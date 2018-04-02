Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!

Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон обвинила Украину в создании невыносимых условий для иностранного бизнеса. Мадам Дюмон пожаловалась представителям СМИ, что французские инвесторы в этой стране не только страдают от чудовищной коррупции, но и подвергаются нападениям рейдеров, и все это хорошо известно украинским властям, которые не принимают необходимых мер противодействия.«Украинская власть даже не отрицает их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов», — заявила французский посол.Выступление дипломата было фактически поддержано украинскими экспертами. Практически одновременно с выступлением Дюмон, известный специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта, выступая на пресс-конференции «Итоги недели: ключевые события Украины и мира глазами украинских академиков, экономистов», констатировал стремительную криминализацию всего украинского общества, которая «даже не снилась в начале 90-х», и сращивание организованной преступности с коррумпированной властью.Другой опасной тенденцией он назвал втягивание молодёжи в различные противоправные процессы.«У нас с лёгкостью скрываются под маской всяких молодёжных организаций неофашистские организации. В самом Киеве находится опорная база «Азова», о которой даже Госдеп США настороженно говорит и делает очень категоричные заявления, связывая их с программами поставок нам оружия, выделяя всё это отдельной строкой», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».Нужно отметить, что Сергей Шабвота поделикатничал, упомянув только запрещенную в России экстремистскую организацию «Азов». В реальности не только неонацистские группировки, но и все «ветеранские» организации «АТОшников», и большая часть «волонтерских» структур, ни что иное, как «вывески» реальных ОПГ.Которые заняты не только рейдерством, но и рэкетом, взятием заложников, заказными убийствами, торговлей оружием и наркотиками.На услуги уличных «киборгов» установлена хорошо известная на Украине такса. Так, наиболее щедро оплачивается участие штурмовиков в рейдерских захватах – до 100 долларов США в час. Погромщикам – разносящим банки, торговые представительства и переворачивающие ларьки платят меньше - до пятидесяти «баксов». Еще меньше получают участники «блокад» и «спокойных» митингов – до 20 долларов.Это гонорары рядовых боевиков – «фюреры», выводящие их на акции, и заключающие контракты с заказчиками, получают несравненно больше. Помимо «респектабельных» группировок имеющих «официальное» прикрытие и возглавляемые медийными персонажами вроде того же Семена Семенченко, есть и неформальные «АТОшные» ОПГ, вроде той группы «единомышленников», в составе которой известная нацистка Вита Заверуха совершала налеты на АЗС.Примечательно, что свои «ветеранские» бандгруппы создали и иностранные наемники.Так, в Одессе 17 марта была задержано несколько «ветеранов» - кавказцев, возглавляемых руководителем одесского отделения «Национального корпуса» Александра Новосельского.Их банда специализировалась на похищениях людей. По результатам более 30 обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двоих объявили в розыск.Сергей Шабовта, утверждая, что нынешние «национально свидомые» бандиты давно превзошли в дерзости и жестокости своих «коллег» из 90-х, нисколько не преувеличил.Если «бригады» прошлого, хотя бы на словах декларировали приверженность «понятиям», то для бывших «АТОшников» нет «берегов», они, не задумываясь, пускают в ход все навыки, полученные в Донбассе.Так, на днях в Коломые Ивано-Франковской области шестеро местных «ветеранов АТО» увезли 14-летнего подростка в лес для «воспитательной беседы». Которая была проведена в полном соответствии с традициями карательной операции.Подроста «под стволом» поставили на колени, заставили петь «патриотические песни», а после вырезали на спине буквы У и К (что означало «Украина»).Причиной этого инцидента стал конфликт ОПГ с подростковой бандой, в которую входил потерпевший. «Патриотический» подтекст издевательств, которым был подвергнут несчастный мальчишка, говорит о том, что бандиты, не заметили изменения своего статуса связанного с демобилизацией, и продолжают считать себя «защитниками Украины», а своих оппонентов – «сепаратистами» и «агентами Кремля». И, соответственно, привносят в бандитские войны атмосферу «АТОшного» геноцида.В силу своей «отмороженности» и боевых навыков «ветеранских» ОПГ они очень здорово потеснили обычные уголовные банды, которые в свою очередь тоже стали привлекать под свои знамена отставных карателей. В результате, и «традиционные» группировки уже мало отличаются от «патриотических».Но, самое главное, что главари ОПГ уже давно не довольствуются ролью «подрядчиков», работающих по найму. Они сами становятся участниками передела собственности, и уже обозначают отчетливые политические амбиции.Подтверждением этому стал захват здания Николаевской ОГА боевиками праворадикальных организаций. Они требовали отставки главы администрации Алексея Савченко и заставляли депутатов подписаться под этим.Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, выступая в эфире телеканала 112, сказал, что происшедшее в Николаеве обозначает величайшую угрозу для национальной безопасности Украины, власть которой оказывается совершенно беззащитной перед бандами. Генерал констатировал, что боевикам ничего не стоит занять Верховную Раду и, например, заставить депутатов и правительство самораспуститься.Олигархи, попытавшиеся использовать «свидомых» боевиков в своих «имущественных спорах», утрачивают контроль над ними, и бывшие каратели и нацисты, сбившиеся в банды, становятся весьма опасной и чуть ли не самой большой проблемой Украины.