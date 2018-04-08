Светлое Христово Воскресение в огне мировой войны

Пасха, Светлое Христово Воскресение – центральный праздник, лежащий в основе христианского учения. Как же отмечали этот светлый праздник, символизирующий победу жизни над смертью, добра над злом, воины Первой мировой войны? Ответить на этот вопрос мы попытаемся в данной фото-статье.Боевая страда не стала препятствием для того чтобы встретить светлую Пасху и отметить этот важнейший праздник – разумеется, в меру сил и имевшихся на фронте возможностей.Ключевым событием являлось пасхальное богослужение, включающее в себя все необходимые элементы, в том числе Крестный ход. Все свободные от службы солдаты и офицеры принимали участие в праздничном богослужении.Благо, что, как сами военнослужащие, так и представители духовенства, делали все от них зависящее, чтобы создать необходимые условия как для отправления обрядовой составляющей службы, так и для формирования торжественно-праздничной атмосферы.С пасхальной ночи и последующие 40 дней православные «христосовались» - то есть приветствовали при этом друг друга словами: «Христос Воскресе» - «Воистину Воскресе», троекратно при этом целуясь. Генералы и офицеры христосовались как друг с другом, так и с солдатами.Сам Государь Император подавал пример неукоснительного соблюдения этой древней христианской традиции.Важнейшей пасхальной традицией было освящение куличей и яиц – проходившее также в торжественной обстановке.Ну и конечно долгожданное событие – раздача пасхальных подарков и трапеза.А затем следовал отдых – возможности которого определялись сложившейся обстановкой.И русский солдат и офицер Первой мировой войны, находясь на фронте или в ближнем тылу, мог принять участие в великом таинстве Святой Пасхи и на фоне смерти и разрушения поверить в светлое будущее – в конечную победу Добра над Злом и Жизни над Смертью.С Праздником! Христос Воскресе!