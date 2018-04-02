Будущее британского надводного флота: фрегаты типа «Сити» (тип 26)
«Тип 26», фрегаты типа «Сити» или «Глобальный боевой корабль» (Global Combat Ship, GSC) – название серии перспективных фрегатов, создающихся для ВМС Великобритании. Планируется, что новые боевые корабли придут на замену 13 фрегатам «Тип 23» (известны как тип «Дюк», от английского Duke — герцог, все 16 кораблей данной серии были названы в честь английских герцогов). Планируется, что перспективные британские фрегаты будут поставляться и на экспорт. Они будут представлять собой многоцелевые боевые корабли для противовоздушной и противолодочной обороны, а также для операций общего назначения.
Первоначально планировалось построить для Королевского военно-морского флота 13 «Глобальных боевых кораблей», но позднее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о том, что будет строиться лишь 8 новых фрегатов. Финансирование, которое планировалось потратить на постройку еще 5 кораблей серии, было решено направить на разработку нового типа легких и более дешевых фрегатов общего назначения. Так как новые корабли окажутся дешевле, британское правительство рассчитывает, что их строительство в дальнейшем позволит увеличить общее количество фрегатов Королевского ВМФ. Новые легкие фрегаты уже получили обозначение «Тип 31».
Известно, что перспективные фрегаты для британского флота типа «Сити» будут строиться на верфях компании ВАЕ, расположенных в различных районах Глазго на реке Клайд. Договор на производство фрегатов «Тип 26» был анонсирован корпорацией ВАЕ Systems 2 июля 2017 года. Через несколько недель – 20 июля 2017 года прошла церемония разделки первого листа металла для первого корабля серии, получившего название HMS Glasgow. В церемонии принимал участие министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
Не так давно лорды Адмиралтейства определились с выбором имен для новой серии перспективных фрегатов: три первых корабля получат названия «Глазго», «Кардифф» и «Белфаст». Уже сейчас можно говорить о том, что корабли будут называть в честь городов Великобритании, отсюда и другое название типа данных боевых кораблей – «Сити». Уже данные трем первым перспективным фрегатам серии имена были традиционными для легких крейсеров британского флота. Они станут их настоящими преемниками, взяв на себя их роль. Перспективные фрегаты будут многоцелевыми боевыми единицами, обладающими мощным и разнообразным вооружением, они смогут действовать как самостоятельно, так и в составе соединений британского флота.
Задачи, решать которые Королевский флот планирует за счет новых фрегатов, достаточно обширны. Это достаточно крупные боевые корабли со стандартным водоизмещением 6900 тонн, предполагается что полное водоизмещение кораблей может достигать 8000 тонн. По своим основным размерам перспективные фрегаты «Тип 26» приближаются к другим перспективным британским боевым кораблям – эсминцам «Тип 45». По составу вооружения новые фрегаты, безусловно, будут многоцелевыми кораблями, при этом их ключевым назначением станет противолодочная оборона. Это позволяет рассматривать данные фрегаты в качестве дополнения к перспективным эсминцам «Тип 45», противолодочные возможности которых будут ограничены.
Энергетическая установка корабля смешанная, она включает в себя газотурбинный двигатель Ролс-Ройс MT-30, четыре дизель-генератора MTU и два электродвигателя, работающих на гребные винты корабля. Максимальная скорость хода – более 26 узлов. Дальность плавания – более 7000 морских миль. Автономность до 60 суток. Экипаж корабля состоит из 157 человек, при этом на борту предусмотрены места для размещения 208 членов экипажа. В их распоряжении будут жилые помещения, тренажерный зал, комнаты отдыха, столовая, а также медицинские помещения, с возможностью оказания как обычной медицинской помощи, так и экстренной помощи раненым в результате чрезвычайных ситуаций или в боевых условиях.
На корме фрегата будет располагаться оборудование, предназначенное для спуска на воду беспилотных катеров, надувных лодок с жестким корпусом или буксируемой ГАС. Буксируемая гидроакустическая система повысит эффективность действий корабля в борьбе с подводными лодками противника (активное и пассивное обнаружение), а также будет решать задачу предупреждения экипажа о торпедной угрозе. Помимо мощной буксируемой ГАС на корабле будет и внутрикорпусная ГАС, расположенная в носовом буле. В средней части корпуса расположены отсек целевой нагрузки и крытый ангар. Важной особенностью проекта является наличием так называемого «модульного отсека» (отсек целевой нагрузки), здесь может располагаться различное оборудование или вооружение в зависимости от решаемых задач, в частности реализована возможность размещения стандартных контейнеров 10х20 футов (ISO), лодок и беспилотных транспортных средств.
На своей большой летной палубе фрегат сможет принять тяжелый вертолет размером с военно-транспортный Boeing CH-47 Chinook, в ангаре можно будет разместить средний вертолет, к примеру, вертолет средней грузоподъемности AgustaWestland Merlin. Также на борту можно будет разместить беспилотный летательный аппарат, который повысит разведывательные возможности фрегата и возможности целеуказания. В стандартном варианте авиагруппа фрегата может состоять из одного противолодочного вертолета AW-101 «Мерлин» и одного многоцелевого вертолета AW-159 «Уайлдкэт», способного нести противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды.
Из числа принципиальных оружейных новинок на фрегатах типа «Сити» можно выделить появление ЗРК малого/среднего радиуса действия Sea Ceptor. Известно, что Королевский ВМФ завершил испытания новых зенитных ракет Sea Ceptor в конце декабря 2017 года. Разработкой ракет данной системы занимается компания MBDA по заказу Минобороны Великобритании в рамках реализации проекта Future Local Area Air Defence System (FLAADS). Сообщается, что новая зенитная управляемая ракета Common Anti-air Modular Missile (CAMM) данного комплекса сможет развивать скорость до 3500 км/ч, перехватывая различные воздушные объекты, в том числе сверхзвуковые ракеты. Первоначальный вариант предусматривает возможность поражения воздушных целей на дальности до 25 километров, но к моменту ввода в строй первых фрегатов «Тип 26», должны быть готовы новые ракеты с дальностью поражения целей более 40 километров. Предполагается, что на кораблях будет до 48 ячеек под установку ЗУР.
Также известно, что фрегаты получат американские вертикальные пусковые установки Mk 41 на 24 ячейки для размещения различного ударного вооружения. Предусмотрена возможность использования американских крылатых ракет «Томагавк», противолодочных ракет ASROC и перспективных противокорабельных ракет LRASM. Также в них можно будет разместить и ЗУР комплекса Sea Ceptor по 4 ракеты в одной ячейке.
Артиллерийское вооружение корабля претерпит изменения по сравнению с другими боевыми кораблями британского флота. На смену стандартной английской 114-мм морской пушке Mk 8 придет новая 127-мм универсальная артиллерийская установка Mk 45 Mod 4 разработки компании BAE Systems. Это 127-мм артиллерийская установка с длиной ствола 62 калибра и дальностью стрельбы до 20 морских миль (36 км). Как отмечается на сайте компании BAE Systems, с ней можно будет использовать и перспективные умные боеприпасы. Помимо этого артиллерийское вооружение корабля будет представлено двумя автоматическими 30-мм пушками DS30M Mk 2 и двумя 20-мм 6-ствольными зенитными автоматами Phalanx CIWS. Помимо этого на борту будет размещаться и пулеметное вооружение, что представляется нелишним, учитывая широкий круг задач перспективных фрегатов: от участия в военных конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством и обеспечения безопасного судоходства в опасных районах мирового океана.
Сравнивания британский проект перспективного фрегата «Тип 26» с российскими разработками, можно противопоставить ему разрабатываемый в настоящее время проект фрегата 22350М, который в будущем должен стать основным российским боевым кораблем дальней морской и океанской зоны. Их строительство планируется вести в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. Они будут отличаться увеличенными размерами и водоизмещением (около 8 тысяч тонн против 5,4 тысяч тонн полного водоизмещения у фрегатов проекта 22350), а также более мощным вооружением. Корабли будут нести до 80 ракет различных типов, включая современные гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон».
Специалисты отмечают, что возможности Королевского ВМФ относительно его основных партнеров или соперников непрерывно сокращались на протяжении всего послевоенного периода (имеется ввиду время после окончания Второй мировой войны). За вычетом стратегических ядерных сил (которые поддерживаются, в первую очередь, благодаря сотрудничеству с Вашингтоном), силы общего назначения британских ВМС по ряду своих параметров уступают сегодня даже флоту Италии. Руководство ВМС Великобритании не раз жаловалось на невозможность повторения операций типа Фолклендской войны 1982 года, если такая необходимость вновь возникнет. По факту в настоящее время королевский флот является сравнительно небольшим по своим силам и возможностям, его боеспособность сильно уменьшена дефицитом финансирования и достаточно большой долей небоеготовых и неисправных кораблей.
Повышать боевой потенциал своего флота Лондон собирается несколькими путями. В первую очередь – за счет ввода в строй двух новых современных больших авианосцев. Головной корабль «Куин Элизабет», в настоящее время проходит боевую подготовку. Достижения боевой готовности планируется достичь к 2020 году, когда корабль получит свою авиагруппу, состоящую из истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B Lightning II американского производства. Планируется, что авианосец «Королева Елизавета» будет ориентирован на проведение «классических» авианосных операций, а второй авианосец серии «Принц Уэльский» будет использоваться скорее как «commando carrier» – корабль для доставки подразделений спецназначения и авиационной поддержки их операций.
В то же время основной проблемой ВМС Великобритании называют дефицит боевых кораблей основных классов – из 6 эсминцев и 13 фрегатов в боевой готовности редко находятся более двух и четырех кораблей соответственно. Предполагается, что выправить ситуацию можно будет в первом случае за счет улучшения технического обслуживания и проведения модернизации имеющихся кораблей, а во втором случае – постройкой фрегатов нового поколения, которые начнут входить в состав флота в 2020-е годы. При этом предполагается, что помимо 8 фрегатов типа «Сити» в будущем британский флот получит около 10 фрегатов несколько меньших размеров, заточенных в первую очередь на борьбу с надводными кораблями противника.
Успешная реализация данных планов во многом зависит от того, какая из тенденций британской политики окажется сильнее. С одной стороны, экономические проблемы не один раз становились причиной свертывания флотских программ, направленных на обновление парка судов, с другой, «необходимость противостояния новым вызовам», в первую очередь в лице Российской Федерации, требует ощутимого увеличения расходов страны на оборону. Особенно учитывая нервную реакцию британских СМИ на любое появление российских кораблей под Андреевским флагом близи побережья Великобритании.
Гораздо больший объем финансирования понадобиться, если Англия захочет вернуть Королевскому ВМФ возможности «глобального присутствия». Речь, конечно, не идет о достижении возможностей американского флота, однако Лондону будут категорически необходимы возможности проецирования силы в разных регионах мира – помимо авианосцев это необходимость постройки десантных кораблей и кораблей снабжения, а также достаточно большого количества современных фрегатов и эсминцев, которые будут в состоянии поддержать главные силы флота вдали от английских берегов. Пока же ВМС Великобритании главным образом способны решать задачи лишь вблизи своего побережья, а страна больше не претендует на статус «Владычицы морей» и на обозначенное выше «глобальное присутствие». Возможно, реализуемые программы постройки новых боевых кораблей помогут изменить сложившееся положение вещей.
Тактико-технические характеристики фрегатов «Тип 26» (данные baesystems.com):
Длина – 149,9 м.
Ширина – 20,8 м.
Водоизмещение – 6900 тонн.
Максимальная скорость – более 26 узлов.
Дальность плавания – более 7000 морских миль.
Экипаж – 157 человек (с возможностью расширения до 208 человек).
Источники информации:
https://iz.ru/723881/ilia-kramnik/fregaty-tipa-siti
https://www.baesystems.com/en/product/global-combat-ship
http://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/glasgow
Материалы из открытых источников
Первоначально планировалось построить для Королевского военно-морского флота 13 «Глобальных боевых кораблей», но позднее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о том, что будет строиться лишь 8 новых фрегатов. Финансирование, которое планировалось потратить на постройку еще 5 кораблей серии, было решено направить на разработку нового типа легких и более дешевых фрегатов общего назначения. Так как новые корабли окажутся дешевле, британское правительство рассчитывает, что их строительство в дальнейшем позволит увеличить общее количество фрегатов Королевского ВМФ. Новые легкие фрегаты уже получили обозначение «Тип 31».
Известно, что перспективные фрегаты для британского флота типа «Сити» будут строиться на верфях компании ВАЕ, расположенных в различных районах Глазго на реке Клайд. Договор на производство фрегатов «Тип 26» был анонсирован корпорацией ВАЕ Systems 2 июля 2017 года. Через несколько недель – 20 июля 2017 года прошла церемония разделки первого листа металла для первого корабля серии, получившего название HMS Glasgow. В церемонии принимал участие министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
Не так давно лорды Адмиралтейства определились с выбором имен для новой серии перспективных фрегатов: три первых корабля получат названия «Глазго», «Кардифф» и «Белфаст». Уже сейчас можно говорить о том, что корабли будут называть в честь городов Великобритании, отсюда и другое название типа данных боевых кораблей – «Сити». Уже данные трем первым перспективным фрегатам серии имена были традиционными для легких крейсеров британского флота. Они станут их настоящими преемниками, взяв на себя их роль. Перспективные фрегаты будут многоцелевыми боевыми единицами, обладающими мощным и разнообразным вооружением, они смогут действовать как самостоятельно, так и в составе соединений британского флота.
Задачи, решать которые Королевский флот планирует за счет новых фрегатов, достаточно обширны. Это достаточно крупные боевые корабли со стандартным водоизмещением 6900 тонн, предполагается что полное водоизмещение кораблей может достигать 8000 тонн. По своим основным размерам перспективные фрегаты «Тип 26» приближаются к другим перспективным британским боевым кораблям – эсминцам «Тип 45». По составу вооружения новые фрегаты, безусловно, будут многоцелевыми кораблями, при этом их ключевым назначением станет противолодочная оборона. Это позволяет рассматривать данные фрегаты в качестве дополнения к перспективным эсминцам «Тип 45», противолодочные возможности которых будут ограничены.
Энергетическая установка корабля смешанная, она включает в себя газотурбинный двигатель Ролс-Ройс MT-30, четыре дизель-генератора MTU и два электродвигателя, работающих на гребные винты корабля. Максимальная скорость хода – более 26 узлов. Дальность плавания – более 7000 морских миль. Автономность до 60 суток. Экипаж корабля состоит из 157 человек, при этом на борту предусмотрены места для размещения 208 членов экипажа. В их распоряжении будут жилые помещения, тренажерный зал, комнаты отдыха, столовая, а также медицинские помещения, с возможностью оказания как обычной медицинской помощи, так и экстренной помощи раненым в результате чрезвычайных ситуаций или в боевых условиях.
На корме фрегата будет располагаться оборудование, предназначенное для спуска на воду беспилотных катеров, надувных лодок с жестким корпусом или буксируемой ГАС. Буксируемая гидроакустическая система повысит эффективность действий корабля в борьбе с подводными лодками противника (активное и пассивное обнаружение), а также будет решать задачу предупреждения экипажа о торпедной угрозе. Помимо мощной буксируемой ГАС на корабле будет и внутрикорпусная ГАС, расположенная в носовом буле. В средней части корпуса расположены отсек целевой нагрузки и крытый ангар. Важной особенностью проекта является наличием так называемого «модульного отсека» (отсек целевой нагрузки), здесь может располагаться различное оборудование или вооружение в зависимости от решаемых задач, в частности реализована возможность размещения стандартных контейнеров 10х20 футов (ISO), лодок и беспилотных транспортных средств.
На своей большой летной палубе фрегат сможет принять тяжелый вертолет размером с военно-транспортный Boeing CH-47 Chinook, в ангаре можно будет разместить средний вертолет, к примеру, вертолет средней грузоподъемности AgustaWestland Merlin. Также на борту можно будет разместить беспилотный летательный аппарат, который повысит разведывательные возможности фрегата и возможности целеуказания. В стандартном варианте авиагруппа фрегата может состоять из одного противолодочного вертолета AW-101 «Мерлин» и одного многоцелевого вертолета AW-159 «Уайлдкэт», способного нести противокорабельные ракеты и противолодочные торпеды.
Из числа принципиальных оружейных новинок на фрегатах типа «Сити» можно выделить появление ЗРК малого/среднего радиуса действия Sea Ceptor. Известно, что Королевский ВМФ завершил испытания новых зенитных ракет Sea Ceptor в конце декабря 2017 года. Разработкой ракет данной системы занимается компания MBDA по заказу Минобороны Великобритании в рамках реализации проекта Future Local Area Air Defence System (FLAADS). Сообщается, что новая зенитная управляемая ракета Common Anti-air Modular Missile (CAMM) данного комплекса сможет развивать скорость до 3500 км/ч, перехватывая различные воздушные объекты, в том числе сверхзвуковые ракеты. Первоначальный вариант предусматривает возможность поражения воздушных целей на дальности до 25 километров, но к моменту ввода в строй первых фрегатов «Тип 26», должны быть готовы новые ракеты с дальностью поражения целей более 40 километров. Предполагается, что на кораблях будет до 48 ячеек под установку ЗУР.
Также известно, что фрегаты получат американские вертикальные пусковые установки Mk 41 на 24 ячейки для размещения различного ударного вооружения. Предусмотрена возможность использования американских крылатых ракет «Томагавк», противолодочных ракет ASROC и перспективных противокорабельных ракет LRASM. Также в них можно будет разместить и ЗУР комплекса Sea Ceptor по 4 ракеты в одной ячейке.
Артиллерийское вооружение корабля претерпит изменения по сравнению с другими боевыми кораблями британского флота. На смену стандартной английской 114-мм морской пушке Mk 8 придет новая 127-мм универсальная артиллерийская установка Mk 45 Mod 4 разработки компании BAE Systems. Это 127-мм артиллерийская установка с длиной ствола 62 калибра и дальностью стрельбы до 20 морских миль (36 км). Как отмечается на сайте компании BAE Systems, с ней можно будет использовать и перспективные умные боеприпасы. Помимо этого артиллерийское вооружение корабля будет представлено двумя автоматическими 30-мм пушками DS30M Mk 2 и двумя 20-мм 6-ствольными зенитными автоматами Phalanx CIWS. Помимо этого на борту будет размещаться и пулеметное вооружение, что представляется нелишним, учитывая широкий круг задач перспективных фрегатов: от участия в военных конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством и обеспечения безопасного судоходства в опасных районах мирового океана.
Сравнивания британский проект перспективного фрегата «Тип 26» с российскими разработками, можно противопоставить ему разрабатываемый в настоящее время проект фрегата 22350М, который в будущем должен стать основным российским боевым кораблем дальней морской и океанской зоны. Их строительство планируется вести в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. Они будут отличаться увеличенными размерами и водоизмещением (около 8 тысяч тонн против 5,4 тысяч тонн полного водоизмещения у фрегатов проекта 22350), а также более мощным вооружением. Корабли будут нести до 80 ракет различных типов, включая современные гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон».
127-мм универсальная артиллерийская установка Mk 45 Mod 4
Специалисты отмечают, что возможности Королевского ВМФ относительно его основных партнеров или соперников непрерывно сокращались на протяжении всего послевоенного периода (имеется ввиду время после окончания Второй мировой войны). За вычетом стратегических ядерных сил (которые поддерживаются, в первую очередь, благодаря сотрудничеству с Вашингтоном), силы общего назначения британских ВМС по ряду своих параметров уступают сегодня даже флоту Италии. Руководство ВМС Великобритании не раз жаловалось на невозможность повторения операций типа Фолклендской войны 1982 года, если такая необходимость вновь возникнет. По факту в настоящее время королевский флот является сравнительно небольшим по своим силам и возможностям, его боеспособность сильно уменьшена дефицитом финансирования и достаточно большой долей небоеготовых и неисправных кораблей.
Повышать боевой потенциал своего флота Лондон собирается несколькими путями. В первую очередь – за счет ввода в строй двух новых современных больших авианосцев. Головной корабль «Куин Элизабет», в настоящее время проходит боевую подготовку. Достижения боевой готовности планируется достичь к 2020 году, когда корабль получит свою авиагруппу, состоящую из истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B Lightning II американского производства. Планируется, что авианосец «Королева Елизавета» будет ориентирован на проведение «классических» авианосных операций, а второй авианосец серии «Принц Уэльский» будет использоваться скорее как «commando carrier» – корабль для доставки подразделений спецназначения и авиационной поддержки их операций.
В то же время основной проблемой ВМС Великобритании называют дефицит боевых кораблей основных классов – из 6 эсминцев и 13 фрегатов в боевой готовности редко находятся более двух и четырех кораблей соответственно. Предполагается, что выправить ситуацию можно будет в первом случае за счет улучшения технического обслуживания и проведения модернизации имеющихся кораблей, а во втором случае – постройкой фрегатов нового поколения, которые начнут входить в состав флота в 2020-е годы. При этом предполагается, что помимо 8 фрегатов типа «Сити» в будущем британский флот получит около 10 фрегатов несколько меньших размеров, заточенных в первую очередь на борьбу с надводными кораблями противника.
Успешная реализация данных планов во многом зависит от того, какая из тенденций британской политики окажется сильнее. С одной стороны, экономические проблемы не один раз становились причиной свертывания флотских программ, направленных на обновление парка судов, с другой, «необходимость противостояния новым вызовам», в первую очередь в лице Российской Федерации, требует ощутимого увеличения расходов страны на оборону. Особенно учитывая нервную реакцию британских СМИ на любое появление российских кораблей под Андреевским флагом близи побережья Великобритании.
Гораздо больший объем финансирования понадобиться, если Англия захочет вернуть Королевскому ВМФ возможности «глобального присутствия». Речь, конечно, не идет о достижении возможностей американского флота, однако Лондону будут категорически необходимы возможности проецирования силы в разных регионах мира – помимо авианосцев это необходимость постройки десантных кораблей и кораблей снабжения, а также достаточно большого количества современных фрегатов и эсминцев, которые будут в состоянии поддержать главные силы флота вдали от английских берегов. Пока же ВМС Великобритании главным образом способны решать задачи лишь вблизи своего побережья, а страна больше не претендует на статус «Владычицы морей» и на обозначенное выше «глобальное присутствие». Возможно, реализуемые программы постройки новых боевых кораблей помогут изменить сложившееся положение вещей.
Тактико-технические характеристики фрегатов «Тип 26» (данные baesystems.com):
Длина – 149,9 м.
Ширина – 20,8 м.
Водоизмещение – 6900 тонн.
Максимальная скорость – более 26 узлов.
Дальность плавания – более 7000 морских миль.
Экипаж – 157 человек (с возможностью расширения до 208 человек).
Источники информации:
https://iz.ru/723881/ilia-kramnik/fregaty-tipa-siti
https://www.baesystems.com/en/product/global-combat-ship
http://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/glasgow
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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