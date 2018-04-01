19:44 01 апреля
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ВСУ не дают ополченцам возможности эвакуировать поврежденный автомобиль

Украинские силовики продолжают обстреливать район, где находится ранее поврежденный ими управляемой ракетой санитарный автомобиль, не давая возможности его эвакуировать, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

ВСУ не дают ополченцам возможности эвакуировать поврежденный автомобиль


Ранее сегодня украинские военные управляемой ракетой подорвали санитарный автомобиль «Урал» близ населенного пункта Нижнее Лозовое, который перевозил заболевшего бойца Народной милиции. В результате трое находившихся в машине бойцов получили тяжелые ранения.


Украинские силовики продолжают обстреливать место подрыва санитарного автомобиля Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Противник продолжает применять при обстреле вооружение БМП и ПТУР, тем самым, исключая возможность эвакуировать поврежденный автомобиль,
рассказал Марочко.

По его словам, в этом районе неоднократно фиксировались полеты украинских беспилотников.

Сегодняшний день не был исключением. Отмечается, что в момент начала движения санитарного автомобиля военнослужащими НМ ЛНР был замечен БПЛА типа "Фантом" на расстоянии до 1,5 километра над позициями противника,
сообщал представитель военного ведомства.

Он не исключил, что «данная провокация была спланирована и подготовлена украинской стороной заблаговременно».

Напомним, в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности сторон о «пасхальном» перемирии, однако перестрелки на линии соприкосновения сторон продолжаются.

Использованы фотографии: https://novorosinform.org
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Комментарии 26

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  1. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 18:27
    они знают что вы им ничего не сделаете( вы ведь ..ля порядочные, перемирие соблюдаете) вот и развлекаются ...уки
    максим1987
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:49
      Пора наверное показать всему миру что мы действительно "плохие парни"Навешенные ярлыки похоже пора отработать.И плевать на весь этот ор.
      Цитата: максим1987
      они знают что вы им ничего не сделаете( вы ведь ..ля порядочные, перемирие соблюдаете) вот и развлекаются ...уки
      210окв
      1. jjj Сегодня, 19:27
        Вот только как так получается, что если попасть противотанковой ракетой по санитарному грузовику, то машина остается подлежащей эвакуации для ремонта, а люди, находящиеся в ней только ранены. Или мы теперь такие грузовики научились делать или ракеты у бандерстана не той системы
        jjj
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:38
          Цитата: jjj
          или ракеты у бандерстана не той системы

          "Джавелины" обкатывают.
          Piramidon
  2. tatarin_ru (Ренат) Сегодня, 18:30
    Пахнет подлянкой , причем мерзкой , это все что Украина впитала из эуропейских ценностей.
    Учитывая это можно говорить : Украина - цэ Еуропа
    tatarin_ru
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:44
      Одно слово - хазария
      Дормидонт
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 19:27
      Цитата: tatarin_ru
      Пахнет подлянкой , причем мерзкой

      "Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове‍, поджог произошел в ночь на 1 апреля недалеко от Стрыйского автовокзала. Сначала польский автобус обклеили красно-черными листовками, а потом подожгли, в результате инцидента никто не пострадал, огонь потушили пожарные." Газета.Ru, 15:53,1.04.18.
      Цитата: tatarin_ru
      Украина - цэ Еуропа
      "Со свиным рылом, да в калашный ряд?" Возьмут на " поденную работу" только адекватную молодёжь со знанием языка.
      dsk
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:30
    Напомним, в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности сторон о «пасхальном» перемирии, однако перестрелки на линии соприкосновения сторон продолжаются.

    да им любое перемирие до лампочки. одно слово, каратели
    LSA57
  4. Валерий Иванов_2 (Валерий Иванов) Сегодня, 18:36
    Бандеровцев научили как и ИГИЛОВЦЕВ западные инструктора, отрабатывают теракты.
    Валерий Иванов_2
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:43
      Западные и ближневосточные
      Дормидонт
  5. wellaut (олег) Сегодня, 18:38
    Так ведь не в первый раз такая гниль с украинской стороны происходит.
    А наши действительно все какие-то договоренности соблюдают, с кем только непонятно. Их убивают на передовой, убивают по домам беспощадно и нагло, а ответа нет. Глумятся.
    Только разговоры, впрочем как и в действиях России - подадим протест, подадим в суд и т.д. и т.п.
    wellaut
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:42
    Надеюсь, когда придёт пора, ни у одного нашего летчика и ракетчика рука не дрогнет
    Дормидонт
    1. частное лицо Сегодня, 18:54
      Шутник у них же ПЗРК и ЗРК есть и ещё в случае чего подкинут , да и не пойдёт Россия войной а сами хохлы не сунутся.
      частное лицо
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:42
    обыкновенный фашизм...
    taiga2018
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 18:48
      Цитата: taiga2018
      обыкновенный фашизм...

      в чём?какой смысл эвакуировать подбитый урал?тратить на него людские жизни?может чего то не договаривают лнр
      igor67
      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 18:57
        Да контрабанда там по-любому,итить...
        AST576
      2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:06
        Цитата: igor67
        какой смысл эвакуировать подбитый урал

        написано же,что машина санитарная,там находилось три человека,возможно ранены либо убиты,так что не дают их эвакуировать...
        taiga2018
        1. igor67 (Игорь) Сегодня, 19:35
          Цитата: taiga2018
          Цитата: igor67
          какой смысл эвакуировать подбитый урал

          написано же,что машина санитарная,там находилось три человека,возможно ранены либо убиты,так что не дают их эвакуировать...

          машину обстреливают целый день из рпг и тд,опять же она сгорела,если там и были люди скорей всего уже погибли
          igor67
  8. Extasy Сегодня, 18:43
    Слава Киевской Руси - новороссия СО СИ!
    Extasy
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:46
      Уже скоро. Виселица тебя ждёт
      Дормидонт
      1. Extasy Сегодня, 18:48
        ахаха)) неужто сам виселицу сколотишь?) руки из жо пы)
        Extasy
        1. maratk (Марат) Сегодня, 19:06
          если что, я ему помогу
          maratk
          1. Extasy Сегодня, 19:09
            Ахах) это меняет дело, два рукож опых)
            Extasy
        2. dsk (Сергей) Сегодня, 19:08
          "иуды" заканчивают жизнь одинаково, кто как первый "Иуда", кто как Скрипаль.
          dsk
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:07
    А что вы хотите, все офицеры уехали на выходные к жёнам или б... , вот солдатня и отмечает по своему Вербное воскресенье.
    ul_vitalii
  10. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 19:13
    Цитата: taiga2018
    Цитата: igor67
    какой смысл эвакуировать подбитый урал

    написано же,что машина санитарная,там находилось три человека,возможно ранены либо убиты,так что не дают их эвакуировать...

    Ага, а ещё было сообщение о том что машина сгорела, и 3е раненых, будь они внутри, были бы 3мя 200ми
    Vol4ara
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