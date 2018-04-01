Бельгийский эксперт не видит доказательств причастности России к «делу Скрипаля»

В "деле Скрипаля" впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования. Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России,

Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций,