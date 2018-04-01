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Таджикский авиаперевозчик прекратил полеты в Россию по девяти направлениям
Таджикская частная авиакомпания «Сомон Эйр» на основании телеграммы от Росавиации была вынуждена приостановить полеты по девяти направлениям в Россию, передает РИА Новости сообщение авиаперевозчика.
Кроме того, отметили в авиакомпании, «5 апреля истекает срок временного допуска "Сомон Эйр" на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд».
Издание напоминает, что конфликт транспортных ведомств двух стран начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода заявил тогда, что таджикские авиакомпании «полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе».
В начале недели российский Минтранс выразил озабоченность тем фактом, что Таджикистан не предоставил разрешения на полеты «Уральских авиалиний» в республику. В Москве призвали таджикское транспортное ведомство начать консультации по этому вопросу.
В список попали такие рейсы авиакомпании "Сомон Эйр", как: Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд,рассказали в пресс-службе.
Кроме того, отметили в авиакомпании, «5 апреля истекает срок временного допуска "Сомон Эйр" на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд».
Издание напоминает, что конфликт транспортных ведомств двух стран начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода заявил тогда, что таджикские авиакомпании «полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе».
В начале недели российский Минтранс выразил озабоченность тем фактом, что Таджикистан не предоставил разрешения на полеты «Уральских авиалиний» в республику. В Москве призвали таджикское транспортное ведомство начать консультации по этому вопросу.
Использованы фотографии: https://news.tj
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