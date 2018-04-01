19:45 01 апреля
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Бельгийский эксперт не видит доказательств причастности России к «делу Скрипаля»

Нет никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей в британском Солсбери, передает РИА Новости заявление эксперта по международным отношениям, профессора Католического университета Левена Танги Де Вильде.



В "деле Скрипаля" впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России,
сказал Де Вильде в эфире радио Premiere.


При этом тот факт, что Россия, «в свою очередь, выслала европейских дипломатов, цель разрыва контактов не преследуется», считает он.

Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций,
добавил эксперт.

Напомним, на этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В причастности к инциденту Лондон обвинил Россию. Москва отвергла обвинения и приняла ответные меры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 19:08
    Ну вот-есть люди везде,а вы говорите...
    AST576
    1. Например Сегодня, 19:11
      Люди есть, но в европе людей трезвомыслящих и не видящих в русских угрозу крайне мало.
      Это крендель завтра может сказать, что его не так поняли, мол русские все равно виновны. Не в этом деле так в другом, но виновны. wassat
      Например
      1. SOF (Александр) Сегодня, 19:26
        Цитата: Например
        Это крендель завтра может сказать, что его не так поняли

        ... Бельгия, не находится в "черном" дипломатическом списке.
        SOF
      2. Тралл Сегодня, 19:43
        А почему вдруг все решили, что кто-то отравлен? Есть видео с места преступления с тушками сакральных жертв или интервью свидетелей? А задержка в 10 дней между событием и обнародованием самого факта? Звиздешь и провокация с самого начала. Скрипаля захерачил киллер ещё в феврале. Мой тесть зуб вчера дал, что так все и было.
        Тралл
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:11
      Так не видят только "слепые" пиплз схавающие западную пропаганду..
      Цитата: AST576
      Ну вот-есть люди везде,а вы говорите...
      210окв
    3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:12
      Только кого на Западе интересует мнение какого-то бельгийского эксперта?
      Грэг Миллер
    4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:16
      Бюджетник, поди laughing
      Doliva63
      1. jjj Сегодня, 19:24
        Сегодня Деньсмеха/День дурака. Вот народное творчество по поводу:
        1. Про "Новичка"
        В переполненной маршрутке какая-то не установленная личность распространила "Новичка".
        2. Про дурачка
        Российские власти применили против премьера Великобритании Бориса Джонсона новейшую разработку - газ "Дypaчoк"
        jjj
    5. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:38
      Цитата: AST576
      Ну вот-есть люди везде,а вы говорите...

      Тут надо помнить, что это не в первый раз. Олимпийские игры Лондон vs Москва - срач от Лондона. Выиграл Лондон
      Чемпионат мира по легкой атлетики,Лондон vs Москва Опять срачь с Темзы.
      Чемпионат мира по футбику. Букингемский дворец в пролете. Им абидна
      Tusv
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:10
    какие доказательства,достаточно того,что "поверили" США и их сателлиты...
    taiga2018
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:34
      Цитата: taiga2018
      ...достаточно того,что "поверили" США ...

      Ха-ха, поверили. Они, скорее всего, всё это и организовали.
      Piramidon
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:11
    а вы заметили что британия чёто прям притихла.Даже борис джонсон молчит.Все твитеры молчат.Тишина в эфире.Вангую очередную провокацию.А тем странам которые давно потеряли суверенитет и боятся перед бритами и вынуждены их поддерживать нужно прямо им заявить.СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ не так страшен Тэрэза как его малюют.
    Heterocapsa
    1. Антон Болдаков (Болдаков Антон Николаевич) Сегодня, 19:25
      Скорее всего вскоре мы увидим выступление дочери Скрипаля с очередными "свидетельствами" - вот и тишина.
      Антон Болдаков
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:38
        ну тут мы с вами солидарны я сразу после отравления это сказал ).
        Heterocapsa
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:41
        Или Скрипали" загадочно" умрут , либо их объявят умственно недееспособными!
        Геркулесыч
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:13
    Да всем уже пофиг на доказательства шмаказательства, маховик уже запущен.
    DEZINTO
    1. Александр 3 Сегодня, 19:19
      Маховик вещь тяжелая и когда раскрутится тем кто его раскрутил может достаться по полной программе ,пострадает простой народ.
      Александр 3
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 19:30
    Что тут ещё может увидеть эксперт, если весь процесс доказывания сводится к риторическим упражнениям английских политиков, основанным на весьма топорно придуманных обстоятеьствах - явно без участия настоящих экспертов.
    Alex-a832
  6. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:34
    Я уже писал на форуме что Россия не причастна к отравлению Скрипаля,и фото в доказательство выкладывал
    Yak28
  7. Separ (Вячеслав) Сегодня, 19:43
    Удивительно..почему не бывшего профессора Католического университета Левена Танги Де Вильде. belay
    Separ
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