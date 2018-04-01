ВСУ уничтожили автомобиль, перевозивший заболевшего военнослужащего ЛНР

Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом ПТУР (противотанковая управляемая ракета) уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи,

Расстрел медицинского автомобиля в период объявленного "пасхального перемирия" мы расцениваем как военное преступление, совершенное украинскими военнослужащими, и очередную провокацию,