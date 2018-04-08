06:41 08 апреля

Светлое Христово Воскресение в огне мировой войны

Пасха, Светлое Христово Воскресение – центральный праздник, лежащий в основе христианского учения. Как же отмечали этот светлый праздник, символизирующий победу жизни над смертью, добра над злом, воины Первой мировой войны? Ответить на этот вопрос мы попытаемся в данной фото-статье.

Боевая страда не стала препятствием для того чтобы встретить светлую Пасху и отметить этот важнейший праздник – разумеется, в меру сил и имевшихся на фронте возможностей.

Ключевым событием являлось пасхальное богослужение, включающее в себя все необходимые элементы, в том числе Крестный ход. Все свободные от службы солдаты и офицеры принимали участие в праздничном богослужении.







Благо, что, как сами военнослужащие, так и представители духовенства, делали все от них зависящее, чтобы создать необходимые условия как для отправления обрядовой составляющей службы, так и для формирования торжественно-праздничной атмосферы.







С пасхальной ночи и последующие 40 дней православные «христосовались» - то есть приветствовали при этом друг друга словами: «Христос Воскресе» - «Воистину Воскресе», троекратно при этом целуясь. Генералы и офицеры христосовались как друг с другом, так и с солдатами.




Сам Государь Император подавал пример неукоснительного соблюдения этой древней христианской традиции.


Ставка Верховного Главнокомандующего. Император христосуется с нижними чинами частей, находящихся в Ставке.

Важнейшей пасхальной традицией было освящение куличей и яиц – проходившее также в торжественной обстановке.




Ну и конечно долгожданное событие – раздача пасхальных подарков и трапеза.









А затем следовал отдых – возможности которого определялись сложившейся обстановкой.





И русский солдат и офицер Первой мировой войны, находясь на фронте или в ближнем тылу, мог принять участие в великом таинстве Святой Пасхи и на фоне смерти и разрушения поверить в светлое будущее – в конечную победу Добра над Злом и Жизни над Смертью.



С Праздником! Христос Воскресе!

Светлое Христово Воскресение в огне мировой войны
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 06:14
    С пасхой... На войне атеистов нет....
    Vard
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