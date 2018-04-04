25 самых эффективных штыковых атак русской пехоты в Великую войну
В одной из статей мы писали о специфике штыкового боя русской пехоты Первой мировой войны (см. Со штыком или на штыке). Русский солдат прекрасно действовал в ближнем бою – и штык продолжал оставаться далеко не последним аргументом в достижении победы. Штыковые атаки практиковались массово – особенно на этапе маневренной войны, о чем свидетельствуют боевые документы и воспоминания фронтовиков. Так, очевидец вспоминал, как в одном из боев «свежие толпы озверевших германцев» проносились вперед – и вот опьяненные льющейся кровью, с искаженными лицами люди колют и режут друг друга. В дубовом лесу развернулся штыковой бой – и лишь деревья грустно внимают стонам истекающих кровью людей, умирающих в страшных мучениях [Веверн Б. В. 6-я батарея. 1914 - 1917 гг. Повесть о времени великого служения Родине. Т. 2. Париж, 1938. С. 94].
Наставление для действий пехоты в бою [Пг., 1915. С. 5.] отмечало, что сила пехоты заключается: «в ружейном и пулеметном огне с решительным движением вперед и в штыковом ударе». А Устав полевой службы зафиксировал, что «пехота бросается в штыки, расстреляв противника с ближайших дистанций ружейным и пулеметным огнем» [Пг., 1915. С. 201.]. Жизнь оказалась сложнее установок уставов и наставлений – и русская пехота ходила в штыки на пехоту, артиллерию и кавалерию противника, подготовив атаку огнем или без такой подготовки. Квалифицирующим для штыковой атаки являлся решительный бросок с целью нанесения противнику штыкового удара. Обстоятельства могли быть разнообразными.
Штыковые удары практиковались в различной обстановке – например, в ходе разведки боем. Так, 16 июня 1916 г. 503-й пехотный Чигиринский полк 126-й пехотной дивизии 45-го корпуса проводил усиленную разведку с целью захвата пленных - в направлении на кол. Ковбань. Батальон полка, воспользовавшись темнотой, незаметно подошел к вражеским окопам у Ковбани, штыками переколол гарнизон и ворвался в деревню. Поднялась паника. Русские вновь бросились в штыки – и, переколов более 150 человек, захватили 38 пленных [Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах русских солдат и офицеров. М., 1947. С. 349.]. А в другом эпизоде группа разведчиков 201-го пехотного Потийского полка, ночью подкралась к немецкой заставе – и внезапно атаковала последнюю. Немцы отчаянно оборонялись - но большая часть гарнизона заставы была переколота штыками, а 50 человек (включая офицера) захвачены в плен. Причем другая разведгруппа, выбив германцев из деревни, захватила несколько пулеметов и пленных. На следующий день трофеями разведчиков стали еще 77 германцев и 2 пулемета.
Нас заинтересовали эффективные штыковые атаки в ходе боев различного уровня – атаки, помогавшие решать важные задачи. Мы отобрали 25 наиболее, на наш взгляд, эффективных и показательных штыковых атак русской пехоты в Первую мировую войну – в ходе которых были решены задачи разной степени сложности.
1. В ночь на 20. 02. 1915 г. бою за выс. 85 у дер. Мале Дуже и Високе под Ломжей состоялась штыковая атака частей лейб-гвардии 3-го стрелкового полка.
В этих боях гвардейские стрелки нанесли поражение частям германских 1-й ландверной и 41-й пехотной дивизий. Сводка Ставки специально отметила этот факт: «в ночь на 20-е февраля мы выбили неприятеля с командующей высоты западнее шоссе Стависки - Ломжа, близ деревни Карвово, и захватили 7 пулеметов» [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. М., 1915. С. 272]. Гвардейские стрелки выбили противника с занимаемой позиции, решив важную тактическую задачу.
2. Выдающийся боевой эпизод, когда трофеями русских гвардейцев стали пулеметы и пленные, произошел в ходе боя 7 - 10 июля 1915 г. (мы писали ранее об этом бое - см. Гренадерская высота).
Лейб-гвардии Гренадерский Его Величества полк выдержал тяжелейшие бои у дер. Крупец - на невыгодной позиции отражая яростные атаки превосходящих сил противника, поддержанного огнем мощной артиллерии. Огневые удары германцев чередовались с атаками пехоты. Ключевая высота 209 переходила из рук в руки многократно, а обе стороны понесли тяжелейшие потери. Гвардейские гренадеры проявили массовый героизм. Наконец, 10 июля обескровленные русские батальоны поднялись в отчаянную штыковую атаку.
Они отбили высоту, которой было овладели немцы, продвинулись в лес и, преодолев проволочные заграждения, захватили 2 линии германских окопов. Тяжело раненного командира 4-го батальона полковника Б. К. Судравского гренадеры несли на руках – комбат, напевая полковой марш, продолжал возглавлять атаку батальона – пока следующая германская пуля не оборвала его жизнь.
Борис Ксаверьевич Судравский, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени и генерал-майор посмертно.
А остатками 2-го батальона командовал ефрейтор Руденко – под его командованием и была захвачена вторая линия окопов противника. Бой, без преувеличения, был эпическим - русский полк 4 суток отражал атаки четырех (!) германских полков - гвардейских гренадерских полков 2-й гвардейской дивизии – 1-го Императора Александра, 2-го Императора Франца, 3-го Королевы Елизаветы и 4-го Королевы Августы.
4-кратное превосходство в живой силе и многократное превосходство в артиллерии не помогло германской гвардии – штыковая контратака лейб-гвардии Гренадерского полка позволила удержать тактически важный участок на фланге дивизии. В бою у дер. Крупец полк потерял убитыми и ранеными до 80% боевого состава - 43 офицера и 3000 гренадер (во 2-м батальоне уцелело 12 человек). Трофеи лейб-гренадер - 800 пленных германских гвардейцев и 10 пулеметов.
1-я рота (рота Его Величества) лейб-гвардии Гренадерского полка в парадной форме. 1913 г.
3. 20. 04. 1915 г. отличились части Гренадерского корпуса 4-й армии. Противник начал реализацию Горлицкого прорыва, но, несмотря на губительный огонь вражеской артиллерии, русские упорно держались. Более того – контратаковали. Так, на левом фланге 75-й дивизии части 297-й пехотного Ковельского полка штыками выбили неприятеля из окопов - нанеся ему громадные потери и захватив в плен 9 офицеров и свыше 400 нижних чинов 31-го ландверного полка [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914— 1917 гг.). Горлицкая операция. М., 1941. С. 111].
4. Во время Галицийской битвы 13. 08. 1914 г. австрийский 2-й пехотный полк 16-й дивизии, пытавшийся охватить левый фланг русского 121-го пехотного полка 31-й дивизии, получил фланговый удар от частей русского 122-го пехотного полка. Произошла ожесточенная штыковая схватка в лесных условиях. Стремительной атакой русские опрокинули австрийцев и преследовали их до южной опушки леса. Было захвачено много пленных - в том числе раненый командир 2-го полка [Шафалович Ф. П. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. М., 1938. С. 49.].
5. А 08. 11. 1914 г. в Лодзинской операции бригаде 10-й пехотной дивизии в ходе боя у Тыхов - Чарноцин - Кальска Воля удалось захватить 4 германских пулемета. Из них 3 (действующих) пулемета в бою у Юлеевского леса захватил 149-й пехотный Черноморский полк 38-й дивизии - в ходе штыковой атаки [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 293]. Пулеметные расчеты держались до конца и погибли под ударами русских штыков.
6. Важное тактическое значение имела штыковая атака в ходе Третьей Праснышской операции – 3 июля 1915 г. Отличились части 21-го туркестанского стрелкового полка. Его батальоны, сформировав 4 линии цепей, двинулись к тактически важному мосту. Германская конница бросилась в атаку, пытаясь остановить русских – причем изрубила полторы роты, но остановить туркестанцев не смогла. К атаке присоединились роты 5-го и 7-го сибирских стрелковых полков. Натиск русских оказался настолько успешным, что половина германского 42-го пехотного полка была частично переколота штыками, а частично утонула в реке. Русские захватили мост, и к 15-ти часам все предмостное укрепление было в их руках [Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М.-Л., 1928. С. 115.].
7. 28. 08. 1915 г. наступавший севернее г. Тарнополь (у дер. Глубочек-Вельки) 92-й пехотный Печорский полк прорвал вражескую оборону. 2-й батальон полка вел в атаку подполковник Ф. Н. Лебедев. Прорвав вражеские проволочные заграждения, под кинжальным огнем противника печорцы ворвались на германскую оборонительную позицию - и, штыками выбив немцев из окопов, захватили пленных и 4 пулемета. Отбив вражескую контратаку, печорцы закрепились на господствующей высоте. На следующий день батальон овладел следующей высотой - у дер. Анастасовка (захватив еще 2 пулемета). А в общей сложности в ходе боев 28-29 августа трофеями 2-го батальона 92-го полка стали 8 германских пулеметов [Олейников А. В. Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой мировой. М., 2015. С. 153, 249.].
Ф. Н. Лебедев.
8. А 25 мая 1916 г. подпоручик 21-го туркестанского стрелкового полка Шмаргун, приняв, после выхода из строя командира, 4-й батальон, повел его на Яловец. Язловец был взят в ходе штыкового боя. У дер. Бровары противник упорно сопротивлялся - туркестанцы зашли ему во фланг, сбили штыковым ударом и обратили в беспорядочное бегство. Батальон Шмаргуна захватил пленных, 2 пулемета и бомбометы [Из боевого прошлого. С. 328].
9. 15. 08. 1914 г. в центре русской 4-й армии австрийская 46-я ландверная пехотная дивизия осуществила прорыв - но положение было восстановлено штыковой контратакой 9-ти батальонов корпусного резерва, которые заставили австрийцев отступить, потеряв до 900 пленных [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 94].
10. 27. 08. 1917 г. во время Рижской операции отличился батальон «смерти» 38-й пехотной дивизии – вместе с другими частями овладев мызой Юдаш. Были захвачены 5 пулеметов и 61 пленный (из состава германских 59-го и 79-го резервных полков). Ударники реализовали эффективную штыковую атаку – и противник (по свидетельству пленных) понес большие потери - до 300 убитых [Фомин М. Батальон смерти 38-й пехотной дивизии // Военная быль. 1996. №8 (137). С. 30].
11. 24. 06. 1915 г. в бою у дер. Бобы проявили себя бойцы 3-го гренадерского Перновского полка. Выполняя приказ начдива Н. М. Киселевского, гренадеры должны были парировать прорыв противника. Не обращая внимания на превосходящие силы неприятеля, они атаковали – и после ожесточенного штыкового боя овладели германскими окопами. Проведя еще несколько атак и отразив яростные контратаки, перновцы одолели противника. Интересно что германцы обманывали (причем несколько раз) русских - выбрасывая белый флаг и поднимая руки, а затем расстреливая приближающихся русских солдат и офицеров. В результате пленных брать и не стали - почти все находившиеся у дер. Бобы германцы в количестве 1200 человек оказались переколоты штыками. Очевидец отметил 1200 германских трупов и лишь троих пленных – солдата 217-го и 2 солдат 220-го резервных полков 47-й резервной дивизии. Большая часть убитых была заколота штыками. Потери гренадер – около 700 человек (подробно об этом бое – в одной из ближайших статей на ВО).
12. 24. 07. 1915 г. во время обороны крепости Осовец 3 роты 226-го Землянского пехотного полка провели контратаку – «атаку мертвецов». 13-я рота, вынырнув из химического облака, в ходе штыковой атаки опрокинула германцев, при поддержке 8-й роты овладев ранее утраченными 1-м и 2-м боевыми участками (мы писали ранее об этом бое - см. 10 фактов об "Атаке Мертвецов").
13. Во время Галицийской битвы 20. 08. 1914 г. под дер. Владиславов отличился лейб-гвардии Преображенский Его Величества полк 1-й гвардейской пехотной дивизии. Преображенцы атаковали 2-ю пехотную и 37-ю гонведную пехотную дивизии противника. В ожесточенных схватках за высоты 106 и 119 развернулись штыковые бои. Причем в ходе боя передовые батальоны преображенцев, понесшие большие потери и отражавшие контратаку противника, были выручены 4-м батальоном - последний штыковой атакой опрокинул австрийцев. Бой уникален тем, что преображенцы обошлись в этом бою без поддержки артиллерии (!), вписав новую страницу в славную историю полка. Под Владиславовым Преображенский полк потерял 17 офицеров (из них 5 погибшими) и более 600 нижних чинов (200 из них погибло). Трофеи – 1500 пленных и 21 пулемет (мы писали ранее об этом бое – см. Преображенцы атакуют без артиллерии!).
Бой лейб-гвардии Преображенского полка под Владиславовым 20. 08. 1914 г.
В ходе эффективных штыковых атак русская пехота захватывала не только пленных и пулеметы, но и орудия и даже целые батареи.
14. Показательным является бой роты 52-го сибирского стрелкового полка 14. 05. 1915 г. у д. Дуплице Дуже. Под командованием прапорщика Масленникова рота атаковала позицию противника, обнесенную 3-мя рядами проволочных заграждений и, ударив в штыки, опрокинула прикрытие, захватив 4 тяжелых орудия [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 288-288 об.].
15. 28. 05. 1916 г. рота 10-го Заамурского пограничного полка захватила тяжелые орудия. Комбат, заметив действующую неприятельскую батарею, вызвал сына-прапорщика и приказал уничтожить противника. Артиллеристы и пехотное прикрытие батареи попытались уйти – но заамурцы ударили в штыки, захватив четыре 150-миллиметровых орудия с расчетами, а также 150 пехотинцев роты прикрытия (мы ранее писали об этом эпизоде – см. Прапорщики Юго-Западного фронта).
16. 01. 06. 1915 г. в бою на Днестре у дер. Рогузно отличился 64-й пехотный Казанский полк [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 112-113.]. Атаковав германские позиции под сильнейшим огнем из всех видов оружия, казанцы штыками выбили неприятеля из окопов и захватили 3 пулемета. В деревне вновь развернулся штыковой бой – в итоге прусские гвардейцы не смогли выдержать натиск казанцев и побежали. На плечах германцев русские бойцы добрались до стрелявшей до последнего германской батареи, которая была захвачена. Были смяты и резервы противника. Трофеями казанцев стали 4 орудия, 6 пулеметов, а также 14 офицеров и 508 нижних чинов германцев.
17. 11. 10. 1914 г. во время Варшавско-Ивангородской операции 94-й пехотный Енисейский полк 24-й пехотной дивизии 1-го корпуса в ходе штыковой атаки у Казимержа захватил 8 орудий и 4 пулемета германцев [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914—1917 гг.). Варшавско-Ивангородская операция. М., 1938. С. 288.]. 93-й пехотный Иркутский полк захватил 6 орудий и 2 пулемета [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 106]. О том, каким ожесточением отличалась штыковая схватка, в ходе которой немцы пытались отстоять три своих батареи, свидетельствует выбытие из строя 2-х командиров полков – был тяжело ранен командир 93-го полка генерал-майор Ю. Ю. Копытинский и ранен командир 94-го полка полковник Заварзин.
18. Также в Варшавско-Ивангородской операции утром 20. 10. 1914 г. 18-я пехотная дивизия в ходе успешной штыковой атаки у Влостова-Липник захватила 3 орудия и 1 пулемет [Сборник документов. Варшавско-Ивангородская операция. С. 415.].
19. Во время Галицийской битвы 15. 08. 1914 г. 169-й пехотный Ново-Трокский полк 43-й дивизии после штыковой атаки захватил 2 гаубицы и 4 пушки [РГВИА. Ф. 16180. Д. 63. Л. 75.].
20. А 26. 08. 1914 г. вражеские батареи у Войцехова захватила Гвардейская стрелковая бригада. Одну пленили стрелки лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка. Штабс-капитан А. А. Рагозин стал кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени за то что, выбив противника из его окопов, стремительно атаковал 4-х орудийную батарею, находившуюся за окопами и захватил ее - стрелявшие до последнего расчеты были переколоты штыками [Летопись войны 1914 – 15 гг. № 44 оф. С. 85.]. А 6-орудийную гаубичную батарею захватили (выведя орудия из строя и удерживая их до подхода главных сил) бойцы поручика лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка Б. Я. Добровольского. Расчеты были уничтожены штыками. Всего в этот день Гвардейская стрелковая бригада захватила 20 орудий и 2 пулемета [Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 214.].
21. В самом начале Люблин-Холмской оборонительной операции – 09. 07. 1915 г. в ходя боя у Майдан-Хута - 202-му пехотному Горийскому полку 51-й дивизии удалось добиться выдающегося боевого успеха - уничтожив во время штыковой атаки сразу 2 германские батареи (мы писали об этом ранее – см. Пушки взятые на штык).
Цепи горийцев двигались под сильным винтовочно-пулеметным и артиллерийским огнем. Русские овладели дер. Майдан-Хута, но понесли значительные потери. А артогонь противника усилился - к легкой батарее присоединилась тяжелая. Преодолев огонь и сбив германцев с опушки рощи, горийцы упорно продвигались вперед. 4-я рота атаковала германскую роту, засевшую на восточной опушке леса и фланговым огнем расстреливавшую боевые порядки 1-го батальона. Германская рота частично была перебита штыками, частично захвачена в плен, и частично бежала. 1-й и 3-й батальоны выбили противника из блиндажей главной оборонительной позиции – большая часть германских солдат была захвачена в плен. Ввод в бой полкового резерва позволил сломить сопротивление противника - после перекрестного штыкового удара сопротивление германцев в бывших русских окопах прекратилось. Уцелевшие после штыковой солдаты противника бежали к Войславице, преследуемые огнем.
В этот момент под штыковой удар горийцев и попали германские батареи, находившиеся по сторонам дороги на Войславице. Большая часть расчетов была уничтожена, а запряжки и орудия захвачены.
У Майдан-Хута Горийский полк потерял 667 человек (100 убитыми и 567 ранеными). Германские потери – более 1000 человек (в т. ч. свыше 500 трупов осталось на поле боя). Трофеи русских – 6 орудий, 3 пулемета, автомобиль и около 200 пленных (из состава 35-й и 25-й резервных, а также 4-й пехотной дивизий Бескидского корпуса).
Превосходя атакующих русских более чем в 4 раза в живой силе, при поддержке мощного артогня (тогда как русская артиллерия вследствие недостатка снарядов отмалчивалась), германцы оказались наголову разбиты - и понесли крупные потери. Нерешительные действия соседей не позволили развить этот замечательный тактический успех, нанеся удар на Войславице – именно туда бежали в панике уцелевшие германские солдаты.
Трофейные германские орудия.
22. Уникальный случай произошел в ночь на 18. 09. 1915 г. 26-й пехотный Могилевский полк 7-й дивизии 5-го корпуса форсировал р. Нарочь, и во время штыковой атаки с тыла захватил 14 германских орудий. Причем часть захваченных орудий была сразу же использована против противника [Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 248].
Наконец, штыковые атаки имели и важнейшее оперативное значение – отражаясь на судьбах целых операций.
23. Так, в Варшавско-Ивангородской операции 4-го октября 1914 г. части 2-й армии в упорных боях у Пруткова и Ракитно провели серию штыковых атак. Отразив удар германцев, русские двинулись вперед - выбивая германцев штыками с занимаемых позиций. Была решена важнейшая задача - выиграно необходимое пространство для развертывания соединений переправляющейся через Вислу 5-й армии [Сборник документов. Варшавско-Ивангородская операция. С. 276.].
24. А в ходе Виленской стратегической оборонительной операции переломным событием стал бой за Вилейку. Только 14-й корпус 10 сентября 1915 г. захватил 20 вражеских орудий. Участник этих боев Д. В. Баланин, характеризуя русские трофеи, объяснял сравнительно небольшое количество пленных, захваченных в собственно Вилейке (около 200 человек) ожесточением штыкового уличного боя - масса немцев была переколота штыками [Баланин Д. В. Вилейка. (Бой 10-го сентября 1915 года) // Военный сборник. 1916. № 10. С. 51.].
Взятие Вилейки заложило прочное основание для ликвидации Свенцянского прорыва - на который германцы возлагали столь большие надежды.
25. Ну и, наконец, самый масштабный результат – итог знаменитой штыковой атаки у Тарнавки.
26. 08. 1914 г. после наступления темноты лейб-гвардии Московский полк, атаковав высоты у Тарнавки, опрокинул германцев и австрийцев. При поддержке гвардейских гренадер и кавказцев он решил важнейшую задачу. Германское боевое охранение и орудийные расчеты были уничтожены в ходе штыковой атаки. Причем расчеты орудий и пулеметов противника, защищавшиеся до последнего, были переколоты. Несмотря на контратаки германцев, восстановить положение и вернуть стратегически важную позицию противнику не удалось – русские не только отбили атаки, но и контратаковали. Германская 4-я ландверная дивизия Силезского ландверного корпуса осталась без артиллерии.
Прорыв под Тарнавкой обеспечил русской 4-й армии важнейшее преимущество и возможности для развития успеха. А понесшая крупные потери 4-я ландверная дивизия начала в беспорядке отступать.
26-27 августа лейб-гвардии Московский полк потерял более 3200, а лейб-гвардии Гренадерский полк – свыше 2500 человек.
Н. М. Киселевский сообщает, что лишь на его боевом участке было пленено свыше 1200 человек [Свиты Его Величества генерал-майор Киселевский. Реляция командира 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии о боях 25, 26 и 27 августа 1915 г. // Тарнавка. Бюллетень объединения лейб-гвардии Московского полка. 1964. С. 11.]. По данным Ставки 26 августа были захвачены в плен 3000, а 27 августа – еще более 500 человек [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. С. 75.].
Трофеи - 42 австро-германских орудия (ушла лишь 6-орудийная 1-я батарея германского 11-го артполка) – все орудия были благополучно эвакуированы. Было захвачено и несколько пулеметов.
Немцы признают потерю 26 орудий, сообщая, что удалось спасти лишь 4 [Бюллетень с. 26.]. Часть захваченных орудий - австрийские (подтверждает это и то, что 2 трофейных орудия были горными) – из состава 5-го корпуса.
Прорыв австро-германского фронта у Тарнавки имел важнейшие оперативно-стратегические последствия - правый фланг австрийской 1-й армии и германский корпус были разгромлены, начав отход. Он перерос в отступление по всему фронту русской 4-й армии.
В общей сложности в ходе этих боев русскими было захвачено до 5000 пленных [Белой А. Галицийская битва. С. 311.] - до половины из них германцы. Силезский ландверный корпус в течение 3 дней потерял более 8000 человек (в т. ч. до 7000 человек в разгромленной при Тарнавке 4-й ландверной дивизии) [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 2. Berlin, 1925. S. 334].
Т. о., мы видим, что в годы Первой мировой войны русской пехоте удавалось в ходе штыковых атак добиваться серьезных тактических (и даже оперативных) результатов и захватывать масштабные трофеи.
Наставление для действий пехоты в бою [Пг., 1915. С. 5.] отмечало, что сила пехоты заключается: «в ружейном и пулеметном огне с решительным движением вперед и в штыковом ударе». А Устав полевой службы зафиксировал, что «пехота бросается в штыки, расстреляв противника с ближайших дистанций ружейным и пулеметным огнем» [Пг., 1915. С. 201.]. Жизнь оказалась сложнее установок уставов и наставлений – и русская пехота ходила в штыки на пехоту, артиллерию и кавалерию противника, подготовив атаку огнем или без такой подготовки. Квалифицирующим для штыковой атаки являлся решительный бросок с целью нанесения противнику штыкового удара. Обстоятельства могли быть разнообразными.
Штыковые удары практиковались в различной обстановке – например, в ходе разведки боем. Так, 16 июня 1916 г. 503-й пехотный Чигиринский полк 126-й пехотной дивизии 45-го корпуса проводил усиленную разведку с целью захвата пленных - в направлении на кол. Ковбань. Батальон полка, воспользовавшись темнотой, незаметно подошел к вражеским окопам у Ковбани, штыками переколол гарнизон и ворвался в деревню. Поднялась паника. Русские вновь бросились в штыки – и, переколов более 150 человек, захватили 38 пленных [Из боевого прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах русских солдат и офицеров. М., 1947. С. 349.]. А в другом эпизоде группа разведчиков 201-го пехотного Потийского полка, ночью подкралась к немецкой заставе – и внезапно атаковала последнюю. Немцы отчаянно оборонялись - но большая часть гарнизона заставы была переколота штыками, а 50 человек (включая офицера) захвачены в плен. Причем другая разведгруппа, выбив германцев из деревни, захватила несколько пулеметов и пленных. На следующий день трофеями разведчиков стали еще 77 германцев и 2 пулемета.
Нас заинтересовали эффективные штыковые атаки в ходе боев различного уровня – атаки, помогавшие решать важные задачи. Мы отобрали 25 наиболее, на наш взгляд, эффективных и показательных штыковых атак русской пехоты в Первую мировую войну – в ходе которых были решены задачи разной степени сложности.
1. В ночь на 20. 02. 1915 г. бою за выс. 85 у дер. Мале Дуже и Високе под Ломжей состоялась штыковая атака частей лейб-гвардии 3-го стрелкового полка.
В этих боях гвардейские стрелки нанесли поражение частям германских 1-й ландверной и 41-й пехотной дивизий. Сводка Ставки специально отметила этот факт: «в ночь на 20-е февраля мы выбили неприятеля с командующей высоты западнее шоссе Стависки - Ломжа, близ деревни Карвово, и захватили 7 пулеметов» [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. М., 1915. С. 272]. Гвардейские стрелки выбили противника с занимаемой позиции, решив важную тактическую задачу.
2. Выдающийся боевой эпизод, когда трофеями русских гвардейцев стали пулеметы и пленные, произошел в ходе боя 7 - 10 июля 1915 г. (мы писали ранее об этом бое - см. Гренадерская высота).
Лейб-гвардии Гренадерский Его Величества полк выдержал тяжелейшие бои у дер. Крупец - на невыгодной позиции отражая яростные атаки превосходящих сил противника, поддержанного огнем мощной артиллерии. Огневые удары германцев чередовались с атаками пехоты. Ключевая высота 209 переходила из рук в руки многократно, а обе стороны понесли тяжелейшие потери. Гвардейские гренадеры проявили массовый героизм. Наконец, 10 июля обескровленные русские батальоны поднялись в отчаянную штыковую атаку.
Они отбили высоту, которой было овладели немцы, продвинулись в лес и, преодолев проволочные заграждения, захватили 2 линии германских окопов. Тяжело раненного командира 4-го батальона полковника Б. К. Судравского гренадеры несли на руках – комбат, напевая полковой марш, продолжал возглавлять атаку батальона – пока следующая германская пуля не оборвала его жизнь.
Борис Ксаверьевич Судравский, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени и генерал-майор посмертно.
А остатками 2-го батальона командовал ефрейтор Руденко – под его командованием и была захвачена вторая линия окопов противника. Бой, без преувеличения, был эпическим - русский полк 4 суток отражал атаки четырех (!) германских полков - гвардейских гренадерских полков 2-й гвардейской дивизии – 1-го Императора Александра, 2-го Императора Франца, 3-го Королевы Елизаветы и 4-го Королевы Августы.
4-кратное превосходство в живой силе и многократное превосходство в артиллерии не помогло германской гвардии – штыковая контратака лейб-гвардии Гренадерского полка позволила удержать тактически важный участок на фланге дивизии. В бою у дер. Крупец полк потерял убитыми и ранеными до 80% боевого состава - 43 офицера и 3000 гренадер (во 2-м батальоне уцелело 12 человек). Трофеи лейб-гренадер - 800 пленных германских гвардейцев и 10 пулеметов.
1-я рота (рота Его Величества) лейб-гвардии Гренадерского полка в парадной форме. 1913 г.
3. 20. 04. 1915 г. отличились части Гренадерского корпуса 4-й армии. Противник начал реализацию Горлицкого прорыва, но, несмотря на губительный огонь вражеской артиллерии, русские упорно держались. Более того – контратаковали. Так, на левом фланге 75-й дивизии части 297-й пехотного Ковельского полка штыками выбили неприятеля из окопов - нанеся ему громадные потери и захватив в плен 9 офицеров и свыше 400 нижних чинов 31-го ландверного полка [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914— 1917 гг.). Горлицкая операция. М., 1941. С. 111].
4. Во время Галицийской битвы 13. 08. 1914 г. австрийский 2-й пехотный полк 16-й дивизии, пытавшийся охватить левый фланг русского 121-го пехотного полка 31-й дивизии, получил фланговый удар от частей русского 122-го пехотного полка. Произошла ожесточенная штыковая схватка в лесных условиях. Стремительной атакой русские опрокинули австрийцев и преследовали их до южной опушки леса. Было захвачено много пленных - в том числе раненый командир 2-го полка [Шафалович Ф. П. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. М., 1938. С. 49.].
5. А 08. 11. 1914 г. в Лодзинской операции бригаде 10-й пехотной дивизии в ходе боя у Тыхов - Чарноцин - Кальска Воля удалось захватить 4 германских пулемета. Из них 3 (действующих) пулемета в бою у Юлеевского леса захватил 149-й пехотный Черноморский полк 38-й дивизии - в ходе штыковой атаки [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 293]. Пулеметные расчеты держались до конца и погибли под ударами русских штыков.
6. Важное тактическое значение имела штыковая атака в ходе Третьей Праснышской операции – 3 июля 1915 г. Отличились части 21-го туркестанского стрелкового полка. Его батальоны, сформировав 4 линии цепей, двинулись к тактически важному мосту. Германская конница бросилась в атаку, пытаясь остановить русских – причем изрубила полторы роты, но остановить туркестанцев не смогла. К атаке присоединились роты 5-го и 7-го сибирских стрелковых полков. Натиск русских оказался настолько успешным, что половина германского 42-го пехотного полка была частично переколота штыками, а частично утонула в реке. Русские захватили мост, и к 15-ти часам все предмостное укрепление было в их руках [Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М.-Л., 1928. С. 115.].
7. 28. 08. 1915 г. наступавший севернее г. Тарнополь (у дер. Глубочек-Вельки) 92-й пехотный Печорский полк прорвал вражескую оборону. 2-й батальон полка вел в атаку подполковник Ф. Н. Лебедев. Прорвав вражеские проволочные заграждения, под кинжальным огнем противника печорцы ворвались на германскую оборонительную позицию - и, штыками выбив немцев из окопов, захватили пленных и 4 пулемета. Отбив вражескую контратаку, печорцы закрепились на господствующей высоте. На следующий день батальон овладел следующей высотой - у дер. Анастасовка (захватив еще 2 пулемета). А в общей сложности в ходе боев 28-29 августа трофеями 2-го батальона 92-го полка стали 8 германских пулеметов [Олейников А. В. Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой мировой. М., 2015. С. 153, 249.].
Ф. Н. Лебедев.
8. А 25 мая 1916 г. подпоручик 21-го туркестанского стрелкового полка Шмаргун, приняв, после выхода из строя командира, 4-й батальон, повел его на Яловец. Язловец был взят в ходе штыкового боя. У дер. Бровары противник упорно сопротивлялся - туркестанцы зашли ему во фланг, сбили штыковым ударом и обратили в беспорядочное бегство. Батальон Шмаргуна захватил пленных, 2 пулемета и бомбометы [Из боевого прошлого. С. 328].
9. 15. 08. 1914 г. в центре русской 4-й армии австрийская 46-я ландверная пехотная дивизия осуществила прорыв - но положение было восстановлено штыковой контратакой 9-ти батальонов корпусного резерва, которые заставили австрийцев отступить, потеряв до 900 пленных [Белой А. Галицийская битва. М.-Л., 1929. С. 94].
10. 27. 08. 1917 г. во время Рижской операции отличился батальон «смерти» 38-й пехотной дивизии – вместе с другими частями овладев мызой Юдаш. Были захвачены 5 пулеметов и 61 пленный (из состава германских 59-го и 79-го резервных полков). Ударники реализовали эффективную штыковую атаку – и противник (по свидетельству пленных) понес большие потери - до 300 убитых [Фомин М. Батальон смерти 38-й пехотной дивизии // Военная быль. 1996. №8 (137). С. 30].
11. 24. 06. 1915 г. в бою у дер. Бобы проявили себя бойцы 3-го гренадерского Перновского полка. Выполняя приказ начдива Н. М. Киселевского, гренадеры должны были парировать прорыв противника. Не обращая внимания на превосходящие силы неприятеля, они атаковали – и после ожесточенного штыкового боя овладели германскими окопами. Проведя еще несколько атак и отразив яростные контратаки, перновцы одолели противника. Интересно что германцы обманывали (причем несколько раз) русских - выбрасывая белый флаг и поднимая руки, а затем расстреливая приближающихся русских солдат и офицеров. В результате пленных брать и не стали - почти все находившиеся у дер. Бобы германцы в количестве 1200 человек оказались переколоты штыками. Очевидец отметил 1200 германских трупов и лишь троих пленных – солдата 217-го и 2 солдат 220-го резервных полков 47-й резервной дивизии. Большая часть убитых была заколота штыками. Потери гренадер – около 700 человек (подробно об этом бое – в одной из ближайших статей на ВО).
12. 24. 07. 1915 г. во время обороны крепости Осовец 3 роты 226-го Землянского пехотного полка провели контратаку – «атаку мертвецов». 13-я рота, вынырнув из химического облака, в ходе штыковой атаки опрокинула германцев, при поддержке 8-й роты овладев ранее утраченными 1-м и 2-м боевыми участками (мы писали ранее об этом бое - см. 10 фактов об "Атаке Мертвецов").
13. Во время Галицийской битвы 20. 08. 1914 г. под дер. Владиславов отличился лейб-гвардии Преображенский Его Величества полк 1-й гвардейской пехотной дивизии. Преображенцы атаковали 2-ю пехотную и 37-ю гонведную пехотную дивизии противника. В ожесточенных схватках за высоты 106 и 119 развернулись штыковые бои. Причем в ходе боя передовые батальоны преображенцев, понесшие большие потери и отражавшие контратаку противника, были выручены 4-м батальоном - последний штыковой атакой опрокинул австрийцев. Бой уникален тем, что преображенцы обошлись в этом бою без поддержки артиллерии (!), вписав новую страницу в славную историю полка. Под Владиславовым Преображенский полк потерял 17 офицеров (из них 5 погибшими) и более 600 нижних чинов (200 из них погибло). Трофеи – 1500 пленных и 21 пулемет (мы писали ранее об этом бое – см. Преображенцы атакуют без артиллерии!).
Бой лейб-гвардии Преображенского полка под Владиславовым 20. 08. 1914 г.
В ходе эффективных штыковых атак русская пехота захватывала не только пленных и пулеметы, но и орудия и даже целые батареи.
14. Показательным является бой роты 52-го сибирского стрелкового полка 14. 05. 1915 г. у д. Дуплице Дуже. Под командованием прапорщика Масленникова рота атаковала позицию противника, обнесенную 3-мя рядами проволочных заграждений и, ударив в штыки, опрокинула прикрытие, захватив 4 тяжелых орудия [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 288-288 об.].
15. 28. 05. 1916 г. рота 10-го Заамурского пограничного полка захватила тяжелые орудия. Комбат, заметив действующую неприятельскую батарею, вызвал сына-прапорщика и приказал уничтожить противника. Артиллеристы и пехотное прикрытие батареи попытались уйти – но заамурцы ударили в штыки, захватив четыре 150-миллиметровых орудия с расчетами, а также 150 пехотинцев роты прикрытия (мы ранее писали об этом эпизоде – см. Прапорщики Юго-Западного фронта).
16. 01. 06. 1915 г. в бою на Днестре у дер. Рогузно отличился 64-й пехотный Казанский полк [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 112-113.]. Атаковав германские позиции под сильнейшим огнем из всех видов оружия, казанцы штыками выбили неприятеля из окопов и захватили 3 пулемета. В деревне вновь развернулся штыковой бой – в итоге прусские гвардейцы не смогли выдержать натиск казанцев и побежали. На плечах германцев русские бойцы добрались до стрелявшей до последнего германской батареи, которая была захвачена. Были смяты и резервы противника. Трофеями казанцев стали 4 орудия, 6 пулеметов, а также 14 офицеров и 508 нижних чинов германцев.
17. 11. 10. 1914 г. во время Варшавско-Ивангородской операции 94-й пехотный Енисейский полк 24-й пехотной дивизии 1-го корпуса в ходе штыковой атаки у Казимержа захватил 8 орудий и 4 пулемета германцев [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914—1917 гг.). Варшавско-Ивангородская операция. М., 1938. С. 288.]. 93-й пехотный Иркутский полк захватил 6 орудий и 2 пулемета [РГВИА. Ф. 16180. Оп. 1. Д. 63. Л. 106]. О том, каким ожесточением отличалась штыковая схватка, в ходе которой немцы пытались отстоять три своих батареи, свидетельствует выбытие из строя 2-х командиров полков – был тяжело ранен командир 93-го полка генерал-майор Ю. Ю. Копытинский и ранен командир 94-го полка полковник Заварзин.
18. Также в Варшавско-Ивангородской операции утром 20. 10. 1914 г. 18-я пехотная дивизия в ходе успешной штыковой атаки у Влостова-Липник захватила 3 орудия и 1 пулемет [Сборник документов. Варшавско-Ивангородская операция. С. 415.].
19. Во время Галицийской битвы 15. 08. 1914 г. 169-й пехотный Ново-Трокский полк 43-й дивизии после штыковой атаки захватил 2 гаубицы и 4 пушки [РГВИА. Ф. 16180. Д. 63. Л. 75.].
20. А 26. 08. 1914 г. вражеские батареи у Войцехова захватила Гвардейская стрелковая бригада. Одну пленили стрелки лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка. Штабс-капитан А. А. Рагозин стал кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени за то что, выбив противника из его окопов, стремительно атаковал 4-х орудийную батарею, находившуюся за окопами и захватил ее - стрелявшие до последнего расчеты были переколоты штыками [Летопись войны 1914 – 15 гг. № 44 оф. С. 85.]. А 6-орудийную гаубичную батарею захватили (выведя орудия из строя и удерживая их до подхода главных сил) бойцы поручика лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка Б. Я. Добровольского. Расчеты были уничтожены штыками. Всего в этот день Гвардейская стрелковая бригада захватила 20 орудий и 2 пулемета [Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 214.].
21. В самом начале Люблин-Холмской оборонительной операции – 09. 07. 1915 г. в ходя боя у Майдан-Хута - 202-му пехотному Горийскому полку 51-й дивизии удалось добиться выдающегося боевого успеха - уничтожив во время штыковой атаки сразу 2 германские батареи (мы писали об этом ранее – см. Пушки взятые на штык).
Цепи горийцев двигались под сильным винтовочно-пулеметным и артиллерийским огнем. Русские овладели дер. Майдан-Хута, но понесли значительные потери. А артогонь противника усилился - к легкой батарее присоединилась тяжелая. Преодолев огонь и сбив германцев с опушки рощи, горийцы упорно продвигались вперед. 4-я рота атаковала германскую роту, засевшую на восточной опушке леса и фланговым огнем расстреливавшую боевые порядки 1-го батальона. Германская рота частично была перебита штыками, частично захвачена в плен, и частично бежала. 1-й и 3-й батальоны выбили противника из блиндажей главной оборонительной позиции – большая часть германских солдат была захвачена в плен. Ввод в бой полкового резерва позволил сломить сопротивление противника - после перекрестного штыкового удара сопротивление германцев в бывших русских окопах прекратилось. Уцелевшие после штыковой солдаты противника бежали к Войславице, преследуемые огнем.
В этот момент под штыковой удар горийцев и попали германские батареи, находившиеся по сторонам дороги на Войславице. Большая часть расчетов была уничтожена, а запряжки и орудия захвачены.
У Майдан-Хута Горийский полк потерял 667 человек (100 убитыми и 567 ранеными). Германские потери – более 1000 человек (в т. ч. свыше 500 трупов осталось на поле боя). Трофеи русских – 6 орудий, 3 пулемета, автомобиль и около 200 пленных (из состава 35-й и 25-й резервных, а также 4-й пехотной дивизий Бескидского корпуса).
Превосходя атакующих русских более чем в 4 раза в живой силе, при поддержке мощного артогня (тогда как русская артиллерия вследствие недостатка снарядов отмалчивалась), германцы оказались наголову разбиты - и понесли крупные потери. Нерешительные действия соседей не позволили развить этот замечательный тактический успех, нанеся удар на Войславице – именно туда бежали в панике уцелевшие германские солдаты.
Трофейные германские орудия.
22. Уникальный случай произошел в ночь на 18. 09. 1915 г. 26-й пехотный Могилевский полк 7-й дивизии 5-го корпуса форсировал р. Нарочь, и во время штыковой атаки с тыла захватил 14 германских орудий. Причем часть захваченных орудий была сразу же использована против противника [Олейников А. В. Захвачены в бою. С. 248].
Наконец, штыковые атаки имели и важнейшее оперативное значение – отражаясь на судьбах целых операций.
23. Так, в Варшавско-Ивангородской операции 4-го октября 1914 г. части 2-й армии в упорных боях у Пруткова и Ракитно провели серию штыковых атак. Отразив удар германцев, русские двинулись вперед - выбивая германцев штыками с занимаемых позиций. Была решена важнейшая задача - выиграно необходимое пространство для развертывания соединений переправляющейся через Вислу 5-й армии [Сборник документов. Варшавско-Ивангородская операция. С. 276.].
24. А в ходе Виленской стратегической оборонительной операции переломным событием стал бой за Вилейку. Только 14-й корпус 10 сентября 1915 г. захватил 20 вражеских орудий. Участник этих боев Д. В. Баланин, характеризуя русские трофеи, объяснял сравнительно небольшое количество пленных, захваченных в собственно Вилейке (около 200 человек) ожесточением штыкового уличного боя - масса немцев была переколота штыками [Баланин Д. В. Вилейка. (Бой 10-го сентября 1915 года) // Военный сборник. 1916. № 10. С. 51.].
Взятие Вилейки заложило прочное основание для ликвидации Свенцянского прорыва - на который германцы возлагали столь большие надежды.
25. Ну и, наконец, самый масштабный результат – итог знаменитой штыковой атаки у Тарнавки.
26. 08. 1914 г. после наступления темноты лейб-гвардии Московский полк, атаковав высоты у Тарнавки, опрокинул германцев и австрийцев. При поддержке гвардейских гренадер и кавказцев он решил важнейшую задачу. Германское боевое охранение и орудийные расчеты были уничтожены в ходе штыковой атаки. Причем расчеты орудий и пулеметов противника, защищавшиеся до последнего, были переколоты. Несмотря на контратаки германцев, восстановить положение и вернуть стратегически важную позицию противнику не удалось – русские не только отбили атаки, но и контратаковали. Германская 4-я ландверная дивизия Силезского ландверного корпуса осталась без артиллерии.
Прорыв под Тарнавкой обеспечил русской 4-й армии важнейшее преимущество и возможности для развития успеха. А понесшая крупные потери 4-я ландверная дивизия начала в беспорядке отступать.
26-27 августа лейб-гвардии Московский полк потерял более 3200, а лейб-гвардии Гренадерский полк – свыше 2500 человек.
Н. М. Киселевский сообщает, что лишь на его боевом участке было пленено свыше 1200 человек [Свиты Его Величества генерал-майор Киселевский. Реляция командира 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии о боях 25, 26 и 27 августа 1915 г. // Тарнавка. Бюллетень объединения лейб-гвардии Московского полка. 1964. С. 11.]. По данным Ставки 26 августа были захвачены в плен 3000, а 27 августа – еще более 500 человек [Год войны с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. С. 75.].
Трофеи - 42 австро-германских орудия (ушла лишь 6-орудийная 1-я батарея германского 11-го артполка) – все орудия были благополучно эвакуированы. Было захвачено и несколько пулеметов.
Немцы признают потерю 26 орудий, сообщая, что удалось спасти лишь 4 [Бюллетень с. 26.]. Часть захваченных орудий - австрийские (подтверждает это и то, что 2 трофейных орудия были горными) – из состава 5-го корпуса.
Прорыв австро-германского фронта у Тарнавки имел важнейшие оперативно-стратегические последствия - правый фланг австрийской 1-й армии и германский корпус были разгромлены, начав отход. Он перерос в отступление по всему фронту русской 4-й армии.
В общей сложности в ходе этих боев русскими было захвачено до 5000 пленных [Белой А. Галицийская битва. С. 311.] - до половины из них германцы. Силезский ландверный корпус в течение 3 дней потерял более 8000 человек (в т. ч. до 7000 человек в разгромленной при Тарнавке 4-й ландверной дивизии) [Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 2. Berlin, 1925. S. 334].
Т. о., мы видим, что в годы Первой мировой войны русской пехоте удавалось в ходе штыковых атак добиваться серьезных тактических (и даже оперативных) результатов и захватывать масштабные трофеи.
Автор: Олейников Алексей
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