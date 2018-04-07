Собор, где живут гуси

Кафедральный собор св. Евлалии в центре Барселоны. Собор со всех сторон стиснут домами, поэтому рассмотреть его целиком практически невозможно. Но и того, что видно, вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что перед тобой настоящий шедевр средневекового зодчества.А было так, что еще в IV в. на небольшом холме Монс Табер, где располагалась римская колония, уже стояла церковь. А уже два века спустя она превратилась в Кафедральный собор, в котором в 559 г. был проведен Церковный Собор – событие по тому времени поистине значимое. Но мавры аль-Мансура в 985 г. его разрушили и пришлось графу Рамону Беренгеру I около тысячного года начать на старом месте строительство нового собора в традиционном для той эпохи романском стиле. А затем король Яков II Арагонский решил, что храм этот мал, и приказал построить на его месте грандиозный собор, какой мы сегодня и видим в самом центре Барселоны и ее популярного «Готического квартала».Вот они – его чудесные готические своды!И это…И это тоже…Строить его начали в 1298 г. и строили ровно 150 лет, закончив постройкой в 1448 г. по всем тогдашним канонам традиционной каталонской готики. Собор посвятили Св. Евлалии, юной девушке, которая жила в IV в. и, естественно, была подвергнута изуверским пыткам и приняла мученическую смерть за веру. Как это бывает очень часто, здание многократно перестраивалось. Например, его главный фасад в его современном виде был обновлен в конце прошлого века и до сих пор вызывает нарекания, хотя считается, что трудившиеся над ним архитекторы и пользовались оригинальными чертежами 1408 г. Шпиль собора и вовсе возвели только в 1913 г. Но в принципе для того, кто оказывается внутри этого храма, все это особого значения не имеет. Значение имеет совсем другое – огромный, уходящий на немыслимую высоту потолок из готических сводов и витражи огромных окон, выполненных в XV в. и освещающие сразу три нефа.А это одно из этих окон.Собор этот словно пещера Али-Бабы – полумрак и чем не больше по нему ходишь, тем больше сокровищ тебе открывается. Да и не мудрено, ведь в нем 26 капелл и сакристия, крипта с саркофагом св. Евлалии, прекрасный клуатр — смотреть вам все это не осмотреть, просто глаза разбегаются!От обилия скульптур и позолоты просто рябит в глазах.Не совсем, правда, понятно, кого многие из этих скульптур изображают, поскольку большая часть надписей выполнена на испанском, а тех, что сделаны на английском, явно недостаточно. Но ясно, что все они – почитаемые здесь святые, поэтому-то золота на них и не пожалели!И смотреть внутри этого собора всего не пересмотреть! Сразу возле самого главного входа расположена Капелла Баптистерия с мраморными крестильными купелями, работы Онофре Жулиа около 1443 г. Соответственно с противоположной стороны находится Капелла св. Олигария с красивой кованой железной решеткой 1405 г. Далее идет капелла и алтарь епископа Олигария, над которым можно увидеть уникальное деревянное Распятие, которое сам Дон Хуан Австрийский (побочный сын испанского короля Филиппа II) брал к себе на флагманский корабль эскадры христианского флота в битве с турками при Лепанто. Следом за Капеллой Св.Олигария расположена Капелла Св.Климента с готическим саркофагом Доньи Сансы Шименис-де Кабрера и алтарь XV в. За трансептом находится Капелла Мажор (Главная капелла) собора. Ну, а в многочисленных капеллах, что опоясывают хоры галереи, находятся еще и другие многочисленные алтари XIV и XV вв., считающиеся непревзойденными образцами каталонского искусства. В Капелле Св. Мигеля сохранился алтарь XIV в. с полотном на сюжет «Посещение», в Капелле дель Патросини (Капелла Св. Покровителей) представлен один из шедевров Берната Марторелла — алтарный образ «Преображение», в апсидной Капелле дель Сантиссима Сакраменто (Св. Причастия) находится алтарь XIV в. с изображением Архангела Гавриила. В шестой капелле в алтаре изображены Св. Мартин и Св. Амвросий, в седьмой (XV в.) — Св. Клара и Св. Екатерина. В Капелле св. Иноккентия находится готическое надгробие епископа Рамона-де Эскалес. Справа от Главного алтаря есть два уникальных надгробных памятника, принадлежащих основателям собора: графа Рамона Беренгерв I и его супруги Альмодис. Слева от трансепта можно попасть на Каррер делс Компес через Порта-де Сант Иу, самую древнюю часть собора, в архитектуре которой сохранились романские черты.Во многих капеллах стоят статуи. Рядом надписи на испанском, но кто есть кто разобрать с непривычки сложновато. Мне, например, очень понравилась скульптура вот этого святого в доспехах. Но кто он – св. Георгий, св. Лукас или св. Себастьян, я так-таки до конца и не понял.Под Главным алтарем есть лестница, которая ведет в Крипту, где в саркофаге из алебастра (1327 – 1339 гг., работа одного из учеников Николы Пизано, но точно кто это был, так и неизвестно) покоятся останки Св. Евлалии.Нередко в средневековых соборах можно встретить рыцарские эффигии, и я, честно говоря, очень надеялся, что и здесь мне попадется хотя бы одна. Но нет! Таких в соборе Барселоны не оказалось. Зато удалось сфотографировать прекрасный саркофаг из алебастра с эффигией на крышке, принадлежавших какому-то епископу, очень тонкой работы.В центральной части главного нефа можно увидеть ренессансную ограду большого хора. Работа над ней началась еще в 1390 г., когда епископом Барселоны был Рамон-де Эскалес: его герб (три лестницы) можно увидеть на стенах хора. Эта ограда интересна тем, что украшена мраморными барельефами, изображающими сцены из жизни св. Евлалии, работы скульпторов Ордоньеса и Вилара (1517 г.) За оградой тоже есть на что посмотреть: там стоят знаменитые деревянные кресла, которые украшают разноцветные позолоченные гербы рыцарей Ордена Золотого Руна, которых созвали в этот собор в 1519 г. император Карл V и эрцгерцог Максимилиан Австрийский. Кресла и епископская кафедра — работа Са-Англады, а украшающие их пинакли – резные шпили, аналогичные тем, что венчают крыши собора — работа немецкого мастера Лохнера (завершены в конце XV в.). В углу, справа от Главной Капеллы, расположена Сакристия, где хранится соборная Сокровищница, представляющая собой ценнейшую коллекцию предметов культа и церковного искусства, среди которых есть реликварий XV в., украшенный орденской цепью Золотого Руна, принадлежавшей лично Карлу V, позолоченное кресло арагонского короля Мартина I и сделанная из золота и серебра дарохранительница 1390 г. То есть вещи и с культурной и с исторической точки зрения совершенно бесценные.Один из боковых входов в собор.А это его «роза». Даже не знаешь, какой – главный или вот этот вход красивее…В Клуатр (внутренний дворик) можно попасть через южные ворота храма, из Капеллы Санта Лусии, расположенной справа от главного входа в собор, и через прекрасный портал св. Евлалии в стиле «пламенеющей» готики, XV в. Здесь можно осмотреть крытую готическую галерею, и прелестный садик с магнолиями, мушмулой и пальмами, небольшой действующий фонтан, а также соборный музей, в котором хранится купель XI века, старинные гобелены и разнообразная церковная утварь. Но самое интересное в этом дворике – белые гуси. Да-да, здесь за решеткой, причем с незапамятных времен, живут белые гуси, ровно 13 штук – и почему-то считается, что они охраняют покой горожан, которые похоронены рядом с собором. Гуси эти очень важные и упитанные, прямо-таки рождественские, но охотно принимают угощение из рук туристов. Наверное, если бы они могли разговаривать, то давно уже изъяснялись бы не только на испанском, но и на французском, и на итальянском, и даже на русском языках, поскольку наших соотечественников здесь тоже хватает.Вот эта галерея…А вот и эти знаменитые гуси…Дворик внутри.У нас в церквях принято ставить свечки. И здесь свечей тоже было предостаточно, вот только вместо живого огня в них были электрические лампочки. Интересно, что вокруг каждого алтаря здесь было сделано что-то вроде обрамления из лампочек, а у него в основании на уровне руки установлен монетоприемник. Моей внучке очень захотелось опустить туда монетку, и я дал ей монетку в один цент. Щелк! И перед алтарем загорелась одна лампочка. Немного посветила и погасла. От двух центов загорелось уже две лампочки. Тут моя внучка вошла в вкус и потребовала один евро. И не успела она его опустить, как вокруг алтаря зажглась сразу сотня лампочек. Горели, они, правда, не очень долго, но было очень красиво. И кстати, все честно – платишь деньги – горит. Не надо следить, как у нас, что поставленную тобой свечку тут же какая-нибудь… «странная женщина в черном» не погасит и не сунет в ящик под алтарем. Не везде и не всегда это бывает, но… бывает!Выйдя из собора вам непременно захочется обойти его со всех сторон. Не забывайте, что вход в «Готический квартал» находится справа от собора, если встать к нему лицом и там блуждать можно очень и очень долго.Вход в улочки «Готического квартала».Вот так там можно бродить очень долго…Но зато и интересного там тоже очень много… Вот, например, какой причудливый уличный балкончик.На стенах собора можно увидеть и вот такую горгулью…… и вот такого слона – «дождевого водослива» …… и очень интересные рельефы. Например, такой, датируемый 1300 годом. На нем, как вы видите, изображен воин в поддоспешной одежде, кольчуге с накладными пластинами на руках, и шлеме типа «железная кастрюля». Но самое интересное это латы у него на ногах. Точно такие же, как и у эффигии графа Транкавеля из замка Каркассон! То есть для Испании это было вполне нормальное по тому времени защитное снаряжение.На этом барельефе известная сцена – «Самсон раздирает пасть льву». Но интересно, как ее постарался обыграть испанский скульптор: он вооружил Самсона кинжалом!Если вам после всего этого очень захочется пить, то к вашим услугам вот такая, причем очень старая городская «поилка» XVIII в., которая тем не менее работает до сих пор.