14:49 01 апреля

Секретная РЛС «Енисей» комплекса С-500 засветилась на видео

На полигоне Вооружённых сил Российской Федерации Ашулук в Астраханской области прошли видовые учения подразделений Воздушно-космических сил России. На полигон были переброшены 12 высотных перехватчиков МиГ-31БМ, 4 легких истребителей МиГ-29, а также различные системы ПВО.

Самолеты отработали перехват воздушных целей, а следом по целям наземным нанесли удары дальние бомбардировщики Ту-22М3, прилетевшие из других регионов страны.

Также прошли ракетные стрельбы комплексов ПВО "Панцирь-СМ", который, к слову, располагался на шасси КАМАЗ-6560М, а также ЗРК С-300 и С-400. Примечательно, что обнаружение целей для последних осуществляла новейшая всевысотная радиолокационная станция "Енисей", которая должна войти в состав комплекса С-500 "Прометей".


На сегодняшний день данных о новой РЛС в открытом доступе нет.



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Комментарии 4

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:54
    Так и должно быть Новая РЛС должна интегрироваться на любое вооружение ,и любые носители этого оружия.
    Мар.Тира
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:06
    На подходе С-500, на подходе!!! good Поэтому и С-400 так легко продают.
    Egorovich
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:08
    "Панцирь" в обновке впечатлил hi
    Наблюдатель2014
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:59
    Секретная РЛС «Енисей» комплекса С-500 засветилась на видео
    И не просто видео, а РЕПОРТАЖА одного из центральных каналов российского телевиденья, а такое "просто так" НЕ ПРОИСХОДИТ. Это еще один "сигнал"
    svp67
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