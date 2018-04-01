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Посольство США: Мы продолжим улучшать отношения с Россией
Работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы продолжится даже после закрытия генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости заявление посольства США в России.
«Вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге», – написали американские дипломаты в «Твиттере».
Напомним, 26 марта, Вашингтон из солидарности с Лондоном потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство Российской Федерации в Сиэтле.
После этого МИД РФ сообщил, что «исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер, 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Кроме того, российские власти закрыли генконсульство США в Петербурге.
«Вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге», – написали американские дипломаты в «Твиттере».
Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается,добавили в посольстве США.
Напомним, 26 марта, Вашингтон из солидарности с Лондоном потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство Российской Федерации в Сиэтле.
После этого МИД РФ сообщил, что «исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер, 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Кроме того, российские власти закрыли генконсульство США в Петербурге.
Использованы фотографии: https://twitter.com/USEmbRu
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