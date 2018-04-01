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В бундесвере признали несоответствие самолетов Tornado требованиям НАТО
Самолеты ВВС ФРГ Tornado в силу своих технических характеристик не способны выполнять боевые задачи НАТО, передает РИА Новости сообщение журнала Der Spiegel.
Как пишет издание со ссылкой на доклад Минобороны Германии, «все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы». В нынешнем же состоянии они «не могут участвовать ни в одной операции НАТО».
В военном ведомстве обратили внимание на ряд недостатков Tornado. Так, истребители-бомбардировщики «не защищены от прослушивания, у них отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса». Самолеты также не располагают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой". Электроника Tornado сильно устарела.
В таком состоянии «выполнение боевых задач становится рискованным», отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что из-за устаревших самолетов «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО».
По словам источника журнала в бундесвере, «устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года», при этом остается неясным, «осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения».
Издание напоминает, что Tornado разработаны в 1970-х годах и стали поступать на вооружение с начала 80-х. Сегодня истребители принимают участие в миссии западной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ВВС страны планируют использовать Tornado вплоть до 2035 года.
Как пишет издание со ссылкой на доклад Минобороны Германии, «все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы». В нынешнем же состоянии они «не могут участвовать ни в одной операции НАТО».
В военном ведомстве обратили внимание на ряд недостатков Tornado. Так, истребители-бомбардировщики «не защищены от прослушивания, у них отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса». Самолеты также не располагают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой". Электроника Tornado сильно устарела.
В таком состоянии «выполнение боевых задач становится рискованным», отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что из-за устаревших самолетов «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО».
По словам источника журнала в бундесвере, «устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года», при этом остается неясным, «осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения».
Издание напоминает, что Tornado разработаны в 1970-х годах и стали поступать на вооружение с начала 80-х. Сегодня истребители принимают участие в миссии западной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ВВС страны планируют использовать Tornado вплоть до 2035 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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