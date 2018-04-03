Лампасы под Праснышем. Ч. 2
Продолжаем разговор о действиях конного отряда В. А. Химеца во Второй Праснышской операции (см. Лампасы под Праснышем. Ч. 1).
Начало немецкого наступления
С 3 до 6 февраля немцы ежедневно тревожили отряд В. А. Химеца - действуя то на Китки, то на Доброгосты. У Хоржеле сотня уральцев имела дело со спешенной конницей противника.
1. Начало немецкого наступления. Даты – по-новому стилю.
В ночь на 6-е В. А. Химец получил сведения о скоплении в Хоржеле крупных немецких сил - и утром следующего дня вся бригада вышла в район Кржиновлога. Из района последнего батарея весь день вела огонь по Рембелин, Хоржеле и Бржески Колаки. Немцы отвечали.
7-го февраля 4-я бригада вновь вышла в Кржиновлого, а начальник штаба туркестанцев получил указание «в случае серьезного наступления немцев отпустить стрелков в Грудуск».
Батарея Офицерской артиллерийской школы (ОАШ) обстреливала немецкие колонны, двигавшиеся на юг от Бржески Колаки. Другие наступающие колонны противника были обнаружены на дорогах к Праснышу от Рембелин и от Янова и Хоржеле на Кржиновлога. Никем не сдерживаемые с фронта, немцы не обращали на отряд В. А. Химеца внимания. Начальник отряда, решив что конная атака на не расстроенную пехоту противника принесет лишь жертвы, к 17 часам отвел 4-ю бригаду в район Павлово, Чернице Борове.
Утром немцы начали обстрел позиции стрелков у Китки. Германские подразделения появились на всем фронте от Дзержговко до дороги Шумск–Млава - Гальвиц наносил удар по 1-му Туркестанскому корпусу. Как отмечал Э. Людендорф, удар наносился силами, троекратно превосходившими русских (корпуса: Цастрова, 17-й резервный, 1-я гвардейская резервная и 3-я пехотная дивизии – всего 6 дивизий). В 9 часов немцы потеснили оренбургскую сотню у Грабово. Сотня отошла в Дзержгово, но взамен был выслан разъезд хорунжего Кадошникова.
К полудню немцы охватили уральские заставы у Дзержгово, Доброгосты и Креры, начав наступление и на Бржозово. Небольшими группами уральцы проскакивали в Дзержгово - и в 13 часов там собралась вся Туркестанская бригада. Уральский дозор, высланный для организации связи от Бржозово на Грабово, захватил на дороге из Янов немецкого кавалериста. Последний показал, что его полк прикомандирован к 1-му резервному корпусу - и части последнего движутся от Хоржеле на Прасныш.
До 16 часов пулеметчики продолжали обстреливать немцев, действуя с высот у Забоклик. В сумерки бригада отошла в Павлово, но тут находился полк ОКШ, и туркестанцы заночевали в Венгра.
Разведка туркестанцев имела важнейшее оперативно-стратегическое значение: была выявлена серьезность и мощь немецкого наступления, выяснены его направления и найден новый (1-й резервный) корпус. При этом конники ухитрились задержать (насколько это было возможно) фронтальное наступление противника.
Т. о., уже в самом начале Второй Праснышской операции русская конница кое-чего добилась, в то время как немецкая не сделала ничего: кавкорпус фон Холлена скромно прятался в тылу. Э. Людендорфу, сетующему на свое незнание обстановки вследствие слабой работы авиаразведки, нельзя сваливать «незнание» на отсутствие авиации: германская авиация летала 5-го февраля над Дзержгово. Русские обошлись и без авиации – конница, как отмечено, осуществила весьма успешную разведку. В отличие от конницы оппонента. А если бы немецкие 2-я и 4-я кавдивизии были двинуты от Хоржеле на Прасныш? Но… О немецкой коннице говорили, имелся даже пленный кавалерист, но саму германскую кавалерию так и не увидели – вплоть до конца операции.
7-го февраля на помощь В. А. Химецу была направлена бригада 4-й Донской казачьей дивизии из состава 1-го Конного корпуса.
2. Командующий 4-й Донской казачьей дивизией генерал-майор М. Н. Грабе.
На рассвете 8-го весь отряд В. А. Химеца выступил на Прасныш, занятый 2-3 батальонами 66-й пехотной дивизии с 3-мя батареями и полуротой туркестанских сапер. Подходя к городу, исполняющий должность начальника штаба 4-й Отдельной кавбригады подполковник С. М. Тиличеев получил донесение от своих разъездов - что немцы уже огибают Прасныш с востока, а германские разъезды от Макова подходят к Праснышу.
Встав с 4-й бригадой у Венжево, В. А. Химец направил туркестанцев на Маков. На дороге от Козине на Венжево показались части донцов.
Туркестанцы двинулись, имея впереди сотню уральцев, на Романов - Маков. Был выдвинут разъезд - на Карнево - Маков. Маков был занят четырьмя батальонами ополченцев с сотней пограничников и батареей легких орудий обр. 1898 г. Настроение ополченцев было неплохим - несмотря на вооружение берданками и «допотопными» пушками.
В 16 часов сотня уральцев заняла Млодзяново и окопалась на его северной окраине. В 18 часов появился разъезд хорунжего Кадошникова – он около суток действовал между немецкими колоннами и у Кржиновлога, захватив в плен вольноопределяющегося одного из полков 36-й резервной дивизии 1-го резервного корпуса. Причем пленный усердно нес обязанности дозорного – под присмотром казака.
К ночи поступили следующие сведения: у Красносельц немцев нет, а переправа наблюдается разъездом 4-й кавалерийской дивизии (ядро которой находилось в Остроленке), переправы у Подосье и Ленг заняты мелкими немецкими пехотными частями.
В 16 часов В. А. Химец отошел в район Карнево - Хелхи Иловые.
Результат работы русской конницы 8 февраля: завершена стратегическая разведка и определен левый фланг немецкого наступления, установлен состав германских рот (по показаниям пленного - от 150 до 170 штыков).
Утром 9-го февраля батарея ОАШ вела огонь по могиле Рулера в Красне (батарею прикрывали 2 эскадрона), донцы вели разведку западнее дороги Карнево-Прасныш (и вместе с 4-й бригадой постепенно перемещались в район Луков), а туркестанцы занимали линию Млодзяново – Эльжбетово – Залесье – Старовесь. Штаб корпуса телеграфировал туркестанцам: «Выручка будет завтра в полдень. Надеюсь на прежнюю энергию бригады. Цихович».
Остановка немецкого наступления и действия кавалерийской завесы.
9 февраля Прасныш был обложен со всех сторон (тогда как на фронте Грудуск и западнее все атаки немцев были отбиты). Правый фланг 1-го Туркестанского корпуса был загнут и дотянут до Морги.
Утром из Новогеоргиевска выступил на Карнево доблестный 1-й Сибирский армейский корпус - чтобы третий раз за полгода померяться силами со значительно превосходящим противником. В Остроленке был сосредоточен 2-й Сибирский армейский корпус - для наступления на Прасныш. Командование фронтом готовило Гальвицу хороший мешок.
В этот день 4-я и донская бригады занимались перестрелкой и проведением разведки: к вечеру донцы обнаружили немцев в Зелена. Весь отряд В. А. Химеца стянулся в Луково.
Туркестанская бригада к 14 часам расположилась: три сотни уральцев от Млодзяново до Эльжбетово, три сотни оренбуржцев у Хелхи Иловые и резерв - две сотни, которые прикрыли батарею ОАШ в Малехи (там же находилась и донская батарея, временно приданная бригаде).
Ополченская дружина с батареей встала в лесу у Обецаново, в то время как пограничники вели разведку к востоку от р. Оржиц.
Было решено сохранить выходы из лесной полосы Полтуск - Карнево.
С 15 часов к Млодзяново подошли немецкие разведчики, а в 18 часов рота пехоты: сотня подпустила ее шагов на 300 - 400 и встретила настолько метким огнем, что рота с огромными потерями бросилась в Венгжиново.
Около 20 часов между Млодзяново и Богданково были замечены немецкие разведчики - против них были выдвинуты разъезды.
Начальник штаба 2-й Сибирской стрелковой дивизии полковник В. И. Михайлов писал в своем дневнике: «...Маков занят дружинниками и 2,5 сотнями, которые там держатся хорошо...». Свидетельство пехоты – дорогого стоит, ибо пехота всегда была строга в оценке кавалерийских частей.
10-го февраля отряд В. А. Химеца окончательно разделился: его ядро ушло к Колачково и оттуда вело артогонь по Зелена, а туркестанцы остались на своих позициях. Противник не предпринимал активных действий до 11-ти часов, когда сотня оренбуржцев, стоявшая в Залесье, заметила наступающую роту немцев. Околица деревни была неудобна для обороны, и сотня отошла на холмик, откуда встретила немцев огнем: заработали пулеметы от Старовесь, а от Эльжбетово выдвинулся взвод в конном строю – и немцы отошли, не приняв атаки.
3. Туркестанская бригада 9 – 10 февраля 1915 г.
Пришло известие, что Прасныш держится. И казаки также решили стоять насмерть.
Здесь уместно вспомнить фразу Э. Людендорфа, что из-за того, что «авиация не летала», он не знал о подходе к русским подкреплений. Виноваты, разумеется, не силы природы, а собственная оплошность. Но мы вспомнили об этом потому - что над занявшими оборону туркестанцами пролетел русский самолет.
Перестрелка разгоралась...
Читатель возможно удивится «вялому» образу действий немецких авангардов - работавших не так, как это «проповедывалось» до войны. Но автор, читая воспоминания французского драгуна, наткнулся на следующую знаменательную фразу: «когда немецкие авангарды наталкиваются на серьезное сопротивление, они не настаивают, а ждут... а на следующий день, развернувшись, немцы двигаются, сметая все на своем пути».
Немецкие авангарды «не настаивали», тем более что главные силы были заняты доблестно сопротивлявшимся Праснышем.
В 16 часов в Карнево прибыл разъезд конных разведчиков 2-й Сибирской дивизии, а в 17 часов появились 200 конных разведчиков и начальник штаба дивизии полковник В. И. Михайлов. Для 480 казачьих винтовок, растянутых на 10 км, это было серьезной подмогой, а боевая репутация 1-го Сибирского корпуса не оставляла сомнений в исходе предстоящей свалки.
В. А. Химец, оставив донцов у Колачково, к вечеру перешел в Длуголенка - сообщив об обходе немцами правого фланга Туркестанского корпуса.
С 19 часов появился авангард 2-й Сибирской дивизии, и Туркестанская бригада начала сменяться на позициях.
Ночью к бригаде подошел ее обоз 2-го разряда. Овсу казаки обрадовались почти также, как и сибирякам.
Результаты работы конницы: а) южнее Прасныша наступление немцев было остановлено, б) западнее города применение В. А. Химецом артогня также продемонстрировал присутствие серьезных сил, и продвижение немцев в обход правого фланга 1-го Туркестанского корпуса измерялось очень незначительным расстоянием (которое удалось преодолеть 1-й гвардейской резервной и 3-й пехотной дивизиям).
Конница фон Холлена окончательно упустила удобный случай себя проявить.
10 февраля от Остроленки на Красносельцы-Прасныш выступил 2-й Сибирский корпус - его движение прикрывалось с севера 4-й кавдивизией.
Борьба за инициативу.
Около 10 часов 11-го февраля завершилась драма гарнизона г. Прасныш. Потеряв свыше половины своего состава от огня противника, он не мог противостоять свежим силам, которые подтянул Гальвиц. Последним пал саперный штабс-капитан Ханыков - полурота которого была полностью уничтожена. На надгробной надписи офицера похоронившие его немцы рассказали об этом доблестном воине, сражавшемся до конца и не пожелавшем сдаться в плен – под угрозой пленения штабс-капитан застрелился, использовав для этого последний патрон своего револьвера.
Но это был последний успех немцев.
1-й Сибирский корпус развернулся на фронте, который ему сберегли казаки, и начал наступление - достигнув к вечеру линии Венгжиново - Венжево и окружив с трех сторон Красное, в котором прочно засели немцы. Туркестанский корпус третий день отбивал атаки троекратно превосходящих сил немцев, а 2-й Сибирский корпус подходил к Красносельцам.
4. Обстановка под Праснышем. Даты по-новому стилю.
4-я кавдивизия под давлением противника отошла к Н. Весь, и на помощь ей выдвинулся из Остроленки 39-й Сибирский полк.
Туркестанская казачья бригада, подчиненная начальнику 2-й Сибирской дивизии, получила задачу: сосредоточиться у Луково и, ведя разведку, обеспечивать левый фланг дивизии.
11 февраля к 7 часам она была сосредоточена, и в 8 часов выдвинулись 2 боевых разъезда (каждый из офицера, урядника и 6 казаков): на Маленки - Выпихи - Курево - Козине и на Милево Маленки – Былицы - Новая Весь - Збики Кержки.
В 9 часов из Луково выступила сотня уральцев с двумя станковыми пулеметами – она должна была занять Милево Маленки и двигаться дальше - в зависимости от донесений разъездов. При ней находился штаб бригады с двумя «штабными» разъездами. В 9 часов 30 минут сотня прошла Милево Маленки - разъезды сообщили, что Милево Быки и Милево Швейки не заняты. Бригада сделала следующий скачок: сотня - в Милево Швейки, главные силы - в Милево Быки; одна сотня оренбуржцев направлена на Милево Рончки.
В Милево Маленки бригаду нагнал разъезд 15-го гусарского полка, начальник которого доложил, что вся дивизия идет на Луково.
Наступали знаменательные для Туркестанской казачьей бригады дни.
5. Оренбургские казаки в конном строю.
Окончание следует
Начало немецкого наступления
С 3 до 6 февраля немцы ежедневно тревожили отряд В. А. Химеца - действуя то на Китки, то на Доброгосты. У Хоржеле сотня уральцев имела дело со спешенной конницей противника.
1. Начало немецкого наступления. Даты – по-новому стилю.
В ночь на 6-е В. А. Химец получил сведения о скоплении в Хоржеле крупных немецких сил - и утром следующего дня вся бригада вышла в район Кржиновлога. Из района последнего батарея весь день вела огонь по Рембелин, Хоржеле и Бржески Колаки. Немцы отвечали.
7-го февраля 4-я бригада вновь вышла в Кржиновлого, а начальник штаба туркестанцев получил указание «в случае серьезного наступления немцев отпустить стрелков в Грудуск».
Батарея Офицерской артиллерийской школы (ОАШ) обстреливала немецкие колонны, двигавшиеся на юг от Бржески Колаки. Другие наступающие колонны противника были обнаружены на дорогах к Праснышу от Рембелин и от Янова и Хоржеле на Кржиновлога. Никем не сдерживаемые с фронта, немцы не обращали на отряд В. А. Химеца внимания. Начальник отряда, решив что конная атака на не расстроенную пехоту противника принесет лишь жертвы, к 17 часам отвел 4-ю бригаду в район Павлово, Чернице Борове.
Утром немцы начали обстрел позиции стрелков у Китки. Германские подразделения появились на всем фронте от Дзержговко до дороги Шумск–Млава - Гальвиц наносил удар по 1-му Туркестанскому корпусу. Как отмечал Э. Людендорф, удар наносился силами, троекратно превосходившими русских (корпуса: Цастрова, 17-й резервный, 1-я гвардейская резервная и 3-я пехотная дивизии – всего 6 дивизий). В 9 часов немцы потеснили оренбургскую сотню у Грабово. Сотня отошла в Дзержгово, но взамен был выслан разъезд хорунжего Кадошникова.
К полудню немцы охватили уральские заставы у Дзержгово, Доброгосты и Креры, начав наступление и на Бржозово. Небольшими группами уральцы проскакивали в Дзержгово - и в 13 часов там собралась вся Туркестанская бригада. Уральский дозор, высланный для организации связи от Бржозово на Грабово, захватил на дороге из Янов немецкого кавалериста. Последний показал, что его полк прикомандирован к 1-му резервному корпусу - и части последнего движутся от Хоржеле на Прасныш.
До 16 часов пулеметчики продолжали обстреливать немцев, действуя с высот у Забоклик. В сумерки бригада отошла в Павлово, но тут находился полк ОКШ, и туркестанцы заночевали в Венгра.
Разведка туркестанцев имела важнейшее оперативно-стратегическое значение: была выявлена серьезность и мощь немецкого наступления, выяснены его направления и найден новый (1-й резервный) корпус. При этом конники ухитрились задержать (насколько это было возможно) фронтальное наступление противника.
Т. о., уже в самом начале Второй Праснышской операции русская конница кое-чего добилась, в то время как немецкая не сделала ничего: кавкорпус фон Холлена скромно прятался в тылу. Э. Людендорфу, сетующему на свое незнание обстановки вследствие слабой работы авиаразведки, нельзя сваливать «незнание» на отсутствие авиации: германская авиация летала 5-го февраля над Дзержгово. Русские обошлись и без авиации – конница, как отмечено, осуществила весьма успешную разведку. В отличие от конницы оппонента. А если бы немецкие 2-я и 4-я кавдивизии были двинуты от Хоржеле на Прасныш? Но… О немецкой коннице говорили, имелся даже пленный кавалерист, но саму германскую кавалерию так и не увидели – вплоть до конца операции.
7-го февраля на помощь В. А. Химецу была направлена бригада 4-й Донской казачьей дивизии из состава 1-го Конного корпуса.
2. Командующий 4-й Донской казачьей дивизией генерал-майор М. Н. Грабе.
На рассвете 8-го весь отряд В. А. Химеца выступил на Прасныш, занятый 2-3 батальонами 66-й пехотной дивизии с 3-мя батареями и полуротой туркестанских сапер. Подходя к городу, исполняющий должность начальника штаба 4-й Отдельной кавбригады подполковник С. М. Тиличеев получил донесение от своих разъездов - что немцы уже огибают Прасныш с востока, а германские разъезды от Макова подходят к Праснышу.
Встав с 4-й бригадой у Венжево, В. А. Химец направил туркестанцев на Маков. На дороге от Козине на Венжево показались части донцов.
Туркестанцы двинулись, имея впереди сотню уральцев, на Романов - Маков. Был выдвинут разъезд - на Карнево - Маков. Маков был занят четырьмя батальонами ополченцев с сотней пограничников и батареей легких орудий обр. 1898 г. Настроение ополченцев было неплохим - несмотря на вооружение берданками и «допотопными» пушками.
В 16 часов сотня уральцев заняла Млодзяново и окопалась на его северной окраине. В 18 часов появился разъезд хорунжего Кадошникова – он около суток действовал между немецкими колоннами и у Кржиновлога, захватив в плен вольноопределяющегося одного из полков 36-й резервной дивизии 1-го резервного корпуса. Причем пленный усердно нес обязанности дозорного – под присмотром казака.
К ночи поступили следующие сведения: у Красносельц немцев нет, а переправа наблюдается разъездом 4-й кавалерийской дивизии (ядро которой находилось в Остроленке), переправы у Подосье и Ленг заняты мелкими немецкими пехотными частями.
В 16 часов В. А. Химец отошел в район Карнево - Хелхи Иловые.
Результат работы русской конницы 8 февраля: завершена стратегическая разведка и определен левый фланг немецкого наступления, установлен состав германских рот (по показаниям пленного - от 150 до 170 штыков).
Утром 9-го февраля батарея ОАШ вела огонь по могиле Рулера в Красне (батарею прикрывали 2 эскадрона), донцы вели разведку западнее дороги Карнево-Прасныш (и вместе с 4-й бригадой постепенно перемещались в район Луков), а туркестанцы занимали линию Млодзяново – Эльжбетово – Залесье – Старовесь. Штаб корпуса телеграфировал туркестанцам: «Выручка будет завтра в полдень. Надеюсь на прежнюю энергию бригады. Цихович».
Остановка немецкого наступления и действия кавалерийской завесы.
9 февраля Прасныш был обложен со всех сторон (тогда как на фронте Грудуск и западнее все атаки немцев были отбиты). Правый фланг 1-го Туркестанского корпуса был загнут и дотянут до Морги.
Утром из Новогеоргиевска выступил на Карнево доблестный 1-й Сибирский армейский корпус - чтобы третий раз за полгода померяться силами со значительно превосходящим противником. В Остроленке был сосредоточен 2-й Сибирский армейский корпус - для наступления на Прасныш. Командование фронтом готовило Гальвицу хороший мешок.
В этот день 4-я и донская бригады занимались перестрелкой и проведением разведки: к вечеру донцы обнаружили немцев в Зелена. Весь отряд В. А. Химеца стянулся в Луково.
Туркестанская бригада к 14 часам расположилась: три сотни уральцев от Млодзяново до Эльжбетово, три сотни оренбуржцев у Хелхи Иловые и резерв - две сотни, которые прикрыли батарею ОАШ в Малехи (там же находилась и донская батарея, временно приданная бригаде).
Ополченская дружина с батареей встала в лесу у Обецаново, в то время как пограничники вели разведку к востоку от р. Оржиц.
Было решено сохранить выходы из лесной полосы Полтуск - Карнево.
С 15 часов к Млодзяново подошли немецкие разведчики, а в 18 часов рота пехоты: сотня подпустила ее шагов на 300 - 400 и встретила настолько метким огнем, что рота с огромными потерями бросилась в Венгжиново.
Около 20 часов между Млодзяново и Богданково были замечены немецкие разведчики - против них были выдвинуты разъезды.
Начальник штаба 2-й Сибирской стрелковой дивизии полковник В. И. Михайлов писал в своем дневнике: «...Маков занят дружинниками и 2,5 сотнями, которые там держатся хорошо...». Свидетельство пехоты – дорогого стоит, ибо пехота всегда была строга в оценке кавалерийских частей.
10-го февраля отряд В. А. Химеца окончательно разделился: его ядро ушло к Колачково и оттуда вело артогонь по Зелена, а туркестанцы остались на своих позициях. Противник не предпринимал активных действий до 11-ти часов, когда сотня оренбуржцев, стоявшая в Залесье, заметила наступающую роту немцев. Околица деревни была неудобна для обороны, и сотня отошла на холмик, откуда встретила немцев огнем: заработали пулеметы от Старовесь, а от Эльжбетово выдвинулся взвод в конном строю – и немцы отошли, не приняв атаки.
3. Туркестанская бригада 9 – 10 февраля 1915 г.
Пришло известие, что Прасныш держится. И казаки также решили стоять насмерть.
Здесь уместно вспомнить фразу Э. Людендорфа, что из-за того, что «авиация не летала», он не знал о подходе к русским подкреплений. Виноваты, разумеется, не силы природы, а собственная оплошность. Но мы вспомнили об этом потому - что над занявшими оборону туркестанцами пролетел русский самолет.
Перестрелка разгоралась...
Читатель возможно удивится «вялому» образу действий немецких авангардов - работавших не так, как это «проповедывалось» до войны. Но автор, читая воспоминания французского драгуна, наткнулся на следующую знаменательную фразу: «когда немецкие авангарды наталкиваются на серьезное сопротивление, они не настаивают, а ждут... а на следующий день, развернувшись, немцы двигаются, сметая все на своем пути».
Немецкие авангарды «не настаивали», тем более что главные силы были заняты доблестно сопротивлявшимся Праснышем.
В 16 часов в Карнево прибыл разъезд конных разведчиков 2-й Сибирской дивизии, а в 17 часов появились 200 конных разведчиков и начальник штаба дивизии полковник В. И. Михайлов. Для 480 казачьих винтовок, растянутых на 10 км, это было серьезной подмогой, а боевая репутация 1-го Сибирского корпуса не оставляла сомнений в исходе предстоящей свалки.
В. А. Химец, оставив донцов у Колачково, к вечеру перешел в Длуголенка - сообщив об обходе немцами правого фланга Туркестанского корпуса.
С 19 часов появился авангард 2-й Сибирской дивизии, и Туркестанская бригада начала сменяться на позициях.
Ночью к бригаде подошел ее обоз 2-го разряда. Овсу казаки обрадовались почти также, как и сибирякам.
Результаты работы конницы: а) южнее Прасныша наступление немцев было остановлено, б) западнее города применение В. А. Химецом артогня также продемонстрировал присутствие серьезных сил, и продвижение немцев в обход правого фланга 1-го Туркестанского корпуса измерялось очень незначительным расстоянием (которое удалось преодолеть 1-й гвардейской резервной и 3-й пехотной дивизиям).
Конница фон Холлена окончательно упустила удобный случай себя проявить.
10 февраля от Остроленки на Красносельцы-Прасныш выступил 2-й Сибирский корпус - его движение прикрывалось с севера 4-й кавдивизией.
Борьба за инициативу.
Около 10 часов 11-го февраля завершилась драма гарнизона г. Прасныш. Потеряв свыше половины своего состава от огня противника, он не мог противостоять свежим силам, которые подтянул Гальвиц. Последним пал саперный штабс-капитан Ханыков - полурота которого была полностью уничтожена. На надгробной надписи офицера похоронившие его немцы рассказали об этом доблестном воине, сражавшемся до конца и не пожелавшем сдаться в плен – под угрозой пленения штабс-капитан застрелился, использовав для этого последний патрон своего револьвера.
Но это был последний успех немцев.
1-й Сибирский корпус развернулся на фронте, который ему сберегли казаки, и начал наступление - достигнув к вечеру линии Венгжиново - Венжево и окружив с трех сторон Красное, в котором прочно засели немцы. Туркестанский корпус третий день отбивал атаки троекратно превосходящих сил немцев, а 2-й Сибирский корпус подходил к Красносельцам.
4. Обстановка под Праснышем. Даты по-новому стилю.
4-я кавдивизия под давлением противника отошла к Н. Весь, и на помощь ей выдвинулся из Остроленки 39-й Сибирский полк.
Туркестанская казачья бригада, подчиненная начальнику 2-й Сибирской дивизии, получила задачу: сосредоточиться у Луково и, ведя разведку, обеспечивать левый фланг дивизии.
11 февраля к 7 часам она была сосредоточена, и в 8 часов выдвинулись 2 боевых разъезда (каждый из офицера, урядника и 6 казаков): на Маленки - Выпихи - Курево - Козине и на Милево Маленки – Былицы - Новая Весь - Збики Кержки.
В 9 часов из Луково выступила сотня уральцев с двумя станковыми пулеметами – она должна была занять Милево Маленки и двигаться дальше - в зависимости от донесений разъездов. При ней находился штаб бригады с двумя «штабными» разъездами. В 9 часов 30 минут сотня прошла Милево Маленки - разъезды сообщили, что Милево Быки и Милево Швейки не заняты. Бригада сделала следующий скачок: сотня - в Милево Швейки, главные силы - в Милево Быки; одна сотня оренбуржцев направлена на Милево Рончки.
В Милево Маленки бригаду нагнал разъезд 15-го гусарского полка, начальник которого доложил, что вся дивизия идет на Луково.
Наступали знаменательные для Туркестанской казачьей бригады дни.
5. Оренбургские казаки в конном строю.
Окончание следует
Автор: Олейников Алексей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти