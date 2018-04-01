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Яковенко: за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы
Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал «дело Скрипаля» провокацией, осуществленной британскими спецслужбами, передает РИА Новости.
Он отметил, что Лондон сейчас находится «в очень трудном положении» по двум причинам. Первая из них – выход из ЕС.
Вторая причина связана с ролью Британии «в западном союзе». По словам Яковенко, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания «российской агрессии».
По его словам, Лондону не удастся засекретить информацию по делу.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва категорически отвергает это обвинение.
С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб,сказал Яковенко в интервью каналу НТВ.
Он отметил, что Лондон сейчас находится «в очень трудном положении» по двум причинам. Первая из них – выход из ЕС.
Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза,рассказал посол.
Вторая причина связана с ролью Британии «в западном союзе». По словам Яковенко, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания «российской агрессии».
Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа,добавил глава дипмиссии.
По его словам, Лондону не удастся засекретить информацию по делу.
Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем,заключил Яковенко.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва категорически отвергает это обвинение.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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