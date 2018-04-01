Порошенко рассказал, почему так важно «пасхальное» перемирие:

Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы,

Рассчитываю, что в этот раз Россия будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету. Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте,