Арчи Фейкер в ходе приватной беседы сообщил, что до пяти танков «Abrams-NF» с ядерной силовой установкой пройдут мимо Капитолийского холма, на котором будет находиться трибуна президента. За танками будет следовать мотоциклетная группа инспекторов МАГАТЭ, которые призваны замерять уровень радиации в округе Колумбия. В целях безопасности, на президенте будет надет специальный фартук со свинцовыми пластинами – поверх бронежилета.

Извините, не могу долго говорить. Установка вышла на заданную мощность. Планируем к обеду своим ходом дойти до Эстонии.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продемонстрировать на предстоящем ноябрьском военном параде в Вашингтоне образцы новейших вооружений. По словам заместителя руководителя главного управления по агитации и пропаганде Пентагона Арчи Фейкера, среди прочей новейшей американской техники по центральным улицам Вашингтона пройдут современные модификации танков «Abrams-NF» («Nuclear Force») c ядерной силовой установкой.Издание The Washington Truth приводит заявление неназванного источника, близкого к ядерной триаде США:Американский производитель танковых ядерных силовых установок подтверждает эту информацию, отмечая, что теперь они точно сделают Америку сильнее.Для справки: в связи с использованием новейших технологий у танка «Abrams-NF» - две башни. В одной из них работает группа исследователей из опытной лаборатории Айдахо, занятых своевременным отводом избытков тяжёлой воды и превентивным демонтажем ключами на 18 топливных сборок компании Westinghouse в случае подлёта к танку ракеты ПТРК.Из интервью с мехводом «Abrams-NF», доктором технических наук, автором монографии «Домашние рецепты ядерного синтеза», капралом Мэтью Изи: