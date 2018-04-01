Яковенко: за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы

С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб,

Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза,

Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа,

Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем,