09:03 02 апреля

Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!

Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон обвинила Украину в создании невыносимых условий для иностранного бизнеса. Мадам Дюмон пожаловалась представителям СМИ, что французские инвесторы в этой стране не только страдают от чудовищной коррупции, но и подвергаются нападениям рейдеров, и все это хорошо известно украинским властям, которые не принимают необходимых мер противодействия.


«Украинская власть даже не отрицает их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов», — заявила французский посол.

Выступление дипломата было фактически поддержано украинскими экспертами. Практически одновременно с выступлением Дюмон, известный специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта, выступая на пресс-конференции «Итоги недели: ключевые события Украины и мира глазами украинских академиков, экономистов», констатировал стремительную криминализацию всего украинского общества, которая «даже не снилась в начале 90-х», и сращивание организованной преступности с коррумпированной властью.

Другой опасной тенденцией он назвал втягивание молодёжи в различные противоправные процессы.

«У нас с лёгкостью скрываются под маской всяких молодёжных организаций неофашистские организации. В самом Киеве находится опорная база «Азова», о которой даже Госдеп США настороженно говорит и делает очень категоричные заявления, связывая их с программами поставок нам оружия, выделяя всё это отдельной строкой», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».
Нужно отметить, что Сергей Шабвота поделикатничал, упомянув только запрещенную в России экстремистскую организацию «Азов». В реальности не только неонацистские группировки, но и все «ветеранские» организации «АТОшников», и большая часть «волонтерских» структур, ни что иное, как «вывески» реальных ОПГ.

Которые заняты не только рейдерством, но и рэкетом, взятием заложников, заказными убийствами, торговлей оружием и наркотиками.
На услуги уличных «киборгов» установлена хорошо известная на Украине такса. Так, наиболее щедро оплачивается участие штурмовиков в рейдерских захватах – до 100 долларов США в час. Погромщикам – разносящим банки, торговые представительства и переворачивающие ларьки платят меньше - до пятидесяти «баксов». Еще меньше получают участники «блокад» и «спокойных» митингов – до 20 долларов.

Это гонорары рядовых боевиков – «фюреры», выводящие их на акции, и заключающие контракты с заказчиками, получают несравненно больше. Помимо «респектабельных» группировок имеющих «официальное» прикрытие и возглавляемые медийными персонажами вроде того же Семена Семенченко, есть и неформальные «АТОшные» ОПГ, вроде той группы «единомышленников», в составе которой известная нацистка Вита Заверуха совершала налеты на АЗС.

Примечательно, что свои «ветеранские» бандгруппы создали и иностранные наемники.
Так, в Одессе 17 марта была задержано несколько «ветеранов» - кавказцев, возглавляемых руководителем одесского отделения «Национального корпуса» Александра Новосельского.

Их банда специализировалась на похищениях людей. По результатам более 30 обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двоих объявили в розыск.
Сергей Шабовта, утверждая, что нынешние «национально свидомые» бандиты давно превзошли в дерзости и жестокости своих «коллег» из 90-х, нисколько не преувеличил.

Если «бригады» прошлого, хотя бы на словах декларировали приверженность «понятиям», то для бывших «АТОшников» нет «берегов», они, не задумываясь, пускают в ход все навыки, полученные в Донбассе.

Так, на днях в Коломые Ивано-Франковской области шестеро местных «ветеранов АТО» увезли 14-летнего подростка в лес для «воспитательной беседы». Которая была проведена в полном соответствии с традициями карательной операции.
Подроста «под стволом» поставили на колени, заставили петь «патриотические песни», а после вырезали на спине буквы У и К (что означало «Украина»).

Причиной этого инцидента стал конфликт ОПГ с подростковой бандой, в которую входил потерпевший. «Патриотический» подтекст издевательств, которым был подвергнут несчастный мальчишка, говорит о том, что бандиты, не заметили изменения своего статуса связанного с демобилизацией, и продолжают считать себя «защитниками Украины», а своих оппонентов – «сепаратистами» и «агентами Кремля». И, соответственно, привносят в бандитские войны атмосферу «АТОшного» геноцида.

В силу своей «отмороженности» и боевых навыков «ветеранских» ОПГ они очень здорово потеснили обычные уголовные банды, которые в свою очередь тоже стали привлекать под свои знамена отставных карателей. В результате, и «традиционные» группировки уже мало отличаются от «патриотических».

Но, самое главное, что главари ОПГ уже давно не довольствуются ролью «подрядчиков», работающих по найму. Они сами становятся участниками передела собственности, и уже обозначают отчетливые политические амбиции.

Подтверждением этому стал захват здания Николаевской ОГА боевиками праворадикальных организаций. Они требовали отставки главы администрации Алексея Савченко и заставляли депутатов подписаться под этим.

Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, выступая в эфире телеканала 112, сказал, что происшедшее в Николаеве обозначает величайшую угрозу для национальной безопасности Украины, власть которой оказывается совершенно беззащитной перед бандами. Генерал констатировал, что боевикам ничего не стоит занять Верховную Раду и, например, заставить депутатов и правительство самораспуститься.

Олигархи, попытавшиеся использовать «свидомых» боевиков в своих «имущественных спорах», утрачивают контроль над ними, и бывшие каратели и нацисты, сбившиеся в банды, становятся весьма опасной и чуть ли не самой большой проблемой Украины.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 12

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  1. BNVSurgut (Николай) Сегодня, 05:34
    Если нет монополии на насилие, то и гос-ва нет.
    BNVSurgut
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:37
      Цитата: BNVSurgut
      Если нет монополии на насилие, то и гос-ва нет.

      Таким макаром скоро Пьетья будет сидеть в своей резиденции окружённой верными ему войсками, а остальная Украина жить сама по себе. Кажный хохлофюрер будет рулить свою самостийную политику, как внутринею так внешнюю, согласно своему рангу. hi
      Евдоким
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:37
      Ну а что они хотели от "высокоразвитой" страны . С помощи той же Франции Украина стала тем что мы сейчас имеем , страной варваров , нацистов , воров и убийц , так что пусть теперь пожинают свои плоды и не жалуются .
      Spartanez300
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:51
    Это ваши сволочи!Вот и терпите,нечего жаловаться.
    210окв
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:34
      210окв (дмитрий) Сегодня, 05:51
      Это ваши сволочи!Вот и терпите,нечего жаловаться.

      hi ! Может созрели, лягушатники? laughing
      a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:33
    Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон обвинила Украину в создании невыносимых условий для иностранного бизнеса.

    А чего возмущается то? Давайте и дальше таскайтесь с укрофашистами. Или не верили, что такое возможно - принимай на блюдечке без каёмочки, ибо нацики отметут и блюдечко. bully
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:15
    Все закономерно. Когда страна катится в пропасть, то криминал только расцветает и набирает силы. Странно, что только французы вдруг обратили на это внимание.
    rotmistr60
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 07:37
      Цитата: rotmistr60
      Когда страна катится в пропасть

      А Украина только катиться?
      НЕКСУС
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:42
        Пока ее поддерживают на западе продолжает катиться, но все ускоряясь в своем падении. Когда действительно достигнет дна, то только брызги по стенам останутся, которые придется соскребать долгие годы.
        rotmistr60
  5. avt Сегодня, 07:30
    Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон обвинила Украину в создании невыносимых условий для иностранного бизнеса.
    wassat Что за fool шиза така ?Вона шо ? У Африке родилась и жила , от того не знает как в Эуропэ усё устроено и шо онижедети ?Цэ Эуропа , детка-привыкай .
    avt
  6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 07:36
    вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов», — заявила французский посол.

    А на кой Украине инвестиции в экономику,если можно просто покляньчить денег у МВФ,США,ЕС?
    «У нас с лёгкостью скрываются под маской всяких молодёжных организаций неофашистские организации.

    Придет время убирать эти Авгиевы конюшни либо украинцам,либо нам. Причем с полной стерилизацией .
    НЕКСУС
  7. hbvkzyby (Юрий) Сегодня, 08:27
    верной, так сказать, дорогой идут....
    hbvkzyby
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