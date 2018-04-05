Соперничество линейных крейсеров: "Мольтке" против "Лайона"

Та самая схема

"Мольтке" на полном ходу

«У меня есть Филипп Уаттс, который в новом «Индефатигебле» заставить Вас набрать в рот воды, когда Вы увидите корабль, а немцев – скрежетать зубами».

Как мы уже говорили ранее, «Фон-дер-Танн» для своего времени оказался замечательным кораблем, близким к эталону линейного крейсера. Поэтому неудивительно, что в следующем году (а немецкие кораблестроители, в соответствии с «Законом о флоте» закладывали по одному большому крейсеру в год), немцы не стали придумывать новый проект, а пошли по пути совершенствования предыдущего. Но вот мнения о том, в какую сторону следует совершенствовать проект, высказывались достаточно интересные и в чем-то даже неожиданные: интересно, что они начали высказываться еще до того, как был заложен «Фон-дер-Танн».Так, 23 апреля 1907 г фон Тирпиц заявил (устно), что новый крейсер должен стать увеличенным «Фон-дер-Танном». В ответ на это конструкторское бюро представило 2 мая 1907 г целый меморандум, в котором обосновывалось несколько иное видение нового линейного крейсера. Надо сказать, что Г. Стафф нигде не утверждает, что Тирпиц предлагал строить новый крейсер с восемью 305-мм пушками, но, судя по аргументации его оппонентов, имел ввиду именно это.Конструкторское бюро признавало, что в рамках выделенного бюджета вполне можно создать линейный крейсер с восемью новейшими 305-мм орудиями, но предлагало не делать этого. Мотивировалось это следующим образом – хотя, вне всякого сомнения, для новейших линкоров требуются двенадцатидюймовые пушки, но крейсеру будет достаточно и 280-мм, быть может не вполне оптимальных, но все еще вполне пригодных для боя с линкорами. Вместо того, чтобы наращивать калибр, следует увеличить количество орудий – это позволит «большому» крейсеру обстреливать несколько целей одновременно, что чрезвычайно важно в морском бою против превосходящих английских сил. Поэтому предлагалось оставить на новом крейсере пушки 280-мм калибра, но увеличить их количество до двенадцати. Бронирование должно было соответствовать «Фон-дер-Танну», скорость – не ниже 24,5 узлов.В ответ на это Имперское морское министерство ответило, что аргументация Конструкторского бюро насчет необходимости увеличения количества стволов главного калибра безупречна (!), но все же для озвученных целей не нужно двенадцать орудий, хватит и десяти. При этом адмирал фон Хееринген указывал, что 305-мм пушки на линкорах появились не по чьей-то прихоти, а потому что они в наибольшей степени отвечают задачам эскадренного боя, и раз так, то и «большие» крейсера следует вооружать 305-мм пушками. Также адмирал указал, что недавно делавшиеся расчеты по одному из проектов быстроходного линкора, вооруженного 10 280-мм орудиями, показали, что подобный корабль возможен в водоизмещении 20 300- 20 700 т. Сейчас же можно строить более крупный крейсер, так что дополнительное водоизмещение вполне можно истратить на 305-мм пушки.В общем, Имперское морское министерство предложило строить линейный крейсер с 10 305-мм орудиями, расположенными по схеме «Дредноута», при этом защита должна была соответствовать «Фон-дер-Танну», скорость – не ниже 24,5 уз.В итоге, 17 мая 1907 г были приняты окончательные решения по будущему крейсеру. Остановились на 10 280-мм орудиях, таких же, что были установлены на «Фон-дер-Танн», скорость должна была составить от 24 до 24,5 уз., водоизмещение должно было стать не крупнее, чем у современного линкора, то есть порядка 22 000 т (таким виделись тогда новейшие дредноуты типа «Гельголанд»). На совещании, в присутствии всех заинтересованных лиц также набросали схему расположения артиллерии будущего «большого» крейсера.Интересно, что уже тогда возникло опасение по поводу линейно-возвышенного размещения кормовых башен – справедливо отмечалось, что поскольку они расположены очень близко друг к другу, то могут быть выведены из строя одним-единственным удачным попаданием.Проектирование крейсера показало, что данные нововведения потребуют увеличения водоизмещения «Фон-дер-Танна» на 3 600 т, в том числе 1 000 т – на увеличение высоты борта, 900 т – на дополнительную башню 280-мм орудий и соответствующее удлинение цитадели, 450 т – дополнительно вес машин и механизмов, 230 т – прочие надобности и 1 000 т – увеличение геометрических размерений корпуса, чтобы все вышеперечисленное могло в него поместиться. Однако это показалось чрезмерным фон Тирпицу, поскольку выходило за обозначенные ранее 22 000 т водоизмещения. В ответ на это произошел небольшой «бунт конструкторов», предложивших вообще отказаться от всяческих нововведений, а строить «большой» крейсер по образу и подобию «Фон-дер-Танна». Заявлялось, что «упихнуть» требуемые нововведения в 22 000 т невозможно, что конструкторские бюро перегружены работой, что в Англии построили три «Инвинсибла» и не закладывают новых, видимо, в ожидании результатов испытаний первой серии линейных крейсеров и одна только Германия строит каждый год внесерийный большой крейсер, причем каждый раз по новому проекту.Тем не менее, конечно же, адмиралы настояли на своем, и корабль строился по новому проекту. Нормальное (полное) водоизмещение линейного крейсера «Мольтке» составило 22 979 (25 400) т.Как мы уже говорили ранее, на «Фон-дер-Танне» были установлены восемь 280-мм/45 орудий в четырех двухорудийных башнях. Проектом предполагалась установка на «Мольтке» десяти таких пушек, но по факту корабль получил более мощные 280-мм/50 артсистемы. Орудия «Фон-дер-Танна» отправляли в полет 302 кг снаряды с начальной скоростью 850 м/сек, в то время как пушки «Мольтке» - 895 м/сек. Вне всякого сомнения, бронепробиваемость главного калибра «Мольтке» выросла, и точно так же могла бы вырасти и дальность стрельбы. Но увы – если максимальный угол возвышения орудий «Фон-дер-Танна» составлял 20 град., то «Мольтке» - 13 град. В результате дальность стрельбы снизилась с 18 900 м до 18 100 м и только в 1916 г., после увеличения угла возвышения до 16 град. достигла 19 100 м. Боекомплект остался на прежнем уровне: «Мольтке» имел 81 снаряд на каждое орудие против 82-83 на «Фон-дер-Танне», но общий боекомплект, в связи с добавлением двухорудийной башни, разумеется, увеличился - с 660 до 810 снарядов. Разумеется, все 10 орудий главного калибра «Мольтке» могли вести огонь на один борт.Средний калибр был представлен теми же 150-мм/45 пушками, что устанавливались на «Фон-дер-Танне». В их боекомплект входило 50 бронебойных и 100 фугасных 45,3 кг снарядов, которые эти орудия способны были отправить в полет с начальной скоростью 835 м/сек на дистанцию 13 500 (73 каб.), а после модернизации дальность стрельбы увеличилась до 16 800 м (91 каб.). Единственная разница заключалась в количестве этих орудий: «Фон-дер-Танн» нес 10 150-мм/45 пушек, а «Мольтке» - на две больше.Противоминный калибр был представлен дюжиной 88-мм/45 орудий, стреляющих снарядами весом 10,5 кг с начальной скоростью 750 м/сек на 10 700 м. (58 каб.). Такими же орудиями комплектовался и «Фон-дер-Танн», но на первом германском линейном крейсере их было шестнадцать.Что до торпедного вооружения, то на «Мольтке» стояли четыре 500-мм торпедных аппарата (на «Фон-дер-Танне» - 450-мм), два из них размещались в носовом и кормовом штевнях, еще два – впереди носовой 280-мм башни крейсера. Общий боекомплект составлял 11 торпед.Схема бронирования линейного крейсера «Мольтке» в значительной мере повторяла таковую у «Фон-дер-Танна», хотя имелись и некоторые отличия. Кроме того, источники, увы, не содержат некоторых данных о «Фон-дер-Танне», в то время как о «Мольтке» они есть.Основу бронезащиты «Мольтке» составляли два бронепояса. Нижний имел высоту 3 100 мм. От верхней кромки и на протяжении 1 800 мм пояс имел 270 мм толщины, а на оставшихся 1 300 мм он постепенно утоньшался до 130 мм. При этом 270 мм участок уходил под ватерлинию на 40 (по другим данным - на 60 см) и, соответственно, возвышался над водой всего на 1,2 – 1,4 м. Отличие от «Фон-дер-Танна» заключалось в том, что, судя по всему, «толстый» участок бронепояса у «Мольтке» был выше (1,8 м против 1,22 или 1,57 м) при этом толщина его превышала таковую у «Фон-дер-Танна» на 20 мм (270 мм против 250 мм), зато по нижней кромке пояс «Мольтке» «потерял» те же самые 20 мм (130 мм против 150 мм).Поверх нижнего бронепояса располагался верхний – этот имел высоту 3 150 мм и одинаковую толщину 200 мм на всем своем протяжении. Отличие от «Фон-дер-Танна» здесь в том, что напротив «траверзных» башен главного калибра бронепояс «Мольтке» не имел увеличения толщины до 225 мм.Соответственно, по всей длине цитадели борт «Мольтке» защищался по высоте на 6 250 мм, причем первые 3 150 мм имели толщину 200 мм, далее 1 800 мм – 270 мм и нижние 1,3 м плавно утоньшались с 270 мм до 130 мм. Цитадель прикрывала не только машинные и котельные отделения, но и подачные трубы и погреба башен главного калибра, включая носовую и кормовую башни, однако все же кормовая башня была прикрыта не до конца. Вне цитадели борт бронировался так же, но имел облегченную защиту – 120 мм (ближе к форштевню – 100 мм) в нос и 100 мм в корму, при том что к верхней кромке толщина 100-120 мм бронеплит уменьшалась до 80 мм. При этом последние 3 метра кормы оставались небронированными, но имелся 100 мм траверз, замыкающий 100 мм бронепояса. Поверх цитадели (но не на всем ее протяжении) располагались казематы 150-мм орудий, которые, как и у «Фон-дер-Танна», бронировались 150 мм бронеплитами. Точных данных по траверзам нет, судя по описаниям Г. Стаффа, они имели переменную толщину от 140 до 200 мм.Бронепалуба «Мольтке» имела те же толщины брони (25 мм в горизонтальной части и 50 мм скосы), но по форме немного отличалась от «Фон-дер-Танна»: горизонтальная часть занимала большую площадь, а скосы располагались под большим углом (не 30, а 37 град). В результате барбеты всех башен «Мольтке» «вставали» на горизонтальный участок бронепалубы, но больший угол наклона скосов относительно палубы и меньший – относительно вертикальной защиты приводил к меньшей бронестойкости от воздействия снарядов при настильной стрельбе. Впрочем, изменения здесь были незначительными, если не сказать – пренебрежимо малыми. Отметим еще, что горизонтальная часть броневой палубы проходила по высоте в 1,6 м над ватерлинией.Указанная бронепалуба защищала «Мольтке» в пределах цитадели, но, как следует из описания Г.Стаффа, оканчивалась, не доходя 12 м до окончания 270 мм бронепояса в корме. Отсюда в корму, на высоте 45 см ниже ватерлинии шла горизонтальная бронепалуба без скосов. Она имела толщину 40 мм в районе 270 мм бронепояса и 80 мм – дальше. В носу от цитадели броневая палуба шла на уровне ватерлинии на высоте 50 мм, изгибаясь книзу ближе к форштевню.Выше броневой палубы у «Фон-дер-Танна» бронировались только палубы в районе казематов (или же просто имели повышенную толщину – 25 мм каждая). Насколько можно понять, на «Мольтке» было то же самое, за исключением того, что «потолок» каземата имел все же 35 мм.Толщина брони боевой рубки достигала 350 мм, но не была равномерной, боковые стенки имели 300 мм, тыльная – 250 мм, крыша – 80 мм. Защита башен в точности соответствовала «Фон-дер-Танну», лобовые листы и задняя стенка 230 мм, боковые стенки 180 мм, наклонный лист в передней части крыши 90 мм, горизонтальная часть крыши 60 мм, настил в задней части башни 50 мм. А вот бронирование барбетов имело некоторые различия. У крайних башен обоих линейных крейсеров половина барбета, обращенная соответственно в нос и корму, имели 230 мм брони, остальной барбет – 170 мм. Траверзные башни «Фон-дер-Танна» имели 200 мм барбеты до 25 мм палубы, а ниже ее – только 30 мм. Башни «Мольтке» до 35 мм палубы имели те же 200 мм, но ниже – до «пола» каземата, т.е. там, где борт защищался 150 мм броней, толщина барбета составляла 80 мм со стороны ближайшего борта и 40 мм – со стороны противоположного борта.На "Фон-дер-Танне" была установлена противоторпедная бронированная переборка толщиной 30 мм. "Мольтке" получил такую же, но в районе артиллерийских погребов ее толщина увеличивалась до 50 мм.В целом бронирование «Мольтке» было несколько более рациональным и мощным, чем у «Фон-дер-Танна».На «Мольтке» устанавливались машины и котлы, способные развить номинальную мощность 52 000 л.с., при этом предполагалось достижение скорости 25,5 узлов. На испытаниях мощность была значительно превышена и составила 85 782 л.с., скорость при этом достигла 28,074 уз. Максимальная зафиксированная скорость составила 28,4 уз (при какой мощности – увы, не сообщается). Во время шестичасового пробега средняя скорость линейного крейсера составила 27.25 уз.Запас угля составлял 1 000 т в нормальном и 2 848 т при полном водоизмещении. К сожалению, испытания «Мольтке» на экономический ход (12 узлов) не проводились, но можно предположить, что они были вполне эквивалентны однотипному «Гебену», у которого дальность хода была определена по результатам испытаний и расчетным путем, и при скорости:27,2 уз. – 1 570 миль;20 уз. – 3 200 миль;17 уз. – 4 230 миль;12 уз. - 5 460 миль.Интересный момент – автор настоящей статьи долгое время не понимал, зачем у германских линейных крейсеров днище в районе форштевня как бы «срезано», образуя нечто, более всего похожее на ледокольный форштевень. Как выяснилось, этот резкий «подъем» к форштевню служил одной-единственной цели – обеспечить лучшую поворотливость кораблей при перекладке рулей.«Мольтке» строился по программе 1908 г и был заложен в апреле 1909 г, спущен на воду 7 апреля 1910 г и введен в строй 30 сентября 1911 г – весьма выдающийся результат, даже если не учитывать 2,5-месячную забастовку рабочих верфи (4 августа – 20 октября 1910 г), в ходе которой строительных работ на линейном крейсере не велось. Следующий линейный крейсер Германии - «Гебен» создавался уже по программе 1919 г., и представлял собой однотипный «Мольтке» корабль. «Гебен» был заложен 28 августа 1909 г, спущен 28 февраля 1911 г и введен в строй 2 июля 1912 г.Что можно сказать о втором и третьем линейных крейсерах Германии? Вне всякого сомнения, у немцев получились мощные и хорошо защищенные корабли. Но, как ни странно, дать оценку проекту «Мольтке» значительно сложнее, чем предшествовавшему ему «Фон-дер-Танну». С одной стороны, вроде бы все просто. В прошлых статьях мы сопоставляли «Фон-дер-Танн» и британский «Индефатигебл», и пришли к однозначному, неоспоримому преимуществу «Фон-дер-Танна» над английским линейным крейсером. Но следует понимать, что подобное сравнение, в общем, не совсем корректно. Дело в том, что «Фон-дер-Танн» был заложен 21 марта 1908 г, почти за год до «Индефатигебла», чья закладка состоялась 23 февраля 1909 г. И, если сопоставлять корабли сообразно срокам их закладки, то британский линейный крейсер второй серии следует сравнивать не с «Фон-дер-Танном», а с «Мольтке», заложенным спустя каких-то 2 месяца после «Индефатигебла».Разумеется, сравнивать «Индефатигебл» и «Мольтке» даже как-то неприлично, словно оцениваешь шансы двенадцатилетнего драчуна против олимпийского чемпиона по боксу. Можно лишь констатировать, что германская военно-морская и конструкторская мысль колоссально опередила английскую в деле создания линейных крейсеров. И как тут не вспомнить хвастливые слова Д. Фишера, высказанные им в письме лорду Эшеру, датированном сентябрем 1908 г:С учетом того, что немцы сразу после «Индефатигебла» и задолго до «Нью Зиланд» с «Австралией» заложили линейные крейсера, которые были почти на 4 400 т тяжелее английских, имели десять очень мощных 280-мм орудий, превосходивших по бронепробиваемости английские 305-мм/45 пушки и, при равной скорости, обладали бронепоясом в 200-270 мм там, где у англичан было всего лишь 102-152 мм, то скрежетать зубами германские моряки могли лишь затем, чтобы не расхохотаться в голос.Конечно, Англия почти никогда не стремилась строить «неимеющиеаналоговвмире» корабли, предпочитая высоким индивидуальным ТТХ относительную дешевизну и массовость постройки, но, как ни странно, на момент закладки «Мольтке» и «Гебена» и с количеством у англичан дела обстояли не ахти. К моменту закладки «Гебена» англичане располагали 3 линейными крейсерами типа «Инвинсибл» в строю и одним («Индефатигебл») в постройке, немцы – тремя линейными крейсерами в постройке.Но с другой стороны, вскоре после закладки «Гебена», в Англии приступили к строительству второго поколения линейных крейсеров – в ноябре 1909 г был заложен «Лайон» с 343-мм орудиями и 229 мм бронепоясом. А это был уже совершенно другой противник.Продолжение следует...