19:41 01 апреля
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Нетаньяху отказал Анкаре в праве читать нотации израильской армии

Глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху отверг обвинения Анкары в том, что армия еврейского государства слишком жестко обошлась с палестинскими демонстрантами, передает РИА Новости.



Власти Турции раскритиковала действия израильских военных, открывших в пятницу огонь по участникам беспорядков на границе сектора Газа. Ранее сообщалось по меньшей мере о 15-ти погибших и около полутора тысяч раненных.


Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население,
сказал Нетаньяху, которого цитирует пресс-служба правительства.

Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля,
добавил премьер.

Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой».



В свою очередь израильские военные признали использование оружия, однако отметили, что применялось оно лишь по наиболее агрессивным участникам акции с целью «защиты государственной границы». Вину за кровопролитие они возложили на власти палестинского анклава.



По словам военных, что в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь». Все погибшие – мужчины от 18-ти до 30 лет, из которых 10 человек, как минимум, принадлежали к радикальным группировкам.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 101

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 15:35
    Некошерно видимо раскритиковали !
    ФЕОДОР
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 15:41
      Цитата: ФЕОДОР
      Некошерно видимо раскритиковали !

      Да все там хороши. yes
      Владимирец
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 15:53
        А представьте, что в России по демонстрантам огонь боевыми боеприпасами откроют. Это сколько-ж вою по всей Европе будет.
        А евреи спокойно покрошили, и порядок. Против них - это антисемитизм.
        Shurik70
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:04
          Цитата: Shurik70
          А евреи спокойно покрошили, и порядок.

          после Холокоста евреи решили,что им всё можно,что все их прежние страдания оправдывают любое их преступление...
          taiga2018
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:09
          Нетаньяху:
          ...Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население...

          Перегрелся belay
          Мания величия включилась wassat
          Самая "нравственная" армия, поругалась с самой "справедливой" laughing
          Андрей К
        3. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 16:43
          Это совершенно разные вещи. Это не граждане Израиля. Они ломятся к нам с враждебной терретории и ломятся не с гуманитарными потребностями.
          Аро Рол
          1. starogil Сегодня, 19:25
            Вернитесь в рамки границ 1948 года, верните палестинским беженцам их дома и землю,
            свалите с оккупированных территорий, снесите, понастроенные вами стены, разоружитесь
            до уровня вооружений соседей, пустите в страну МАГАТЕ для инспекции ядерных
            объектов, сделайте хоть что - нибудь чтобы вас наконец - ПОЛЮБИЛИ.
            starogil
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:44
      Цитата: ФЕОДОР
      Некошерно видимо раскритиковали !

      В общем-то Беня Реджепа оскорбил, а это для вспыльчивого и обидчивого человека важно. И так сложные отношения палестинских евреев и турок грозят перерасти в нечто новое. Тот же случай, когда Эрдоган не дал аравийцам сожрать Катар перебросив в Доху несколько тысяч турецких командос (хотели выйти из кризиса после потери вложений в ИГИЛ и плотно завязши в Йемене. По похожей схеме действовал Хусейн и хотел за счет сжирания Кувейта выйти из ануса после получения по рогам от Ирана) и его средства, что пришлось Королю и наследнику Тутти трясти свою семейку и уже вытрясли золотых унитазов на 100 миллиардов.
      хрыч
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:47
      При всей жестокости произошедшего, тем не менее любое государство обязано защищать своих граждан всеми доступными средствами. Доктрина Израиля всегда отвечать на агрессию неадекватно жестко, и она приносит успех лучше чем жевание и уговоры. На мирные демонстрации не ходят с арматурой и "коктейлями Молотова".
      предки с Дона
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:02
        Цитата: предки с Дона
        Доктрина Израиля всегда отвечать на агрессию неадекватно жестко, и она приносит успех лучше чем жевание и уговоры.

        когда за твоей спиной такой сильный "дядька",как США,который прикроет любое твоё преступление,то почему бы и не убивать всех подряд...
        taiga2018
        1. dima9990 (Дмитрий) Сегодня, 16:12
          Израиль без дядьки за спиной крошил арабов на протяжении всей свой истории, а вот дядька за спиной по рукам их бил. Почитайте в вики о шестидневной войне.
          dima9990
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:31
        Цитата: предки с Дона
        На мирные демонстрации не ходят с арматурой и "коктейлями Молотова".

        Почему же не ходят?Ходят, в Киеве например!И весь мир утверждал что это всего лишь мирные демонстрации!
        Вас Влад
    4. Маз Сегодня, 17:26
      США заблокировали резолюцию о создании комиссии по событиям в секторе Газы

      А Некошерно боевой беспилотник с четырьмя ракетами над Ливаном держать в небе в ожидании , что шейх из бункера выйдет?
      "Видео с места крушения, появившееся в социальных сетях, подтверждает, что речь идет о боевом БПЛА «Гермес 450» производства компании Elbit Systems, видны и остатки четырёх находившихся на нем ракет:
      По сообщениям ливанских СМИ, разбившийся в южном Ливане беспилотник ВВС ЦАХАЛа — «Гермес 450», несший четыре ракеты Spike. Источником этой информации называют ливанскую армию.
      Видео с места крушения, появившееся в социальных сетях, подтверждает, что речь идет о боевом БПЛА «Гермес 450» производства компании Elbit Systems, видны и остатки находившихся на нем ракет:
      «Гермес 450» — легкий тактический БПЛА весом около 150 кг с десятиметровым размахом крыльев, — стоит на вооружении ВВС ЦАХАЛа и используется, в основном, для сбора разведывательной информации.
      Как сообщил утром телеканал «Аль-Манар», спустя несколько минут после крушения «Гермеса» его обломки уничтожил ракетным ударом другой израильский БПЛА, чтобы секретная информация не попала к врагу."
      https://news.israelinfo.co.il/events/71407
      Нет дыма без огня
      Маз
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:36
    Ближний Восток в огне..По моему такого замеса там ещё не было.
    210окв
    1. karish (Александр) Сегодня, 15:39
      Цитата: 210окв
      Ближний Восток в огне..По моему такого замеса там ещё не было.

      то же мне замес laughing
      Вчера они ещё побесновались .
      Но уже всосали и поэтому было всего 30 раненных.
      А сегодня - тишина.
      Ибо - нефиг.
      good
      karish
      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 15:53
        good Ибо-нефиг!!!Можно,я цитировать буду?Не сдавайтесь там,держитесь.Всегда (советское воспитание) думал,что израильская военщина виновата,а арабы белые и пушистые...Неа...
        AST576
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:54
        Да я не про ваше бодание с палестинцами а про то что творится ВООБЩЕ..
        Цитата: karish
        Цитата: 210окв
        Ближний Восток в огне..По моему такого замеса там ещё не было.

        то же мне замес laughing
        Вчера они ещё побесновались .
        Но уже всосали и поэтому было всего 30 раненных.
        А сегодня - тишина.
        Ибо - нефиг.
        good
        210окв
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:59
        Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
        sabakina
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:15
          Цитата: sabakina
          Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

          Ты Калибрами по Кремлю обещала бахнуть.
          Александр романов
        2. karish (Александр) Сегодня, 16:16
          Цитата: sabakina
          Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

          karish
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:43
      А это как раз и надо Израилю,который радостно потирает руки.Не было бы раздрая между арабами,они давно бы поставили этих сионистов на место и в анклаве жили бы не многострадальные палестинцы,а евреи.Чего я им искренне желаю почувствовать.Видать еврейские гетто в нацистской Германии им не пошли в прок,раз они ведут себя так же как ССовцы..
      Мар.Тира
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:05
        Цитата: Мар.Тира
        они ведут себя так же как ССовцы..

        у них были хорошие учителя...
        taiga2018
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:10
        Цитата: Мар.Тира
        А это как раз и надо Израилю,который радостно потирает руки.Не было бы раздрая между арабами,они давно бы поставили этих сионистов на место и в анклаве жили бы не многострадальные палестинцы,а евреи.Чего я им искренне желаю почувствовать.Видать еврейские гетто в нацистской Германии им не пошли в прок,раз они ведут себя так же как ССовцы..

        Бред юдофоба. Сравнить государство Хамастан с гетто может только клеветник .
        Арон Заави
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 17:28
          Да ну??????А как же поселения на палестинских территориях,а как же якобы точечные авиаудары с разрушениями зданий вместе с людьми,в качестве наказания за чужие преступления.А как же разрушения подземных каналов поставок продовольствия из-за блокады Израилем пунктов пропуска.Скажете они оружие поставляют -ложь,наши телеоператоры снимали на видео внутри какое это "оружие",в виде продуктов,и товаров первой необходимости.Так что вы такие же каратели по отношению к палестинцам.Они для вас люди второго сорта,какими были вы для нацистов.
          Мар.Тира
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:40
            Цитата: Мар.Тира
            Да ну??????А как же поселения на палестинских территориях,а как же якобы точечные авиаудары с разрушениями зданий вместе с людьми,в качестве наказания за чужие преступления.А как же разрушения подземных каналов поставок продовольствия из-за блокады Израилем пунктов пропуска.Скажете они оружие поставляют -ложь,наши телеоператоры снимали на видео внутри какое это "оружие",в виде продуктов,и товаров первой необходимости.Так что вы такие же каратели по отношению к палестинцам.Они для вас люди второго сорта,какими были вы для нацистов.

            Поселения иудеев только в Иудее и Самарии и не могут нормального человека удивлять. А как работа ВКС в Сирии? Или там гражданские не гибли? Подземные каналы из Египта разрушает египетская армия увы, с 2005 года на египетско-хамасовской границе нет ни одгого израильского солдата. И хамасовцы для нас не люди второго сорта, а обычные враги.
            Арон Заави
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:01
      Когда Эрдоган уничтожает курдов и на своей и на чужой территории, Нетаньяху ему морали не читает.
      предки с Дона
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:37
    Да у обоих каблук спустил - трусы видны
    демокронянки
    Tusv
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:40
      Цитата: Tusv
      Да у обоих каблук спустил - трусы видны
      демокронянки

      Не учи нас жить, а лучше помоги племянице.
      Арон Заави
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:49
        Цитата: Арон Заави
        Не учи нас жить, а лучше помоги племянице.

        А вам это надо? Чему я могу научить племяшек? - 110 регион и ни каких эксцессов с палестинцами bully
        Tusv
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:56
          Цитата: Tusv
          Цитата: Арон Заави
          Не учи нас жить, а лучше помоги племянице.

          А вам это надо? Чему я могу научить племяшек? - 110 регион и ни каких эксцессов с палестинцами bully

          Ну ты посмотри какие рожи вчера полегли среди "мирных демонстрантов".

          Может старый гвардеец подскажет девчонкам , как с ними общаться ,что бы Эрдоган на твоих племяшек не обижался?
          Арон Заави
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:01
            Арон. Я же сказал, что оба для меня Геноцвале, от слова Геноцид. Что Ваш, что Турок.
            А эти морды лучше показывай своему Моссаду. Их вотчина hi
            Tusv
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:06
              Цитата: Tusv
              Арон. Я же сказал, что оба для меня Геноцвале, от слова Геноцид. Что Ваш, что Турок.
              да Вы пустозвон сэр. Можете превести значение слова Геноцид и привести хоть один пример его осуществления Израилем?
              А эти морды лучше показывай своему Моссаду. Их вотчина hi

              Зачем они Моссаду? request Их вчера уже армейцы успокоили.
              Арон Заави
              1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:15
                Цитата: Арон Заави
                Можете превести значение слова Геноцид и привести хоть один пример его осуществления Израилем?

                Понимаешь, Арон. У нас галимая пропаганда из зомбоящика, что у вас бульдозерами сносят жилища арабов. Правда? Нет?
                Tusv
                1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:27
                  Цитата: Tusv
                  Цитата: Арон Заави
                  Можете превести значение слова Геноцид и привести хоть один пример его осуществления Израилем?

                  Понимаешь, Арон. У нас галимая пропаганда из зомбоящика, что у вас бульдозерами сносят жилища арабов. Правда? Нет?

                  А ты приезжай и посмотри.Или почитай , какой у палесов уровень жизни, смертность, прирост населения. Это к геноциду.
                  P.S. повторяю еще раз из Газы последний еврей вышел в 2005 году. Так что в Хамастане мы если и сносим чего, то только в ходе б/д.
                  Арон Заави
                  1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:35
                    Цитата: Арон Заави
                    А ты приезжай и посмотри

                    На годовщину, невинно убиенной еврейскими врачами сестры. Обязательно прилечу hi
                    Tusv
              2. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:20
                Цитата: Арон Заави
                Зачем они Моссаду? request Их вчера уже армейцы успокоили.

                Так. Моссад причину проворонил, Армия следствие зачищает. Так? Говорю. Купите наши пожарные вертушки. Слили воду холодную на горячие головы и фсё hi
                Tusv
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:10
            Цитата: Арон Заави
            Может старый гвардеец подскажет девчонкам , как с ними общаться

            Совет hi Купите у нас 4 пожарных вертушки и Бе-200. Ну там хладагент прикрутите до 4 градусов цельсия и фсё hi
            Tusv
            1. karish (Александр) Сегодня, 16:23


              Цитата: Tusv
              Цитата: Арон Заави
              Может старый гвардеец подскажет девчонкам , как с ними общаться

              Совет hi Купите у нас 4 пожарных вертушки и Бе-200. Ну там хладагент прикрутите до 4 градусов цельсия и фсё hi

              karish
              1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:50
                Такого счастья Израилю не видать! Ибо Бог справедлив, даруя Руси Лето и Зиму
                Tusv
                1. karish (Александр) Сегодня, 16:55
                  Цитата: Tusv
                  Такого счастья Израилю не видать! Ибо Бог справедлив, даруя Руси Лето и Зиму

                  karish
                2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:55
                  Цитата: Tusv
                  Такого счастья Израилю не видать! Ибо Бог справедлив, даруя Руси Лето и Зиму

                  Ты с Луны свалился? А это где?
                  Арон Заави
                  1. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:06
                    Цитата: Арон Заави
                    Ты с Луны свалился? А это где?

                    Я таки вас дико умоляю. Это еврейский горнолыжный курорт. С Зимой никакого сравнения. Тебе надо туда приехать и подняться и за кровные шекели
                    А у нас Халява плиз. Взял любую картонку и вжить с любой горки и на работу laughing
                    Tusv
                    1. karish (Александр) Сегодня, 17:11
                      Цитата: Tusv
                      А у нас Халява плиз. Взял любую картонку и вжить с любой горки и на работу

                      А у меня море Средиземное 500 м от дома. - печаль- тоска.
                      karish
                    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:12
                      Цитата: Tusv
                      Цитата: Арон Заави
                      Ты с Луны свалился? А это где?

                      Я таки вас дико умоляю. Это еврейский горнолыжный курорт. С Зимой никакого сравнения. Тебе надо туда приехать и подняться и за кровные шекели
                      А у нас Халява плиз. Взял любую картонку и вжить с любой горки и на работу laughing

                      Подумаешь счастье. За то вот это у нас халява, а вам дегьги платить надо. tongue
                      Арон Заави
                      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:20
                        Не ссыте господа евреи. У меня Лосинка и Клязменское водохранилище под боком. В шаговой доступности. А если на ласапеде... Яхты бабы, все дела lol И по кой хрен коренному Мос.. калю ваше еврейское счастье? hi
                        Tusv
                      2. karish (Александр) Сегодня, 17:26
                        Цитата: Tusv
                        Не ссыте господа евреи. У меня Лосинка и Клязменское водохранилище под боком. А если на ласапеде.

                        клязьменское водохранилище
                        К берегам водоёма можно проехать по Дмитровскому и Осташковскому шоссе на автомобилях. Подъезды и проходы к южному берегу (ближнему к Москве), за исключением нескольких организованных зон отдыха, в большинстве мест перекрыты частными яхт-клубами, пансионатами и коттеджными посёлками

                        Далековато на лесапеде wink


                        Цитата: Tusv
                        И по кой хрен коренному Мос.. калю ваше еврейское счастье?

                        Сколько того счастья ?
                        karish
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:02
        Арон, про материально забыл!
        sabakina
      3. Маз Сегодня, 17:32
        Что , Арон, праздник закончился, топор войны отрыт, лезвие заточено?
        Маз
  4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:44
    Интересно, другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:47
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Интересно, другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?

      А что на Газу кто то напал?
      Арон Заави
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:56
        Цитата: Арон Заави
        А что на Газу кто то напал?

        По твоим кадрам. Арабы швыряли покрышки, Цахал швырял гранатами.
        Tusv
        1. karish (Александр) Сегодня, 15:59
          Цитата: Tusv
          Цитата: Арон Заави
          А что на Газу кто то напал?

          По твоим кадрам. Арабы швыряли покрышки, Цахал швырял гранатами.

          а мы то же должны были швырять покрышки ? belay
          karish
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:00
          Цитата: Tusv
          о на Газу кто то напал?
          По твоим кадрам. Арабы швыряли покрышки, Цахал швырял гранатами.

          Было бы очень странно,если бы евреиские солдаты,тоже начали в ответ бросать покрышки.
          Александр романов
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:40
            Цитата: Александр романов
            Было бы очень странно,если бы евреиские солдаты,тоже начали в ответ бросать покрышки.

            Я предложил, как не отвечать гранатометами. Пусть думают
            Tusv
            1. karish (Александр) Сегодня, 16:49
              Цитата: Tusv
              Я предложил, как не отвечать гранатометами.

              и как ?
              Принять их у себя ?
              karish
        3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:01
          Цитата: Tusv
          Цитата: Арон Заави
          А что на Газу кто то напал?

          По твоим кадрам. Арабы швыряли покрышки, Цахал швырял гранатами.
          ну во первых они кидали камни в пограничную охрану. И почему ты стрелявших из автоматов и закладывающих взрывчатку не увидел? Однако это избирательное зрение или ты спецсъемку не разбираешь?
          P.S. Если бы 30тыс вооруженная толпа, организованая Правым сектором ,стала бы штурмовать границу с Крымом, как бы реагировали ваши пограничники?
          Арон Заави
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:31
            Цитата: Арон Заави
            Если бы 30тыс вооруженная толпа, организованая Правым сектором ,стала бы штурмовать границу с Крымом, как бы реагировали ваши пограничники?

            в 2014 нас штурмовала полутарамиллионная армия украинцев. Справились, всех разместили и работу дали
            ну во первых они кидали камни в пограничную охрану. И почему ты стрелявших из автоматов и закладывающих взрывчатку не увидел? Однако это избирательное зрение или ты спецсъемку не разбираешь?

            Повторю про причину и следствие. Одни проморгали, другие зачищают. Водичкой бэ полили и всего делов
            ЗЫ: Это надо жеж, быть такими умными и быть такими балбесами. Вы с Иерусалимом и Православным на фаберже наступили
            Tusv
            1. karish (Александр) Сегодня, 16:36
              Цитата: Tusv
              в 2014 нас штурмовала полутарамиллионная армия украинцев. Справились, всех разместили и работу дали

              мелочи.
              это всего 1% от населения России
              за 3 года в Израиль 1990-93 приехало миллион --- 20% от населения .
              И ничего.
              Цитата: Tusv
              Вы с Иерусалимом и Православным на фаберже наступили

              В чем ?
              karish
              1. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 16:49
                Налоги платить попросили, да так сильно, что двери Гроба господня закрылись.
                Аро Рол
              2. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:55
                Цитата: karish
                мелочи.
                это всего 1% от населения России
                за 3 года в Израиль 1990-93 приехало миллион --- 20% от населения .

                1,5 миллиона за 2 месяца на одну Ростовскую область.
                Вам бы лишь бы прихвастнуть
                Tusv
                1. karish (Александр) Сегодня, 17:00
                  Цитата: Tusv
                  1,5 миллиона за 2 месяца на одну Ростовскую область.
                  Вам бы лишь бы прихвастнуть

                  Вот без сказок.
                  В ростовской не остались все.
                  Их дальше по стране расселяли.
                  Родители моего одноклассника с сестрой аж до Иркутска доехали.
                  Кстати Ростовская обл по площади поболе Израиля да и население сопоставимо .
                  Но ещё раз говорю -- в ростовской обл они не оставались
                  да и цыфры как то не соответствуют твоим

                  Ростовская область за 1,5 года приняла свыше 115 тыс. украинских беженцев

                  На территории Ростовской области, начиная с июня 2014 года, временный кров нашли почти 115,5 тыс. беженцев с юго-востока Украины. По данным донского правительства на 7 октября, остались в регионе 28 тыс. 480 вынужденных переселенцев из Донбасса, в том числе 8 тыс. 932 ребёнка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, количество выехавших обратно с российской территории на 1,6 тыс. человек превышает количество прибывших в Ростовскую область


                  .


                  Цитата: Tusv
                  Вам бы лишь бы прихвастнуть

                  мне ?
                  karish
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:06
        Цитата: Арон Заави

        А что на Газу кто то напал?

        Ну, как бы да. Лет ....цать назад.
        sabakina
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:12
          Цитата: sabakina
          Цитата: Арон Заави

          А что на Газу кто то напал?

          Ну, как бы да. Лет ....цать назад.

          Последний еврей оставил Газу в 2005. У Хамастана который там создан есть граница с Египтом. Пусть себе создают новый Сингапур . Кто то мешает?
          Арон Заави
          1. Маз Сегодня, 17:35
            Арон Заави (Арон) :"Кто то мешает?"

            Беспилотники , дерижабль, артиллерия, ракеты, танки и армейская авиация Цахала
            Маз
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:44
              Цитата: Маз
              Арон Заави (Арон) :"Кто то мешает?"

              Беспилотники , дерижабль, артиллерия, ракеты, танки и армейская авиация Цахала

              Бред. Когда они сидят тихо то мы о них и не вспоминаем. Сотрудничать не хотим . Это да. Но у них граница с Египтом. Неужели братский арабский народ им не поможет?
              Арон Заави
            2. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:07
              Цитата: Маз
              Беспилотники , дерижабль, артиллерия, ракеты, танки и армейская авиация Цахала

              Мечтают в танцевальную студию записаться, а пока показывают
              Tusv
        2. karish (Александр) Сегодня, 16:18
          Цитата: sabakina
          Цитата: Арон Заави

          А что на Газу кто то напал?

          Ну, как бы да. Лет ....цать назад.

          А чья была Газа ? wink
          И кто первый напал ?
          karish
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:53
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Интересно, другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?

      А что Эрдоган с бузотерами либеральнее беседует ? Ни разу не видел что б он их поил чаем с пряниками, гоняет и еще как.
      предки с Дона
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:44
    .самая нравственная армия в мире
    юморист, похлеще райкина laughing
    Дормидонт
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:48
    Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население,сказал Нетаньяху
    Эрдоган будет не Эрдоган если не ответит.... Посмотрим на эту "войну слов"
    svp67
    1. karish (Александр) Сегодня, 16:02
      Цитата: svp67
      Эрдоган будет не Эрдоган если не ответит.... Посмотрим на эту "войну слов"

      а чего смотреть, ну не далее как 4 месяца назад
      Президент Эрдоган заявил сегодня, что признание Иерусалима столицей Израиля может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет открыть посольство страны в Восточном Иерусалиме. Он намерен сделать это согласно решению Организации исламского сотрудничества (ОИК) о признании этой части города столицей Палестины, сообщает Hurriyet Daily News.

      ну и как ? laughing laughing
      karish
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:35
        Цитата: karish
        ну и как ?

        Как то ВЯЛО...не агрессивно, без восточного колорита. СКУКОТИЩА. Надо,что то типа этого...
        svp67
        1. karish (Александр) Сегодня, 16:39
          Цитата: svp67
          Как то ВЯЛО...не агрессивно, без восточного колорита. СКУКОТИЩА. Надо,что то типа этого

          Надо Каневского попросить пересняться в образе Эрдогана.
          Я знаю где его дочь живёт.
          karish
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:57
            Цитата: karish
            Надо Каневского попросить пересняться в образе Эрдогана.

            А почему не Нетаньяху? Думаю его бы он сыграл с большей радостью... А вообще ДЕРЗАЙТЕ. Интересно будет посмотреть... А на Эрдогана кого либо из грузинских евреев подыщите. Типаж ближе.
            svp67
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:50
    Раньше у Анкары с Тель -Авивом были мир, дружба, жвачка, но мир оказался очень худой, дружба была только на словах, а жвачку всю переживали! Так что теперь все как есть -недрузья против нетоварищей!
    Геркулесыч
    1. karish (Александр) Сегодня, 16:08
      Цитата: Геркулесыч
      но мир оказался очень худой, дружба была только на словах, а жвачку всю переживали! Так что теперь все как есть -недрузья против нетоварищей!

      karish
  8. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 15:57
    Удивляет высказывание Египетского и Иорданского министров иностранных дел, которые что то там сказали про легетимные чаяния палестинского народа. Удивляет, поскольку до 67 года, они имели палестинцев каждый в своём, Египтяне в Газе, а Иорданцы на Иудее и Самарии. И никакой речи, ни о каких чаяниях не шло. Пару лет тому назад, когда население Газы попёрло на Рафиях, а это Египетская граница, пара бронетранспортёров Египта пулемётами отгнали всю толпу обратно в Газу, и никаких чаяний. Не понимают что границу пересекать низзя.
    KonoGon
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:05
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Интересно, другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?

    А что на Газу кто то напал?


    Ответ по еврейски. Я не спрашивал кто на кого напал, это ваши проблемы, вы и разбирайтесь.

    Я задал конкретный вопрос - "другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?"
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. karish (Александр) Сегодня, 16:19
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Я задал конкретный вопрос - "другие мусульманские страны выступили в защиту Палестины?"

      а хрен их знает ?
      Нам в общем то пофиг.
      karish
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:11
    «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью
    а где-то недавно такое было,и все "цивилизованные" в один голос защищали онижедетей what
    изя топ
  11. Des10 (Александр) Сегодня, 16:18
    Ибо - независимая Армия.
    Des10
  12. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:23
    Дорогие российские друзья!
    Если вам по вашим новостям расскажут, что угнетаемые жители Газы вышли на мирную демонстрацию, а их постреляли израильские снайперы, то знайте - шо-та такое примерно и было, кроме двух прилагательных, а именно "угнетаемые" и "мирную".
    "Мирная демонстрация" выглядит, как на картинках выше - это наша граница сегодня. Просто представьте, что это ваша граница. И не на северной оконечности Таймыра от вас далёкой, где по жизни полночь, а в часе езды от вашего дома (от моего конкретно дома это даже чуток ближе, чем час. И что вот все эти "мирные угнетаемые" товарищи с картинки прорвут границу и придут к вам домой.
    Насчёт снайперов. Тут такое дело: наши мирные и угнетаемые очень любят выставлять вперёд себя детей. Посмотрите на видео - масса подростков. В пятницу наши сняли с забора и вернули обратно родителям-идиотам 7-летнюю девочку. Какой пошлёт своего ребёнка впереди себя прорывать колючую проволоку?! В общем, если бы не снайперы, погибло бы много детей. А так - десяток боевиков, которые из-за спин этих детей стреляли по пограничникам. И, знаете, что-то мне их таки не очень жалко. Детей - да, а этих - не особо, прямо скажем.
    Так что, дорогие российские друзья, ну шо вам сказать хорошего... хорошо, что это не ваша граница.
    hi
    А. Привалов
    1. Маз Сегодня, 17:41
      У нас на границе с Чечнёй, господин Привалов, давно никто не стреляет, не стоит армия, нет массовых демонстраций, авиация боевая не летает, беспилотники с ракетами не бороздят небо, артдивизионы не окопаны, танки тоже... а Террористов Кадыров сам всех морщит, мечеть себе построили у вас в Израиле - мировая туристическая достопримечательность! Это мы в Сирии глушим игил. и восстанавливаем мир, а не вы. "Миротворцы кошерные"! Так что идите, идите и идите со своими разглагольствованиями и поучениями..Мы за три года с Чечнёй разобрались. А Вы за семьдесят лет не можете или не хотите с арабами помириться. СверхЖадность до мира никогда не доводит. Это уже патология диагноза болезни
      Маз
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:55
        Цитата: Маз
        ..Мы за три года с Чечнёй разобрались. А Вы за семьдесят лет не можете или не хотите с арабами помириться. СверхЖадность до мира никогда не доводит. Это уже патология диагноза болезни

        Ну да. Россия имея в 150 раз больше населения чем чеченцы и уничтожив там за годы войны больше населения чем погибло за все годы изральско-палестинского противостояния, пришла к тому что содержит практически независимый анклав, где не действует российское законадательство и который обладает практически собственной миниармией . Кстати сколько русских бежавших из Чечни вернулось туда? Сколько казачьих хуторов возродилось? Будешь ты мне тут сказки расскзывать.
        P.S. вывесь наконец флаг страны в которой живешь. Или ты так юдофобов местных боишься?
        Арон Заави
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:19
        К словам Арона мне особо добавить нечего. Единственное, Маз, если бы вы это рассказывали эскимосу с Аляски или австралийскому аборигену, (к слову оба мною уважаемые люди, просто совершенно не в курсе российской действительности), они бы вам поверили. Но мне-то хорошо известно, а вы, видимо забыли, что любой из этих регионов потенциальная, каждая по своему, бомба с тлеющим фитилём:

        Конечно, упаси вас Г-сподь от этого.
        Да, вот ещё что, не вам, получающему вполне приличное пособие от Израиля и поливающему его постоянно нечистотами разглагольствовать тут о "сверхжадности". Вот "это уже патология и диагноз болезни."
        А. Привалов
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:24
          Цитата: А. Привалов
          Но мне-то хорошо известно, а вы, видимо забыли, что любой из этих регионов потенциальная, каж

          Взорвать Кавказ легко, только ФСБ не дремлет. Армяно -Айзербанжанская война присечена в зародыше. Тлеет? Да! Мирные жители страдают? Нет. Чечней кто управляет?, Всю Дагестанскую верхушку посадили, Зачем?
          Э ребята с Моссады - да вы лохи. Поучились бы
          Tusv
  13. alta (Анатолий) Сегодня, 16:30
    Цитата: Shurik70
    А представьте, что в России по демонстрантам огонь боевыми боеприпасами откроют. Это сколько-ж вою по всей Европе будет.
    А евреи спокойно покрошили, и порядок. Против них - это антисемитизм.

    Бред, с автоматами и гранатами не ходят на мирные демонстрации ... были уничтожены террористы Хамаса , которые открыли огонь ...
    Египет более ,,грамотно,, работает: когда ,,мирные демонстранты протестовали,, , прорывая границу Газы с Египтом, они открыли не снайперский огонь, а пулеметный.
    Видимо, это отрезвило террористов, они больше ,,не демонстровали,, ..
    alta
    1. karish (Александр) Сегодня, 16:33
      Цитата: alta
      А представьте, что в России по демонстрантам огонь боевыми боеприпасами откроют. Это сколько-ж вою по всей Европе будет.

      wink
      о что бы Вы с такими делали ?

      кстати не забывайте - они пытались прорвать границу.
      karish
      1. alta (Анатолий) Сегодня, 16:49
        Это же не мои слова...
        alta
  14. vintik02 (Винтик) Сегодня, 16:39
    Цитата: alta
    Цитата: Shurik70
    А представьте, что в России по демонстрантам огонь боевыми боеприпасами откроют. Это сколько-ж вою по всей Европе будет.
    А евреи спокойно покрошили, и порядок. Против них - это антисемитизм.

    Бред, с автоматами и гранатами не ходят на мирные демонстрации ... были уничтожены террористы Хамаса , которые открыли огонь ...

    Ну в следующий раз будут думать, прежде чем лезть с оружием smile. Мне это и нравится в евреях, не боятся по зубам дать, когда надо)))
    А мы в России потерпим падающие снаряды на нашу территорию с усраины, благо щас вроде уже не падают. Захват наших погранцов и тд прям на границе
    vintik02
  15. alta (Анатолий) Сегодня, 16:46
    Цитата: 210окв
    Ближний Восток в огне..По моему такого замеса там ещё не было.

    В Сирии за последние 5 лет погибло 400 тыс. - никого не интересует, ни одного решения СБ ООН о прекращении убийств.
    alta
  16. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 16:48
    Они еще 6 недель убиваться о забор будут. И в завершении, в годовщину сохдания Израиля оссобенно сильно. Как бы очередная зачистка газы не началась.
    Аро Рол
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:21
    Во Арон с Тусвом сцепились... Любо дорого читать.
    По мне так с Израиля и с Турции пример брать надо, освободить Украину до Львова и плевать на то, что ВЕЗЬМИРСНИМИ вопить будет
    mavrus
  18. Дмитрий Воронов (Дмитрий Воронов) Сегодня, 17:25
    Вот не как не пойму.почему во время второй мировой евреи не обеденились и не создали свою армию.ну и что что государства Израиль тогда ещё не существовало
    Дмитрий Воронов
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:47
      Цитата: Дмитрий Воронов
      Вот не как не пойму.почему во время второй мировой евреи не обеденились и не создали свою армию.ну и что что государства Израиль тогда ещё не существовало

      Евреи вревали в армиях антигитлеровской коалиции. К сожалению создавать еврейские национальные части лидеры этой коалиции долго не хотели. Лишь в 1944 годду Черчиль поручил создать "Еврейскую бригаду" . Эта бригада была создана и воевала на Итальянском фронте.
      Арон Заави
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:54
      Цитата: Дмитрий Воронов
      Вот не как не пойму.почему во время второй мировой евреи не обеденились и не создали свою армию.ну и что что государства Израиль тогда ещё не существовало

      Видите ли, Дмитрий, всё было не так просто. Перед Войной, в СССР проживало около 3-х миллионов евреев. Представьте себе, что бы началось, если бы они стали объединяться и создавать свою армию...
      В Европе -- то же самое. Могли ли евреи создать свою армию в Германии или Австрии? Конечно же нет. А вот, во Франции во время Второй мировой войны существовала самая настоящая Еврейская армия — военизированная организация еврейского сопротивления. Она спасла от смерти десятки тысяч евреев, среди них тысячи детей. Создавала боевые отряды для сопротивления нацистам и коллаборационистам во Франции, а также для борьбы с Германией на стороне союзников и отправки в Палестину для участия в еврейской самообороне. Действовала она в нескольких городах Франции, центральное отделение было в Тулузе. Провела около 2000 боевых операций, в том числе 750 диверсий на железной дороге и 32 взрыва на военных заводах. По окончании Второй мировой войны участвовала в нелегальной иммиграции евреев в Палестину. Она была независимой организацией, не подчинялась руководству какой-либо группы французского Сопротивления, однако сотрудничала с различными движениями еврейского сопротивления, с антинацистскими силами во Франции и других странах.
      К примеру, в состав британской армии входила "Еврейская бригада" -- единственное еврейское национальное воинское соединение в составе союзных войск в годы Второй мировой войны. В состав бригады входили:
      три пехотных батальона,
      артиллерийская батарея,
      сапёрная рота,
      рота связи,
      транспортная рота,
      медицинская рота
      другие вспомогательные подразделения.
      Всего через еврейские соединения, воюющие на стороне западных союзников за годы войны прошло около 30 000 добровольцев.
      Первый бой бойцы Еврейской бригады приняли в Италии в составе 8-й британской армии, наступая против подразделений и частей 42-й егерской дивизии вермахта. Затем её батальоны форсировали реку Сенио и выбили с позиций 12-й парашютный полк 4-й парашютной дивизии вермахта.
      Позднее ветераны Еврейской бригады составили костяк будущей израильской армии.
      А. Привалов
  19. unignm (Василий) Сегодня, 17:37
    по меньшей мере о 15-ти погибших и около полутора тысяч раненных.

    чёёёё? 1500 раненых? это чё там было или как в Кемерово?
    unignm
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:20
      Цитата: unignm


      чёёёё? 1500 раненых? это чё там было или как в Кемерово?

      Газ для разгона де онстрации.
      Арон Заави
  20. alta (Анатолий) Сегодня, 17:57
    Министр Обороны Израиля о лицемерной позиции международного сообщества :
    "Они игнорируют убийство сотен тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, но когда Израиль уничтожает 16 террористов – в экстренном порядке созывается Совбез ООН.
    Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене. ,,
    alta
  21. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:47
    "...Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали..."
    И тут Остапа понесло... Смешно, если бы не было противно...
    Ураган70
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:57
      Цитата: Ураган70
      "...Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали..."
      И тут Остапа понесло... Смешно, если бы не было противно...

      Не нравится ,не ешь.
      Арон Заави
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