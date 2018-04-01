14:51 01 апреля
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Космическая станция «Тяньгун-1» в понедельник войдет в атмосферу Земли

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу Земли, передает ТАСС.

Космическая станция «Тяньгун-1» в понедельник войдет в атмосферу Земли


По состоянию на 08:00 (03:00 мск) среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) – 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) – 174,3 км, угол наклона – 42,7 градусов,
говорится в сообщении организации «Китайская программа пилотируемых космических полетов» (CMSP).


Как заявило Европейское космическое агентство, станция «начнет разрушаться на высоте 150 км и большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу». В агентстве не исключают, что некоторые элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.

«Тяньгун-1» (масса – 8,5 т, длина – 12 м, диаметр – 3,3 м) была выведена на орбиту в сентябре 2011-го. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу». В дальнейшем ее полет проходил в непилотируемом режиме.

Стыковка пилотируемого корабля «Шэньчжоу» с орбитальной станцией, 2012 год.

В конце марта американская газета The Hill со ссылкой на экспертов «Аэрокосмической корпорации» написала, что обломки сходящей с орбиты космической лаборатории «могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции».

Однако два дня назад представитель китайского МИД Лу Кан заявил, что «вероятность падения крупных элементов "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала». Тем не менее, Пекин обязуется в случае необходимости оперативно известить правительства тех или иных государств о возникновении риска.

Использованы фотографии: fishki.net / i.dailymail.co.uk, http://www.globallookpress.com
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Комментарии 75

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:54
    Вот бы на Лондон бы упала..... как бы англосаксы на Россию тогда завыли!!!!
    Грэг Миллер
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:01
      Опять я что то в этом мире пропустил..Про космическую станцию и стыковки вместе с падением этой станции...
      Цитата: Грэг Миллер
      Вот бы на Лондон бы упала..... как бы англосаксы на Россию тогда завыли!!!!
      210окв
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:13
        Цитата: Грэг Миллер
        Вот бы на Лондон бы упала..... как бы англосаксы на Россию тогда завыли!!!!


        Они и без станции будут наращивать вой.
        cniza
        1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 12:27
          На лондонобан не упадёт к сожалению ... а было бы весело.
          Geisenberg
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:01
      А вам бы лично такое событие доставило чрезмерную радость? ?? belay А если обломки станции упадут на картофельное поле возле вашего дома? ?? wassat
      Геркулесыч
      1. Тралл Сегодня, 12:24
        Цитата: Геркулесыч
        А если обломки станции упадут на картофельное поле возле вашего дома? ?? wassat

        Если спутник упадет моему тестю в огород, то Китай просуществует после этого от силы часа 3-4. smile
        Тралл
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:35
        Цитата: Геркулесыч
        А вам бы лично такое событие доставило чрезмерную радость? ?? belay А если обломки станции упадут на картофельное поле возле вашего дома? ?? wassat

        Наклонение не то.
        Avis-bis
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:02
      Когда падать начнет китайски спутник , там феерверк будет на все небо ! Все китайское недолговечно..
      МИХАН
      1. ромул (Егор) Сегодня, 12:17
        Цитата: МИХАН
        Все китайское недолговечно..

        Блин - не успею об тебя порадоваться .. ты опять жжещь) глаголом сердца -Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире. По утверждениям , её возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники охватывают период не менее 3500 лет feel (сам удивлен)
        ромул
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:28
          Цитата: ромул
          Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире.

          Китайцы произошли от древних yкpoв. lol
          Piramidon
          1. ромул (Егор) Сегодня, 12:31
            Цитата: P iramidon
            Китайцы произошли от древних yкpoв.

            Возможно winked , хотя это не ко мне а скорее -Геркулесычю и главному спецу по украм - a.s.zzz888 (шериф) wassat
            ромул
            1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:43
              Цитата: ромул
              Цитата: P iramidon
              Китайцы произошли от древних yкpoв.

              Возможно winked , хотя это не ко мне а скорее -Геркулесычю и главному спецу по украм - a.s.zzz888 (шериф) wassat

              Есть у них одна плохая черта (может и хорошая) .." Если , долго сидеть у реки ,то ты увидишь труп своего врага проплывающего.."
              Русский медведь тоже любит поспать, на цветочки полюбоваться ..Но если его разозлить, мама не горюй..
              Пока так у нас с западом, но думаю недолго.. laughing
              МИХАН
            2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:48
              Товарищ мул, без ро! !! fool Вы опять занялись trolling,s??? fool
              Геркулесыч
              1. ромул (Егор) Сегодня, 12:53
                Цитата: Геркулесыч
                Вы опять занялись trolling,s??? fool

                Витальич, прости подлеца все - крайний раз Вас задел hi Прсто вы как то на глазах, почет Вам и уважуха love -мир?
                ромул
          2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:10
            Цитата: Piramidon
            Цитата: ромул
            Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире.

            Китайцы произошли от древних yкpoв. lol

            Тогда. как в анекдоте: " ......чего хохлы прищурились?".
            lis-ik
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:49
          Цитата: ромул
          Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире. По утверждениям , её возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники охватывают период не менее 3500 лет feel (сам удивлен)

          Егор, Вы в курсе, что когда Русь перешла на общее летоисчисление, на русском календаре была цифра в 7 000 лет?
          sabakina
          1. karish (Александр) Сегодня, 12:55
            Цитата: sabakina
            , Вы в курсе, что когда Русь перешла на общее летоисчисление, на русском календаре была цифра в 7 000 лет?

            Вы хотите сказать , что они его 7000 лет вели ? laughing
            У нас сейчас 5778 год , от сотворения мира .
            И что ? laughing
            karish
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:01
              А ни что. Вас сотворили 5778 лет назад.
              sabakina
              1. karish (Александр) Сегодня, 13:51
                Цитата: sabakina
                А ни что. Вас сотворили 5778 лет назад.

                Вообще то МИР сотворили 5778 лет назад.
                Хотя в общем это неплохо коррелируется с Вашим постом.
                А когда сотворили Вас ?
                karish
          2. ромул (Егор) Сегодня, 12:55
            Цитата: sabakina
            7 000 лет?

            Цитата: sabakina
            7 000 лет?

            Позволю без комментария оставить ибо... не потдаеться осмыслению crying
            Жена тоже уже 30 с лишком лет твердит - мы женщины лучше знаем..
            ромул
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:04
              Егор, если Вы посморите рентгеновские снимки себя и жены, Вы обнаружите, что у Вас на одно ребро меньше, чем у Вашей жены. Вывод?
              sabakina
              1. karish (Александр) Сегодня, 13:05
                Цитата: sabakina
                Егор, если Вы посморите рентгеновские снимки себя и жены, Вы обнаружите, что у Вас на одно ребро меньше, чем у Вашей жены. Вывод?

                Вывод один -- не слушайте сказок.
                Количество рёбер у мужчин и женщин одинаковое.
                хотя некоторые продвинутые теологи объясняют почему женщина была сделана именно из ребра.
                тк это единственная кость в организме человека где нет мозга laughing
                karish
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:41
      Цитата: Грэг Миллер
      Вот бы на Лондон бы упала..... как бы англосаксы на Россию тогда завыли!!!!

      Даже не сомневаюсь. Нас бы обвинили и в этом, хотя бы за то, что эта станция создана по "советскому" образцу...
      svp67
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:54
    В конце марта американская газета The Hill со ссылкой на экспертов «Аэрокосмической корпорации» написала, что обломки сходящей с орбиты космической лаборатории «могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции».

    По российскому ТВ был разговор, что может завалиться на ДВ. request
    a.s.zzz888
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:45
      Она на территорию России впринципе упасть не может. У нее траектория полета намного южнее.
      Muvka
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:49
        Muvka (Владимир) Сегодня, 12:45 ↑ Новый
        Она на территорию России впринципе упасть не может. У нее траектория полета намного южнее.

        Я траекторию не расчитывал, а говорю то, что в центральных ТВ СМИ говорят специалисты.
        a.s.zzz888
        1. ромул (Егор) Сегодня, 13:24
          Цитата: a.s.zzz888
          ТВ СМИ говорят специалисты.

          По российскому ТВ был разговор
          laughing Соловьев Вы наш lol
          ромул
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:43
        Цитата: Muvka
        Она на территорию России впринципе упасть не может. У нее траектория полета намного южнее.

        _В_ _принципе_ ещё как может: у неё наклонение 42°. Это широта Дагестана.
        Avis-bis
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:55
    Она им не нужна, раз не пытаются спасти? Или отсутствие нужных технологий не позволяет китайцам поддерживать станцию работоспособной, и на безопасной высоте полета? ?
    Геркулесыч
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:07
      Они разрабатывают новую станцию, с учетом достоинств и недостатков предыдущей.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:46
      Они сделали овно, которое имеет Китайское качество. И теперь оно неуправляемо. И так у них во всем.
      Muvka
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 13:14
        Цитата: Muvka
        Они сделали овно, которое имеет Китайское качество. И теперь оно неуправляемо. И так у них во всем.

        Не поддерживайте базарные мифы. Это утверждение про качество китайской продукции пошло с легкой руки наших бизнеснюков, которые покупали товар подвального качества, а продавали почти как брендовый. И еще хочу заметить - наша первая станция тоже как то упала. Китайцы работают, где копируют, где своими мозгами.добиваются, а значит все у них получится.
        Ст.пропорщик
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:17
          Цитата: Ст.пропорщик
          а значит все у них получится

          Ну, станция-то точно упадет... вне всякого сомнения yes
          Голован Джек
        2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:49
          [наша первая станция тоже как то упала.

          Вообще то, "Салют-1" был сведён с орбиты по команде ЦУПа.
          Avis-bis
      2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:46
        Они сделали овно, которое имеет Китайское качество


        Вот только немногие страны могут похвастаться своими орбитальными станциями.
        Через тернии к звездам, как говорится.
        Генерал Песчаных Карьеров
    3. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:45
      Цитата: Геркулесыч
      Она им не нужна, раз не пытаются спасти? Или отсутствие нужных технологий не позволяет китайцам поддерживать станцию работоспособной, и на безопасной высоте полета? ?

      21 марта 2016 года они потеряли с ней связь. С тех пор она дрейфует подчиняясь лишь законам физики... Специалисты подразделения ЕКА по контролю за космическим мусором желают россиянам всего самого наилучшего. ( Типа "Вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.")
      А. Привалов
  4. amr (Мансур) Сегодня, 11:55
    Вспомнил наш "МИР" всплакнул....
    amr
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:02
      Цитата: amr
      Вспомнил наш "МИР" всплакнул....

      Много чего про...и за постсоветские годы, но жизнь продолжается, нужно смотреть вперед.
      Донской
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:05
      Трудяга Мир свое отслужил, даже в три раза дольше планируемого. Уже проще было новую построить, чем поддерживать в рабочем состоянии.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Genry (Genry) Сегодня, 13:14
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Трудяга Мир свое отслужил, даже в три раза дольше планируемого. Уже проще было новую построить, чем поддерживать в рабочем состоянии.

        "Мир" был угроблен целенаправленно(диверсия?). Был испорчен бортовой компьютер (или ПО), из-за чего появились непонятные сбои. Из-за этого происходило нарушение ориентации станции (потеря энергетики и сложности стыковки) и риск неправильной отработки команд двигателями (особенно главными).
        Genry
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:07
      Цитата: amr
      Вспомнил наш "МИР" всплакнул....

      Орбитальная станция НАША , была верх технологии и стремление в космос советского народа ..! Не дали нам дальше двигаться в этом направлении ..Сейчас просто воюем , на земле за прибыль и хот дог..!
      Прости нас Юрий Гагарин, так получилось.. soldier
      МИХАН
      1. Комментарий был удален.
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:57
          karish, а вот это уже не смешно. Удали пост или пожалуюсь! Жду 10 минут. Время пошло. 12:57
          sabakina
          1. karish (Александр) Сегодня, 13:03
            Цитата: sabakina
            karish, а вот это уже не смешно. Удали пост или пожалуюсь! Жду 10 минут. Время пошло. 12:57

            сабакина , а к тебе какое это отношение имеет ?
            Первое Апреля сегодня , как с чувством юмора ?
            karish
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:06
              Ко мне никакого, А к Ю.Гагарину, да ещё в апреле плюс мат на картинке...На "вышку" уже тянет! 13:06
              sabakina
              1. karish (Александр) Сегодня, 13:09
                Цитата: sabakina
                да ещё в апреле плюс мат на картинке..

                Мат?
                Белка и Стрелка были суками.
                Уж кому кому а Вам это известно.
                Су́ка:

                — самка семейства псовых.

                кстати собакина -- какого рода ?
                karish
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:10
                  Она не рода, она чья! Учи русский! 13:10 Время вышло!
                  sabakina
                  1. karish (Александр) Сегодня, 13:17
                    Цитата: sabakina
                    Она не рода, она чья! Учи русский! 13:10 Время вышло!

                    Чья ? belay
                    У неё то же рода нет ?
                    Цитата: sabakina
                    13:10 Время вышло!

                    на здоровье.
                    karish
          2. ромул (Егор) Сегодня, 13:09
            Да нафиг - удали пост.. Пусть засстрелится am
            ромул
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:11
              Егор, стреляются слабые. Вопросы есть?
              sabakina
              1. karish (Александр) Сегодня, 13:15
                Цитата: sabakina
                Егор, стреляются слабые. Вопросы есть?

                У меня есть
                Сергей Фёдорович Ахроме́ев (5 мая 1923 года, село Виндрей, Тамбовская губерния, РСФСР, СССР[1] — 24 августа 1991 года, Москва, РСФСР, СССР) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (1983). Герой Советского Союза (1982).
                24 августа 1991 года в 21 ч. 50 мин. в служебном кабинете № 19 «а» в корпусе 14 Московского Кремля дежурным офицером охраны было обнаружено тело Маршала Советского Союза Сергея Фёдоровича Ахромеева.

                стучат слабые.
                А застрелиться мужество надо иметь и принцыпы. wink
                karish
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:18
                  Кариш, пример неудачный. Стреляются и из за Родины, что бы не предать её. Ты то точно не застрелишься за Израиль!
                  sabakina
                  1. karish (Александр) Сегодня, 13:21
                    Цитата: sabakina
                    Ты то точно не застрелишься за Израиль

                    Зачем стреляться ?
                    Живой я пригожусь больше. wink

                    Цитата: sabakina
                    Кариш, пример неудачный. Стреляются и из за Родины, что бы не предать

                    sabakina сдаёт назад ?

                    Цитата: sabakina
                    стреляются слабые. Вопросы есть

                    Есть , как всегда у меня wink
                    Какого рода Ваша собака ?
                    кобель или
                    Су́ка:
                    — самка семейства псовых.
                    ?
                    karish
                    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:54
                      Когда у меня были немецкие овчарки, мы, собаководы их называли девочками. Клички Зэта и Корка. Корка была чистая немка, Зетка чепрачной окраски. Жаль, сестра фоткать запрещала из-за предрассудка.
                      sabakina
            2. karish (Александр) Сегодня, 13:12
              Цитата: ромул
              Да нафиг - удали пост.. Пусть засстрелится am

              Пускай живёт.
              Старая еврейская мудрость.
              Мы не желаем смерти завистникам -- пускай живут и мучаются
              karish
              1. ромул (Егор) Сегодня, 13:20
                Цитата: karish
                Старая еврейская мудрость.

                good hi )
                ромул
              2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:22
                Цитата: karish
                Пускай живёт.
                Старая еврейская мудрость.
                Мы не желаем смерти завистникам -- пускай живут и мучаются

                Ну спасибо, что еврей мне жить разрешил!
                И по поводу еврейской мудрости. Евреи много чего намудрили в этом мире, только почему то русскому Ваньке приходится ваши мудрости разгребать.
                sabakina
                1. karish (Александр) Сегодня, 13:27
                  Цитата: sabakina
                  Ну спасибо, что еврей мне жить разрешил!

                  Это не я , это Он.
                  Он ну это тот который триедин в одной ипостаси

                  Цитата: sabakina
                  И по поводу еврейской мудрости. Евреи много чего намудрили в этом мире, только почему то русскому Ваньке приходится ваши мудрости разгребать.

                  таково селяви.
                  Всех да же и упоминать нет смысла.
                  Достаточно одного , родившегося 2018 лет назад.
                  Мы намудрили , а весь мир на него молится.
                  karish
                  1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:59
                    Цитата: karish
                    Мы намудрили , а весь мир на него молится.

                    Ну да, до сих пор помню, как Вам Иисус говорил : "кто из вас без греха, первый брось на неё камень. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди."
                    На Руси женщин камнями не забивали!
                    sabakina
                    1. karish (Александр) Сегодня, 14:18
                      Цитата: sabakina
                      Ну да, до сих пор помню, как Вам Иисус говорил : "кто из вас без греха, первый брось на неё камень. Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди."

                      Вот видишь , совестливые , а могли бы
                      43-летняя мать двоих детей была приговорена иранским судом к смерти через забивание камнямиl


                      Ты бы конечно камешек бросил.Безгрешный wink
                      Цитата: sabakina
                      На Руси женщин камнями не забивали!

                      Ну этому может быть много объяснений.
                      Одно из них -- всех изменьщиц камнями побивать -- женьщин не останется
                      Дворяне относились к изменам терпимо. Крестьяне гораздо суровее относились к измене и порицали ее. Тем не менее, наказания не становились препятствием для супружеской измены. Это отражается в поговорках: «Как полюбит девка свата — никому не виновата», «Не мать велела — сама захотела» и особенно: «Чуж муж мил — да не век жить с ним, а свой постыл — волочиться с ним».
                      Было много случаев, когда муж «развода не искал» с изменницей. Часто супруг был согласен на наказание жены — плетьми, кнутом или исправительными работами. Далее: https://woman.rambler.ru/love/37640183/?utm_conte
                      nt=rwoman&utm_medium=read_more&utm_source
                      =copylink

                      не знаю хорошо это или плохо , видимо здесь не последнюю роль играло изолированность деревень и принесение чужой крови не сильно порицалось .
                      Это распространено у многих северных народов.
                      Опять таки , что такое грех ?
                      Это в общем построено на морали приемлемой в данной общности.
                      Поэтому страшный грех в одной общности , совершенно не является проблемой для другой.
                      ознакомься
                      https://pikabu.ru/story/drevnie_obyichai_quotseks
                      ualnogo_gostepriimstvaquot_1716928
                      karish
                      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:21
                        Кариш, один вопрос. Иисус Христос спаситель?
                        sabakina
    4. avt Сегодня, 12:26
      Цитата: amr
      Вспомнил наш "МИР" всплакнул...

      wassat А ,,Мир" то причём?? ОН выработал все сроки , включая продление.Его с орбиты сняли вполне себе в управляемом режиме и на радость USам в наш ,день космонавтики. Вспоминайте ,,Скайлэб", завалившийся без вариантов маневрирования на орбите..
      avt
      1. karish (Александр) Сегодня, 14:32
        Цитата: sabakina
        Кариш, один вопрос. Иисус Христос спаситель?

        Чей спаситель ?
        Христиане верят что -да?
        Мусульмане , иудеи ну ещёоколо 3-4 миллиардов неразумных идолопоклонников , многобожцев и тд --- нет.

        Кто прав ?
        karish
  5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:03
    Что-то у китайцев все не слава богу. Могли бы управляемое падение сделать, направить в Тихий океан, как все и делают. А так поди знай, куда он брякнется.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:47
      Они уже несколько лет как не могут взять управление. Китайское качество.
      Muvka
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:48
        Цитата: Muvka
        Китайское качество.

        Не нашлось у них в отряде тайконавтов, своих Джанибекова и Савиных
        svp67
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:46
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Что-то у китайцев все не слава богу.

      Учатся, "Per aspera ad astra" . (через терни к звездам)
      svp67
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:17
    У них убежища под каждым домом, пусть слушают радио, если только китайцы не забудут предупредить заинтересованных лиц. smile
    ul_vitalii
  7. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 12:21
    Непонятно, только, станция отработала планово или как американский "Скайлэб" - пустая болванка полетала - и пора списывать, пока неудобные вопросы не посыпались
    DimanC
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:48
      Они потеряли управление. Одним словом - как всегда. Все китайское имеет отличное качество.
      Muvka
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:39
    Тяньгун вам в Йеллоустоун, господа америгадцы..и НАСТУПИТ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ..
    Злой 55
  9. Старый26 (Владимир) Сегодня, 12:42
    Цитата: МИХАН
    Когда падать начнет китайски спутник , там феерверк будет на все небо ! Все китайское недолговечно..

    Жги дальше, Виталик. Лавры клоуна на ВО всецело принадлежат тебе. Спец во всех областях. Что скажешь - так пук в лужу.

    Цитата: Геркулесыч
    Она им не нужна, раз не пытаются спасти? Или отсутствие нужных технологий не позволяет китайцам поддерживать станцию работоспособной, и на безопасной высоте полета? ?

    Вопрос чем спасти - наверно и не поднимается? И зачем спасать то, что уже отработало? У них уже пару лет летает "Тяньгун-2", и примерно столько же первый модуль новой станции "Тяньджун-1" (будет состоять из 5 блоков)

    Цитата: DimanC
    Непонятно, только, станция отработала планово или как американский "Скайлэб" - пустая болванка полетала - и пора списывать, пока неудобные вопросы не посыпались

    Она отлетала 6,5 лет. Приняла две экспедиции. Планов это или нет - не знаю. И почему это "Скайлэб" вдруг пустая болванка? На нее тоже были направлены 3 экспедици. Причем длительность третьей мы побили то ли на "Салюте-3", то ли на "Салюте-5". Не насыщенная оборудованием, как наш МИР? Так и станция на почти 2 десятка лет старше
    Старый26
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 13:29
    Цитата: Muvka
    Она на территорию России впринципе упасть не может. У нее траектория полета намного южнее.

    В принципе может. Эмпирическая формула "до откуда долетит" основывается на угле наклона траектории. Грубо говоря 42 градуса 8 минут наклона - это примерно до такой же широты. Юг Дагестана попадает

    Цитата: Злой 55
    Тяньгун вам в Йеллоустоун, господа америгадцы..и НАСТУПИТ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ..

    Ага. А заодно и части России не будет. Но ведь это мелочь. Главное, чтобы им в Йеллоустоун. А остальное пофиг.
    Хотя, может быть вы не на Земле живтете, тогда вам действительно пофиг
    Старый26
  11. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 13:56
    На фотках "де жа вю" по СССР + "Монгол Шуудан" в креслах пилотов...ворюги, верните мой СССР по хорошему.
    viktor_ui
  12. ustas - Крым (Александр) Сегодня, 14:07
    Ну! С 1-м Апреля. laughing На счет Лондона понравилось.
    ustas - Крым
  13. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:22
    какая вакханалия была бы если бы наша падала станция даже представить страшно )
    Heterocapsa
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