17:36 02 апреля

Когда запрет равнозначен лечению

Отрицание общеизвестных исторических фактов и выстраивание на этой основе альтернативной реальности, основанной на агрессивном невежестве, требует адекватного правового реагирования.



До сегодняшнего дня автор этих строк как человек демократически мыслящий был категорическим противником любых формальных запретов на обсуждение каких-либо исторических тем и связанных с ними общепринятых постулатов. Мне представлялась абсолютно порочной практика законодательного запрещения отрицания Холокоста и тюремные сроки, предусмотренные за такие высказывания в целом ряде вроде бы цивилизованных стран.


Тем более что тенденция наложения подобных запретов стала распространяться в последнее время со скоростью эпидемии. На Украине уже давно пахнут уголовной статьей любые сомнения в так называемом этническом украинском голодоморе, который никак не подтверждается данными объективной науки. В Польше недавно постановили, что сажать будут за любое упоминание об ответственности поляков за участие в массовом уничтожении евреев.

И даже в Российской Федерации становятся все более популярными предложения о запрете, например, высказываний и действий, оскорбляющих общественную нравственность, либо о наказании за отрицание победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Повторяю, до сегодняшнего дня всё это казалось мне крайне нелепым, потому что в этом виделось покушение на основу основ человеческой свободы – право иметь собственное мнение и высказывать его публично. Так вот с сегодняшнего дня, ваш покорный слуга, так уже не думает. Или думает, но с очень существенными оговорками.

Дело в том, что накануне в Интернете был опубликован мой материал, в котором шла речь об одном давно забытом эпизоде истории второй мировой войны. А именно о событиях в западноукраинском (ранее польском) городе Кременце Тернопольской области в августе 1942 года. Здешнее, в основном еврейское население было согнано эсэсовцами и украинскими полицаями в так называемое гетто, где его ожидало поголовное уничтожение. Но случилось нечто иное. Узники гетто подняли восстание и два дня сопротивлялись своим убийцам. Конечно, они были обречены. Восстание было подавлено, а всех местных евреев числом в несколько тысяч человек (точных данных нет) расстреляли.

Причем уничтожали людей не столько сами немцы, сколько их местные прислужники из состава так называемых полицейских батальонов. От методов «работы» этих мясников даже некоторым эсэсовцам становилось дурно – такие факты официально зафиксированы самими нацистами.

Смысл моего обращения к данной теме состоял в том, чтобы обратить общее внимание на тот факт, что сегодня точно такие же нацисты и ксенофобы, исповедующие точно такую же манию «титульной нации» и люто ненавидящие людей других национальностей, пришли к власти на Украине. Именно поэтому не следует забывать о тех ужасах, которыми сопровождался их предыдущий приход к власти. И напоминать о них нынешним поколениям всеми возможными способами, в том числе и созданием кинопроизведений на эту тему.

Когда статья была опубликована, последовали, естественно, комментарии читателей. От некоторой части которых волосы на моей голове, образно говоря, встали дыбом. Я, конечно, был готов допустить, что не все окажутся в курсе этих событий. Поскольку и автор этих строк, выпускник советского исторического факультета, об этом восстании раньше ничего не знал.

Но то, что я прочитал в комментариях, сводилось не к банальному незнанию. А к своего рода манифестации «альтернативного знания» истории, в рамках которого вообще нет места ни реальным историческим фактам, ни даже самым общепринятым их трактовкам. А говоря точнее, нет там места ни всемирно известным и столь же всемирно осужденным нацистским преступлениям периода второй мировой войны, ни, соответственно, всемирно-историческому значению нашей победы над этой чумой двадцатого века. Ибо чего стоит та победа, если, как утверждают эти комментаторы, нацисты были вполне себе безобидными людьми. А все плохое, что про них говорят, просто враки. Конкретно, речь в этих комментариях зашла о периоде нацистской оккупации моего родного города – Одессы. (Публикуются без правки, ошибки авторов сохранены. — Ред.)

Батя
Оказывается по описанию еврейского ученого из США, в Одессе были расстреляны тысячи евреев. Мало того, что захоронений нет, так еще и красочно описывается , что оказывается их тысячами гнали мимо нашего дома, где жил мой дед с бабкой вокупации и ничего не видели! Мало того, указывается точное место , Дальник, где были в сараях сожжены, тысячи евреев. А деревянных сараев в этом районе отродясь не было, захоронений нет и местные ничего никогда не слышали! Мало того, еврейское население Одессы за время окупации не уменьшилось — смотрите фильм "Ликвидация", а это 1955 год.! Где евреи — там ложь.

Galina Deli
И верно, в нашей местности сараи никогда не были деревянными. "писатель" прокололся на такой, казалось бы, мелочи. Евреи в Одессе страдали? Это из области фантастики, т.к. они и управляли Одессой и строили ее внутреннюю политику.

Все, хватит! Если цитировать этот бред дальше, то можно просто лишиться рассудка. Вы только вдумайтесь! Один альтернативно мыслящий непринужденно разъясняет, со ссылкой на свою бабушку(!), что никакого массового уничтожения евреев при нацистских оккупантах в Одессе просто не было. И в других местах, например, в том же Кременце, видимо, тоже всё было «окей». Второе аналогичное существо и вовсе договорилось до того, что в той же Одессе при нацистах евреи всем заправляли и даже «строили внутреннюю политику».

Конечно, самый простой выход – просто не обращать на идиотов никакого внимания. Но ведь их уже сегодня многие тысячи, а завтра, вполне возможно, будут миллионы. Просто игнорировать такую массу вряд ли получится.

Мне как одесситу читать подобное особенно тяжело. Хотя бы потому, что самому довелось слушать рассказы многих доживших до наших дней современников тех ужасных событий, жертвами которых стали десятки тысяч не только евреев, но и пленных красноармейцев, советских и партийных работников и вообще всех, кто косо смотрел в сторону оккупантов.

Как человеку, не чуждому истории, мне известно и то, что оккупанты вовсе не делали особой тайны из своих зверств. Так, например, после взрыва подпольщиками немецко-румынского штаба на улице Маразлиевской, они вполне официально объявили, что за каждого убитого солдата будет расстреляно по 100 большевиков, а за офицера – по 200. На самом деле убивали не только и не столько большевиков, сколько всех, кто попадал под руку. И в количествах, намного превышающих официальные «лимиты».

Когда запрет равнозначен лечению


В конце концов, в Одессе есть целый мемориальный центр Холокоста, где собраны тысячи свидетельств очевидцев. Причем, далеко не только еврейской национальности. В одном из городских парков существует даже Аллея «праведников мира», каждое дерево на которой посажено в честь человека, либо семьи, спасших кого-либо из узников фашистской неволи. Так кого же спасали все эти люди, если как нам сейчас рассказывают, фашисты никого не убивали, а население Одессы при них чуть ли не благоденствовало?


Город бывших домов. Одесса, 1944 год. Сразу после освобождения. Безжизненный, "марсианский" пейзаж

Проблема, однако, заключается в том, что «альтернативно мыслящим» особям, вроде процитированных выше, подобные доводы до лампочки. Ибо все эти аргументы и факты начинают работать только в сочетании с определенным уровнем общей образованности и гражданской сознательности «реципиентов». Между тем и то и другое, на сегодняшний день, оставляют желать много лучшего. И тенденции, увы, не обнадеживают.

Бурная официальная деятельность по упрочению «духовных скреп» нашего исторического самосознания, по-прежнему, сводится, в основном, к мероприятиям парадно-выходного типа, в которых «альтернативно мыслящие» видят, разве что, помеху дорожному движению. В то же время, ненавязчивое, но вполне успешное внедрение в общественное сознание самых примитивных физиологических «ценностей» западного антимира, приводит к обесцениванию наших традиционных ценностных приоритетов, искажению представлений об окружающей действительности и мировой истории.

Сегодня в ходе этой трансформации уже достигнута промежуточная цель — о «практически равной ответственности Германии и СССР за вторую мировую войну». Хотя, на самом деле, это полная и легко опровергаемая фикция. Но, опять же, опровергаемая с помощью фактов и знаний. До которых, уже сегодня, очень многим нет никакого дела. А завтра, не ровен час, «выяснится», что гитлеровский Третий рейх и вовсе стал жертвой коварного Сталина, а все нацистские зверства — «выдумка совдеповского агитпропа».

Впрочем, почему завтра? Судя по вышеуказанным комментариям, процесс уже идет полным ходом. И всё больше появляется особей, которым невредно напомнить о ранее совершенно очевидных вещах.



Именно поэтому, сегодня у меня уже нет прежней уверенности в том, что официальный запрет публичной пропаганды махрового идиотизма, в том числе в виде отрицания общеизвестных и юридически оформленных преступлений гитлеровского нацизма и его кровавых прихвостней из той же украинской Галичины, так уж плох.

Для той части общества, которая находится на определенной стадии умственной и нравственной деградации и которая, в силу этого обстоятельства, становится невосприимчивой к аргументам разума, такой юридический способ уврачевания его хворей очень даже показан. Чтобы, если не разум, то хотя бы элементарный страх останавливал эту категорию граждан, которые воистину — не ведают, что творят. Кнут закона куда более понятен и доходчив, чем апелляция к разуму, которого у многих практически нет. И в этом утверждении нет ничего обидного. Как и в том, что в медицине каждой болезни предписан свой способ лечения. Степень радикальности которого прямо зависит от степени запущенности данной хворобы.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 17

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  1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 15:37
    Где спрашиваю, где возмущенных граждан и потребителей ВО? Почему никто не поносит Украину или украинцам? Или не возмущается что пропагандируется нацизм и т. д. И где тыщ возмущенных постов о том - предали, продали, забыли, неблагодарные ect.
    Может потому что статья не о Болгарии, нет?
    Мак-Симка
    1. кредо Сегодня, 16:18
      Цитата: Мак-Симка
      Где спрашиваю, где возмущенных граждан и потребителей ВО? Почему никто не поносит Украину или украинцам? Или не возмущается что пропагандируется нацизм и т. д. И где тыщ возмущенных постов о том - предали, продали, забыли, неблагодарные ect.
      Может потому что статья не о Болгарии, нет?

      А может Вы просто плохо читаете по русски и ищете в любом тексте только знакомое слово "Болгария". В действительности в русском медио пространстве достаточно много материала о негативной стороне т.н. "перестройки" и последовавших за ней развалов СССР и СЭВ, а вместе с этими развалами появившимися как после дождя погаными перерожденцами всех мастей и национальностей, в т.ч. в России, на Украине и в Болгарии.
      кредо
    2. BAI Сегодня, 16:22
      Всему свое место. Это на других ветках, например здесь "Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!"
      статья не о Болгарии

      И почему такая необходимость писать о Болгарии? В конце-концов это далеко не центр мировых событий.
      BAI
    3. антивирус Сегодня, 17:03
      не центр вселенной --и все тута.
      есть др враги или друзья-союзники
      антивирус
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 15:47
    Для начала нужно перестать давать деньги на кино всяким Бондарчукам и пр. За последние десятилетия не было снято действительно хорошего фильма о Великой Отечественной.
    Была пара фильмов, но они теряются в общей массе серости.
    А советское кино молодежь особо и не смотрит.
    Вообще, складывается впечатление, что министерство культуры занимается совсем не тем что должно, иногда даже думаешь, что там работают совсем не на благо Родины.
    Razvedka_Boem
    1. тихоокеанец (Георгий) Сегодня, 16:16
      Да бог с ними - со съемками новых фильмов о войне.
      Сейчас и старые фильмы о войне редко показывают.
      Я не помню уже когда показывали по ТВ "Судьбу человека" или "Отца солдата"
      тихоокеанец
    2. кредо Сегодня, 16:40
      [quote=Razvedka_Boem]Для начала нужно перестать давать деньги на кино всяким Бондарчукам и пр. За последние десятилетия не было снято действительно хорошего фильма о Великой Отечественной.
      Была пара фильмов, но они теряются в общей массе серости.
      А советское кино молодежь особо и не смотрит.
      Вообще, складывается впечатление, что министерство культуры занимается совсем не тем что должно, иногда даже думаешь, что там работают совсем не на благо Родины.[/quote
      Хорошее, интересное и правдивое кино это конечно прекрасно и даже замечательно, но быт определяет сознание, а умные подонки разных стран этим пользуются и населению вдалбливают именно то что им нужно. Поэтому такие марионеточные власти как прибалтийских республиках, на Украине, в Грузии или Польше теперь заявляют о том, что их государства существуют ни одно тысячелетие и давно бы стали совсем процветающими и зажиточными если бы их не поработила ненавистная Россия. Так что какие бы хорошие фильмы не снималось в своё время в СССР об истории нынешних "независимых" республиках СССР и Восточной Европы им вряд ли удастся перебить тот негатив, который льётся на головы простых граждан этих стран.
      Что касается российского кино, то тут давно уже просматривается полное отсутствие генеральной линии в искусстве - большинство фильмов одноразового пользования и без совершенного смысла, для заполнения эфирного времени и с минимальными задачами по воспитанию подрастающего поколения.
      кредо
  3. turbris (Борис) Сегодня, 16:01
    Когда мне мой двоюродный брат, с которым мы вместе выросли в Одессе, вдруг начал говорить о том, что в Одессе при оккупации народ жил прекрасно и оккупанты никого не убивали - я понял, какая страшная сила пропоганда. Тогда, в советское время, был музей обороны Одессы, нас туда водили классами и там все наглядно было показано, как героически сражались обороняя город и что творили оккупанты после его взятия. Где это все сейчас и где мозги у одесситов, особенно после 2 мая - они спокойно Юморину проводят - это уже не одесситы, а понаехавшие рагули.
    turbris
  4. Deck (Pertti) Сегодня, 16:02
    Как человеку не чуждому истории, мне известно и то, что оккупанты вовсе не делали особой тайны из своих зверств. Так, например, после взрыва подпольщиками немецко-румынского штаба на улице Маразлиевской, они вполне официально объявили, что за каждого убитого солдата будет расстреляно по 100 большевиков, а за офицера – по 200. На самом деле убивали не только и не столько большевиков, сколько всех, кто попадал под руку. И в количествах, намного превышающих официальные «лимиты»


    Не понимаю, чем вам взятие заложников и их расстрел не нравятся?

    ПРИКАЗ
    Полномочной Комиссии ВЦИК № 116

    г.Тамбов

    23 июня 1921 г.

    Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки. Намечаются особенно бандитски настроенные волости и туда выезжают представители уездной политической комиссии, особого отделения, отделения военного трибунала и командования вместе с частями, предназначенными для проведения чистки.

    По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60-100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. Выезд и въезд в волость должны быть на время операции запрещены. После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК №№ 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям дается 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. Желающие исполнить это становятся отдельно, разбиваются на сотни и каждая сотня пропускается для опроса через опросную комиссию (представителей Особого отдела и Военного трибунала).

    Каждый должен дать показания, не отговариваясь незнанием. В случае упорства проводятся новые расстрелы и т.д. По разработке материала, добытого из опросов, создаются экспедиционные отряды с обязательным участием в них лиц, давших сведения, и других местных жителей и отправляются на ловлю бандитов. По окончании чистки осадное положение снимается, водворяется ревком и насаждается милиция.

    Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.

    Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

    Командующий войсками Тухачевский

    Российский государственный военный архив Ф.235. Оп.2. Д.16. Л.25
    Deck
    1. кредо Сегодня, 16:45
      И что Вы этим хотели сказать?
      кредо
  5. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:17

    Самое интересное, что на левой фотографии - идеальный германский солдат (© Berliner Tageblatt) Вернер Гольдберг, отец которого был евреем.
    Alexey RA
    1. BAI Сегодня, 16:24
      отец которого был евреем

      А еще, он совершенно реально был не только голубоглазым (истинный ариец), но и "голубозадым".
      И это не первоапрельская шутка, как ни странно.
      BAI
  6. BAI Сегодня, 16:18
    По-моему, за искажение истории войны уже давно нужно наказывать.
    BAI
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 16:25
      Тогда нужна законодательно оформленная версия истории войны. А то на моей памяти она уже пару раз менялась.
      Deck
      1. кредо Сегодня, 16:51
        Цитата: Deck
        Тогда нужна законодательно оформленная версия истории войны. А то на моей памяти она уже пару раз менялась.

        Не знаю как у Вас (в Китае похоже по флажку), но в России история Великой Отечественной войны никогда не менялась, а лишь дополнялась неизвестными фактами.
        кредо
  7. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 16:31
    Запреты эти - паллиатив. Публично молчать будут, а на кухне вдвое слюной брызгать от злобы.
    Учить, а более того - воспитывать надо, чтобы мозги и совесть были. Как иммунитет от коричневой заразы.
    Rostislav
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:05
    Цитата: кредо
    Цитата: Deck
    Тогда нужна законодательно оформленная версия истории войны. А то на моей памяти она уже пару раз менялась.

    Не знаю как у Вас (в Китае похоже по флажку), но в России история Великой Отечественной войны никогда не менялась, а лишь дополнялась неизвестными фактами.

    А "дополнительные неизвестные факты" кем и когда сочинялись?
    Все эти худфильмы: сволочи, штрафбат, гу-га и т.д. и т.п. это что? Искажение истории Великой Отечественной или, как утверждает наша либеральная интеллигенция, всего лишь "художественный вымысел".
    mavrus
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