09:03 02 апреля

Кемеровский синдром: корабельные крысы и герои-одиночки

Похоже, человечество вступило в зону турбулентности, отличительной чертой которой стало беспрецедентное политическое противостояние, ожесточенная борьба за ресурсы, вспыхивающие тут и там локальные войны и страшные техногенные катастрофы. Россия оказалась в активной фазе всех этих процессов. У нас есть все – и стремительно раскручивающаяся спираль военных конфликтов, и локальные войны, и непрекращающиеся аварии и катастрофы. Мы живем по «расписанию кошмара». У нас что ни неделя – то ЧП. То самолет рухнет, то помойки воспламенятся, отравляя все вокруг себя, то огромный торговый центр сгорит, похоронив под своими обломками десятки детских жизней. К сожалению, цивилизационный молох запущен и набирает обороты. Изменить этот трагический ход истории невозможно. Но можно изменить наше отношение к нему.



Крысы с тонущего корабля


Каждая трагедия нуждается в подробнейшем разборе полетов. Надеюсь, он сейчас идет. Не имею ни малейшего желания вмешиваться в процесс – там работают спецы своего дела. Мой пост – о человеческом факторе.

Судя по всему, первыми покинули горящий центр те, кто отвечал за его сохранность, – местные охранники и чоповцы. Вверенное им здание горело, но сами они отнюдь не горели желанием спасать чьи-то жизни. Они спасали свои подпаленные шкуры. И ни один не вспомнил о маленьких детях, закрытых в третьем кинозале.

Я не был охранником. Но, будучи солдатом, принимал участие в массовых мероприятиях – стоял в оцеплении и т.д. И перед каждым выходом на дежурство офицеры вколачивали нам в головы простую и сермяжную истину: места массового скопления детей в подконтрольном тебе объекте – зона твоей обостренной ответственности, предмет особого внимания. И если с ними что-то случится – что-то случится и с тобой, солдат. На дембель ты точно не поедешь. Или поедешь, но из другого казенного дома и в другом качестве. И вся твоя последующая жизнь пойдет кувырком.

Угрозы действовали. Мы на службе не спускали глаз с этих киндеров. И облегченно вздыхали, когда они вместе с родителями отправлялись домой. Полагаю, что любой вменяемый сертифицированный охранник тоже должен действовать так же. Он должен четко понимать, где в зоне его ответственности и контроля места массового скоплении детей. И как он будет их спасать, случись форс-мажор. Если он этого не понимает – он не охранник. Он – тело в черной форме. И весь его ЧОП – сброд, сборище таких же «тел». Вот такие «тела» и охраняли кемеровский центр. И ноги этих тел стремительно понесли их к выходу, когда случилась катастрофа.

А совсем уж по-хорошему… Настоящий охранник, как капитан тонущего корабля, должен покидать свой пост последним – когда убедится, что сделал все возможное для спасения чужих жизней. И спасать в первую очередь детей и женщин, а не свою подпаленную шкуру.

В Кемерово ничего подобного не было. Охранники и чоповцы наперегонки бежали из объятого пламенем здания, как крысы с тонущего корабля. А в это время в залах торгового центра задыхались и умирали от удушья маленькие ангелы…

«Увещеватели»

Но хватит о крысах. Им теперь с этим жить. Хотя их крысиные душонки наверняка переварят и этот ужас. Детей погубили не только они. Смертный приговор школярам выписали, сами того не понимая, те идиоты, которые закрыли дверь в третьем кинозале. Сколько их было в том зале и кто они были – разберется следствие. Или не разберется. Но они БЫЛИ. Именно они заперли двери. Именно они не выпустили никого из третьего зала. Именно они увещевали оставшихся: спокойно, детишки, будем сидеть с закрытыми дверьми и ждать пожарных. Так велит инструкция. А может, и силой кого-то остановили: они же взрослые, а детишки – создания слабые. И дети им верили, этим дядям и тетям. Они же привыкли, что взрослые всегда желают им добра…

А пожарные не приехали. Опоздали пожарные. И бездумное следование инструкции привело к жуткой трагедии. Кстати, вполне допускаю мысль, что сами эти «увещеватели» в конечном итоге спаслись. Ну, выскочили из зала в последний момент. И сейчас на допросах отрицают все и вся – а что им еще делать?

Отсюда – несколько выводов. Первый. Похоже, сами современные инструкции – идиотские, и идиотами же написаны. И как минимум морально устарели. Закрывать нужно было не двери, а окна. И как только повалил дым – спасать детей и бежать вместе с ними к выходу. «Увещеватели» все сделали с точностью до наоборот.

Второе. Столкнешься в форс-мажорной ситуации с таким вот «увещевателем» – бей его. Сноси вместе с дверями. Вышибай на улицу вместе с оконными рамами. Ибо они – посланцы смерти. И их природный идиотизм может стать твоим приговором.

Третье. Нам надо менять не только инструкции. Тут саму психологию человека нужно менять. После Кемерова общественная мировоззренческая парадигма должна стать другой в принципе. Жизненные установки меняются. Надо не ждать, а действовать. Надо не закрываться, а сносить все двери. Вместе с дверьми – выносить «увещевателей». Надо не сидеть, задыхаясь в клубах дыма, а вырываться на свободу – где воздух, свет и надежда. Движение в таких случаях – жизнь. Смирение и покорность – смерть.

Герои-одиночки

И последний вывод – о героях-одиночках. Они тоже были. Из двух кинозалов учительницы оперативно вывели всех вверенных им детишек. Есть информации о том, что два мигранта-узбека, два «Равшана и Джамшуда», над которыми годами напролет с маниакальным упорством глумится один из наших федеральных каналов, спасли в этой суматохе тридцать человек. И учительницы, и мигранты не бежали, как крысы с корабля. Они просто были людьми. Человеками – с большой буквы.

И еще один вывод. Перед каждым из нас рано или поздно встанет вопрос выбора. Кто-то станет героем. Кто-то – крысой. Кто-то остается увещевателем. Хотя, как говорил наш комбат, родине нужны герои, а не выродки.

И последнее. Кроме всего прочего, в век техногенных катастроф каждый из нас, взрослых мужчин, должен быть готов ко всему. И знать, как себя вести в той или иной ситуации. И дело даже не в том, чтобы каждый вновь перечитал правила поведения при пожаре (хотя и это крайне важно) и стал носить в своей сумке влажные салфетки (они, если приложить их вовремя к губам, подарят вам несколько драгоценных секунд жизни в самом густом дыму). Просто современный мужчина эпохи постмодерна должен быть готов к стрессу. И уметь принимать нестандартные решения – для спасения своей жизни и жизни окружающих, в первую очередь – женщин и детей.

Для примера – стереотип поведения в нестандартной стрессовой ситуации, которые несколько раз случались в жизни одного человека. Зовут этого человека Шаварш Карапетян.

Кемеровский синдром: корабельные крысы и герои-одиночки


Случай на трассе

1974 год, Республика Армения, трасса Цахкадзор – Ереван. В автобусе едет тридцать пассажиров, включая спортсменов (они возвращались со сборов). На крутом подъёме мотор забарахлил. Водитель остановил автобус и вышел из салона – покопаться в моторе. Судя по всему, поднять «ручник» он не догадался (или тот вообще не работал). Неуправляемый автобус тронулся с мета и покатился вниз, быстро набирая скорость. Мастер спорта по водному поло Шаварш Карапетян сидел рядом с водительской кабиной. Видя, что от падения в пропасть их всех отделяют секунды, он подскочил, как ужаленный и несколько раз с разворота ударил локтем в стеклянную стенку, отделяющую место водителя от салона с пассажирами. Мелкое стекло посыпалось на водительский коврик. Шаварш пролез в образовавшееся отверстие, вцепился в руль и резко крутанул его вправо. Вместо неизбежного, казалось бы, падения в пропасть автобус развернулся в противоположную сторону и мягко ткнулся в склон горы. На вопрос о том, как он смог совершить этот трюк, Карапетян с улыбкой отвечал: «Просто я был ближе всех». Мол, все остальные пассажиры автобуса, без сомнения, сделали бы то же самое, но он просто оказался ближе. Личная скромность ничуть не помешала личной храбрости.

Спасатель-ныряльщик

На этом испытания Карапетяна не закончились. Через два года судьба уготовила ему еще один сюрприз. 16 сентября 1976 года Шаварш вместе с братом совершали утреннюю пробежку вдоль Ереванского озера. В этот момент на их глазах троллейбус, полный людей, по каким-то причинам сошел с моста и рухнул прямо в озеро. Братья кинулись спасать людей. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и стал раз за разом нырять в воду, выхватывая мощными рывками кого-то из пассажиров и вытаскивая их на поверхность. Здесь спасенного подхватывал, тащил к берегу и энергично приводил в чувство его брат. В тот день Шаварш вырвал из лап неминуемой смерти 46 пассажиров (20 из них потом удалось вернуть к жизни).

В один из своих заходов на глубину спасатель вытащил на поверхность не человека, а подушку от сиденья троллейбуса. По его словам, она ему потом несколько лет снилась по ночам – ведь вместо нее он бы мог бы спасти жизнь еще одному человеку… Все тело ныряльщика было изрезано осколками разбитого окна. После этих спонтанных спасательных работ Карапетян тяжело заболел пневмонией. Позже болезнь осложнилась сепсисом. Спасатель провел в больнице полтора месяца. После воспаления в лёгких образовались спайки. Каждый вдох давался ему с большим трудом. Его физические кондиции резко ослабли. С большим спортом заслуженному мастеру спорта, 11-кратному чемпиону мира, 13-кратному чемпионы Европы и семикратному чемпиону СССР пришлось покончить. Такова была цена, которую спортсмен заплатил за спасенные им жизни.

Пожар

Но и на этом злоключения Карапетяна не закончились. 15 февраля 1985 года в ереванском спортивно-концертном комплексе, расположенном на холме Цицернакаберд, вспыхнул пожар. Волею судеб Шаварш в очередной раз оказался в эпицентре возгорания. Он метался по всей площади центра, вытаскивая людей из огня. В процессе спасения он получил многочисленные травмы и множественные ожоги.

Резюме

Вот и все. Ни добавить, ни убавить. Катастрофы были, есть и будут. Будут в них герои, будут в них и подонки. Но хотелось бы, чтобы Шаваршей в них было бы побольше А крыс и «увещевателей» – поменьше. Или не было вообще. И тогда наши маленькие ангелы будут с радостным, заливистым детским смехом бегать по земле, а не уходить в муках на небеса…
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:37
    Да,как всегда.Есть герои и слившиеся по берому крысы...Чоп который сразу самоликвидировался,взрослые которые оставили детей.....Я немного хочу поговорить о другом человеке.Все поймут о ком.У него погибла вся семья там...Такое горе что и не передать...Соболезную и сочувствую ему...Ну зачем Вы,с маниакальным упорством выискиваете,выкладываете в сеть кадры видеозаписи где люди бегут,давят друг друга,задыхаются в дыму....Это дело Следствия...Я не понимаю этого.
    210окв
    1. Greenwood Сегодня, 05:45
      Цитата: 210окв
      с маниакальным упорством выискиваете,выкладываете в сеть кадры видеозаписи где люди бегут,давят друг друга,задыхаются в дыму..
      Народу нужен action, со спецэффектами, чтоб как в кино, смотреть интересно было. Все такие видео собирают миллионные просмотры на YouTube. То, что это не кино, а на видео порой реально гибнут люди, зрителя мало волнует. Прикормленный навороченными американскими фильмами-катастрофами, он ждёт зрелищ, как бы цинично это не звучало.
      Greenwood
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:13
        Цинично это выглядит из рук человека у которого погибла семья.
        Цитата: Greenwood
        Цитата: 210окв
        с маниакальным упорством выискиваете,выкладываете в сеть кадры видеозаписи где люди бегут,давят друг друга,задыхаются в дыму..
        Народу нужен action, со спецэффектами, чтоб как в кино, смотреть интересно было. Все такие видео собирают миллионные просмотры на YouTube. То, что это не кино, а на видео порой реально гибнут люди, зрителя мало волнует. Прикормленный навороченными американскими фильмами-катастрофами, он ждёт зрелищ, как бы цинично это не звучало.
        210окв
  2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:20
    Неизвестно как поведёт себя в экстренной ситуации тот или иной человек,кто то струсил,кто то не готов рисковать жизнью ради чужих людей.Могут и обученные бойцы в реальном бою струсить или предать.А что бы подобных трагедий не было надо менять систему,где дома строят не обученные мигранты,потом рабочий что то не сделал,потому что не успел, начальник договорился с инспектором,тот отчитался что серьёзных нарушений нет.Плюс о всех проверках известно заранее и это как правило показуха.Да и наверно участковый с полицией тоже кормятся от подобных торговых центров,как и от рынков,и от овощных баз , и вот такая система по всей стране.
    Yak28
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:46
      Цитата: Yak28
      А что бы подобных трагедий не было надо менять систему,где дома строят не обученные мигранты,потом рабочий что то не сделал,потому что не успел, начальник договорился с инспектором,тот отчитался что серьёзных нарушений нет.

      Это не система, это менталитет среднего россиянина. Тот самый человеческий фактор... Люди на высоких и не очень, должностях берут взятки (не все, честных много) не от нищеты, у них менталитет такой...
      Цитата: Yak28
      Плюс о всех проверках известно заранее и это как правило показуха.

      Нет, если проверяющий порядочный, то это вполне действенное мероприятие...
      Цитата: Yak28
      Да и наверно участковый с полицией тоже кормятся от подобных торговых центров,как и от рынков,и от овощных баз

      Просто интересно, на чем там кормиться полиции, тем более участковому?..
      raw174
  3. Stalllker (Алексей) Сегодня, 06:34
    Уважаемый автор, если вы не были охранником и не знаете суть работы ЧОП, то не надо писать того чего вы не знаете и при этом оскорблять людей! Охранник не несёт ответственность за жизнь просителей охраняемого объекта, а только за имущество Заказчика. А что касаемо кинозала, но мы же все холили в кинотеатр и видели что у зала стоит билетер, а не охранник. Так что извинитесь за свои слова!!!
    Stalllker
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:46
      Он обязан выводить людей в случае пожара! Так же как и обязан тушить его до приезда пожарных.
      Ингвар 72
      1. bandabas (bandabas) Сегодня, 07:00
        Не спорю. Только такие пожары огнетушителем не затушить к сожалению.
        bandabas
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:01
          Цитата: bandabas
          такие пожары огнетушителем не затушить к сожалению.

          Да, но людей выводить они были просто обязаны.
          Ингвар 72
      2. Stalllker (Алексей) Сегодня, 07:18
        Кто обязан?
        Stalllker
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:31
          Цитата: Stalllker
          Кто обязан?

          Охранник. Эвакуация посетителей входит в обязанности охраны практически во всех ТРЦ.
          Цитата: Голован Джек
          Ваше "обязан" означает наличие соответствующего пункта в должностных обязанностях сотрудника ЧОП.

          Зайдите в любой ТЦ, и поинтересуйтесь на досуге у охраны. Готов поспорить, что этот пункт есть в должностной инструкции. Зарубимся? wink
          Ингвар 72
      3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
        Цитата: Ингвар 72
        Он обязан выводить людей в случае пожара

        Stalllker прав, Вы - нет. Ваше "обязан" означает наличие соответствующего пункта в должностных обязанностях сотрудника ЧОП. Покажите мне этот пункт, будьте... бобры yes
        Цитата: Ингвар 72
        ... обязан тушить его до приезда пожарных

        Тушить - может быть, и обязан. Потушить - точно не обязан.
        То есть, ежели не потушил, то не в ответе. "Ну, не шмогла я" (с). Почувствуйте разницу stop
        А с дивана все вы... терминаторы и человеки-пауки negative
        Голован Джек
        1. Soho Сегодня, 07:57
          должен-не должен, обязан-не обязан.... психология хатаскрайников. Про вас и статья
          Soho
      4. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:48
        Цитата: Ингвар 72
        Он обязан выводить людей в случае пожара! Так же как и обязан тушить его до приезда пожарных.

        Не факт, зависит от контракта и должностной инструкции. Скорее всего нет...
        raw174
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:51
          Цитата: raw174
          Скорее всего нет

          Тольятти, ТРЦ "Русь на Волге" - обязаны. ТЦ "Николанвский" - ОБЯЗАНЫ. hi
          Ингвар 72
          1. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:14
            Цитата: Ингвар 72
            Тольятти, ТРЦ "Русь на Волге" - обязаны. ТЦ "Николанвский" - ОБЯЗАНЫ.

            Не спорю, возможно так, но это дело сугубо персональное для каждого договора. Сотрудники обязаны по умолчанию, ЧОП по договору. В конце концов каждый пункт в договоре - копеечка в кошельке и всё зависит от прижимистости тех кто его заключает.
            raw174
    2. Soho Сегодня, 07:52
      Stalllker (Алексей) Сегодня, 06:34
      Так что извинитесь за свои слова!!!

      за что извинятся, балабол? За то, что этот ЧОП не имел права оказывать охранные услуги, не имея лицензии на охрану объектов массового пребывания граждан? За то, что не имел права консультирования заказчика по вопросам безопасности? За то, что этот ЧОП, как ряд других существовали только благодаря тому, что принадлежали родственникам бывшего замначальника ГУВД Кемеровской области? Да и речь в статье не о том, что "должен-не должен", а о том, что пока другие бросались в огонь ради спасения детей, эти "охраники" мирно паслись на улице, первыми свалив с пожара. Так какие извинения тебе нужны? Что эти "мужики" выжили, а учительница Татьяне Дарсалия погибла, пойдя в огонь спасать детей? У них видно была такая же психология как и у тебя - нахрен, пусть горит огнем, у меня в должностной инструкции не прописано...
      Soho
  4. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:48
    А пожарные не приехали. Опоздали пожарные.
    К пожарным то же ОЧЕНЬ много вопросов.
    Ингвар 72
  5. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:22
    Сошлись сразу несколько фатальных ошибок, без отсутствия хотя бы одной из них Кемеровской трагедии бы не случилось, или она была бы не в таком количестве.
    1) Отделка ТЦ из токсичных материалов, выделяющих сильный и ядовитый дым.(И это после Хромой Лошади!)
    2) Отсутствие пожарной сигнализации.(Идеальным вариантом должна быть не локальная сигнализация , а подключенная на прямую к пожарной и вневедомственной охране.)
    3) Целый ряд элементарных вопросов. Где средства автоматического пожаротушения? Почему оказались блокированы пожарные выходы. Почему охрана огромного центра ни как не руководила спасением людей?(Даже не открывала пожарные выходы. Почему то "забыли" о целом зале сидящих в нем детей.) Почему не работало аудио оповещение, почему администрация из находившихся там ни как не руководило ситуацией? Почему приехавшие первые пожарные не кинулись спасать детей, хотя люди умоляли это сделать?
    Торговым центром руководили люди(скорее и не руководили вовсе), которые ситуацию пустили на самотек и ни за что не отвечали, был полный бардак с мерами пожарной безопасности. Региональные надзорные органы тоже не отслеживали ситуацию, позволили быть этому бардаку. Ну а федеральные власти не сделали ничего, чтобы после Хромой Лошади подобная трагедия не повторилась вновь, не провела ни какой орг работы с региональными органами. Налицо коллапс власти и недействующая государственная система.
    Stas157
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:25
      Цитата: Stas157
      На лицо коллапс власти и недействующая государственная система

      "На лицо", Стасег, Ваше желание очередной раз натянуть Сову на глобус. Не более.
      * налицо - вместе. Это наречие, чтобы Вы знали. "Инженер" laughing
      Голован Джек
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:27
        Цитата: Голован Джек
        * налицо - вместе. Это наречие, чтобы Вы знали. "Инженер"

        Спасибо, исправил.
        Stas157
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:28
          Цитата: Stas157
          Спасибо, исправил

          На здоровье. Вы другое что еще исправили - цены б Вам не было wink
          Но, к сожалению, сие, похоже, не лечитсо sad
          Голован Джек
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:34
        Цитата: Голован Джек
        Это наречие, чтобы Вы знали.

        Киса, а спорить с оппонентом фактами и логикой вас видать не учили? Ну конечно, обстебать гораздо же проще! И ума не требует! wink Проще заострить внимание на грамматической ошибке, и вуаля - вы кажетесь самому себе великим умником. Прием из Катехизиса кстати. bully
        Ингвар 72
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:44
          Цитата: Ингвар 72
          Проще заострить внимание на грамматической ошибке...

          Дык там все остальное - либо совершенно очевидно, либо дурь полная... что там опровергать-то?
          Цитата: Ингвар 72
          ...спорить с оппонентом фактами и логикой...

          Видите ли... с челом "на методичке" бесполезно спорить "фактами и логикой". Его можно только тыкать носом в его... ну, Вы поняли.
          Что я и делаю request
          Голован Джек
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:20
            Цитата: Голован Джек
            Дык там все остальное - либо совершенно очевидно, либо дурь полная... что там опровергать-то?

            А мне казалось цель форума обсуждение темы, статьи. А все остальное(флуд, переход наличности) - дурь полная.
            Администрацию Вишни(не реальных хозяев!) и директора центра арестовали. То есть ответственность на самом низовом уровне власть проводит. Это легко сделать. На уровне региональных властей, Аман Тулеев уже взял(заставили?) ответственность на себя - подал в отставку, и указал, что с таким грузом на душе он не может дальше руководить. Оказался самым честным, если это была его личная инициатива.
            Федеральные же власти опять оказались не при чем! Это еще можно было принять после Хромой Лошади, если бы федералы сняли все Пермское правительство и навели по всей стране порядок(теперь этого мало). Однако этого не случилось, поэтому следующая трагедия уже в Кемеровской области, стала возможной. Очевидно что федеральная власть не управляет ситуацией в своих губерниях, и не берет на себя ответственность за национальные трагедии.
            Stas157
            1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:59
              Если бы Путин и его окружение облили себя бензином и сожгли себя на площади ,вам стало бы легче вы этого хотите?
              Denis Obukhov
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:04
      Цитата: Stas157
      Сошлись сразу несколько фатальных ошибок, без отсутствия хотя бы одной из них Кемеровской трагедии бы не случилось, или она была бы не в таком количестве.

      Так всегда и бывает...
      Цитата: Stas157
      Отделка ТЦ из токсичных материалов, выделяющих сильный и ядовитый дым.(И это после Хромой Лошади!)

      Да Вы дома у себя посмотрите! Сейчас все отделочные материалы горючи и токсичны. Линолеум, ламинат, натяжной\подвесной потолок, пластиковые панели, мебель и т.д... Они (ТРК) покупают отделку там же где и мы все...
      Цитата: Stas157
      Отсутствие пожарной сигнализации.(Идеальным вариантом должна быть не локальная сигнализация , а подключенная на прямую к пожарной и вневедомственной охране.)

      Она была, но не работала, вроде такая версия официальная. а зачем её на вневедомственную выводить не ясно... Она выводится на пожарку и ЕДДС.
      Цитата: Stas157
      Где средства автоматического пожаротушения?

      Хочется ответить в рифму... там же где и сигнализация, не работает... Это вина конкретных людей, думаю их накажут...
      Цитата: Stas157
      Почему оказались блокированы пожарные выходы.

      Их везде блокируют, как правило велосипедным тросовым замком, это прямое нарушение администрации ТРК...
      Цитата: Stas157
      Почему охрана огромного центра ни как не руководила спасением людей?(Даже не открывала пожарные выходы. Почему то "забыли" о целом зале сидящих в нем детей.)

      Потому что это дело персонала (аниматоры, администраторы, контролеры и т.д.)
      Цитата: Stas157
      почему администрация из находившихся там ни как не руководило ситуацией?

      Потому что своя шкура ближе. Вот они виновники!
      Цитата: Stas157
      Региональные надзорные органы тоже не отслеживали ситуацию, позволили быть этому бардаку.

      Скорее тут вина местных отделений надзорников... Хотя местных регионалы расслабили, наверное Вы правы...
      Цитата: Stas157
      Налицо коллапс власти и недействующая государственная система.

      Нет, это разгильдяйство на местах.
      raw174
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:02
        Цитата: raw174
        Да Вы дома у себя посмотрите! Сейчас все отделочные материалы горючи и токсичны.

        64 человека не дома сгорели. Есть полное видео Путина, где он в морге встречается с инициативной группой, там он сам возмущается тем, что дескать кто дал разрешение на использование горючих и токсичных материалов в отделке? Поспорьте с ним если вы с этим не согласны!
        Цитата: raw174
        Она была, но не работала, вроде такая версия официальная. а зачем её на вневедомственную выводить не ясно...

        Какая разница, факт то что она не работала. Детали тут не важны. Особо важные системы всегда стараются дублировать для надежности. Поэтому нужно выводить сигнализацию, хоть в аппарат правительства после этих трагедий, лишь бы быть теперь точно услышанными.
        Цитата: raw174
        Их везде блокируют, как правило велосипедным тросовым замком, это прямое нарушение администрации ТРК...

        Так если это везде, то это уже политический вопрос, это порочная система, которой и должны заниматься власти на самом высоком федеральном уровне.
        Цитата: raw174
        Это вина конкретных людей, думаю их накажут...

        Цитата: raw174
        Потому что своя шкура ближе. Вот они виновники!

        Цитата: raw174
        тут вина местных отделений надзорников...

        Цитата: raw174
        Нет, это разгильдяйство на местах.

        Повторюсь, после трагедии в Хромой Лошади еще можно было свалить проблему, перевести стрелки, на упущения региональных властей. Но теперь произошел рецидив! Ровно те же самые тяжелые уроки повторила другая область. За страну то кто то будет отвечать у нас? Трагедии произошли национального масштаба, объявленный общий национальный траур свидетельствует об этом. Кто то за нацию у нас отвечает, кто понес ответственность?
        Stas157
  6. Stalllker (Алексей) Сегодня, 07:39
    Цитата: Голован Джек
    означает наличие соответствующего пункта в должностных обязанностях сотрудника ЧОП. Покажите мне этот пункт, будьте... бобры

    Он не покажет, поэтому что такого пункта нет и не будет. Что то похожее есть в общей инструкции по пожарной безопасности для объекта. Локализация небольшого возгорания первичным средствами пожаротушения, но это относится ко всем посетителям объекта. Единственное что обязан сотрудник ЧОП, это не замедлительно выдвинутся к запасному выходу и открыть его, что бы люди могли покинуть объект. Как бы не печально это звучало, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
    Stalllker
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:45
      Цитата: Stalllker
      Он не покажет, поэтому что такого пункта нет и не будет

      Спасибо, я в курсе. Просто мы с Вашим, кхм, оппонентом давние и добрые "друзья". Он "пасет" меня, я - его. Когда время есть laughing
      Голован Джек
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:08
      Цитата: Stalllker
      Единственное что обязан сотрудник ЧОП, это не замедлительно выдвинутся к запасному выходу и открыть его, что бы люди могли покинуть объект.

      Запасный выход нельзя закрывать на замок! Допустим простой запор, типа шпингалет, либо открывающийся простым нажатием ручки. Причем снаружи дверь не открывается, только изнутри, это сделано для того, чтобы герои-одиночки не смогли попасть внутрь и там погибнуть... и ЧОП тут тоже не причем...
      raw174
  7. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:40
    Автор сделал обзор, высказал мнение, но он дилетант...
    Настоящий охранник, как капитан тонущего корабля, должен покидать свой пост последним – когда убедится, что сделал все возможное для спасения чужих жизней. И спасать в первую очередь детей и женщин, а не свою подпаленную шкуру.

    Тут нужно смотреть контракт и должностные инструкции конкретных лиц. Огульно обвинять - неправильно. Если у ЧОПовца прописано конкретно, охранять от противоправных действий третьих лиц имущество и посетителей, то спасать он никого не должен. Если написано что он должен организовать эвакуацию, то да, он виновен. Сейчас нам с дивана легко кричать что Я бы всех спас, всё сделал бы как надо, а на деле всё как правило иначе...
    Именно они увещевали оставшихся: спокойно, детишки, будем сидеть с закрытыми дверьми и ждать пожарных. Так велит инструкция.

    Автор, покажите мне инструкцию, которая велит сидеть в горящем здании и ждать МЧС! Зачем городить ерунду! Работники мест массового пребывания (аниматоры, контролеры, администраторы и пр.) обязаны организовать эвакуацию! Они, те кто закрыл и сбежал, нарушили все инструкции и тем самым убили людей! Это их прямая обязанность.
    А пожарные не приехали. Опоздали пожарные.

    Не правда! Приехали и не опоздали, просто специфика пожара современного здания такова, что через 15 минут после его начала, спасать особо не кого... Едкий черный дым моментально травит, лишает видимости, а скорость распространения огня, по современным материалам, почти равна скорости света (утрирую конечно), добавьте сюда высокую температуру горения синтетики... Спасти можно только тех, кто находится в зонах не поглащенных огнем и дымом.
    Похоже, сами современные инструкции – идиотские, и идиотами же написаны

    Похоже автор не читал того, о чем пишет... Инструкции написаны не идиотами, а кровью и они вполне толковые, просто им не следовали...
    Мой вывод: Статья эмоциональна, но основная её часть не соответствует действительности...
    raw174
  8. Stalllker (Алексей) Сегодня, 07:48
    Цитата: raw174
    Автор сделал обзор, высказал мнение, но он дилетант... Мой вывод: Статья эмоциональна, но основная её часть не соответствует действительности...

    Совершенно с Вами согласен. Но только мы достаточно уже ошибочных мнений наслушались об этой ужасной ТРАГЕДИИ. Пора бы людям такого сорта как автор статьи промолчать об этом.
    Stalllker
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