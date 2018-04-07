Первый главковерх
Первый верховный главнокомандующий русской действующей армией Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич (младший) – очень колоритная и неординарная личность. Внук императора Николая I и сын Великого Князя Николая Николаевича (старшего), Главнокомандующего Русской армией в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г., он был прирожденным воином – как говорится, до мозга костей. Знания, полученные в академии Генерального штаба (закончил с Серебряной медалью), масштабный опыт строевой службы, боевые отличия – стали серьезными вехами на пути формирования будущего полководца и администратора.
Мы не ставим целью в рамках статьи рассмотреть весь жизненный путь великого князя (об этом написана масса трудов – достаточно вспомнить фундаментальную работу генерал-квартирмейстера Ставки Ю. Н. Данилова), его политическую и военную карьеру (в т. ч. вопросы, связанные с последующим назначением главнокомандующим Кавказским фронтом и несостоявшемся новом Верховном командовании в марте 1917 г.). Остановимся лишь на некоторых аспектах последней – прежде всего касающихся деятельности Николая Николаевича как первого главковерха Действующей армией на первом, наиболее ответственном этапе великой войны.
1. Великая война в образах и картинах. Вып. 1.
Природа наделила великого князя ясным умом, четкостью мысли, твердой волей и, что самое замечательное, безграничной верой в русского человека. Причем он постоянно совершенствовал свои знания - двигаясь по пути службы Родине.
Заслужив боевые отличия в огне Русско-турецкой войны, великий князь последовательно проходит все строевые офицерские должности в лейб-гвардии Гусарском полку – вплоть до должности командира последнего. И очень скоро с возглавляемого им полка начинают брать пример другие части: в том что касается методов и приемов подготовки – как строевой, так и тактической.
2. Летопись войны 1914 – 1917 гг. № 131.
Дальнейшим этапом карьеры Великого Князя стало командование (с декабря 1890 г.) 2-й Гвардейской кавалерийской дивизией. Вскоре соединение также становится образцом для подражания – теперь уже для всей русской конницы.
В 1895 г. Великий Князь Николай Николаевич назначается на должность Генерал-Инспектора Кавалерии. Эта должность позволяет Великому Князю развернуть во всю мощь организаторский талант и применить свои знания и опыт в масштабах всей империи.
Генерал-Инспектор не оставляет без внимания ни одного вопроса, касающегося как воспитания, так и обучения конницы. Свою деятельность он начал с реформирования системы ремонта конского состава - и под его руководством было издано соответствующее положение о ремонте. Затем решаются вопросы вооружения и строевого обучения – причем видное место отводится не только навыкам владения холодным оружием, но и умению вести меткий огонь из винтовок и пулеметов. Все же главное внимание Великого Князя направляется на тактическое обучение конницы – этот вопрос стал приоритетным. Без преувеличения можно утверждать, что прекрасное состояние русской императорской кавалерии, в котором она ушла на мировую войну – заслуга Великого Князя. Как велик и его вклад в тактическую подготовку русской кавалерии – что продемонстрировали ее действия в годы Первой мировой войны. Как вспоминал один из офицеров, во многом благодаря довоенной подготовке «В 1-ю Мировую войну я знаю примеры атаки нашей конницы на пехоту: Ахтырские гусары в бою под Дембио, при активной поддержке огня Туркестанской конно-горной батареи; жертвенная атака Митавских гусар у Нерадова; Туркменский конный полк в период Брусиловского наступления; 3-й Эскадрон Белорусского полка гусар, для выручки 14-й конной батареи. Художественным пером покойного ген. Краснова описана атака Заамурцев. На моих глазах Павлоградские гусары и 2-й Донской казачий полк, посланы были в атаку в бою под Горюнгофом, но атака захлебнулась, так как немецкая пехота укрылась в лес, из которого немцам не дал высунуть носа огонь 4-х конных батарей. Если бы при этих атаках присутствовал Великий Князь, его сердце возрадовалось бы. В этих блестящих действиях конницы он увидел бы результаты того воспитания и боевой подготовки, над которыми много потрудился будучи Ген. Инсп. Конницы» (Левицкий А. Ординарческая служба при Великом Князе Николае Николаевиче (Личные воспоминания) // Военная быль. 1956. № 27. С. 14-15.).
Каждая ступенька карьеры Великого Князя делала его все более популярным в войсках.
Исключительные заслуги на должности Генерал-Инспектора Кавалерии и в смутные месяцы 1905 года выдвигают Великого Князя на пост Главнокомандующего Войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
Именно на этом посту Великий Князь трудился вплоть до начала мировой войны. Воспитание и обучение войск, обновление командного состава войск Гвардии, улучшение быта частей, забота о расширении военных знаний среди офицерского состава столичного округа - обо всех вопросах старался позаботиться командующий округом.
Природные качества, воспитание, образование, постоянная работа и вдумчивое изучение военного дела создали Великому Князю в армейской среде заслуженный имидж первого военного руководителя империи.
И когда волей Государя Императора Великий Князь был призван на пост Верховного Главнокомандующего - это было воспринято с глубоким удовлетворением и во дворцах, и в крестьянских избах.
3. Летопись войны 1914. № 9.
Мобилизационный план оставлял пост Верховного Главнокомандующего вакантным вплоть до момента объявления войны. Данное обстоятельство не позволяло Великому Князю Николаю Николаевичу участвовать в составлении плана войны, а также заранее подобрать чинов штаба будущей Ставки - что не могло не отразиться на стратегической инициативе и оперативном творчестве Великого Князя в первые дни войны.
4. Летопись войны 1914. № 13.
Воля Великого Князя проявилась в принятии им своего первого и очень важного стратегического решения. Уже вечером 13-го августа 1914 г. в Ставке были получены тревожные сведения о положении дел во 2-й армии А. В. Самсонова. Через три дня - 16-го августа - катастрофа во 2-й армии стала для Ставки неоспоримым фактом. Неудача 2-й армии – гибель ее центральных корпусов и быстрый откат фланговых - фактически разрушила фронт на реке Нарев.
Перед германской 8-й армией открывались перспективы угрожать тылам русских 4-й и 5-й армий - правофланговых армий Юго-Западного фронта, которые и так терпели неудачи в боях с более сильной австрийской группировкой. Так, 4-я армия, сражавшаяся у Люблина, находилась под угрозой окружения со стороны австрийской 1-й армии, а 5-я армия распалась на группы корпусов и отходила под натиском австрийской 4-й армии.
5. Летопись войны 1914-15. № 41.
Таким образом, стратегическая обстановка, сложившаяся к вечеру 16-го августа как для всех армий Северо-Западного, так и для правофланговых армий Юго-Западного фронтов была крайне неблагоприятной – более того, угрожающей крахом всего Русского фронта.
И Великий Князь принял замечательное решение - которое в дальнейшем привело к победе над всей австро-венгерской армией (ведь 4/5 ее и было сосредоточено на Русском фронте).
6. Летопись войны 1914-15. № 36.
В чем же суть этого решения?
Перед Главковерхом открывались две возможности.
Первая - отвод армий на реку Буг. Это приводило к оставлению Передового театра - русской Польши. Не планомерной эвакуации – а быстрому оставлению с утратой огромных ресурсов. Не приходится доказывать - какие пагубные последствия имело бы для страны и армии принятие подобного решения.
Вторая возможность требовала продолжить Галицийскую битву. Необходимо было собрать все свободные резервы в одну массу - для нанесения главного удара.
И Великий Князь собирает все свободные силы на правом фланге Юго-Западного фронта. Ставка направляет в 4-ю армию новые корпуса – в т. ч. самые отборные (Гвардию и 3-й Кавказский корпус) и наносит сокрушительный удар австрийской 1-й армии В. Данкля. Также на правом фланге формируется и свежая 9-я армия. Этот контрманевр резервами имеет ключевые последствия – и приводит к стратегическому прорыву 3-х правофланговых армий Юго-Западного фронта (4-й, 5-й и 9-й).
7. Летопись войны 1914-15. № 37.
Последствия Галицийской победы оказались очень благоприятными. Австро-венгерская армия так и не смогла полностью оправиться от этого разгрома в течение всей войны – ей требовалось все большее и большее количество германских войск, которые во все возрастающей пропорции перемешивали с австрийскими. Формировался своеобразный галицийский «корсет». Восточный германский фронт, соответственно, требует все больше и больше новых корпусов - многие из которых были предназначены к выступлению против союзников России по Антанте. Неудачи в Восточной Пруссии стушевываются перед результатом галицийских побед.
Общественность ликовала - и имя Великого Князя было у всех на устах.
8. Великая борьба народов. 1915. Вып. 4.
Еще одним результатом галицийской победы стало то, что в процессе битвы армия поверила в своего Главковерха, а последний - в войска.
Второе важнейшее стратегическое решение Великого Князя – на стратегическую рокировку – позволило в октябре (мы подробно писали об этом – см. Стратегическая рокировка) одержать победу на средней Висле – в ходе Варшавско-Ивангородской операции. Решения Ставки позволили и в ноябре - в ходе Лодзинской операции, сорвать оперативные замыслы П. Гинденбурга и его начальника штаба Э. Людендорфа. В последнем случае также имела место рокировка русской 5-й армии – и она не позволила окружить русскую 2-ю армию. Более того – удалось добиться окружения крупной обходящей группировки германских войск.
Все три контр-маневра Великого Князя (галицийский, варшавско-ивангородский, лодзинский) наши враги признают лучшими образцами русского военного искусства в целом и полководческого искусства в частности. Союзники в лице маршала Ф. Фоша также считают, например, контр-маневр у Лодзи «замечательным проявлением военного искусства».
Активными наступательными действиями Великий Князь связывал и инициативу германского командования на его Западном фронте, а действия русских войск неизменно отвлекали на Восточный фронт все новые и новые германские корпуса.
Считается, что Первая мировая война дала военной истории 2 имени талантливых полководцев первой величины: Ф. Фоша и П. Гинденбурга. Мы возьмем на себя смелость заменить П. Гинденбурга (решения которого к тому же во многом определялись деятельностью Э. Людендорфа) на Великого Князя Николая Николаевича. Ведь если в ходе Галицийской битвы Великий Князь сокрушил стратегию Ф. Конрада Гетцендорфа, то в ходе осенних операций 1914 г. в Польше – стратегию тандема П. Гинденбурга – Э. Людендорфа.
И очевидно, что во многом в основе проигрыша германским миром Первой мировой войны лежат полководческие решения первого Главковерха русской Действующей армии - Великого Князя Николая Николаевича Младшего.
9. Великая борьба народов. 1915. Вып. 5.
Мы не ставим целью в рамках статьи рассмотреть весь жизненный путь великого князя (об этом написана масса трудов – достаточно вспомнить фундаментальную работу генерал-квартирмейстера Ставки Ю. Н. Данилова), его политическую и военную карьеру (в т. ч. вопросы, связанные с последующим назначением главнокомандующим Кавказским фронтом и несостоявшемся новом Верховном командовании в марте 1917 г.). Остановимся лишь на некоторых аспектах последней – прежде всего касающихся деятельности Николая Николаевича как первого главковерха Действующей армией на первом, наиболее ответственном этапе великой войны.
1. Великая война в образах и картинах. Вып. 1.
Природа наделила великого князя ясным умом, четкостью мысли, твердой волей и, что самое замечательное, безграничной верой в русского человека. Причем он постоянно совершенствовал свои знания - двигаясь по пути службы Родине.
Заслужив боевые отличия в огне Русско-турецкой войны, великий князь последовательно проходит все строевые офицерские должности в лейб-гвардии Гусарском полку – вплоть до должности командира последнего. И очень скоро с возглавляемого им полка начинают брать пример другие части: в том что касается методов и приемов подготовки – как строевой, так и тактической.
2. Летопись войны 1914 – 1917 гг. № 131.
Дальнейшим этапом карьеры Великого Князя стало командование (с декабря 1890 г.) 2-й Гвардейской кавалерийской дивизией. Вскоре соединение также становится образцом для подражания – теперь уже для всей русской конницы.
В 1895 г. Великий Князь Николай Николаевич назначается на должность Генерал-Инспектора Кавалерии. Эта должность позволяет Великому Князю развернуть во всю мощь организаторский талант и применить свои знания и опыт в масштабах всей империи.
Генерал-Инспектор не оставляет без внимания ни одного вопроса, касающегося как воспитания, так и обучения конницы. Свою деятельность он начал с реформирования системы ремонта конского состава - и под его руководством было издано соответствующее положение о ремонте. Затем решаются вопросы вооружения и строевого обучения – причем видное место отводится не только навыкам владения холодным оружием, но и умению вести меткий огонь из винтовок и пулеметов. Все же главное внимание Великого Князя направляется на тактическое обучение конницы – этот вопрос стал приоритетным. Без преувеличения можно утверждать, что прекрасное состояние русской императорской кавалерии, в котором она ушла на мировую войну – заслуга Великого Князя. Как велик и его вклад в тактическую подготовку русской кавалерии – что продемонстрировали ее действия в годы Первой мировой войны. Как вспоминал один из офицеров, во многом благодаря довоенной подготовке «В 1-ю Мировую войну я знаю примеры атаки нашей конницы на пехоту: Ахтырские гусары в бою под Дембио, при активной поддержке огня Туркестанской конно-горной батареи; жертвенная атака Митавских гусар у Нерадова; Туркменский конный полк в период Брусиловского наступления; 3-й Эскадрон Белорусского полка гусар, для выручки 14-й конной батареи. Художественным пером покойного ген. Краснова описана атака Заамурцев. На моих глазах Павлоградские гусары и 2-й Донской казачий полк, посланы были в атаку в бою под Горюнгофом, но атака захлебнулась, так как немецкая пехота укрылась в лес, из которого немцам не дал высунуть носа огонь 4-х конных батарей. Если бы при этих атаках присутствовал Великий Князь, его сердце возрадовалось бы. В этих блестящих действиях конницы он увидел бы результаты того воспитания и боевой подготовки, над которыми много потрудился будучи Ген. Инсп. Конницы» (Левицкий А. Ординарческая служба при Великом Князе Николае Николаевиче (Личные воспоминания) // Военная быль. 1956. № 27. С. 14-15.).
Каждая ступенька карьеры Великого Князя делала его все более популярным в войсках.
Исключительные заслуги на должности Генерал-Инспектора Кавалерии и в смутные месяцы 1905 года выдвигают Великого Князя на пост Главнокомандующего Войсками Гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
Именно на этом посту Великий Князь трудился вплоть до начала мировой войны. Воспитание и обучение войск, обновление командного состава войск Гвардии, улучшение быта частей, забота о расширении военных знаний среди офицерского состава столичного округа - обо всех вопросах старался позаботиться командующий округом.
Природные качества, воспитание, образование, постоянная работа и вдумчивое изучение военного дела создали Великому Князю в армейской среде заслуженный имидж первого военного руководителя империи.
И когда волей Государя Императора Великий Князь был призван на пост Верховного Главнокомандующего - это было воспринято с глубоким удовлетворением и во дворцах, и в крестьянских избах.
3. Летопись войны 1914. № 9.
Мобилизационный план оставлял пост Верховного Главнокомандующего вакантным вплоть до момента объявления войны. Данное обстоятельство не позволяло Великому Князю Николаю Николаевичу участвовать в составлении плана войны, а также заранее подобрать чинов штаба будущей Ставки - что не могло не отразиться на стратегической инициативе и оперативном творчестве Великого Князя в первые дни войны.
4. Летопись войны 1914. № 13.
Воля Великого Князя проявилась в принятии им своего первого и очень важного стратегического решения. Уже вечером 13-го августа 1914 г. в Ставке были получены тревожные сведения о положении дел во 2-й армии А. В. Самсонова. Через три дня - 16-го августа - катастрофа во 2-й армии стала для Ставки неоспоримым фактом. Неудача 2-й армии – гибель ее центральных корпусов и быстрый откат фланговых - фактически разрушила фронт на реке Нарев.
Перед германской 8-й армией открывались перспективы угрожать тылам русских 4-й и 5-й армий - правофланговых армий Юго-Западного фронта, которые и так терпели неудачи в боях с более сильной австрийской группировкой. Так, 4-я армия, сражавшаяся у Люблина, находилась под угрозой окружения со стороны австрийской 1-й армии, а 5-я армия распалась на группы корпусов и отходила под натиском австрийской 4-й армии.
5. Летопись войны 1914-15. № 41.
Таким образом, стратегическая обстановка, сложившаяся к вечеру 16-го августа как для всех армий Северо-Западного, так и для правофланговых армий Юго-Западного фронтов была крайне неблагоприятной – более того, угрожающей крахом всего Русского фронта.
И Великий Князь принял замечательное решение - которое в дальнейшем привело к победе над всей австро-венгерской армией (ведь 4/5 ее и было сосредоточено на Русском фронте).
6. Летопись войны 1914-15. № 36.
В чем же суть этого решения?
Перед Главковерхом открывались две возможности.
Первая - отвод армий на реку Буг. Это приводило к оставлению Передового театра - русской Польши. Не планомерной эвакуации – а быстрому оставлению с утратой огромных ресурсов. Не приходится доказывать - какие пагубные последствия имело бы для страны и армии принятие подобного решения.
Вторая возможность требовала продолжить Галицийскую битву. Необходимо было собрать все свободные резервы в одну массу - для нанесения главного удара.
И Великий Князь собирает все свободные силы на правом фланге Юго-Западного фронта. Ставка направляет в 4-ю армию новые корпуса – в т. ч. самые отборные (Гвардию и 3-й Кавказский корпус) и наносит сокрушительный удар австрийской 1-й армии В. Данкля. Также на правом фланге формируется и свежая 9-я армия. Этот контрманевр резервами имеет ключевые последствия – и приводит к стратегическому прорыву 3-х правофланговых армий Юго-Западного фронта (4-й, 5-й и 9-й).
7. Летопись войны 1914-15. № 37.
Последствия Галицийской победы оказались очень благоприятными. Австро-венгерская армия так и не смогла полностью оправиться от этого разгрома в течение всей войны – ей требовалось все большее и большее количество германских войск, которые во все возрастающей пропорции перемешивали с австрийскими. Формировался своеобразный галицийский «корсет». Восточный германский фронт, соответственно, требует все больше и больше новых корпусов - многие из которых были предназначены к выступлению против союзников России по Антанте. Неудачи в Восточной Пруссии стушевываются перед результатом галицийских побед.
Общественность ликовала - и имя Великого Князя было у всех на устах.
8. Великая борьба народов. 1915. Вып. 4.
Еще одним результатом галицийской победы стало то, что в процессе битвы армия поверила в своего Главковерха, а последний - в войска.
Второе важнейшее стратегическое решение Великого Князя – на стратегическую рокировку – позволило в октябре (мы подробно писали об этом – см. Стратегическая рокировка) одержать победу на средней Висле – в ходе Варшавско-Ивангородской операции. Решения Ставки позволили и в ноябре - в ходе Лодзинской операции, сорвать оперативные замыслы П. Гинденбурга и его начальника штаба Э. Людендорфа. В последнем случае также имела место рокировка русской 5-й армии – и она не позволила окружить русскую 2-ю армию. Более того – удалось добиться окружения крупной обходящей группировки германских войск.
Все три контр-маневра Великого Князя (галицийский, варшавско-ивангородский, лодзинский) наши враги признают лучшими образцами русского военного искусства в целом и полководческого искусства в частности. Союзники в лице маршала Ф. Фоша также считают, например, контр-маневр у Лодзи «замечательным проявлением военного искусства».
Активными наступательными действиями Великий Князь связывал и инициативу германского командования на его Западном фронте, а действия русских войск неизменно отвлекали на Восточный фронт все новые и новые германские корпуса.
Считается, что Первая мировая война дала военной истории 2 имени талантливых полководцев первой величины: Ф. Фоша и П. Гинденбурга. Мы возьмем на себя смелость заменить П. Гинденбурга (решения которого к тому же во многом определялись деятельностью Э. Людендорфа) на Великого Князя Николая Николаевича. Ведь если в ходе Галицийской битвы Великий Князь сокрушил стратегию Ф. Конрада Гетцендорфа, то в ходе осенних операций 1914 г. в Польше – стратегию тандема П. Гинденбурга – Э. Людендорфа.
И очевидно, что во многом в основе проигрыша германским миром Первой мировой войны лежат полководческие решения первого Главковерха русской Действующей армии - Великого Князя Николая Николаевича Младшего.
9. Великая борьба народов. 1915. Вып. 5.
Автор: Олейников Алексей
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