09:02 02 апреля

7,62 мм: шаг вперёд или назад?

Новое видео от концерна "Калашников" со стрельбой из АК-15 плюс информация о том, что автомат все-таки пойдет в войска. Вместе еще с тремя моделями: АК-12, АЕК-971 и АЕК-973.



Зачем Минобороны понадобилось столько моделей, мы поговорим отдельно, сейчас же о том, что привлекло внимание в первую очередь.


А в первую очередь хочется поговорить об отличиях не у АЕК и АК, а АК-15 и АК-12.

Собственно, вся разница только в калибре. 7,62 и 5,45.

Чем же вызвано возвращение к калибру, от которого с 70-х годов прошлого века пытались уйти не только наша армия, но и потенциальные противники и союзники? Но дела противников нам не столь интересны, а вот за свои поговорим и подумаем.

Действительно, наличие сразу двух автоматов калибром 7,62-мм есть ничто иное, как некая реабилитация патрона образца 1943 года. Или его вторая жизнь, если хотите. В чем же смысл?

А смысл в том, что основная задача современного автоматного патрона — поражение живой силы на дистанциях до 400-500 метров. При этом стрельба предполагается из не совсем устойчивых положений — стоя, с колена, на ходу. Соответственно – его величество автоматический огонь очередями. А эффективность стрельбы очередями весьма сильно зависит от отдачи. Чем она выше, тем эффективность ниже.

Именно этим и обусловлено наличие в основных армиях мира малоимпульсных патронов. 5,56 х 45 в НАТО, 5,45 х 39 в России и 5,8 х 42 в армии КНР.

Плюсы: меньший вес оружия, небольшой импульс отдачи, высокая точность, больший носимый боезапас.

Минусы: высокая склонность к рикошету, меньшая пробивная способность.

Действительно, способность отечественной пули 5,45-мм отрикошетировать от веточки давно известна. У боеприпаса НАТО дела ничуть не лучше.

Американские солдаты начали жаловаться на свои боеприпасы еще в Афганистане. Рикошеты и недостаточное останавливающее действие.

И в начале 2000-х были представлены новые патроны: 6,5 х 39 Grendel и 6,8 х 43 Remington SPC. Оба патрона предлагались в качестве перспективных армейских боеприпасов будущего. Аргументация понятна: повышение калибра обеспечивает лучшую баллистику и более надежное поражение цели по сравнению со штатным патроном 5,56 х 45, при относительном сохранении импульса отдачи.

А еще раньше, в 60-70-х годах прошлого века, советские и американские военные рассматривали возможность перехода на микрокалиберные системы, калибром меньше 5 миллиметров. Кстати, европейцы тоже не отставали, та же G-11 от «НК» имела калибр 4,7-мм.

Выгоды были очевидны: отдачи никакой, высокая настильность и легкий патрон. И опять же, больший носимый запас патронов и большее их количество в магазине оружия. У той же G-11 – 50.

Но микрокалиберные (равно как и подкалиберные в СССР) системы боеприпасов не прошли проверки себестоимостью.

И в 70-х годах наши конструкторы пришли к выводу: минимально возможный калибр автомата — около пяти с половиной миллиметров.

Если меньше, возникает набор проблем, с которыми столкнулись советские конструкторы В. П. Грязев, П. А. Фадеев, А. Г. Шипунов и Д. И. Ширяев при разработке подкалиберного автомата АО-27.

Если больше, например, согласно мнению русского оружейника Владимира Федорова, оптимальный калибр для автоматического оружия - 6,5 миллиметра, это влекло снижение боекомплекта (из-за большей массы патрона) и уменьшение эффективности стрельбы. Не в плане дальности или пробивной способности, а в плане количественном.

Но самое главное, конечно, это эффективность. Фактически, все патроны, о которых мы сейчас говорим, были разработаны в прошлом веке. А со времени рождения что патрона 7,62-мм, что 5,45-мм, не то что много воды утекло, много чего было придумано.

Например, кевлар. И куча его коллег по противодействию пуле.

Наличие легкого, но прочного бронежилета в день сегодняшний для бойца норма, а не что-то сверхъестественное. И здесь патроны 5,45-мм и 5,56-мм начали постепенно проигрывать современным материалам.

Но не будем забывать о главном: переход на новый патрон – это даже не деньги. Это суммы. Причем, громадные.

Именно потому в США в общем-то благосклонно отнеслись к патронам калибра 6,5-мм и 6,8-мм, но в качестве снайперского патрона для работы на ближней (до 1 000 м) дистанции. Замена патрона 7,62 х 51. Но не более того.

У нас же, в отличие от США, денег и того меньше. Не говоря о суммах.

Зато у нас есть патрон. Образца 1943 года, 7,62 х 39. В 18 видах. И все с теми же достоинствами и недостатками в виде веса и прочего. Но способный со ста метров пробить кирпичную кладку на глубину до 15 сантиметров, а лист стальной брони толщиной в семь миллиметров пробить пулей БЗ с 300 метров.

Бронежилеты… Ну кому как повезет.

В целом же, стоит согласиться с мнениями многих оружейников, которые считают, что калибр 7,62-мм по-прежнему актуален.

Ведь в случае чего, побеждает не та армия, на вооружении которой стоят современнейшие патроны с крутыми пулями, а та, солдаты которой могут позволить себе потратить 100, 200 и даже 500 пуль на нейтрализацию одного бойца противника. Это как раз то вариант, когда количество решает.

Огромный потенциал по выпуску патронов 7,62-мм у нас заведомо гарантирует бесперебойное снабжение армии боеприпасами.

Улучшение свойств метательных зарядов, баллистических и пробивных свойств пуль – это задача скорее для соответствующих ОКБ, что при наличии оснастки и производств не должно стать проблемой.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:15
    Одного калибра 7,62-мм вполне достаточно для армии , и запасы есть и при забивании рожка не надо будет смотреть где какой патрон .
    Spartanez300
  2. Варна (Вар Варич) Сегодня, 05:52
    Почему 7,62 , можно и 12,7 почему бы и нет . Смущает только количество носимого боезапаса ( патронов сто , не больше ) и полное отсутствие возможности стрелка стрелять очередями . А как было бы классно : гарантированное пробитие любого броника ; причем насквозь ; причем насквозь через борт бронемашины или кирпичную стену - сказка а не личное оружие .
    Если и есть какое-то развитие ( реальное ) у личного оружия - то это вряд ли укрупнение калибра ; скорее уменьшение до подкалиберности ; стерженек из высокопрочного и тяжёлого металла , запускаемый с максимально возможной для личного оружия скоростью.
    Варна
  3. AlexMark Сегодня, 06:03
    Вместе еще с тремя моделями: АК-12, АЕК-971 и АЕК-973.

    А я всегда говорил - главное немножко подождать wink Лет сорок в данном случае. Еще чуть-чуть и подойдем к вопросу реализации различной скорострельности, в зависимости от условий ведения огня, то что Коробов предлагал.
    Но новость безусловно позитивная good
    И еще вопрос. Речь идет именно о АЕК или об автоматах А-545 и А-762, которые представляют собой последнюю модернизацию АЕКов?
    AlexMark
  4. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 06:42
    Как сказал товарищ Саахов "Да, это верно. Очень правильное решение..." ("Кавказская пленница")
    moskowit
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:44
    Вообще я склонен к тому ,что надо двигаться вперёд придумывать новые патроны,оружие под них,например пистолет-пулемет FN P90 люди сделали новый патрон,под него оружие.А у нас что то новое входит очень туго,мне до сих пор не ясно почему так мало распространён шнековый магазин,почему у нас нет рассыпных пулемётных лент,неудобный патрон с закраиной 7,62х54 образца 1891 года давно можно было поменять,но зачем ведь их полно на складах как и старого оружия времён ВОВ к которому они подходят.
    Yak28
  6. трассер (Сергей) Сегодня, 06:48
    На фото патрон 7,62/54 R . А обсуждается калибр 7.62/39 Это разные калибры оружия не смотря на начальные одинаковые цифры 7,62 . В армии мы всегда использовали стандартный 5,45/39 и он мне действительно нравился настильностью прежде всего. Бармалейские 7,62 / 39 по появлению сдавали куда то стрелять с них не давали. Познакомились с этим патронами гораздо позже. И лично для себя сделал вывод о том, что патрон реально хорший. На охоте на крупного зверя-лось езжу с СКС уже несколько лет. И вовсе не потому, что более серьёзного нет ничего, есть конкчно но мне испытать этот калибр в охоте на крупного зверя хотелось. Шанс выпал два раза и оба раза зверь не ушел. Расстояния около 230 метров. При попадании зверь ОТХОДИТ НА 25 или 30 МЕТРОВ и ложится. Но это Лось ! С 5.45 такого великана не положить, раненый уйдёт и пропадет. К чему это я? К тому , что останавливающие действие калибра 7.62 выше чем у 5.45 . Отдача чувсвительней немного но это не важно. Хотя есть ньюансы. Противника конечно не зверь, ( хотя как сказать) . Пуля 5,45 намного коварный за счёт гидроудара и кувыркания в эффекте закручивания отогнувшегося носика вправо вверх на право через 7.5 сантиметра ( около 5.5 см у калибра 5,56/ 45) . НО это работает только при сохранении высокой скорости пули ( лень сейчас смотреть таблицы), где то около 300 метров. Теряя скорость резко падает убойное действие. А 7,62 мм пуля даже на излете может нанести тяжёлое ранение как кирпич брошенный с крыши. Прав был Михаил Фёдорович Калашников, когда сказал на военной комиссии при переходе на новый калибр 5,45 "Потенциал калибра 7,62/ 39 , ещё полностью не раскрыт".
    трассер
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:50
    Много странного в статье, хотя бы вот это...
    Зато у нас есть патрон. Образца 1943 года, 7,62 х 39. В 18 видах. И все с теми же достоинствами и недостатками в виде веса и прочего. Но способный со ста метров пробить кирпичную кладку на глубину до 15 сантиметров, а лист стальной брони толщиной в семь миллиметров пробить пулей БЗ с 300 метров.
    Но по итогам испытаний в ЦНИИТОЧМАШ было установлено:
    В 1954 году в ЦНИИТОЧМАШ была проведена НИР и сравнительные испытания патронов с бронебойно-зажигательной пулей различных калибров, а также оценена поражающая способность пуль со стальным сердечником. В ходе этих испытаний было установлено, что пуля со стальным сердечником обеспечивает пробитие бронежилетов М-12 производства США и пробития стальной каски на всех дальностях применения АК, СКС и РПД стрелковым взводом СА. Была оценена пробивная способность 7,62х39 БЗ пуль при стрельбе по броневому листу высокой твёрдости 2П. Броневой лист толщиной 7 мм пробивался с вероятностью 90% на дальности 200 м, а на 325 метрах с вероятностью 30%. 10 мм броневой лист пробивался на 50 м с 20%, а на 65 м – 0%. На основании этих исследований было сделано заключение, что для стрельбы по живым целям применять специальные пули нет необходимости и производство патронов с бронебойно-зажигательными пулями было прекращено.

    Далее сравнительные испытания 7,62 х39 и 5,45х39
    Пробивное действие пули (при 80–90 % сквозных пробитий)

    И как то особых преимуществ 7,62х39 и не видно. Так мало того, у более "молодых" патронов 5,45х39 7Н22 и 7Н24 данные показатели еще выше и вплотную приблизились к пробивной способности винтовочного патрона 7,62х54 мм R.
    svp67
    1. AlexMark Сегодня, 07:01
      Вроде как последние изменения по данным боеприпасам датируются концом 60-х, если я ничего не путаю, потому может быть разбежка по бронепробитию. Это я о БЗ.
      Ну а по бронепробитию вполне очевидно, что более "быстрая" пуля меньшего будет обладать большим бронепробитием, особенно с бронебойным сердечником request
      AlexMark
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:08
        Цитата: AlexMark
        Вроде как последние изменения по данным боеприпасам датируются концом 60-х, если я ничего не путаю, потому может быть разбежка по бронепробитию.

        Из этого делаем вывод, что возвращение к 7,62х39 должно произойти с одновременным появлением НОВЫХ боеприпасов под этот калибр
        svp67
        1. AlexMark Сегодня, 07:14
          Но есть одно, по патронам 7,62х39 с другим типом пуль, не бронебойно-зажигательным, работы ведутся и до сих пор) Даже ваша таблица не совсем корректна, так как не указан конкретно какого года используется патрон 7,62х39 ПС, это так, к примеру. Этот патрон получил в конце концов пулю с термоупрочненным сердечником в начале 90-х. А это уже будет давать несколько другие показатели по бронепробитию.
          AlexMark
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:17
            Цитата: AlexMark
            Даже ваша таблица не совсем корректна, так как не указан конкретно какого года используется патрон 7,62х39 ПС, это так, к примеру. Этот патрон получил в конце концов пулю с термоупрочненным сердечником в начале 90-х.

            Это то же верно...
            svp67
  8. Vard Сегодня, 07:05
    Был случай... получил очередь через тростниковую стенку хижины... всё ушло в рикошет...
    Vard
  9. Монар (Алексей) Сегодня, 07:43
    Вот что смущает -"Действительно, способность отечественной пули 5,45-мм отрикошетировать от веточки давно известна."
    Показывали в одной из военных программ стрельбу очередью из 7.62 и 5.45 через плотный слой кустарника. Рассеивание одинаковое. 5.45 в стороны не разлетелись. Да и если чисто физику прикинуть, то вызывает большое сомнение утверждение автора.
    Я не спец в этом вопросе. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей.
    Монар
    1. avt Сегодня, 08:13
      Цитата: Монар
      Показывали в одной из военных программ стрельбу очередью из 7.62 и 5.45 через плотный слой кустарника. Рассеивание одинаковое. 5.45 в стороны не разлетелись.

      Ну и что нам это видео дает ??? Вот же ,,правда жизни "
      Цитата: Vard
      Был случай... получил очередь через тростниковую стенку хижины... всё ушло в рикошет...

      wassat А тут какое то ,,кино".
      avt
      1. Монар (Алексей) Сегодня, 08:29
        Ну если Вы называете "кином" реальную стрельбу через плотный кустарник то Ваши проблемы.
        А насчёт реального случая... Ну через тростниковую стенку хижины Vard не видел, как в него стреляют. Может быть просто повели очередью в его сторону. А результат списан на рикошет.
        Монар
  10. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:20
    Цитата: Монар
    Вот что смущает -"Действительно, способность отечественной пули 5,45-мм отрикошетировать от веточки давно известна."
    Показывали в одной из военных программ стрельбу очередью из 7.62 и 5.45 через плотный слой кустарника. Рассеивание одинаковое. 5.45 в стороны не разлетелись. Да и если чисто физику прикинуть, то вызывает большое сомнение утверждение автора.
    Я не спец в этом вопросе. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей.

    По опыту могу сказать: 5.45 пуля кувыркается чаще ,а касательно бронепробития-проблема у 5.45 в том,что при попадании в бронепластину жилета,она чаще меняет направление,может скользнуть не причинив вреда. Про "рикошеты об веточку" -не намного чаще,чем у 7.62/39. Мнений много,каждый расскажет и плюсы и минусы.В тех подразделениях,где есть возможность выбирать оружие, 5.45 калибром пользуется большая часть бойцов все-таки,хотя есть и любители 7.62. А вообще то,оружие это инструмент,и каждый под свою конкретную задачу выбирает соответственно.
    konstantin68
    1. Монар (Алексей) Сегодня, 08:37
      Про броник даже вопроса нет. Если ту же физику прикинуть. Меня миф "рикошет от веточки" прикалывает. Даже вариант его слышал. Рикошет от листочков деревьев.
      Опять же физика. Смешение центра тяжести (производство не идеально) на долю мм для калибра 5.45 более фатально, чем для 7.62.
      У меня нет опыта реального использования оружия. Просто, извините, бесит миф о веточке.
      Монар
    2. fdgf Сегодня, 09:01
      Цитата: konstantin68
      5.45 пуля кувыркается чаще

      Пуля кувыркается, если перегреть оружие. Стрелять надо учиться. В том числе постигать технику стрельбы. Т.е. КАК надо стрелять.
      Впрочем, кувыркаться пуля может и от качества ее изготовления при нормальном, не перегретом стволе. Это уже вопрос к их производителю.
      fdgf
  11. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:38
    7,62 - ерунда, даешь 12,7 laughing

    Отдача/кучность/поперечная нагрузка - не, не слыхал.
    Оператор
  12. серафимамурский (Степан) Сегодня, 08:42
    По пробивным способностям и рикошетам есть противоречивые сведения. По личному опыту при стрельбе сквозь кусты особой разницы не заметил при расстоянии до ста метров. Про останавливающее действие если не ошибаюсь: пуля 7.62 - 2074 Кдж а 5.45 - 1764. Про ранения... наверно самое лёгкое когда что та что другая пуля пролетает между пальцами.
    серафимамурский
  13. fdgf Сегодня, 08:56
    Цитата: Роман Скоморохов
    И в начале 2000-х были представлены новые патроны: 6,5 х 39 Grendel и 6,8 х 43 Remington SPC. Оба патрона предлагались в качестве перспективных армейских боеприпасов будущего. Аргументация понятна: повышение калибра обеспечивает лучшую баллистику и более надежное поражение цели по сравнению со штатным патроном 5,56 х 45, при относительном сохранении импульса отдачи.

    1. Какая баллистика лучше? Стрелковое оружие пользуется тремя ее видами. И ВСЕ ЭТИ ВИДЫ баллистик у патронов 6,5-6,8 мм проигрывают баллистикам патрона 5,56 мм.
    2. Как раз более надежное поражение цели обеспечивает патрон 5,56 мм.

    Вообще статья, полный аллес капут.
    Мусолится давно доказанная непригодность калибра 6,5 мм для массового вооружения армии. Поэтому эта тема давно забыта всем миром. Потому что это уже аксиома стрелковго дела.
    Из дальнего угла чулана вытащен давно забытый всем миром патрон 7,62х39 мм. И рассказывается о его якобы "преимуществах".
    Альтернативы патрону 5,56х45 мм для армии сегодня в мире нет. Не придумали еще. Может быть и придумают, но это будет что-то инновационное. Но ни в коем случае не примитивная замена калибров. И ни в коем случае не возврат к решениям, которые дескредитировали себя уже многие десятилетия назад и признаны тупиковыми.
    fdgf
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