19:42 01 апреля

Россия готова сообщить Прибалтике плохую новость

Долгое время Прибалтика и Украина выполняли для России важные транзитные функции. Через территории этих государств в Евросоюз шли составы с российскими товарами. Доходы от транзита формировали до 15% ВВП прибалтийских стран, что есть являлись стратегически важным источником. Однако именно сами прибалты сделали все возможное для разрыва этих связей.

Непрекращающаяся антироссийская риторика, вплоть до прямых оскорблений, размещение войск НАТО, попытки переписать исторические события, скандалы со сносом памятников и многое другое. Все это привело к тому, что наша страна начала строить свои новые перевалочные мощности, а также модернизировать уже существующие.

В результате, за последнее десятилетие грузооборот российских портов увеличился вдвое, а прибыль Прибалтики от российского транзита вдвое уменьшилась. Только за 10 месяцев прошлого года грузооборот таллинского порта сократился более чем на 9%, а рижского порта на более чем 7%.




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Комментарии 3

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:29
    Ну дальше будет еще веселее...За что боролись,от того и забеременели.
    НЕКСУС
  2. polpot (Andru) Сегодня, 19:30
    Не чего личного только бизнес
    polpot
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:39
    Вот прибалтийским мокрощелкам-то счастье привалило, будут жрать одни только свои шпроты.
    Egorovich
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