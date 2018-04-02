Братья Константиновы. Они создали «Хроникон» и «Конвас»

Н.Константинов. Александровск, Сахалин. 27.07.1945 г.

В глубинке нашей необъятной страны есть маленький городок - Лебедянь. Известность к нему пришла в 20-х годах 19-го века благодаря конным ярмаркам. А в 1826 году в Лебедяни появился первый в Российской империи ипподром. Еще город знаменит своими выдающимися детьми – профессором московской консерватории Константином Игумновым, писателем Евгением Замятиным, ученым Евгением Микриным и многими другими. А вот братья Константиновы стоят особняком. Они не являются уроженцами Лебедяни, но, тем не менее, город их считает своими.Константиновы появились на свет в деревушке Гагарино, которая относилась тогда к Задонскому уезду Воронежской губернии. Вскоре их семья решила искать счастье в «крупном» городе и осела в Лебедяни. Но… случилась беда – умер отец. И мать осталась с тремя мальчишками на руках. Правда, спустя некоторое время она вновь вышла замуж за коренного лебедянца по фамилии Игумнов. Так и братьев Константиновых появилась еще и сестра – Мария. Их детство прошло в Лебедяне на улице Дворянская (сейчас – Советская).Спокойную жизнь семьи Константиновых-Игумновых прервала Первая Мировая война. Артем, как самый старший из братье, отправился на фронт. Василий и Николай в силу возраста остались дома. И вскоре пришло страшное известие – Артем погиб. Правда, есть еще одна версия. Так, некоторые краеведы считают, что Артем погиб позже. Не во время Первой Мировой, а уже в Гражданскую. Старший из Константиновых воевал на стороне красных и был убит неким белогвардейцем. Конечно, для всей семьи это стало серьезным испытанием. Но… жизнь для остальных не остановилась. Более того, Василию и Николаю повезло. Они сумели выжить в страшные времена Гражданской войны, и нашли свое истинное призвание. Братья посвятили свою жизнь развитию отечественного кинематографа.Когда обстановка в стране немного успокоилась, дороги братьев разошлись. Василий Константинов перебрался из Лебедяни в Москву – столицу молодого коммунистического государства. Парень, которому на тот момент было чуть за двадцать, сумел быстро найти работу по душе - он стал оператором в московской студии кинохроники. Но проработав несколько лет, Василий вдруг понял, что в качестве конструктора и изобретателя он принесет киноиндустрии гораздо больше пользы. И тут ему повезло. Надо сказать, что в те времена для съемок использовалась иностранная аппаратура, которая в силу своих ограниченных возможностей, вызывала негодование у операторов-документалистов. Дело в том, что все эти аппараты являлись штативными. И это создавало ряд проблем. Конечно, были в распоряжении операторов и ручные камеры, но в них помещался небольшой запас пленки. Соответственно, их часто приходилось перезаряжать. И как раз в 30-х годах перед советским кинематографом была поставлена задача – создать собственную технику для отечественных документалистов.Поэтому в 1932 году Василий начал трудиться в киномастерских при студии «Союзкинохроники». Вот здесь-то Константинов и сумел на все сто процентов раскрыть свой потенциал.В скором времени «деревенский паренек» собрал камеру, которой суждено было стать легендой. Речь идет о «Конвасе-1». Название у камеры появилось неслучайно, изобретатель просто соединил первые три буквы своих фамилии и имени. Правда, было у нее и еще одно название – КСР.Аппарат оказался настолько удачным, по сравнению с иностранными конкурентами, что его тут же одобрили к массовому производству. Операторы оценили творение Константинова, поэтому «Конвас» быстро стал по-настоящему народной камерой. Его использовали во всех уголках Советского Союза. Любовь к камере подтверждает и тот факт, что ее название стало нарицательным. Об аппарате для киносъемок говорили следующее: «Конвас» – он и в Африке «Конвас». Зарядил «Конвас» кодаком, поставил зумм – и никаких проблем».Детище Константинова позволяло оператору быстро менять точку съемки, если этого требовала ситуация. Мобильности удалось добиться за счет легкости, зеркального обтюратора, а также легко заменяемым кассетам и объективу. Кроме этого камера умела выстраивать композицию кадра, делать масштабирование картинки и следить за движущимся объектом. Операторы того времени, часто называли «Конвас» миролюбивым аналогом автомата Калашникова. Хотя последний и появился только в 1947 году, но общего у них было много: функциональность, простота конструкции и надежность.Первые советские космонавты, отправляясь в полет, брали с собой «Конвасы». А те кадры, снятые в космосе, видел весь мир. Первопроходцем в «космической съемке» можно назвать Германа Титова. С него и началась новая эра кинематографа. Разработка Константинова одинокого хорошо демонстрировала свои способности и в «бассейне невесомости», и в кабине самолетов. Благодаря камере, люди самых разных профессий смогли вести кинодокументацию, запечатлевая на пленку свои опыты и эксперименты. Собственно, именно «Конвасом» была создана и космониана. Проще говоря, цикл съемок планеты из космоса.В земных делах камера Константинова тоже сумела знатно «пошуметь». Благодаря мобильности и универсальности, «Конвас» позволил операторам произвести революцию в съемочном процессе. Теперь, на место комбинированных съемок, пришли реальные, сделанные в сложных условиях. Достаточно вспомнить хотя бы фильм «Летят журавли». Оператор Сергей Урусевский использовал мобильный «Конвас», а не камеру на штативе, чтобы запечатлеть наиболее драматичные и эмоциональные сцены фильма. Например, на вокзале. Вероника знает, что Борис погиб. Но все равно настырно пробирается сквозь лавину людей, раздаривающую букеты. Оператор во время съемки неотступно следовал на Самойловой, что только усилило эмоциональный эффект сцены.Урусевский так отзывался о камере: «Ручная камера, благодаря своим техническим возможностям иногда подсказывает пути решения той или иной художественной задачи, при этом большое значение имеет то, что такая камера находится не на «мертвой» точке (штативе, тележке, кране), а в руках живого человека–оператора. И если оператор захвачен действием, которое он снимает, то это настроение будет передаваться и зрителю, ибо камера – это зритель номер один – находится в руках у оператора в прямом и переносном смысле».Кстати, Московскую Олимпиаду, прошедшую в 1980 году, тоже почти всю советские операторы запечатлели именно на «Конвасы». Для съемок они использовали модель «автомат».Верой и правдой «Конвас» (как и множество его модернизаций) служил до середины 80-х годов прошлого столетия. Затем его вытиснили другие камеры, чаще всего, иностранного производства. А «Конвас», оказавшись на «пенсии» до сих пор востребован – теперь он занимает должность учебной камеры для студентов.Но всего этого Василий Дмитриевич не застал. Его не стало в 1952 году.Кстати, в 2013 году был снят сериал «Оттепель». Там нашлось место для «Конваса-автомата». Оператор Хрусталев (его сыграл актер Евгений Цыганов) снимал на эту камеру поезд, находясь в яме между рельс.Другой Константинов – Николай – тоже основательно «наследил» в индустрии киносъемки. Только у него путь получился более витиеватым. Окончив лебедянскую гимназию, он отучился еще и в единой трудовой школе. После – устроился комендантом на местную железнодорожную станцию. Но все это было для Николая слишком мелко. Он понимал, что может достичь большего. Вскоре мечта сбылась. В 1922 году Николай стал инструктором кинематографии Тамбовского отделения фотокиноуправления.А через три года он сделал огромный шаг вперед по карьерной лестнице – получил должность штатного кинооператора Московской хроникально-документальной студии. Эта работа подразумевала частые командировки, причем не только по территории огромного Советского Союза. За пределами страны Николай побывал благодаря месту на борту парохода «Декабрист». То путешествие продлилось порядка полутора лет. За это долгое время Константинов сумел запечатлеть сквозь объектив камеры Средиземное море, а также два океана – Тихий и Индийский. Соответственно, по возвращению, кинотеатры Советского Союза запустили прокат трех Константиновских «документалок»: «Вокруг Азии», «Камчатка» и «По Индии». За свои работы, восторженно принятые критиками и зрителями, Николай удостоился нескольких государственных наград.Но в историю советского кинематографа Николай Дмитриевич вошел не только как маститый оператор. Знаменитая камера «Хроникон» - это его творение. Аппарат был создан в начале 30-х годов минувшего столетия. Константинов взял за «базу» ходовую на тот момент камеру «Пате». А набравшись опыта, спустя несколько лет, он разработал аппарат, который можно было использовать для проведения съемочных работ с самолета. Сборку своего детища Николай никому не доверял и лично контролировал этот процесс в мастерских при студии кинохроники в столице.Затем он создал еще одну камеру – КС-4. Ее производство наладили на Ленинградском заводе незадолго до начала Великой Отечественной войны. Чуть позже на свет появился компактный аппарат под названием «Хроникон-малютка». А когда немцы вторглись в СССР – «Хроникон-снайпер». Эту камеру Константинов создал специально для военных репортеров. Ее главная особенность заключалась в том, что она была совмещена с винтовкой. Благодаря такому синтезу фронтовые кинооператоры перестали быть беззащитными перед немецкими солдатами. Что касается создателя аппарата, то он все военные годы провел на Сахалине, возглавляя съемочную группу. И неизвестно, довелось ли самому создателю проверить «снайпера» в боевых действиях.После войны Николай вернулся на малую родину. Только поселился не в Лебедяни, а в Липецке, где и прожил до самой смерти в 1960 году. Он работал на Воронежский корреспондентский пункт Ростовской студии документальных фильмов. «Документалки» его стали более приземленными, чем когда-либо. Теперь он снимал в основном сюжеты о колхозах и совхозах. Какое настало время – такая была и работа. Страна требовала от мастера фильмы о трудовых рекордах, а не о заграничных чудесах.Но рутина его не поглотила. Николай создал специальную машину для проведения документальных съемок. Снаружи она представляла собой обычный фургон, а внутри находилась полноценная киностудия. Эта машина была удобна тем, что позволяла быстро перемещаться с одного места на другое, а также позволяла проводить киносъемку с разных позиций. Например, с крыши. Кроме этого, благодаря специальной аппаратуре, пленку проявляли на месте, что экономило много времени.И, несмотря на сильную загруженность, он часто приезжал в Лебедянь, проведать сестру. И постоянно твердил ей, что самые красивые пейзажи именно в России. Николая не стало в 1960 году.* * *В Лебедянском краеведческом музее хранится кинокамера-легенда «Конвас». Ее в середине 90-х годов прошлого века подарила Алла Соловьёва – режиссёр, снимающий документальные фильмы. Кроме «Конваса» в музее есть и экспозиция, посвящённая братьям Константиновым. В ней – интересная фотография, на которой запечатлены три не по-детски серьезных мальчика. Они красиво одеты и сосредоточенно смотрят в объектив камеры. Артемий, Василий и Николай Константиновы тогда, в самом начале двадцатого века, и не предполагали, какие трудности готовит им жизнь. Одному оставалось жить чуть более десяти лет, а остальные – свяжут жизнь с кино, самым современным на то время видом искусства.Кстати, в архивах российского кинофонда до сих пор хранятся уникальные киноленты снятые братьями Константиновыми.Вот что еще интересно: в краеведческом музее Лебедяни информация о братьях Константиновых пополнилась лишь в конце девяностых годов. Тогда сотрудниками музея удалось познакомиться с их сестрой Марией Игумновой. Она-то и поделилась сведениями и материалами из своего личного архива. Так что теперь, о жизни удивительных братьев, оставивших значительный след в истории отечественного кинематографа, может узнать любой посетитель музея.