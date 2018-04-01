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ВСУ не дают ополченцам возможности эвакуировать поврежденный автомобиль
Украинские силовики продолжают обстреливать район, где находится ранее поврежденный ими управляемой ракетой санитарный автомобиль, не давая возможности его эвакуировать, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Ранее сегодня украинские военные управляемой ракетой подорвали санитарный автомобиль «Урал» близ населенного пункта Нижнее Лозовое, который перевозил заболевшего бойца Народной милиции. В результате трое находившихся в машине бойцов получили тяжелые ранения.
По его словам, в этом районе неоднократно фиксировались полеты украинских беспилотников.
Он не исключил, что «данная провокация была спланирована и подготовлена украинской стороной заблаговременно».
Напомним, в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности сторон о «пасхальном» перемирии, однако перестрелки на линии соприкосновения сторон продолжаются.
Ранее сегодня украинские военные управляемой ракетой подорвали санитарный автомобиль «Урал» близ населенного пункта Нижнее Лозовое, который перевозил заболевшего бойца Народной милиции. В результате трое находившихся в машине бойцов получили тяжелые ранения.
Украинские силовики продолжают обстреливать место подрыва санитарного автомобиля Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Противник продолжает применять при обстреле вооружение БМП и ПТУР, тем самым, исключая возможность эвакуировать поврежденный автомобиль,рассказал Марочко.
По его словам, в этом районе неоднократно фиксировались полеты украинских беспилотников.
Сегодняшний день не был исключением. Отмечается, что в момент начала движения санитарного автомобиля военнослужащими НМ ЛНР был замечен БПЛА типа "Фантом" на расстоянии до 1,5 километра над позициями противника,сообщал представитель военного ведомства.
Он не исключил, что «данная провокация была спланирована и подготовлена украинской стороной заблаговременно».
Напомним, в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности сторон о «пасхальном» перемирии, однако перестрелки на линии соприкосновения сторон продолжаются.
Использованы фотографии: https://novorosinform.org
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