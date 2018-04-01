Космическая станция «Тяньгун-1» в понедельник войдет в атмосферу Земли

По состоянию на 08:00 (03:00 мск) среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) – 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) – 174,3 км, угол наклона – 42,7 градусов,

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу Земли, передает ТАСС говорится в сообщении организации «Китайская программа пилотируемых космических полетов» (CMSP).Как заявило Европейское космическое агентство, станция «начнет разрушаться на высоте 150 км и большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу». В агентстве не исключают, что некоторые элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.«Тяньгун-1» (масса – 8,5 т, длина – 12 м, диаметр – 3,3 м) была выведена на орбиту в сентябре 2011-го. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу». В дальнейшем ее полет проходил в непилотируемом режиме.В конце марта американская газета The Hill со ссылкой на экспертов «Аэрокосмической корпорации» написала, что обломки сходящей с орбиты космической лаборатории «могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции».Однако два дня назад представитель китайского МИД Лу Кан заявил, что «вероятность падения крупных элементов "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала». Тем не менее, Пекин обязуется в случае необходимости оперативно известить правительства тех или иных государств о возникновении риска.