Адмирал Василий Яковлевич Чичагов. Служба в годы Русско-турецкой войны

Родинов И. И. Пополнение архипелагского флота в годы войны

Родинов И. И. Переход эскадр кораблей с Балтики в Средиземное море

Тронь А. А. Кронштадт, начало XVIII века

«Новоизобретенный» корабль 1-го рода «Хотин». Рисунок А. В. Карелова

Карта боев Азовской флотилии