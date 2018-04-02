7,62 мм: шаг вперёд или назад?

Новое видео от концерна "Калашников" со стрельбой из АК-15 плюс информация о том, что автомат все-таки пойдет в войска. Вместе еще с тремя моделями: АК-12, АЕК-971 и АЕК-973.







Зачем Минобороны понадобилось столько моделей, мы поговорим отдельно, сейчас же о том, что привлекло внимание в первую очередь.





А в первую очередь хочется поговорить об отличиях не у АЕК и АК, а АК-15 и АК-12.



Собственно, вся разница только в калибре. 7,62 и 5,45.



Чем же вызвано возвращение к калибру, от которого с 70-х годов прошлого века пытались уйти не только наша армия, но и потенциальные противники и союзники? Но дела противников нам не столь интересны, а вот за свои поговорим и подумаем.



Действительно, наличие сразу двух автоматов калибром 7,62-мм есть ничто иное, как некая реабилитация патрона образца 1943 года. Или его вторая жизнь, если хотите. В чем же смысл?



А смысл в том, что основная задача современного автоматного патрона — поражение живой силы на дистанциях до 400-500 метров. При этом стрельба предполагается из не совсем устойчивых положений — стоя, с колена, на ходу. Соответственно – его величество автоматический огонь очередями. А эффективность стрельбы очередями весьма сильно зависит от отдачи. Чем она выше, тем эффективность ниже.



Именно этим и обусловлено наличие в основных армиях мира малоимпульсных патронов. 5,56 х 45 в НАТО, 5,45 х 39 в России и 5,8 х 42 в армии КНР.



Плюсы: меньший вес оружия, небольшой импульс отдачи, высокая точность, больший носимый боезапас.



Минусы: высокая склонность к рикошету, меньшая пробивная способность.



Действительно, способность отечественной пули 5,45-мм отрикошетировать от веточки давно известна. У боеприпаса НАТО дела ничуть не лучше.



Американские солдаты начали жаловаться на свои боеприпасы еще в Афганистане. Рикошеты и недостаточное останавливающее действие.



И в начале 2000-х были представлены новые патроны: 6,5 х 39 Grendel и 6,8 х 43 Remington SPC. Оба патрона предлагались в качестве перспективных армейских боеприпасов будущего. Аргументация понятна: повышение калибра обеспечивает лучшую баллистику и более надежное поражение цели по сравнению со штатным патроном 5,56 х 45, при относительном сохранении импульса отдачи.



А еще раньше, в 60-70-х годах прошлого века, советские и американские военные рассматривали возможность перехода на микрокалиберные системы, калибром меньше 5 миллиметров. Кстати, европейцы тоже не отставали, та же G-11 от «НК» имела калибр 4,7-мм.



Выгоды были очевидны: отдачи никакой, высокая настильность и легкий патрон. И опять же, больший носимый запас патронов и большее их количество в магазине оружия. У той же G-11 – 50.



Но микрокалиберные (равно как и подкалиберные в СССР) системы боеприпасов не прошли проверки себестоимостью.



И в 70-х годах наши конструкторы пришли к выводу: минимально возможный калибр автомата — около пяти с половиной миллиметров.



Если меньше, возникает набор проблем, с которыми столкнулись советские конструкторы В. П. Грязев, П. А. Фадеев, А. Г. Шипунов и Д. И. Ширяев при разработке подкалиберного автомата АО-27.



Если больше, например, согласно мнению русского оружейника Владимира Федорова, оптимальный калибр для автоматического оружия - 6,5 миллиметра, это влекло снижение боекомплекта (из-за большей массы патрона) и уменьшение эффективности стрельбы. Не в плане дальности или пробивной способности, а в плане количественном.



Но самое главное, конечно, это эффективность. Фактически, все патроны, о которых мы сейчас говорим, были разработаны в прошлом веке. А со времени рождения что патрона 7,62-мм, что 5,45-мм, не то что много воды утекло, много чего было придумано.



Например, кевлар. И куча его коллег по противодействию пуле.



Наличие легкого, но прочного бронежилета в день сегодняшний для бойца норма, а не что-то сверхъестественное. И здесь патроны 5,45-мм и 5,56-мм начали постепенно проигрывать современным материалам.



Но не будем забывать о главном: переход на новый патрон – это даже не деньги. Это суммы. Причем, громадные.



Именно потому в США в общем-то благосклонно отнеслись к патронам калибра 6,5-мм и 6,8-мм, но в качестве снайперского патрона для работы на ближней (до 1 000 м) дистанции. Замена патрона 7,62 х 51. Но не более того.



У нас же, в отличие от США, денег и того меньше. Не говоря о суммах.



Зато у нас есть патрон. Образца 1943 года, 7,62 х 39. В 18 видах. И все с теми же достоинствами и недостатками в виде веса и прочего. Но способный со ста метров пробить кирпичную кладку на глубину до 15 сантиметров, а лист стальной брони толщиной в семь миллиметров пробить пулей БЗ с 300 метров.



Бронежилеты… Ну кому как повезет.



В целом же, стоит согласиться с мнениями многих оружейников, которые считают, что калибр 7,62-мм по-прежнему актуален.



Ведь в случае чего, побеждает не та армия, на вооружении которой стоят современнейшие патроны с крутыми пулями, а та, солдаты которой могут позволить себе потратить 100, 200 и даже 500 пуль на нейтрализацию одного бойца противника. Это как раз то вариант, когда количество решает.



Огромный потенциал по выпуску патронов 7,62-мм у нас заведомо гарантирует бесперебойное снабжение армии боеприпасами.



Улучшение свойств метательных зарядов, баллистических и пробивных свойств пуль – это задача скорее для соответствующих ОКБ, что при наличии оснастки и производств не должно стать проблемой.

Автор: Роман Скоморохов



