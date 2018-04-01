14:48 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Посольство США: Мы продолжим улучшать отношения с Россией

Работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы продолжится даже после закрытия генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости заявление посольства США в России.



«Вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге», – написали американские дипломаты в «Твиттере».


Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается,
добавили в посольстве США.

Напомним, 26 марта, Вашингтон из солидарности с Лондоном потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство Российской Федерации в Сиэтле.

После этого МИД РФ сообщил, что «исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер, 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Кроме того, российские власти закрыли генконсульство США в Петербурге.

Использованы фотографии: https://twitter.com/USEmbRu
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 13:53
    Это снова первоапрельский юмор? wink
    Астория
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:55
      Мы можем тоже.Подарить красную кнопку-грибок "Стоп".. yes
      Цитата: Астория
      Это снова первоапрельский юмор? wink
      210окв
      1. Например Сегодня, 13:57
        Мы продолжим улучшать отношения с Россией

        Это угроза? После таких слов нужно все матрасные консульства закрыть. angry
        Например
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:15
          Будем дружить сквозь зубы smile
          ul_vitalii
          1. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:29
            но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается

            Да, хватит уже. Наулучшали. Тормозните, сделайте паузу. Глядишь всё само как-нибудь устаканится. Может без ваших упорных трудов оно и лучше получится.
            Рожи у них как на поминках. Не могут матрасы без пафоса и театральности.
            Прокат
            1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:38
              Цитата: Прокат
              Рожи у них как на поминках

              Нужно в главном меню сайта ввести графу под названием Политика или Пропаганда и там размещать все подобные "грязные" новости winked
              Донской
        2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:16
          Работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы продолжится даже после закрытия генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, передает РИА

          Так обычно всегда было..Я даже знаю , кто жалобы у нас в России строчит..!
          Трудно им будет .. Крепитесь либерасты ! Главное не разбегайтесь ..Вы нам еще нужны будете.. soldier

          Вертухая наши , тоже за это..!хе хе
          МИХАН
        3. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:16
          Цитата: Например
          Мы продолжим улучшать отношения с Россией

          Это угроза? После таких слов нужно все матрасные консульства закрыть. angry

          Когда они ввели большой пакет ссанкций (ещё при Обаме) и выслали наших дипломатов, они аргументироватюли это не иначе как - "хотим улучшить отношения с РФ"! Мол эти действия направленны лишь во благо России... Так и до "ядрёной" кнопки улучшения отношений дойдут.
          Anarchist
        4. volodya (владимир) Сегодня, 14:31
          Цитата: Например
          Мы продолжим улучшать отношения с Россией

          А нам оно надо? Знаем мы их улучшения!
          volodya
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:19
      остаётся только надеяться!!!!
      д^Амир
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:54
    Работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы продолжится
    А вот уже не надо нас пугать, мы и так отлично понимаем, как и в каком направлении эта "работа" будет проходить... Если в США, считают, что лучший метод диалога - ракетами, а не дипломатами, то России за многовековую свою историю это не впервой.
    svp67
  3. nikolaev Сегодня, 13:56
    Как?! еще дальше?
    nikolaev
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:57
    На дружбу нарываются
    Дормидонт
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:59
    Значит, скоро нам придется и остальные консульства америки у себя закрывать!
    Геркулесыч
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:08
    обалденно продолжают belay
    изя топ
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:09
    Посольство США: Мы продолжим улучшать отношения с Россией. Полагаю, что МИД России также сообщит, что «исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер... мы тоже продолжим улучшать отношения с США" yes
    Теренин
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:10
    А рожи то на фото:счастливые,счастливые--понимают,что после Питера отправят посольством только на острова Зелёного Мыса.
    HAM
  9. PValery53 (PValery53) Сегодня, 14:11
    "Посольство США: Мы продолжим улучшать отношения с Россией"
    - Американская логика абсурда вполне понятна: "Мы продолжим улучшать отношения с Россией" ... посредством их ухудшений. А что здесь непонятного?..
    PValery53
  10. Квадратный (Иван Максимов) Сегодня, 14:13
    Да уж, улучшать отношения продолжат
    Что те, что эти
    Квадратный
  11. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:17
    Аллах велик!!!!! куда уже дальше то???? может это.... ну его на!!!! а то сейчас как из межконтинентальных дружить начнут....
    д^Амир
  12. notingem (Андрей) Сегодня, 14:20
    С Сирией они тоже улудшают отношения ?
    notingem
  13. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 14:21
    Так не улучшают, сначала отдайте консульство в Сан Франциско, а потом улучшайте
    mikh-korsakov
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:21
    Посольство США: Мы продолжим улучшать отношения с Россией
    О , да ! Улутшатели laughing
    Наблюдатель2014
  15. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 14:21
    Огласите , пожалуйста , весь список "улучшений" сразу , зачем тянуть кота за ... Не поймёт (кот) шутки юмора и врежет от души , а потом сопли подтирать .
    Holsten
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:32
      Holsten.....Огласите , пожалуйста , весь список "улучшений" сразу , зачем тянуть кота за ..

      Этот список есть не только в ФСБ. Всех ходоков в посольство США в РФ,многократно показывали на нашем ТВ. Теперь они громогласно и заявляют, что; " Мы продолжим улучшать отношения с Россией..." Расшифровывается просто - мы увеличим субсидирование 5-колонны в России.
      askort154
  16. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:34
    слишком долго мы "дружили".
    Отправляйтесь в ад вместе с вашими британскими гопниками.
    Heterocapsa
  17. lis-ik (Сергей) Сегодня, 14:34
    Какой цинизм!
    lis-ik
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:39
    Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается

    Работы не початый край, так как у нас "грантососы" не переводятся. request
    В основном с ними и происходит "работа" по формированию предателей. sad angry
    К-50
  19. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 14:45
    Стесняюсь спросить - а как ответит хозяин всех российских денег - госпожа Насыбулина?
    все остальное - так - собака лает, ветер носит.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  20. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:45
    Ага, семимильными шагами в прямо противоположном направлении... все у них шиворот- навыворот и задом наперед... wink
    Masya Masya
Картина дня