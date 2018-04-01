14:51 01 апреля
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ВСУ уничтожили автомобиль, перевозивший заболевшего военнослужащего ЛНР

Трое бойцов Народной милиции Луганской республики были ранены в результате попадания в автомобиль «Урал» украинской управляемой ракеты, передает агентство Новороссия сообщение официального представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко.

ВСУ уничтожили автомобиль, перевозивший заболевшего военнослужащего ЛНР


Напомним, в пятницу в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.


Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом ПТУР (противотанковая управляемая ракета) уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи,
рассказал Марочко журналистам.

Он добавил, что трое военнослужащих, находившихся в машине, получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел.

Расстрел медицинского автомобиля в период объявленного "пасхального перемирия" мы расцениваем как военное преступление, совершенное украинскими военнослужащими, и очередную провокацию,
заявил представитель ведомства.

По данным агентства, за истекшие сутки ВСУ 4 раза обстреляли территорию ЛНР.

«За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82-мм, БМП, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе н.п. Калиново, Красный Лиман, Красный Яр (пригород Луганска) и Молодежное», – говорится в сообщении.

Накануне украинские войска подтянули к линии соприкосновения новую партию тяжелой военной техники.

Использованы фотографии: РИА Новости / Олеся Потапова
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Комментарии 20

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:05
    Удоды ....Там вешай белые кресты,не вешай все равно стрелять будут..На старые грабли Наступаем который раз-минский сговор"связал по рукам и ногам..
    210окв
    1. URAL72 (Олег) Сегодня, 13:14
      В феврале наш (1 бат 5 бригады) мед УАЗик птуром сожгли под Докучаевском, 2 ефр мед роты и замполит бата сгорели, нач штаба батальона выбросило, легко контужен. Снайпера до темноты не подпускали забрать тела.
      URAL72
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:18
        Цитата: URAL72
        2 ефр мед роты и замполит бата сгорели
        Царства им небесного и успокоения.
        Цитата: URAL72
        нач штаба батальона выбросило, легко контужен
        Скорейшего выздоровления.

        Цитата: URAL72
        В феврале наш (1 бат 5 бригады) мед УАЗик птуром сожгли под Докучаевском,

        А буквально через несколько дней, с той стороны пришло сообщение: "20 февраля в результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО погибла медсестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.Об этом говорится на странице бригады в Facebook.
        "Вчера во время оказания гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра-медик, военнослужащий и человек с большим сердцем – Сабина", – говорится в сообщении. "
        Цитата: URAL72
        Снайпера до темноты не подпускали забрать тела.

        svp67
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:06
    Вот такое у укронацистов "пасхальное перемирие". angry
    a.s.zzz888
  3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:07
    Скоро Пасха , вот они бесы оторвутся, как обычно! ..Надеюсь наши им тоже пасхальный подарочек представят..
    Уже скоро , за все ответят !
    МИХАН
    1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 13:44
      Михан, а почему ты до сих пор не в ополчении ? Почему не в Новороссии и не в Сирии ?
      Hanokem
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:52
        В Сирии за нас евреи воюют,причём единственное место в мире где вместе с арабами,так что успокойтесь.Меня волнует другое.Сколько можно биться лбом об одни и те же грабли подлости укровоинства.Такое впечатление что и на стороне ЛДНР людей тоже сознательно посылают на убой?Иначе как это обьяснить.Ведь уже давно известно их звериная ненависть по отношению к русскоязычным людям .
        Мар.Тира
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:47
          В Сирии за нас евреи воюют,причём единственное место в мире где вместе с арабами,так что успокойтесь.Меня волнует другое

          Такое я еще не читал тут давно..Аж пальцы скрючило хе хе Дайте выдохнуть и успокоиться..!
          МИХАН
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:54
        Михан, а почему ты до сих пор не в ополчении ? Почему не в Новороссии и не в Сирии ?
        Да как то у тебя болезный забыл спросить, что ему делать.
        72jora72
      3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:41
        Цитата: Hanokem
        Михан, а почему ты до сих пор не в ополчении ? Почему не в Новороссии и не в Сирии ?

        Странный вопрос .. soldier Вы думаете , те кто там бывал и есть , начнут хвастаться..?
        У нас у русских , это не принято..И тыкать как то не стоит , я с вами мацу не кушал..
        Вот такие дела уважаемый в танковых войсках на границе Израиля!
        МИХАН
        1. karish (Александр) Сегодня, 14:50
          Цитата: МИХАН
          Странный вопрос

          Действительно странный.
          Он Виталию задаётся уже несколько лет laughing
          Цитата: МИХАН
          Вы думаете , те кто там бывал и есть , начнут хвастаться..

          .

          неужто был ?

          Цитата: МИХАН
          У нас у русских , это не принято



          Цитата: МИХАН
          Вот такие дела уважаемый в танковых войсках на границе Израиля!

          удачи , Виталий
          karish
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:09
    Интересно, адвокаты будут в суд жаловаться?
    Дормидонт
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:22
      А куда жаловаться? Да и какой в этом смысл...

      Тут другое интересно, как наши ребята с НМ умудрились так подставиться?
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:33
        Жора, hi , я не понимаю, зачем из-за одного заболевшего гонять целый Урал? УАЗики что ль закончились? Ведь Урал не просто крупная цель, а и средство перевозки целого подразделения.
        sabakina
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:16
    Эх. Послать бы им Вербочек, На праздник. Жаль укролютвафе не летает
    Tusv
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:39
    одно слово,сволочи!
    taiga2018
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:51
    ВСУ уничтожили автомобиль, перевозивший заболевшего военнослужащего ЛНР

    Походу этим летом будут с укрогадюшником заканчивать. Не первый случай такого преступления, и, к сожалению, вряд ли последний.
    Пока этих укрошумеров по берёзам не развешают, добром это не кончится.
    Только полная санация украинского общества и территории от фашистских взглядов и поступков сможет гарантировать людям относительное спокойствие. am
    К-50
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:57
    "Братсконародники " еще не перевелись на сайте? Тем кто наивно верит что народ укроины может быть "братским "?Там таких адекватов скоро вообще не будет! Нужно было в 14ом году помочь республикам, и развалить укроину !
    Геркулесыч
  9. Vard Сегодня, 14:17
    Всё можно прекратит за пару дней... выслать всех гастеров с Украины...
    Vard
  10. loginovich Сегодня, 14:39
    Подозрительно нейтрально ВО прокомментировал события по донбассу
    Напомним, в пятницу в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

    Уж не сливают бандерлогам.
    loginovich
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