19:42 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Порошенко рассказал, почему так важно «пасхальное» перемирие

Одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является прекращение огня в регионе, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко рассказал, почему так важно «пасхальное» перемирие


В пятницу на востоке республики вступило в силу очередное, на этот раз «пасхальное» перемирие. Однако за неполные трое суток стороны уже неоднократно обвинили друг друга в обстрелах.


Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы,
сказал президент на встрече с жителями Волновахи в Донбассе.

Он также заявил, что Киев вернет неподконтрольные территории Донбасса мирным путем. Порошенко призвал военнослужащих придерживаться условий перемирия, но в критических ситуациях «не жалеть патронов».

Рассчитываю, что в этот раз Россия будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету. Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте,
сказал украинский лидер.

Напомним, Владимир Путин поддержал идею ввода миротворцев в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 16:28
    Цукерки вальцману треба распространять !
    ФЕОДОР
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:32
      Порошенко рассказал, почему так важно «пасхальное» перемирие:
      Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию
      Anarchist
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:34
        Лишь бы языком молоть , как только земля носит этого "мирного".
        cniza
        1. Например Сегодня, 16:39
          Носит его не земля (такое русская земля не выносит). Носят его на руках украинцы. Это верховное существо украинцев! Пример для подражания истинного украинца! И украинцы поголовно становятся такими же! wassat
          Например
        2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:41
          Цитата: cniza
          как только земля носит этого "мирного".

          Да терпит как то...
          svp67
        3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:23
          Цитата: cniza
          ...Лишь бы языком молоть , как только земля носит этого "мирного"...

          Виктор hi
          Петюнька знатный садо-мазохист negative
          ...чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы...

          Пора ввести миротворцев, на оккупированную сатанистами бывшую Украину yes
          Андрей К
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:50
      Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,

      А когда СБ ООН вынес решение о вводе миротворцев на Донбасс belay Или как всегда этот пьяный хрюн моржович свои влажные мечты и глюки за реальность выдает. what
      vovanpain
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:09
        Не было ещё никакого решения и он мечтает о Натовских миротворцах.
        cniza
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:17
          Цитата: cniza
          Не было ещё никакого решения и он мечтает о Натовских миротворцах.

          Киевская ОПГ, в т.ч. и попрошенко, в Крыму и на Донбассе потеряли недвижимость. Вот и надеются с помощью миротоворцев и НАТО отбить добро и приобрести чужое. Разве они угомоняться? Только пуля или петля их каждого остановит.
          Балу
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:29
    Вальцман,объясни это родителям солдат в сгоревшей санитарке,кои твои упыри сожгли..
    210окв
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:39
    Он также заявил, что Киев вернет неподконтрольные территории Донбасса мирным путем. Порошенко призвал военнослужащих придерживаться условий перемирия, но в критических ситуациях «не жалеть патронов».
    Рассчитываю, что в этот раз Россия будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету. Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте,
    сказал украинский лидер.


    Кердык ему скоро будет, все стрелки за все на него переведут. На рублевке места нет, Ростов не резиновый. На мальдивах тоже достанут. Развивай петюнчик космическую программу. Как установили британские ученые, открыто более 3 000 планет, похожих на землю. Может там тебя примут? request
    Балу
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:06
      Израиль - не мальдивы
      Дормидонт
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:39
    Рассчитываю, что в этот раз Россия будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету.

    Дааа уж. "Белочка" она такая, всякую х рень заставляет говорить. yes laughing
    Иди проспись и убейся башкой об стену пьянь подзаборная!!! am
    Как легко все обвиняют Россию во всех грехах, что я просто шизею с них.
    Скоро в отсутствие прилёта инопланетян обвинят, дескать, из-за нашей агрессивной политики они пугаются и не приземляются. yes fool
    К-50
  5. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:58
    вот ведь печень железная у "диабетика" belay
    изя топ
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:03
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
  7. словак Сегодня, 19:38
    Надо же, собака лает. Он еще рассказал о том, как "дожал" Путина, чтобы состоялось это перемирие... Петя "дожал" Путина... "смешно", не то слово, ухохочешься.
    словак
Картина дня