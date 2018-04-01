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Бельгийский эксперт не видит доказательств причастности России к «делу Скрипаля»
Нет никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей в британском Солсбери, передает РИА Новости заявление эксперта по международным отношениям, профессора Католического университета Левена Танги Де Вильде.
При этом тот факт, что Россия, «в свою очередь, выслала европейских дипломатов, цель разрыва контактов не преследуется», считает он.
Напомним, на этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В причастности к инциденту Лондон обвинил Россию. Москва отвергла обвинения и приняла ответные меры.
В "деле Скрипаля" впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России,сказал Де Вильде в эфире радио Premiere.
При этом тот факт, что Россия, «в свою очередь, выслала европейских дипломатов, цель разрыва контактов не преследуется», считает он.
Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций,добавил эксперт.
Напомним, на этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В причастности к инциденту Лондон обвинил Россию. Москва отвергла обвинения и приняла ответные меры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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