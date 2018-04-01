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Порошенко рассказал, почему так важно «пасхальное» перемирие
Одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является прекращение огня в регионе, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.
В пятницу на востоке республики вступило в силу очередное, на этот раз «пасхальное» перемирие. Однако за неполные трое суток стороны уже неоднократно обвинили друг друга в обстрелах.
Он также заявил, что Киев вернет неподконтрольные территории Донбасса мирным путем. Порошенко призвал военнослужащих придерживаться условий перемирия, но в критических ситуациях «не жалеть патронов».
Напомним, Владимир Путин поддержал идею ввода миротворцев в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
В пятницу на востоке республики вступило в силу очередное, на этот раз «пасхальное» перемирие. Однако за неполные трое суток стороны уже неоднократно обвинили друг друга в обстрелах.
Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы,сказал президент на встрече с жителями Волновахи в Донбассе.
Он также заявил, что Киев вернет неподконтрольные территории Донбасса мирным путем. Порошенко призвал военнослужащих придерживаться условий перемирия, но в критических ситуациях «не жалеть патронов».
Рассчитываю, что в этот раз Россия будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве нету. Но никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте,сказал украинский лидер.
Напомним, Владимир Путин поддержал идею ввода миротворцев в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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