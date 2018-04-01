19:45 01 апреля
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В бундесвере признали несоответствие самолетов Tornado требованиям НАТО

Самолеты ВВС ФРГ Tornado в силу своих технических характеристик не способны выполнять боевые задачи НАТО, передает РИА Новости сообщение журнала Der Spiegel.



Как пишет издание со ссылкой на доклад Минобороны Германии, «все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы». В нынешнем же состоянии они «не могут участвовать ни в одной операции НАТО».


В военном ведомстве обратили внимание на ряд недостатков Tornado. Так, истребители-бомбардировщики «не защищены от прослушивания, у них отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса». Самолеты также не располагают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой". Электроника Tornado сильно устарела.

В таком состоянии «выполнение боевых задач становится рискованным», отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что из-за устаревших самолетов «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО».

По словам источника журнала в бундесвере, «устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года», при этом остается неясным, «осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения».

Издание напоминает, что Tornado разработаны в 1970-х годах и стали поступать на вооружение с начала 80-х. Сегодня истребители принимают участие в миссии западной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ВВС страны планируют использовать Tornado вплоть до 2035 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 17:44
    да-да,нате соответствует только фу-35 yes так что,гансы,готовьте гроши request
    изя топ
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:48
      Метла со ступой точно подойдёт...
      Цитата: изя топ
      да-да,нате соответствует только фу-35 yes так что,гансы,готовьте гроши request
      210окв
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 18:15
        Для передачи шифра вполне достаточно шифровальной микросхемы. В настоящее время не существует компьютеров, способных взломать код наиболее длинных ключей (и ещё много десятилетий не будет, а когда появятся, на микросхемах попросту увеличат длину ключа). Себестоимость такой микросхемы 100$, пусть изготовитель продаст с 10-кратной нагрузкой, получилось 1000 $ на самолёт. Сотня самолётов ... А хотят миллионы для модернизации.
        Слабоватенький попил.
        Shurik70
        1. Например Сегодня, 18:25
          Цитата: 210окв
          Метла со ступой точно подойдёт...

          Дмитрий, этим упырям транспорт нашей Бабы Яги давать нельзя. Немцы, за свои деяния, должны пешком ходить и молиться за убиенных ими.
          Они же, падлы, самолеты не для защиты использовать желают. КТО им угрожает? Нет таковых.
          Например
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:38
        Цитата: 210окв
        Метла со ступой точно подойдёт...

        Нет...им нужен Нимбус-2000!
        НЕКСУС
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:44
    Режьте на металл Tornado. Потом еврофайтеры, чтоб у американцев купить кошерный Фэ-35 с запахом свободы и демократии.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:21
      А чего тут удивительного. Самолёту 40 лет. И Германия хочет иметь что-то поновее. а с другой стороны чтоб и самолет был не за такие бешеные деньги как F-35 А свою авиапромышленность в угоду матрасникам загубили . Остается одно сделать соответствующий тюнинг на Tornado чтоб выглядеть новым ещё лет на десять. А когда-то Германская авиапромышленность была на лидирующих ролях
      Borik
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 17:45
    «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО».

    Немцы, как бы, намекают, что не очень хотят воевать. smile
    Владимирец
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:46
    «все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации, на которую потребуются многомиллионные расходы»
    Ну кто б сомневался...деньги, деньги дайте много денег.
    Самолеты также не располагают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".
    А деревянные табуретки у них вместо катапультных кресел не стоят?
    svp67
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:54
    Есть у меня хобби. Ваять из бумаги, по кому наш дивизион плакал и по кому будет плакать. И пускать его с балкона 5-4 -3 этажа. Торнадо номер один, SR-71 второй, все остальные лохи, включая супер пупер ящерицу. Валяться сразу. Пингвина еще не склеил. Поделитесь выкройками. Плиз
    Tusv
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:58
    В Латинскую Америку пусть распихивают, там нетребовательная публика, то есть безденежная, нужно было хорватам втиснуть, да здесь ребята с форума подсуетились smile
    ul_vitalii
    1. роман66 (роман) Сегодня, 18:07
      Виталий, здорово! hi какая, хрен, разница! 83 машины не сделают погоды. за время В.О,В. перемололи тысячи самолетов .....пусть не ноют..
      роман66
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:42
        Цитата: роман66
        Виталий, здорово! hi какая, хрен, разница! 83 машины не сделают погоды. за время В.О,В. перемололи тысячи самолетов .....пусть не ноют..

        Здравствуй, Роман hi Европа тот ещё курятник, вот и Германия носится с этой проблемой, как курица с яйцами, хотя для кого-то эта проблема и яйца куриного не стоит. smile
        ul_vitalii
    2. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:24
      Цитата: ul_vitalii
      В Латинскую Америку пусть распихивают, там нетребовательная публика

      э,э,а як жеж цэевропа: belay
      изя топ
  7. mvg (Максим) Сегодня, 18:07
    Ну а что, самолетам по 30 с лишкой лет. Это же не стратеги. Они еще в 1991 воевали. И там несли ощутимые потери. Правильно говорит, что дайте бабла.
    mvg
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:15
    В бундесвере признали несоответствие самолетов Tornado требованиям НАТО Ну, тогда назовите самолет по снижению классификации (максимальная скорость ветра) Торнадо на "малый Смерч короткого действия". laughing Всё равно, в боевых действиях, летать недолго. crying
    Теренин
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:19
    Так, истребители-бомбардировщики «не защищены от прослушивания, у них отсутствует зашифрованная система передачи данных, обязательная при выполнении миссий альянса». Самолеты также не располагают системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".
    Там , что , кроме простой радиостанции больше ничего нет ? Прикольно...
    «Германия больше не может выполнять свои обязательства перед НАТО».
    «устранить недостатки Tornado не получится до 2019 года», при этом остается неясным, «осуществима ли необходимая модернизация с технической точки зрения».
    Модернизировать то можно , но походу топят за принятие нового самолёта и почему-то кажется , что даже мне ясно за какой.. winked
    КВУ-НСвД
  10. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:36
    Да покупайте уже молча свои ФУ всё равно колония должна всё у хозяев брать, своё не позволено.
    Incvizitor
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:47
    В нынешнем же состоянии они «не могут участвовать ни в одной операции НАТО».
    убить остатки немецкого военного авиапрома и всучить пресловутые f-35 , англосаксы довольно хитропопы и последовательно давят тевтонов на европейской бизнесарене...
    Mimohod
    1. jjj Сегодня, 19:32
      А вот когда "Эрбасы" станут не соответствовать...
      jjj
  12. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 18:48
    Диагноз ясен - всё сводится к продавливанию закупки F35 - без вариантов. США решили напичкать Еаропу "пингвинами" для своих целей и за счет союзников. Под тему "скрипаля" вообще всё гладко пройдёт.
    Alex-a832
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 18:57
      Чистый прессинг - готовьте бабки. Некоторые страны наты вообще без боевой авиации, и ничего lol
      Pete Mitchell
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 18:58
    Цитата: Borik
    А чего тут удивительного. Самолёту 40 лет.

    --------------------------------
    И еще лет 17 хотят эксплуатировать эту жестянку. Она же просто от усталости развалится.
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 19:01
    Цитата: КВУ-НСвД
    но походу топят за принятие нового самолёта и почему-то кажется , что даже мне ясно за какой..

    ------------------------------
    Может быть...Может быть...Лучше купить истребитель Еврофайтер Тайфун, а штурмовики-бомберы эти списать нафиг...Ну это так, мысли вслух... what
    Altona
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