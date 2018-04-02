Кемеровский синдром: корабельные крысы и герои-одиночки

Похоже, человечество вступило в зону турбулентности, отличительной чертой которой стало беспрецедентное политическое противостояние, ожесточенная борьба за ресурсы, вспыхивающие тут и там локальные войны и страшные техногенные катастрофы. Россия оказалась в активной фазе всех этих процессов. У нас есть все – и стремительно раскручивающаяся спираль военных конфликтов, и локальные войны, и непрекращающиеся аварии и катастрофы. Мы живем по «расписанию кошмара». У нас что ни неделя – то ЧП. То самолет рухнет, то помойки воспламенятся, отравляя все вокруг себя, то огромный торговый центр сгорит, похоронив под своими обломками десятки детских жизней. К сожалению, цивилизационный молох запущен и набирает обороты. Изменить этот трагический ход истории невозможно. Но можно изменить наше отношение к нему.Каждая трагедия нуждается в подробнейшем разборе полетов. Надеюсь, он сейчас идет. Не имею ни малейшего желания вмешиваться в процесс – там работают спецы своего дела. Мой пост – о человеческом факторе.Судя по всему, первыми покинули горящий центр те, кто отвечал за его сохранность, – местные охранники и чоповцы. Вверенное им здание горело, но сами они отнюдь не горели желанием спасать чьи-то жизни. Они спасали свои подпаленные шкуры. И ни один не вспомнил о маленьких детях, закрытых в третьем кинозале.Я не был охранником. Но, будучи солдатом, принимал участие в массовых мероприятиях – стоял в оцеплении и т.д. И перед каждым выходом на дежурство офицеры вколачивали нам в головы простую и сермяжную истину: места массового скопления детей в подконтрольном тебе объекте – зона твоей обостренной ответственности, предмет особого внимания. И если с ними что-то случится – что-то случится и с тобой, солдат. На дембель ты точно не поедешь. Или поедешь, но из другого казенного дома и в другом качестве. И вся твоя последующая жизнь пойдет кувырком.Угрозы действовали. Мы на службе не спускали глаз с этих киндеров. И облегченно вздыхали, когда они вместе с родителями отправлялись домой. Полагаю, что любой вменяемый сертифицированный охранник тоже должен действовать так же. Он должен четко понимать, где в зоне его ответственности и контроля места массового скоплении детей. И как он будет их спасать, случись форс-мажор. Если он этого не понимает – он не охранник. Он – тело в черной форме. И весь его ЧОП – сброд, сборище таких же «тел». Вот такие «тела» и охраняли кемеровский центр. И ноги этих тел стремительно понесли их к выходу, когда случилась катастрофа.А совсем уж по-хорошему… Настоящий охранник, как капитан тонущего корабля, должен покидать свой пост последним – когда убедится, что сделал все возможное для спасения чужих жизней. И спасать в первую очередь детей и женщин, а не свою подпаленную шкуру.В Кемерово ничего подобного не было. Охранники и чоповцы наперегонки бежали из объятого пламенем здания, как крысы с тонущего корабля. А в это время в залах торгового центра задыхались и умирали от удушья маленькие ангелы…Но хватит о крысах. Им теперь с этим жить. Хотя их крысиные душонки наверняка переварят и этот ужас. Детей погубили не только они. Смертный приговор школярам выписали, сами того не понимая, те идиоты, которые закрыли дверь в третьем кинозале. Сколько их было в том зале и кто они были – разберется следствие. Или не разберется. Но они БЫЛИ. Именно они заперли двери. Именно они не выпустили никого из третьего зала. Именно они увещевали оставшихся: спокойно, детишки, будем сидеть с закрытыми дверьми и ждать пожарных. Так велит инструкция. А может, и силой кого-то остановили: они же взрослые, а детишки – создания слабые. И дети им верили, этим дядям и тетям. Они же привыкли, что взрослые всегда желают им добра…А пожарные не приехали. Опоздали пожарные. И бездумное следование инструкции привело к жуткой трагедии. Кстати, вполне допускаю мысль, что сами эти «увещеватели» в конечном итоге спаслись. Ну, выскочили из зала в последний момент. И сейчас на допросах отрицают все и вся – а что им еще делать?Отсюда – несколько выводов. Первый. Похоже, сами современные инструкции – идиотские, и идиотами же написаны. И как минимум морально устарели. Закрывать нужно было не двери, а окна. И как только повалил дым – спасать детей и бежать вместе с ними к выходу. «Увещеватели» все сделали с точностью до наоборот.Второе. Столкнешься в форс-мажорной ситуации с таким вот «увещевателем» – бей его. Сноси вместе с дверями. Вышибай на улицу вместе с оконными рамами. Ибо они – посланцы смерти. И их природный идиотизм может стать твоим приговором.Третье. Нам надо менять не только инструкции. Тут саму психологию человека нужно менять. После Кемерова общественная мировоззренческая парадигма должна стать другой в принципе. Жизненные установки меняются. Надо не ждать, а действовать. Надо не закрываться, а сносить все двери. Вместе с дверьми – выносить «увещевателей». Надо не сидеть, задыхаясь в клубах дыма, а вырываться на свободу – где воздух, свет и надежда. Движение в таких случаях – жизнь. Смирение и покорность – смерть.И последний вывод – о героях-одиночках. Они тоже были. Из двух кинозалов учительницы оперативно вывели всех вверенных им детишек. Есть информации о том, что два мигранта-узбека, два «Равшана и Джамшуда», над которыми годами напролет с маниакальным упорством глумится один из наших федеральных каналов, спасли в этой суматохе тридцать человек. И учительницы, и мигранты не бежали, как крысы с корабля. Они просто были людьми. Человеками – с большой буквы.И еще один вывод. Перед каждым из нас рано или поздно встанет вопрос выбора. Кто-то станет героем. Кто-то – крысой. Кто-то остается увещевателем. Хотя, как говорил наш комбат, родине нужны герои, а не выродки.И последнее. Кроме всего прочего, в век техногенных катастроф каждый из нас, взрослых мужчин, должен быть готов ко всему. И знать, как себя вести в той или иной ситуации. И дело даже не в том, чтобы каждый вновь перечитал правила поведения при пожаре (хотя и это крайне важно) и стал носить в своей сумке влажные салфетки (они, если приложить их вовремя к губам, подарят вам несколько драгоценных секунд жизни в самом густом дыму). Просто современный мужчина эпохи постмодерна должен быть готов к стрессу. И уметь принимать нестандартные решения – для спасения своей жизни и жизни окружающих, в первую очередь – женщин и детей.Для примера – стереотип поведения в нестандартной стрессовой ситуации, которые несколько раз случались в жизни одного человека. Зовут этого человека Шаварш Карапетян.1974 год, Республика Армения, трасса Цахкадзор – Ереван. В автобусе едет тридцать пассажиров, включая спортсменов (они возвращались со сборов). На крутом подъёме мотор забарахлил. Водитель остановил автобус и вышел из салона – покопаться в моторе. Судя по всему, поднять «ручник» он не догадался (или тот вообще не работал). Неуправляемый автобус тронулся с мета и покатился вниз, быстро набирая скорость. Мастер спорта по водному поло Шаварш Карапетян сидел рядом с водительской кабиной. Видя, что от падения в пропасть их всех отделяют секунды, он подскочил, как ужаленный и несколько раз с разворота ударил локтем в стеклянную стенку, отделяющую место водителя от салона с пассажирами. Мелкое стекло посыпалось на водительский коврик. Шаварш пролез в образовавшееся отверстие, вцепился в руль и резко крутанул его вправо. Вместо неизбежного, казалось бы, падения в пропасть автобус развернулся в противоположную сторону и мягко ткнулся в склон горы. На вопрос о том, как он смог совершить этот трюк, Карапетян с улыбкой отвечал: «Просто я был ближе всех». Мол, все остальные пассажиры автобуса, без сомнения, сделали бы то же самое, но он просто оказался ближе. Личная скромность ничуть не помешала личной храбрости.На этом испытания Карапетяна не закончились. Через два года судьба уготовила ему еще один сюрприз. 16 сентября 1976 года Шаварш вместе с братом совершали утреннюю пробежку вдоль Ереванского озера. В этот момент на их глазах троллейбус, полный людей, по каким-то причинам сошел с моста и рухнул прямо в озеро. Братья кинулись спасать людей. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и стал раз за разом нырять в воду, выхватывая мощными рывками кого-то из пассажиров и вытаскивая их на поверхность. Здесь спасенного подхватывал, тащил к берегу и энергично приводил в чувство его брат. В тот день Шаварш вырвал из лап неминуемой смерти 46 пассажиров (20 из них потом удалось вернуть к жизни).В один из своих заходов на глубину спасатель вытащил на поверхность не человека, а подушку от сиденья троллейбуса. По его словам, она ему потом несколько лет снилась по ночам – ведь вместо нее он бы мог бы спасти жизнь еще одному человеку… Все тело ныряльщика было изрезано осколками разбитого окна. После этих спонтанных спасательных работ Карапетян тяжело заболел пневмонией. Позже болезнь осложнилась сепсисом. Спасатель провел в больнице полтора месяца. После воспаления в лёгких образовались спайки. Каждый вдох давался ему с большим трудом. Его физические кондиции резко ослабли. С большим спортом заслуженному мастеру спорта, 11-кратному чемпиону мира, 13-кратному чемпионы Европы и семикратному чемпиону СССР пришлось покончить. Такова была цена, которую спортсмен заплатил за спасенные им жизни.Но и на этом злоключения Карапетяна не закончились. 15 февраля 1985 года в ереванском спортивно-концертном комплексе, расположенном на холме Цицернакаберд, вспыхнул пожар. Волею судеб Шаварш в очередной раз оказался в эпицентре возгорания. Он метался по всей площади центра, вытаскивая людей из огня. В процессе спасения он получил многочисленные травмы и множественные ожоги.Вот и все. Ни добавить, ни убавить. Катастрофы были, есть и будут. Будут в них герои, будут в них и подонки. Но хотелось бы, чтобы Шаваршей в них было бы побольше А крыс и «увещевателей» – поменьше. Или не было вообще. И тогда наши маленькие ангелы будут с радостным, заливистым детским смехом бегать по земле, а не уходить в муках на небеса…