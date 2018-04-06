Крепость по призванию

Поразительно быстрое падение 7 (20) августа 1915 г. наиболее сильной из русских крепостей - Новогеоргиевской (считалась одной из сильнейших в Европе; была модернизирована в конце 19 века - причем военный инженер К. И. Величко отмечал, что технически эта крепость была сильнее чем Верден) - не стало неожиданным для тех, кто был знаком с судьбами бельгийских и французских крепостей: во всех случаях работали германские 420-мм и 210-мм и австрийские 305-мм гаубицы. Так, германская 420-мм гаубица заслуженно считалась «убийцей фортов» - она посылала 800 - 1000-кг снаряды на 9 - 14-км расстояние (в зависимости от типологии орудия).В 14 часов 16 августа 1914 г. первый германский снаряд неслыханного доселе (420-мм) калибра упал на форт Лонсен крепости Люттих (Льеж). И уже в 16 часов 20 минут форт взлетел на воздух (взорвался склад боеприпасов). Новое орудие действовало при Намюре, который пал через 4 дня после открытия огня - 25 августа 1914 г. Почти так же быстро пал 6 сентября 1914 г. Мобеж, а за ним – после 12-дневного сопротивления (бомбардировки начались 28 сентября) 10 октября того же года пал Антверпен. Между прочим, общий обвод окружности Антверпена составлял 130 км, а расстояние от линии фортов до внутренней ограды - 18 км (эти показатели для Новогеоргиевска составили лишь 40 и 3 - 4 км соответственно).Новогеоргиевск сковал значительные силы противника, но оборонялся лишь 4 дня после открытия немцами артогня или 11 дней с момента начала осады. Авиабомбардировки, огонь тяжелой артиллерии и штурм в обстановке изоляции крепости привели к падению Новогеоргиевска (комендант генерал от кавалерии Н. П. Бобырь совершил акт измены, перейдя на сторону германцев). В руки противника попали 83000 пленных и 1200 орудий.Мы не будем подробно характеризовать Новогеоргиевскую крепость, процесс ее осады и падения (об этом много написано) - отметим лишь важные и, на наш взгляд, показательные тенденции.26 июля 1915 г. русская кавалерия еще стояла в соприкосновении с гарнизоном крепости, но уже 27-го она отошла - и крепость была отрезана от войск полевой армии, отходившей из Царства Польского.25-го противник овладел оставленными русскими войсками укреплениями Дембе, 26-го Сероцком и Зегржем, 28-го Беньяминовым, завершив обложение крепости. 28-го состоялся авиаудар – крепость бомбили аэропланы. 1-го августа германская тяжелая артиллерия начала обстрел северного фронта крепости. За короткое время форт № 2 Коссово был разбит, промежуточные укрепления и батареи уничтожены; форты № 1 Закрочим и № 3 Помехово приведены к молчанию. 3-го августа немецкая пехота подошла к разбитым фортам, в то время как артиллерийский огонь был сосредоточен по ядру крепости. 4-го форт Коссово был взят штурмом, а 5-го заняты форты Закрочим и Помехово. 7-го августа, после мощного обстрела и упорного сопротивления русских, пала внутренняя ограда крепости.Таким образом, оказалось достаточно 11-ти дней для взятия первоклассной крепости - которую было решено удерживать до нового перехода русской армии в широкомасштабное наступление - т.-е. по крайней мере 6 месяцев.В тот период еще не осознали опыт штурма германцами Льежа, Намюра, Мобежа и Антверпена – и потому не решались эвакуировать Новогеоргиевск. Но сразу же после трагедии Новогеоргиевска было решено оставить Брест-Литовскую крепость. Причем если ряд других крепостей (например, Гродно, Осовец, Ивангород) были оставлены до того как были полностью блокированы, то именно оборона Новогеоргиевска сознательно допускалась командованием - в обстановке полной блокады. Вера в силу Новогеоргиевска и игнорирование предшествующего печального опыта падения Льежа, Намюра, Мобежа и Антверпена привели к тому, что Новогеоргиевск не был эвакуирован - при наличии такой возможности. Но зато потом печальный опыт Новогеоргиевска повлиял на судьбу Бреста, Ковно и Гродно.Что же мы видим в итоге?Новогеоргиевск попытался выполнить свою функцию крепости – но неудачно. Главной причиной быстрого падения Новогеоргиевска стала его полная изоляция от полевых войск. Как показал опыт успешной обороны Ивангорода и Осовца в 1915 г. и Вердена в 1916 г. – выстоять крепость могла лишь если была интегрирована в оборонительную систему полевых войск, при поддержке и во взаимодействии с последними. Тогда крепость может не бояться даже снарядов самого крупного калибра – Осовец в феврале 1915 г. получил 200 тысяч тяжелых снарядов (), а Ивангородские укрепления в июле 1915 г. противостояли огню 305-мм гаубиц Шкода () – но обе крепости выстояли и были эвакуированы в соответствии с приказом командования.Система крепостей русского Восточного фронта не представляла из себя единого комплекса. Разнокачественные крепости, на судьбу которых повлияла довоенная чехарда принимаемых относительно их судьбы решений, не стали тем костяком для обороны полевых войск - опираясь на который, армия могла действовать более уверенно и результативно (система крепостей и укрепленных пунктов крепостного типа включала и могла включать: Варшаву, Ивангород, Ломжу, Остроленку, Рожаны, Пултуск, Олиты, Луцк, Дубно, Осовец, Ковно, Гродно). Ведь, как известно, французская армия в течение 4 лет успешно опиралась на систему крепостей Верден, Туль, Эпиналь и Бельфор. Уже одно это в полной мере окупало затраты на содержание системы крепостей в мирное время.Русская армия в 1915 г. решала очень тяжелую задачу: оборонять длинные стороны треугольника Осовец-Варшава-Брест, при этом имея слабые фланги - Ковно-Либава и Дубно-Каменец-Подольск. В то время как наличие полноценной крепостной системы (вышеуказанные в предыдущем параграфе объекты плюс укрепление Либавы, Россиен, Люблина, Замостья, Холма, Ковеля, Проскурова, Каменец-Подольска) привело бы, по справедливому замечанию советских военных специалистов () к тому, что «наша армия наверняка удержалась бы в Царстве Польском, несмотря на все ее недостатки и невзгоды. А удержавшись там 1915 г., она удержалась бы и в 1916 – 17 гг.».Русская армия сохранила бы крайне перспективный польский ТВД – со всеми вытекающими из данного факта оперативно-стратегическими последствиями.