ВСУ не дают ополченцам возможности эвакуировать поврежденный автомобиль

Украинские силовики продолжают обстреливать место подрыва санитарного автомобиля Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Противник продолжает применять при обстреле вооружение БМП и ПТУР, тем самым, исключая возможность эвакуировать поврежденный автомобиль,

Сегодняшний день не был исключением. Отмечается, что в момент начала движения санитарного автомобиля военнослужащими НМ ЛНР был замечен БПЛА типа "Фантом" на расстоянии до 1,5 километра над позициями противника,