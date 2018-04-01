19:42 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Яковенко: за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы

Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал «дело Скрипаля» провокацией, осуществленной британскими спецслужбами, передает РИА Новости.



С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб,
сказал Яковенко в интервью каналу НТВ.


Он отметил, что Лондон сейчас находится «в очень трудном положении» по двум причинам. Первая из них – выход из ЕС.

Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза,
рассказал посол.

Вторая причина связана с ролью Британии «в западном союзе». По словам Яковенко, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания «российской агрессии».

Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа,
добавил глава дипмиссии.

По его словам, Лондону не удастся засекретить информацию по делу.

Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем,
заключил Яковенко.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва категорически отвергает это обвинение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:00
    Тьфу, блин, ничего нового не сказал! Дипломаты и политики повторяют друг за другом... Как мантра...
    Мог бы и порадовать "красным словцом", для разнообразия! К примеру: британские власти высасывают из "пальца" всё новые и новые доводы... Из "пальца" американских кураторов. Пока "Медведь" ещё не отошёл от зимней спячки и сосёт свою лапу, "лев" сосёт "палец" "белоголовому орлану"!
    Anarchist
    1. Тралл Сегодня, 17:03
      Он посол, а не шут.
      Тралл
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:09
        Цитата: Тралл
        Он посол, а не шут.

        Коношенков - генерал, совсем не шут, но его перлы расходятся на цитаты! Одна только "Авиаматка" чего стоит...!?!
        Anarchist
        1. Например Сегодня, 17:14
          Цитата: Anarchist
          Тьфу, блин, ничего нового не сказал!

          Посол сказал многое. Только нужно слышать.
          Год назад Лондон был на задворках. В мировых СМИ украины и Гондураса было больше. Сейчас ситуация изменилась. Лондон стал лидером. Лондон поставил раком ЕС. Посол к примеру и об этом сказал. hi
          Например
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:21
            Цитата: Например
            Посол сказал многое. Только нужно слышать.
            Год назад Лондон был на задворках. В мировых СМИ украины и Гондураса было больше. Сейчас ситуация изменилась. Лондон стал лидером. Лондон поставил раком ЕС. Посол к примеру и об этом сказал.

            Он практически ничего не сказал! Он лишь выдал следствие, а по поводу причин есть гораздо убедительные мнения:
            newsinfo.ru/articles/2018-03-17…
            «...То есть, речь здесь идет прежде всего об экономических интересах Вашингтона, а интересы Европы — как это и принято у "мирового гегемона" — где-нибудь на задворках. Америка заинтересована в увеличении зависимости Европы от своего газа или от газа, поступающего с источников, зависящих в свою очередь от США. В этом плане "Северный поток — 2" для Вашингтона совершенно не выгоден. А раз так — с ним будут продолжать бороться, даже несмотря на то, что в этом вопросе интересы США и ее основного европейского партнера - Германии - явно расходятся. ... Казалось бы, при чем тут "дело Скрипаля"? А кому оно больше всего выгодно? Кому надо в очередной раз выставить Россию и ее руководство "исчадием ада, которое не только убивает неугодных граждан, но и может, не задумываясь, подставить под угрозу жизни сотен британцев...»
            Anarchist
            1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 18:37
              Ну ты как обычно в своём репертуаре, hi Саш, живу недалеко от города с звучным (для тебя) именем Кропоткин. Цветочки не хочешь привезти? laughing Прошу прощения у администрации, если посчитаете флудом.
              Околоточный
          2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:38
            Отравляющее средство, которое называют в Лондоне относится к семейству фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия,  ингибиторацетилхолинэстеразы. Таких ОВ насчитывается несколько сотен. Их первыми разработчиками были немецкие химики. Именно в Германии ОВ были применены против людей ещё во время Первой мировой войны. После второй мировой войны немецкие химики были вывезены в США. Так вот, ОВ на основе фосфора приводят человека к летальному исходу за несколько минут.

            Таким образом Лондону предстоит решить – как завершить эту историю? Объявить Скрипалей выздоровевшими, значит признать, что смертельного ОВ просто не было.
            dorz
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:06
          Цитата: Anarchist
          Коношенков - генерал, совсем не шут, но его перлы расходятся на цитаты

          Саня Здарова Будь! hi У Конашенкова должность в МО такая же как и у Захаровой в МИД,им и позволено хохмить,послу же надо думать что говорить.он лицо государства в стране пребывания. yes Он бы тоже с удовольствием бы сказал:-"Премьер Англии это просто комнатная собачка Вашингтона и спецслужбы действуют в тесной связке с спецслужбами США и вонь по этому делу исходит из этих стран".В принципе мог бы и ткнуть в рожу этимПускай доказывают что они не причем. drinks hi
          vovanpain
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:05
      У Меня одного ощущение, что дипломатия плавно перекочевала в интернет и СМИ?
      Вместо работы по «специальным» каналам, идут соревнования - Кто даст больше интервью!
      За каким тогда ..... содержать посольства ? Пусть в интернете - переписываются, а Мы почитаем!
      Охотовед 2
      1. Например Сегодня, 17:18
        Цитата: Охотовед 2
        У Меня одного ощущение, что дипломатия плавно перекочевала в интернет и СМИ?

        Думаю у одного и немногих.
        Батенька, это вы перекочевали в интернет. Здесь для вас весь свет. Вот и выводы соответствующие делаете.
        Неужто ранее вы без интернета и СМИ получали информацию? Вам почтой из МИДа сводку отправляли? Ежели так, то нахрена вам интернет и этот сайт?
        Например
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:39
          Цитата: Например
          Цитата: Охотовед 2
          У Меня одного ощущение, что дипломатия плавно перекочевала в интернет и СМИ?

          Думаю у одного и немногих.
          Батенька, это вы перекочевали в интернет. Здесь для вас весь свет. Вот и выводы соответствующие делаете.
          Неужто ранее вы без интернета и СМИ получали информацию? Вам почтой из МИДа сводку отправляли? Ежели так, то нахрена вам интернет и этот сайт?

          Боюсь «думать» у Вас получается плохо!
          Деятельность МИД - осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Положением о Миннестерстве Иностранных Дел, внутренней документации МИД, под Руководством Президента РФ.
          Международные правила Дипломатических отношений и Дипломатического этикета - изложены в Венской конвенции.
          Не интересно вам разжевывать - как должна осуществляться Дипломатическая деятельность, боюсь всё равно не поймёте!
          Мне - НУЖНО знать, официальную позицию Моей Страны! Выраженную соответствующим образом, а не частное мнение лица, через его интервью, пусть и в ранге посла!
          Охотовед 2
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:22
        Цитата: Охотовед 2
        У Меня одного ощущение, что дипломатия плавно перекочевала в интернет и СМИ?
        Вместо работы по «специальным» каналам, идут соревнования - Кто даст больше интервью!

        Это называется информационная война yes hi
        Цитата: Охотовед 2
        За каким тогда ..... содержать посольства ? Пусть в интернете - переписываются, а Мы почитаем!

        Это пишется для информирования населения противоборствующих стран,так скажем.
        Вас Влад
      3. hydrox (hydrox) Сегодня, 17:42
        Цитата: Охотовед 2
        Пусть в интернете - переписываются, а Мы почитаем!

        Обижаете:: дипломатия идёт своим чередом, а ор на площади - своим и мало ли, ЧТО там орёт демос!? На площади формируется отношение демоса к гос-ву, причём на каждой площади - к своему, а дипломатия идёт своим чередом и дипломатам-"гладиаторам" остаётся только быстро-быстро считать соотношение "пальцев вниз" против "пальцев вверх" - ведь поражение будет означать отставку фейкобриттов! lol
        hydrox
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:11
      Цитата: Anarchist
      Тьфу, блин, ничего нового не сказал! Дипломаты и политики повторяют друг за другом... Как мантра...
      Мог бы и порадовать "красным словцом", для разнообразия!

      Он сказал самую суть. Дипломат обязан говорить правду, но нигде не написано, что всю правду. Кратко сказал суть, при этом оставив загадку, чтоб оппоненты поволновались.
      Рискну предположить, что скрипалей никто не отравлял. Через одежду или на открытом участке кожи вкололи препарат для общей анестезии, дальше кисточкой где надо помазали одним из безвредных компонентов "новичка", вот и вся спектаткля. Использовали судорожно, с плохой безграмотной режессурой, в связи с событиями в Сирии, о которых скоро заговорят. Я имею ввиду не только плененных британцев и американцев, но и документы, захваченные в восточной Гуте, над которыми работают. К ВВП уже обращались с просьбой о содействии, но ВВП ответил, что пленные европейцы в компетенции сирийских спецслужб. Ждем-с очередного спектакля. Американский посол уже лепечет о необходимости налаживать отношения с Россией. И только нагличане ерепеняться, долго ли еще? ?
      Балу
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:28
        Цитата: Балу
        Использовали судорожно, с плохой безграмотной режессурой,

        Очевидно надеются на то, что пока не прошел ЧМ по футболу Россия будет сговорчивой, и можно будет отрулить обратно, в случае чего, пообещав России не "мутить воду". Но это только в случае когда их "прижмут в угол". Будь он неладен, этот ЧМ с одной стороны, но с другой стороны, таковы условия вступления в лигу супердержав. Тут "краповый берет" надо реально заслужить (и в конце, по их правилам - выстрелить) yes .
        Теренин
      2. hydrox (hydrox) Сегодня, 17:52
        Хороший текст выдали, а демотиватор - супер! laughing
        Не Министр-госсекретарь, а помойный кот с бандитской мордой - и чего ещё путного от такой хари можно ожидать??
        hydrox
        1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 19:04
          Цитата: hydrox
          и чего ещё путного от такой хари можно ожидать??

          Вышеозначенное выражение лица в рассматриваемом случае полностью соответствует теории товарища Ломброзо. Фактура не расходится с содержанием. Так же как и девушки Терезы.
          Ст.пропорщик
    4. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 17:15
      Да не мог он,Сань,нового ничего сказать,ибо на зарплате сидит...Давай,если разрешишь,я скажу?Всё вот это-для нас,простых смертных спектакль,они,властьпредержащие,давно уже всё поделили...И "наши",и не наши....... wink
      AST576
    5. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:21
      Цитата: Anarchist
      ... британские власти высасывают из "пальца"... Из "пальца"... "Медведь"... сосёт свою лапу, "лев" сосёт "палец" "белоголовому орлану"

      Гм... вот подумалось - как хорошо, что Вы не посол... request
      Голован Джек
      1. volodya (владимир) Сегодня, 17:41
        Посол сказал" нагличане они и есть нагличане!"
        volodya
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:45
          Цитата: volodya
          Посол сказал

          В кнопочки аккуратнее тыкайте, мне-то Ваш "ответ" - зачем? wink
          Голован Джек
          1. volodya (владимир) Сегодня, 17:49
            Цитата: Голован Джек
            В кнопочки аккуратнее тыкайте, мне-то Ваш "ответ" - зачем?

            Постараюсь.
            volodya
    6. Vadivak (Вадим) Сегодня, 17:33
      Цитата: .........
      за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы


      Тоже мне Бино́м Нью́то́на
      Vadivak
  2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:05
    Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем
    Будем надеяться, что это будет не очередная "олимпийская методика" типа WADA. ОЗХО уже не раз шло на поводу США и НАТО в вопросе химического оружия в Сирии.
    Vita VKO
    1. Vard Сегодня, 17:10
      В любом случае им придётся ответить конкретно... Вон французов подтянули... Добром это не кончится...
      Vard
      1. hydrox (hydrox) Сегодня, 17:57
        Это как раз хорошо:: на каком основании подтягивать френчей, если даже нас не ставят в известность согласно Конвенции?? Но объяснять сей факт им придётся ...
        Совсем это неспроста, и френчи помогают им вылезти из какой-то задницы, про которую нам не сказали (а может, и не скажут) ...
        hydrox
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:08
    Британские спецслужбы - всего лишь видимое глазом плодовое тело гриба. При этом сама грибница не видна и опутывает землю на километры
    Дормидонт
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:09
    Яковенко: за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы
    А ушки из-за Океана, за ними не торчат ли?
    Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем,
    Вот в том то и проблема, что пока мы "телимся" и что то там выбираем, нас МЕТОДИЧНО "замазывают" и "размазывают"... Нет у нас готовых форм противодействия на такие "форс мажорные" случаи. И это плохо
    svp67
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 17:13
      Пока нападают толпой приходится реагировать хаотично , но постепенно всех в очередь выстроим и каждый своё получит.
      cniza
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:18
        Цитата: cniza
        Пока нападают толпой приходится реагировать хаотично ,
        Толпу надо заставлять мешать друг - дружке, и делать это быстро иначе она просто затопчет, и хаотичность в действиях ведет к гибели.
        svp67
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 17:32
    У кого, у кого, а у разведок и дипломатов всегда должны быть ,как минимум два ответа. Один для общественности (СМИ), другой для внутреннего потребления. Кстати, в Англии разведка подчиняется МИДу. Поэтому, то что нам истерично преподносят СМИ, это всё "лапша на наши уши". Реалии будут проявляться долго и мало заметно.
    askort154
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:06
      У кого, у кого, а у разведок и дипломатов всегда должны быть ,как минимум два ответа.
      Приветствую hi Конечно, здесь должен действовать принцип - не навреди своей стране. Как при освобождении заложников, нельзя реальную инфу передавать в СМИ, которое террористы тоже мониторят, до окончания спецоперации. Общественность это одно, у нее нет функции обязанности и ответственности, а действовать в интересах государства - тут соображать нужно.
      Теренин
  6. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:37
    Яковенко: за «делом Скрипаля» стоят британские спецслужбы
    Кто бы сомневался ,англосаксы старые провокаторы и отравители -история тому подтверждение, какой подняли дикий и безумный резонанс из за одного никому не нужного предателя(для западных политических уродцев оказался нужен)которого даже похоже и недотравили, особенно это кощунственно на фоне трагедии в Кемерово выглядит, запад показал воочию свое подлолживое гримасное обличье .....
    Mimohod
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:56
    Тут несколько вопросов по этому поводу:
    1 На самом деле эту провокацию спланировали и осуществили английские спецслужбы,ведь без действия американцев в мире ничего не делается.Они и могли подставить Терезу Мэй в слепую ,просто используя ее авторитет для уверенного утверждение .
    Узнаете почерк,чужими руками загребать угольки.
    2 В Сирии что то нашли и спецслужбам был не понятен дальнейший ход действий русских,вот и нанесли
    упреждающий удар.
    APASUS
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:27
    Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем,
    Хорошо говорит товарищ Яковенко , правильно говорит...Но воз и ныне там..Эдак выбирать можно до тех пор , пока новая пакость не начнётся , данное дело потеряет актуальность и надо будет опять "выбирать методику"..
    КВУ-НСвД
  9. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:34
    Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа,

    Капитан Очевидность...а мы то ,слепые глупые котята этого и не понимали вообще... wassat
    НЕКСУС
Картина дня