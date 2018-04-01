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Нетаньяху отказал Анкаре в праве читать нотации израильской армии
Глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху отверг обвинения Анкары в том, что армия еврейского государства слишком жестко обошлась с палестинскими демонстрантами, передает РИА Новости.
Власти Турции раскритиковала действия израильских военных, открывших в пятницу огонь по участникам беспорядков на границе сектора Газа. Ранее сообщалось по меньшей мере о 15-ти погибших и около полутора тысяч раненных.
Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой».
В свою очередь израильские военные признали использование оружия, однако отметили, что применялось оно лишь по наиболее агрессивным участникам акции с целью «защиты государственной границы». Вину за кровопролитие они возложили на власти палестинского анклава.
По словам военных, что в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь». Все погибшие – мужчины от 18-ти до 30 лет, из которых 10 человек, как минимум, принадлежали к радикальным группировкам.
Власти Турции раскритиковала действия израильских военных, открывших в пятницу огонь по участникам беспорядков на границе сектора Газа. Ранее сообщалось по меньшей мере о 15-ти погибших и около полутора тысяч раненных.
Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население,сказал Нетаньяху, которого цитирует пресс-служба правительства.
Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля,добавил премьер.
Турецкий МИД в пятницу выступил с осуждением «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля немедленно это прекратить. Позже президент Турции Тайип Эрдоган публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой».
В свою очередь израильские военные признали использование оружия, однако отметили, что применялось оно лишь по наиболее агрессивным участникам акции с целью «защиты государственной границы». Вину за кровопролитие они возложили на власти палестинского анклава.
По словам военных, что в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь». Все погибшие – мужчины от 18-ти до 30 лет, из которых 10 человек, как минимум, принадлежали к радикальным группировкам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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