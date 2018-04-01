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ВСУ уничтожили автомобиль, перевозивший заболевшего военнослужащего ЛНР
Трое бойцов Народной милиции Луганской республики были ранены в результате попадания в автомобиль «Урал» украинской управляемой ракеты, передает агентство Новороссия сообщение официального представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко.
Напомним, в пятницу в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
Он добавил, что трое военнослужащих, находившихся в машине, получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел.
По данным агентства, за истекшие сутки ВСУ 4 раза обстреляли территорию ЛНР.
«За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82-мм, БМП, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе н.п. Калиново, Красный Лиман, Красный Яр (пригород Луганска) и Молодежное», – говорится в сообщении.
Накануне украинские войска подтянули к линии соприкосновения новую партию тяжелой военной техники.
Напомним, в пятницу в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом ПТУР (противотанковая управляемая ракета) уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи,рассказал Марочко журналистам.
Он добавил, что трое военнослужащих, находившихся в машине, получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел.
Расстрел медицинского автомобиля в период объявленного "пасхального перемирия" мы расцениваем как военное преступление, совершенное украинскими военнослужащими, и очередную провокацию,заявил представитель ведомства.
По данным агентства, за истекшие сутки ВСУ 4 раза обстреляли территорию ЛНР.
«За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82-мм, БМП, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе н.п. Калиново, Красный Лиман, Красный Яр (пригород Луганска) и Молодежное», – говорится в сообщении.
Накануне украинские войска подтянули к линии соприкосновения новую партию тяжелой военной техники.
Использованы фотографии: РИА Новости / Олеся Потапова
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