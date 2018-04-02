Экспериментальное украинское огнестрельное оружие. Часть 2. Пистолеты "Хортица" и КБС-1 "Вий"

В предыдущей статье об украинских разработках в области ручного огнестрельного оружия можно познакомиться с такими пистолетами как ПШ и «Гном». Оружием у которого через несколько лет появились, если не аналоги, то, весьма схожее по конструкции, развитие общей концепции на Западе. В данной статье обратно же будем рассматривать пистолеты, и хотя они и имеют более простую конструкцию, чем предыдущие, они от этого не становятся менее интересными.



Пистолеты Хортица



Данные пистолеты стали широко известны благодаря относительно недавнему курьезному случаю. На территории предприятия «Радиоприбор» сотрудниками правоохранительных органов, совершенно неожиданно, было найдено несколько десятков единиц этого оружия. А курьезность такой находки заключается в том, что именно эти пистолеты и разрабатывались предприятием, а после прекращения работ над ними, часть изготовленного оружия хранилась в оружейной комнате, вместе с тем оружием, которое использовала охрана завода. По всей видимости, никто не удосужился в свое время поинтересоваться, что делать с оружием и о нем просто «забыли». «Забыли» ровно до тех пор, пока кто-то не вспомнил, что можно накрыть «крупную партию» незарегистрированного оружия, а там и очередное звание недалеко, ну или в худшем случае улучшение статистики и премии.





Работа над новым оружием была начата в 1996 году и, нужно отметить, что результат этой работы оказался весьма достойным. Данные пистолеты планировалось разработать для вооружения специальных подразделений, но, как мы уже сейчас знаем, на вооружение данные пистолеты не были приняты, предпочтение было отдано пистолетам «Форт». Кроме того, был разработан малогабаритный пистолет под патрон .22 LR, это оружие предназначалось для тех, кому необходимо оружие самообороны, но нет необходимости в полноценном боевом оружии. Прекращение работы над пистолетами датируется 2001 годом.



Внешний вид и эргономика пистолетов Хортица



В отличие от многих других украинских разработок, пистолеты Хортица 125 имеют законченный внешний вид, фактически можно говорить об оружии, которое уже было готово к серийному производству. Тем не менее, отдельные детали, а вернее их отсутствие, наводят на мысль, что, в случае испытания данных пистолетов военными, они бы гарантировано подверглись доработке. Так, на многих фото у оружия отсутствует рычаг затворной задержки, что можно объяснить тем, что модели были «промежуточные». Переключатель предохранителя, выполненный в виде совсем небольшой детали над кнопкой извлечения магазина, явно не удовлетворил бы военных, так как его переключение в перчатках было бы очень затруднено. Да и простая грязь на руках могла сделать снятие оружие с предохранителя задачей непростой. Но элементы управления это те детали, на переработку который уйдет минимум времени при наличии конкретных требований, так что все же рассматривать пистолеты Хортица 125 стоит в контексте уже завершенного оружия.



Если насчет завершенности пистолетов с длинными стволами многие будут сомневаться, то вот насчет малогабаритного пистолета Хортица сомнений нет абсолютно никаких. Даже по современным меркам данный пистолет имеет не только презентабельный внешний вид, но и конструкцию. В нем уже нет спорных элементов управления, все они расположены на своих местах и в рамках малогабаритного оружия достаточно удобны. По крайней мере, зарубежные пистолеты аналогичных габаритов имеют то же расположение и переключателя предохранителя, и затворной задержки с клавишей извлечения магазина, так что есть с чем проводить аналогию. Единственное что не «радует» это используемый боеприпас, но об этом чуть ниже.



Конструкция пистолетов Хортица



С конструкциями различных вариантов пистолетов Хортица 125 возникает некоторая путаница. Так, выделяют модель 125-01, питающуюся патронами 9х18 ПМ, и модель 125-02 DAO, которая, как понятно из обозначения, имела ударно-спусковой механизм двойного действия и могла быть адаптирована для использования боеприпасов 9х18, 9х19 и 9х23 (вот в этом месте можно встретить явный бред в виде упоминания патронов компании Steyr 1912 года). Однако в печатных изданиях встречается упоминание о пистолете 125 USP, в котором были учтены недостатки всех предыдущих конструкций.



Так как докопаться до истины, пользуясь только открытыми источниками, проблемно, буду пользоваться здравым смыслом и логикой по мере своих возможностей.



Самым простым вариантом системы автоматики для пистолетов является система автоматики со свободным затвором. Эта система автоматики отлично работает с патронами 9х18 ПМ, вполне логично предположить, что первый вариант пистолета, который питался только 9х18, базировался именно на автоматики со свободным затвором – усложнять конструкцию просто не имеет смысла.



Второй же вариант, который вторым обзываем условно, уже имел возможность использовать более мощные боеприпасы, для которых система автоматики со свободным затвором непригодна. Исходя из этого, конструкцию оружия необходимо было перерабатывать, но вместо того, чтобы делать что-то новое, можно по максимуму использовать старое. Так, можно найти способ запирания канала ствола, при котором не пришлось бы значительно перерабатывать рамку оружии и кожух-затвор.



Решением оказалось использование автоматики оружия с запиранием канала ствола при помощи пороховых газов, принципе Барницке. После выстрела часть пороховых газов отводится из канала ствола в поршень под стволом оружия, не давая при этом затворной группе откатиться назад. После того как давление в канале ствола падает, происходит перезарядка оружия. При использовании такой системы автоматики, оружие очень легко можно адаптировать под самые различные боеприпасы, в том числе и вернуть его к автоматике со свободным затвором.



В большинстве источников указывается, что вариант пистолета, который питался только патронами 9х18, был также построен на этой системе автоматики. Такое утверждение крайне сомнительно, так как просто нет смысла усложнять оружие там, где его можно сделать значительно проще. И мне кажется, что люди, которые смогли реализовать нормальную работоспособность пистолета с достаточно «капризной» системой автоматики, не стали бы усложнять то, что может безотказно работать с более простой конструкцией.



Что касается малогабаритного пистолета Хортица 76, то в нем применена система автоматики со свободным затвором, в его конструкции чего-то экстраординарного нет.



Характеристики пистолетов Хортица



Обратно же в виду того, что используется разделение на первую и вторую модель оружия, дать гарантированно точные характеристики конечного продукта нельзя, но в качестве ознакомления пойдут и эти цифры.

Пистолета Хортица 125-01 имеет общую длину 190 миллиметров при весе 770 граммов. Питается оружие из отъемного магазина на 8 патронов 9х18. Длина ствола, как не сложно догадаться, 125 миллиметров.



Пистолет Хортица 125-02 имеет длину 200 миллиметров при весе 900 граммов. Питается из более вместительного магазина на 16 патронов в вариантах для боеприпасов 9х19, 9х18 и 9х23.



Малогабаритный пистолет Хортица 76 имеет общую длину 137 миллиметров, массу всего 440 граммов. Вместимость магазина – 8 патронов .22 LR



Плюсы и минусы пистолетов Хортица



Рассматривать положительные и отрицательные качества оружия будем в контексте системы автоматики работающей по принципу Барницке. Сама система автоматики зарекомендовала себя как положительно влияющая на точность оружия. Кроме того, пистолеты с такой автоматикой имеют более приятную «мягкую» отдачу, в чем можно убедится на примере пистолета Р7 компании Heckler und Koch. Однако такая система автоматики накладывает ограничение на качество боеприпасов и существенно усложняет процесс обслуживания оружия. Не стоит также забывать и о стоимости производства и о стоимости ремонта, которая значительно выше, чем у оружия с различными вариациями на конструкцию предложенную Браунингом. Видимо это и стало причиной почему пистолеты с запиранием канала ствола по принципу Барницке не нашли широкого распространения.



Говорить о надежности и удобстве эксплуатации явно нельзя, в виду того, что таких данных просто нет, а опираться на заводские испытания и мнение работников «Радиоприбор», которое будет предвзятым, не совсем корректно. Нужны данные и опыт использования оружия в различных условиях, разными людьми.



Что касается пистолетов Хортица 76, то сделать такое оружие плохо можно только специально. Подобные, если не аналогичные, конструкции встречаются у каждого производителя оружия. Вопрос вызывает только используемый патрон. Все-таки, даже при условии наличия достаточно «злых» боеприпасов .22LR, этот патрон совершенно не подходит для самообороны, а именно как оружие самообороны данный пистолет и позиционируется.



Итог



После прекращения финансирования проекта, данные пистолеты пытались предложить военным, но не удалось добиться даже проведения испытаний, что уже о многом говорит. Конструктор оружия Михаил Леонидович Королев, по всей видимости, решил больше не заниматься таким неблагодарным делом, и его можно понять, особенно после того как была обнаружена «партия» незарегистрированного оружия на заводе. В общем, время силы и деньги были потрачены впустую, а ведь с этим оружием можно было попробовать выйти и на внешний рынок.



Пистолет КБС-1 «Вий» украинский Глок



Сразу стоит заметить, что пистолет под именем «Вий» сейчас известен как травматический, и сделан на базе пистолета Макарова, так что не стоит путать эти два абсолютно разных пистолета. Также как и предыдущие рассматриваемые пистолеты, КБС-1 был разработан в 90-х годах прошлого века. Если судить по названию, то работа над ним началась еще до пистолета Шевченко. Очень часто можно встретить утверждение, что данный пистолет является украинским вариантом пистолета Глок, что отчасти верно, но с некоторыми оговорками.



Внешний вид и эргономика пистолета «Вий»



Как известно, красота должна спасти мир. В том виде, в котором представлен пистолет КБС-1, о нем можно говорить явно не как о спасителе мира, но это только первое впечатление. Если смотреть на данное изделие объективно, то в нем присутствует только одна проблема – цвет рамки. По какой неведомой причине в конструкторском бюро не нашлось красителя, когда отливали рамку, или хотя бы просто краски с кисточкой остается загадкой. Ведь если рамку оружия перекрасить, то можно получить вполне современный, даже по нынешним меркам, пистолет. Красота конечно понятие субъективное и для огнестрельного оружия вообще дело пятое, но все-таки встречают «по одежке».



После того как к цвету рамки оружия начинаешь привыкать, у пистолета резко вырисовываются его положительные стороны. В первую очередь, в глаза бросается низко посаженный ствол оружия, а значить подбрасывать оружие при стрельбе будет меньше. Отсутствие переключателя предохранителя объясняется использованием ударниковым УСМ только двойного действия, то есть каждое нажатие спускового крючка, сначала взводит ударник, а потом отпускает его. На точности оружия такое решение сказывается негативно, возможно в последующем был бы применен УСМ с довзводом, если бы оружие получило «зеленый свет». Зато пистолет полностью безопасен, так как для создания ситуации, при которой может быть произведен случайный выстрел, нужно постараться.



Вопросы вызывает фиксатор магазина оружия, который выполнен аналогично пистолету ПМ внизу рукояти, по современным меркам это уже, конечно, архаизм, однако в ситуации когда новое оружие могло сменить все тот же ПМ, очевидно что привычное расположение фиксатора магазина только плюс.



В целом оружие кажется вполне удобным, но цвет рамки…



Конструкция пистолета КБС-1 «Вий»



Основой для пистолета стала система автоматики с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Отдельного упоминания заслуживает, что всего пистолет собран из 27 деталей, то есть многие детали выполняют несколько функций. Разумеется, в разборе оружие увидеть не получится, чтобы рассмотреть каждое решение, тем не менее, только за одно это работа конструкторов достойна уважения. Настрел, который выдерживал пистолет, составляет 10 тысяч выстрелов, далеко не рекорд конечно, но тоже весьма неплохой результат для экспериментального образца, если он соответствует действительности.



Если абстрагироваться от внешнего вида рамки пистолета, то можно уверенно говорить о вполне современном оружии с популярной сейчас конструкцией и общей концепцией пистолета моментально готового к применению и при этом безопасного.



Рамка пистолета не просто так привлекает внимание своим цветом. Как оказалось в последующем, именно рамка оружия стала основной проблемой. Недостаточная прочность, подверженность воздействию ультрафиолета и прочие радости сделали оружие малопригодным для серийного производства. Кроме того, отношение к пластику даже сейчас у многих людей настороженное. Остается вопрос, по какой причине конструкторы не «поигрались» с алюминиевыми сплавами?



Характеристики пистолета КБС-1 «Вий»



С характеристиками данного пистолета все очень неоднозначно. В интернете присутствует информация, по которой общая длина оружия составляет 161 миллиметр при длине ствола 140 миллиметров. В эти цифры нельзя было бы поверить даже если бы использовалась схема питания, предложенная Шевченко, а судя по расположению окна для выброса стреляных гильз, компоновка оружия «классическая». По этим же данным вес пистолета без патронов равен 800 грамм, что похоже на правду.



Плюсы и минусы пистолета КБС-1 «Вий»



Главным положительным моментом в оружии можно назвать его постоянную готовность к выстрелу и при этом безопасность ношения даже с патроном в патроннике. При соблюдении всех правил безопасности, оружие никогда не выстрелит самопроизвольно, хотя от этого и страдает точность, из-за большого усилия при нажатии на спусковой крючок. Зато пистолет меньше побрасывает при ведении огня из-за низко посаженого ствола. К сожалению, одно другим не компенсируется, так как тяжелый спуск уводит оружие до выстрела.



Минусом же можно смело называть все тот же ударно-спусковой механизм, который можно было сделать с довзводом или двойного действия с кнопкой безопасного спуска ударника.



Впрочем, говорить о плюсах и минусах экспериментального образца, так же как и о серийно производимых моделях оружия, не совсем корректно.



Итог



Как итог можно сделать вывод, что оружие не имело недостатков, которые нельзя было устранить, видимо помешало что-то другое. Возможно, по меркам середины 90-х годов данный пистолет был слишком «смелым» по совокупности решений, тем не менее, глядя на современные образцы, можно говорить о том, что многие решения были правильными, то есть конструкторы, определенно, правильно спрогнозировали дальнейшее развитие пистолетов.



Очень часто можно встретить информацию, что серийному производству этого нового оружия мешала коррупция или недостаток финансирования, ограниченные возможности предприятий. Как мне кажется, рассматривать причины нужно в совокупности, а не раздельно, на фоне всех событий и обстановки в стране.



Источники:

infogun.ru

silovik.net

zbroya.com.ua

modernfirearms.net

zonwar.ru

112.ua

Автор: Марк Поддубный



