Секретная РЛС «Енисей» комплекса С-500 засветилась на видео

На полигоне Вооружённых сил Российской Федерации Ашулук в Астраханской области прошли видовые учения подразделений Воздушно-космических сил России. На полигон были переброшены 12 высотных перехватчиков МиГ-31БМ, 4 легких истребителей МиГ-29, а также различные системы ПВО.



Самолеты отработали перехват воздушных целей, а следом по целям наземным нанесли удары дальние бомбардировщики Ту-22М3, прилетевшие из других регионов страны.



Также прошли ракетные стрельбы комплексов ПВО "Панцирь-СМ", который, к слову, располагался на шасси КАМАЗ-6560М, а также ЗРК С-300 и С-400. Примечательно, что обнаружение целей для последних осуществляла новейшая всевысотная радиолокационная станция "Енисей", которая должна войти в состав комплекса С-500 "Прометей".





На сегодняшний день данных о новой РЛС в открытом доступе нет.









