Уралец" был на уране, "ЯВА" на плутонии. wink
            sabakina
    7. Маз Сегодня, 12:05
      «Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!
      [b]читать надо до конца статьи       laughing
      Маз
    8. вадим dok (марусев) Сегодня, 12:05
      Вы забыли ,что сегодня 1 апреля!
      вадим dok
    9. Комментарий был удален.
    10. Анхель-Мозес Бауэр (Анхель-Мозес Бауэр) Сегодня, 12:34
      Я вот помню, читал о разработке в СССР сверх секретного проекта подземного летающего танка, для победы над всеми перспективными потенциальными партнёрами. По замыслу разработчиков, танк должен был под землёй достигать территории противника со скоростью 1300 км\ч при помощи сверхзвуковой буровой установки. После выхода на поверхность в тылу врага, взлетал на гиперзвуке в стратосферу, благодаря квантовому реактору холодного синтеза, и оттуда стрелял по ошеломлённому противнику облаком бозонов Хиггса. При попадании вызывая у жертвы хронический метеоризм, энурез, педикулёз, депрессию и неутолимое желание капитулировать, чем приводил всю армию врага в полную небоеспособность. Но к великому сожалению данный проект не был одобрен на политбюро из-за его негуманности. ;)
      Анхель-Мозес Бауэр
    11. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 12:38
      С первым апреля, технари!
      ШУРУМ -БУРУМ
    12. papas-57 (PAPAS-57) Сегодня, 12:47
      С первым апреля!!! Хороший прикол. Хотя шутка про танк с ЯУ дебильская. Гораздо интереснее: ''В целях безопасности, на президенте будет надет специальный фартук со свинцовыми пластинами – поверх бронежилета.'' А если лямки порвутся и фартук ступни отрубит?
      papas-57
    13. poquello (poquello) Сегодня, 13:26
      Цитата: НЕКСУС
      П.С.Стёб засчитан.

      не канает, вертикальный взлёт в описание не включили
      poquello
  2. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 10:27
    Арчи ФЕЙКер в ходе приватной беседы..... расходимся laughing
    GABALIS
  3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:27
    Ну вы блин даете..Я прям возбудился не на шутку..хе хе Подкололи четко !
    МИХАН
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:14
      ну Вы это.... пивком её... пивком!!!
      д^Амир
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:48
        Цитата: д^Амир
        ну Вы это.... пивком её... пивком!!!

        Пойду боярышника хлопну ...хе хе На радость "товаищам"..

        Ну за танки мужики.. drinks НАШИ!
        МИХАН
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:29
      Сейчас прибегут подники и начнут защищать это "новшество" laughing
      Incvizitor
  4. туц Сегодня, 10:29
    классный розыгрыш ;-)
    туц
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:07
      Цитата: туц
      классный розыгрыш ;-)

      А что если авторы случайно раскрыли главный секрет Пентагона? Вот там сейчас кипешь начался - Утечка! Хакеры! Шпионы! А вообще зачётно поглумились))) С 1 апреля!
      Ныробский
  5. Комментарий был удален.
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:29
    Спасибо за здоровый юмор! wassat drinks !!!
    Геркулесыч
  7. Fedorovich (Борис Годунов) Сегодня, 10:34
    Самое смешное, что проекты такие были...
    Fedorovich
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:36
    Цитата: НЕКСУС
    Учитывая,сколько отведено времени танку в реальном бою...затея очень сомнительная.

    -----------------------
    Тоже об этом подумал. Но видимо подобный танк обладает и другими возможностями. laughing laughing
    Altona
    1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 10:42
      Ага, красиво взрываться при его поражении
      Ваше благородие
  9. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 10:37
    Да уж, не сразу вспомнил что сегодня день юмора good
    Ваше благородие
  10. RoninO (Д) Сегодня, 10:38
    уууччитывая ! 1 апреля , мона и сто танкофф прокатить !
    RoninO
  11. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 10:38
    С 1 апреля!!! laughing
    Zlat070
  12. NKVD (Игорь) Сегодня, 10:40
    С первым апреля laughing
    NKVD
  13. Канонир (Дмитрий) Сегодня, 10:40
    С первым апреля.
    Канонир
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:41
    Вот блин, чудаки на букву "М"!!!
    Сами себя радиацией потравят и опять разорутся, что Россия их к этому подтолкнула!!!
    Хотя честно, НЕ ВЕРЮ!!!!
    Даже если взять установку на базе спутниковых радиоизотопных генераторов и то бред. У матрасников нужного изотопа (не помню точно как он называется sad ) не производится уже больше десятка лет, они в России закупались для своих спутниковых программ. Опять же, вряд ли мощности хватит. Ставить же полноценный реактор, вообще бред, там одна противорадиоционная защита поболее самого танка будет.
    А если поломки в эксплуатации, боевые повреждения?
    БРЕД!!!!
    С ПРАЗДНИКОМ 1-го АПРЕЛЯ!!! laughing
    К-50
  15. revnagan (Алексей) Сегодня, 10:42
    С Первым Апреля,уважаемые завсегдатаи сайта!шутка понравилась.
    revnagan
  16. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:44
    Издание The Washington Truth - Вашингтонская Правда good Улыбнуло
    мыслитель
  17. VeteranVSSSR (Геннадий) Сегодня, 10:47
    Главный гебельс Арчи ФЕЙКер в приватной беседе сообщил: ,,...''
    А вдоль дороги мертвые с косами стоят...
    _Брехня!!!
    VeteranVSSSR
  18. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 10:47
    Только в конце обзору увидал поздравления с 1 апреля laughing laughing
    Тургон
  19. Лерыч (Валерий) Сегодня, 10:48
    Радует,что товарищь Трамп скучает по Родине.Парады начал проводить.Слышал что Ким Чен Ына пригласил,рядом постоять.Борт с Северо Корейскими солдатками уже совершил промежуточную посадку в Дарвине (Австралия).Обещал 9 мая Красную поцеловать,когда по ней Армата проедет. Слухи,конечно... Всех с 1 АПРЕЛЯ!
    Лерыч
  20. japs (Юрий) Сегодня, 10:53
    "... По словам заместителя руководителя главного управления по агитации и пропаганде Пентагона Арчи Фейкера..."

    Шутники! Зачем Вы такую чепуху сочиняете? Не смешно, от слова никак...
    japs
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:56
      Цитата: japs
      "... По словам заместителя руководителя главного управления по агитации и пропаганде Пентагона Арчи Фейкера..."
      Шутники! Зачем Вы такую чепуху сочиняете? Не смешно, от слова никак...

      На святое покусились? sad
      Николай Фёдоров
  21. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:53
    С 1-м апреля всех laughing
    Нормаль ок
  22. Deadушка (Виталий) Сегодня, 10:56
    в связи с использованием новейших технологий у танка «Abrams-NF» - две башни

    laughing
    В этот реактор свободно уместиться
    Deadушка
  23. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:00
    Хорошая мысль про свинцовые трусы для Трампа,ещё бы на голову что нибудь освежающее. lol
    HAM
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:46
      Цитата: HAM
      ещё бы на голову что нибудь освежающее.

      yes
      Владимирец
  24. sib.ataman Сегодня, 11:02
    Трампу свинцовый колпак на башку! Поверившим в эту шутку тоже! Жалко что шутка, а то представляете какая перемога была бы? Бахнул такой танчик , и весь наступающий контингент в пепел. Красота! И огромной армии не нужно держать, бахай ядерные танчики - и всё!
    sib.ataman
  25. кедр (Евгений) Сегодня, 11:03
    Ничё себе... Если у него только кнопка "Пуск", а останова нет, как на нашей крылатке с ядерным двигателем, то этож сколько раз оно вокруг земли может крутануться? Это выходит, это выходит ему и пушки не надо, оно всех и всё и так гусеницами передавит. Всё, нам хана. Пойду напьюсь. Ведро воды заменяет сто грамм спирта...
    Всех с первым апреля. Слава Богу дожили!
    кедр
  26. freddyk (Александр) Сегодня, 11:06
    Подскажите, где можно достать эти "Домашние рецепты ядерного синтеза" доктора наук капрала Изи? Очень надо.
    freddyk
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:52
      Цитата: freddyk
      Подскажите, где можно достать эти "Домашние рецепты ядерного синтеза" доктора наук капрала Изи? Очень надо.

      Вам надо 1-е издание оригинальное, или подойдёт 2-е отредактированное и дополненное (ред. Б.Джонсон)?
      Николай Фёдоров
      1. freddyk (Александр) Сегодня, 12:14
        Джонсону не доверяю. Он с Фейкером одна команда.
        freddyk
  27. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:11
    Неплохо.
    Про "мотоциклетную группу инспекторов МАГАТЭ" зря, переиграл.
    Им больше подойдут конные разъезды психиатров на всех перекрёстках страны.
    Mestny
  28. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:11
    В статье допущена неточность - в параде будет участвовать не "Абрамс" М1, а "Крайслер" TV8 с ЯСУ образца 1959 года laughing

    Оператор
  29. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:12
    Уважаемые Коллеги!!!!!!!!С Первым Апреля!!!!!!!!!!!!!!!! drinks good good
    д^Амир
  30. parkello (Ёргос) Сегодня, 11:17
    плюсанул за шутку ...честно говоря я повелся .даже не смотря на откровенный бред про фартук со свинцовыми пластинами поверх бронежилета...ржу ...а ведь только что сам хотел запостить у себя для других фейк . laughing а терь смяшно .спасибо за настроение . и с Вербным Воскресеньем вас.православные .
    parkello
    1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 12:40
      Спасибо , и вас с Праздником !!!
      Дядя Ваня Сусанин
  31. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:18
    «Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!
    Ну не печатайте пожалуйста эти слова! Дайте теме развиться drinks hi laughing
    Наблюдатель2014
  32. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:22
    Этот танк не только будет иметь ядерную силовую установку,но и как все американское оружие будет самым дорогим и большим танком изготовленным по стелс технологии ! laughing lol
    APASUS
  33. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:30
    по центральным улицам Вашингтона пройдут современные модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.

    ... и вертикальным взлётом! С 1 апреля Всех Форумчан!
    a.s.zzz888
  34. vinni-puk Сегодня, 11:37
    Танк будет двигаться по непредсказуемому маршруту. Вечно.
    vinni-puk
  35. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:43
    Цитата: из статьи
    «Военное обозрение» поздравляет читателей с 1 апреля!

    Но как похоже на реальных американцев, будто вышедших из популярной телепередачи 90-х "Деревня дураков"! lol
    Николай Фёдоров
  36. Комментарий был удален.
  37. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:20
    Даже, если бы не первон апреля, в эту новость сложно поверить, поскольку американцы пока немнаучились делать малогабаритные реакторы, которые влезут ахдаже в малотонажные суда, не то, что в танк.
    sir_obs
  38. ваняватный Сегодня, 12:21
    тьфу на вас... laughing
    ваняватный
  39. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:31
    Ха-Ха...
    Арчи Фейкер в ходе приватной беседы сообщил, что до пяти танков «Abrams-NF» с ядерной силовой установкой пройдут мимо Капитолийского холма, на котором будет находиться трибуна президента. За танками будет следовать мотоциклетная группа инспекторов МАГАТЭ, которые призваны замерять уровень радиации в округе Колумбия. В целях безопасности, на президенте будет надет специальный фартук со свинцовыми пластинами – поверх бронежилета.
    Надо было добавить, что СПЕЦИАЛЬНО для зрителей, будут вырыты противоатомные убежища из которых они и буду наблюдать этот парад, по телевизору...
    svp67
  40. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:33
    Америгадцы просто ради своего излишнего упрямства и глупости могут попробовать воплотить эту дурь в реальность..
    Злой 55
  41. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:36
    Ну, всё понятно, с 1 апреля. А для ликвидации ВДВ выпущены бутылки с особопрочным стеклом. Ко 2-му августу данные бутылки с водкой будут снабжены этикеткой ВДВ - кто, кроме нас!
    pafegosoff
  42. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 12:38
    После строчки про инспекторов МАГАТЭ на мотоциклах , чуть со стула не упал , однозначно good
    Дядя Ваня Сусанин
  43. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:45
    А мы в ответ - субмарину с вертикальным взлетом и посадкой
    Дормидонт
  44. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:46
    Ещё в 50-х годах специалисты из института "Стройатомдормаш" предложили атомную машину для дорожного строительства, точнее — атомный дорожный каток. С помощью такого катка можно, используя выделяемое реактором избыточное тепло, с минимальными затратами строить прямую как стрела и ровную как зеркало дорогу даже в самых густых лесах. Один такой каток был построен к концу 1959 года, очевидец описывает его так:
    «Даже в самых больших карьерах я не видел таких гигантов. Махина высотой с семиэтажный дом и шириной в 20 м прокладывает в лесу прямую и ровную дорогу, просто спекая верхний слой грунта при температуре свыше 500 градусов».

    Испытания, проведенные в Сибири, оставили 25-километровый отрезок великолепнейшей дороги прямо сквозь тайгу примерно посередине между Томском и Новосибирском. Дорогу бы проложили до конца, но случилась неприятность: усталый оператор катка заснул за рычагами, и единственная в своем роде строительная машина утонула в болоте, на дне которого она и лежит до сих пор. А идеальная дорога одиноко начинается и заканчивается посреди тайги — как памятник атомной фантазии прошлой эпохи.
    А. Привалов
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 13:19
      Вас тоже с 1-м апреля! smile
      Игорь В
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:23
        Цитата: Игорь В
        Вас тоже с 1-м апреля! smile

        Взаимно! laughing hi
        А. Привалов
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:42
      На самом деле машинист катка не заснул, а задержал дыхание, не прекращая ни на минуту работу атомного катка под водой. Так появилась секретная ветка метро до Китая
      Дормидонт
  45. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 12:49
    А экипаж будет вооружен украинскими пистолетами ПШ и Гном. В случае успешного испытания атомным танком эти пистолеты будут приняты на вооружение американской полиции.
    Дилетант
  46. Папандреу (Андрей) Сегодня, 13:24
    И вас с 1 апреля
    Папандреу
  47. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 13:29
    Я вот сильно сомневаюсь насчёт ключей на 18! Во время подлёта ракеты ПТРК такими ключами не справиться. Надо газовый #5 от ракет отмахиваться. smile
    Искал на ВО подобную статью, вот нашёл. smile
    Игорь В
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:45
      Против кумулявных ракет сподручнее отмахиваться бадминтонными ракетками
      Дормидонт
  48. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 13:30
    Пока не дочитал до последней строчки, думал вот так чудо вундервафля! wassat Одного попадания было бы достаточно, чтобы устроить Чернобыль в США! laughing
    Гильятон
  49. BAI Сегодня, 13:40
    Всех с 1 апреля!
    BAI
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:10
      Цитата: BAI
      Всех с 1 апреля!

      МИХАН уехал в Израиль на консультацию..По приглашению , группы товарищей.
      МИХАН
  50. bobba94 (владимир) Сегодня, 14:16
    Это 1 апреля, дорогие товарищи !
    bobba94
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