17:39 02 апреля

«Несоветский человек» и гречка с «Новичком»

Один «несоветский человек», который родился и жил в советской стране, сделал в ней неплохую карьеру, но все же оказался британским агентом, вряд ли мог помыслить, что своим коматозным состоянием наделает своей Родине столько бед. Пожалуй, ни один шпион, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не способен нанести такого урона. Причем, урон нанесен далеко не только России: эта палка о двух концах, даже если Лондон и его союзники этого еще не поняли.



Фактически, «дело Скрипаля» поставило мир на грань очень серьезной конфронтации. О возвращении к холодной войне уже говорится на уровне Генерального секретаря ООН. Действительно, Антониу Гутерриш заявил, что очень встревожен ситуацией, и предложил восстановить механизмы предотвращения прямого конфликта, которые действовали во времена противостояния СССР и США. Генсек ООН напомнил, что когда люди подумали, будто холодная война закончилась, эти механизмы были упразднены.


Возникает вопрос: а кончалась ли холодная война? Была ли она по-настоящему прекращена после развала Советского Союза? Сначала страны НАТО занимались добиванием остатков социалистического лагеря (самый наглядный пример — Югославия). Параллельно делалось все возможное, чтобы предотвратить реставрацию Советского Союза (в ситуации, когда «демократические» власти в России стремительно теряли популярность). Затем настал период, когда Вашингтон и его союзники могли быть единоличными хозяевами мира, но и тогда враждебные действия в адрес России — даже вполне покорной и не особо сопротивляющейся — продолжались.

И уже в 2006-м, а особенно — в 2007-м году (после знаменитой «Мюнхенской речи» президента Владимира Путина) на Западе стало понятно, что Россия все же смеет заявлять о своих интересах. Сколько провокаций и антироссийских шагов мы видели с тех пор!

В конце 2006 года начали раздувать «дело Литвиненко». В 2008-м году Москву объявили «агрессором», напавшим на «беззащитную» Грузию (при этом молчали о действиях самой Грузии, совершившей агрессию против Цхинвала). В 2012-м году, когда стало ясно, что Россия не намерена позволять Западу провернуть ливийский вариант в Сирии, посыпались обвинения в «содействии диктаторскому режиму». В 2014-м году, после украинского государственного переворота, последовала уже не просто волна, а цунами лживых обвинений и антироссийских санкций.

И вот теперь — дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей… Массовая высылка дипломатических работников. Трудно даже предположить, какой шаг Запада будет следующим. Кажется, уже опробовано все, кроме «горячей» войны.

Возникает вопрос: с чего бы это вся Европа, а впридачу — Канада, США и даже далекая Австралия — так обеспокоились здоровьем Скрипалей? Разве когда-то массовое убийство людей было для Запада преградой? Те, кто списывал со счетов сотни тысяч погибших, объявляя их «collateral damage» («сопутствующим ущербом»), вдруг озаботились судьбой двух человек, оказавшихся в больнице. Да так, что готовы пойти на достаточно радикальные меры (а массовая высылка дипломатов — далеко не рядовой шаг!), прекрасно зная, что будет ответная реакция.

Даже эту ответную реакцию, вполне закономерную в таких случаях, пытаются использовать в дальнейшей антироссийской пропаганде. Британия, США, Франция и примкнувшая к ним Украина сделали заявления о том, что Россия, оказывается, не должна была высылать их дипломатов в ответ. Вашингтон и вовсе утверждает, что Россия таким образом еще больше себя изолирует.

С одной стороны, получается, что Россию изолируют, стремятся уменьшить ее влияние в мире. Это, безусловно, негативные последствия разразившегося скандала. Есть, однако, и позитивный момент: влияние Запада на Россию после зеркальных мер, предпринятых Москвой, тоже непременно уменьшится.

Соединенные Штаты, по сути, не умеют конфликтовать таким образом, чтобы держать ответные удары. Их идеал ведения войны — будь она «горячей» или «холодной» — заключается в том, чтобы наносить удары по ослабленной стране, которая ответить не может. Так что не исключено, что теперь высокопоставленные чиновники вполне искренне удивляются тому, что из России «прилетела ответка».

А самое главное и нелепое — доказательств о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей действительно так и не предъявлено. За исключением шестистраничной публикации, которую могли бы слепить и «продвинутые» дети старшей группы детского сада. Дело доходит до курьезов.

Так, многие СМИ со ссылкой на британское издание The Sun приводят совсем уж нелепую версию отравления Скрипалей. Оказывается, боевое отравляющее вещество, в применении которого Лондон обвиняет Москву, было добавлено… в гречку.

Действительно, многие иностранцы, живущие за рубежом, порой скучают по русским продуктам — и гречка в их числе. The Sun сообщает, будто бы пакет гречневой крупы с частицами яда «Новичок» привезла знакомая Юлии Скрипаль. Ранее сама Юлия хотела купить в России гречку, но не успела и попросила эту знакомую об одолжении.

Эта, с позволения сказать, «версия» больше похожа на первоапрельскую «утку». Но ее растиражировали вполне серьезные средства массовой информации, включая даже «Евроньюс». Конечно, над этой хохмой можно было бы посмеяться, но в том-то и дело, что само по себе «дело Скрипаля» похоже на дурную шутку. Тем не менее, оно вызвало столь внушительные последствия для сторон.

К сожалению, известны случаи, когда из-за смешных обвинений следовали даже военные конфликты. Как тут не вспомнить, например, времена бомбардировок Ливии? Тогда ливийского лидера Муаммара аль-Каддафи всерьез обвиняли в том, что он… раздает своим солдатам «Виагру», чтобы они насиловали женщин-оппозиционерок. Нам было смешно, а ливийцам, которых бомбили, — нет…

Россия, конечно, не Ливия, и наши заклятые партнеры об этом помнят. Но западный обыватель нестоек к пропаганде: того и гляди, нелепая версия с гречкой будет там принята на веру. Попробуй, оправдайся! Воистину, хорошо, что Москва - не Белград и не Триполи. А то мы имели бы шанс стать свидетелями войны... из-за пакета гречневой крупы. Если бы, конечно, пережили ее.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 15

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  1. Serhiodjan (Sergei) Сегодня, 15:14
    Жду не дождусь когда англичане скажут что гречку Скрипаль ел из балалайки поднесённой по старой русской традиции медведем ))) и вот тогда у всего «цивилизованного» мира уже не должно остаться каких-либо вопрос по поводу ответственности за это ужасное преступление lol
    Такое могли сотворить только сотрудники ГРУ.
    Serhiodjan
    1. самоход (Даниил) Сегодня, 15:48
      вот это спецы в России - для 100% результата куда только ядовитую гречку не сыпали - под лавку в парке, в вентиляционную систему автомобиля, намазали ею ручку входной двери... ай да молодцы, ай да спецы wassat
      достали уже все эти бредни. в этом деле столько несостыковок, что сам Шерлок растерялся бы negative
      самоход
      1. Татьяна Сегодня, 16:17
        У Мэй все версии по отравлению Скрипалей между собой, как на подбор, как-то всё время не сходятся! no
        У Мэй то газы, то теперь вдруг гречка belay , которые якобы обязательно из России, отравили Скрипалей. Всё версии какие-то несовместимые feel .

        Ха! Предлагаю от себя Лондону ЗАДАРОМ совместить обе версии. Как раз такая версия британцам по их уму доступна будет! А именно.
        Например. Юлия Скрималь наелась "российской" гречки, потом пукнула - "облегчилась", значит, газом - в парке в присутствии папани и отравила своим ядовитым газом отца и себя вместе взятых. При этом от запаха британскому полицейскому малость тоже досталось. (Шутка.) laughing
        Татьяна
    2. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 16:06
      Да вот, всё уже доказано - вина кровавой кремлёвской гЭбни и лично Путина очевидна! yes
      laughing laughing laughing
      P.S. Была найдена даже тайная лаборатория, где агенты ГРУ обработали гречку "Новичком":
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 15:39
    Гречку не надо было водкой запивать.
    Altona
    1. Strashila (I) Сегодня, 16:17
      Уважаемый это западный подход... в России пьют водку и закусывают... собственно в этом может и дело, в нарушении традиций... главное чтоб водка не паленная была.
      Strashila
  3. Равик (Сергей) Сегодня, 15:46
    Да у Терезы Мэй он в спальне тусуется...потому и Новичком его зовет...
    Равик
  4. Глушь (Станислав) Сегодня, 15:51
    Я правильно понял: газов там вообще никаких не было ? Просто отоварили мешком гречки по башке ? Или газы появились после ? Очень похоже на КГБ.
    Глушь
    1. Strashila (I) Сегодня, 16:20
      Вскрыли пачку с гречкой, ностальгия... вздохнули воздух преданной им страны... и им поплахело.
      Strashila
  5. метеоролог (Сергей Валентинович) Сегодня, 16:14
    вся эта заваруха напоминает анекдот
    приходит мужик домой пьяный. жена ему вопрос:
    - ты где шлялся всю ночь?
    мужик:
    - дорогая, ну ты ж у меня умная, придумай что-нибудь сама.
    метеоролог
  6. BAI Сегодня, 16:33
    Мы не знаем кто и чего там озвучивал. А это интересно.
    Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали создателем «Новичка» [премьер-министра Великобритании] Терезу Мэй. За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки. Что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь. Что это покушение на убийство — месть за то, как Великобритания якобы отравила Ивана Грозного. Либо что это все для срыва чемпионата мира. МИД Великобритании насчитал уже 24 версии этих нелепых домыслов. Я очень рад, что 27 стран решили больше не слушать эту ерунду.

    (речь министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, произнесённую им на пасхальном банкете у мэра Лондона)
    Ведь не мог же он сам все это придумать.
    BAI
    1. elenagromova (Елена Громова) Сегодня, 16:38
      А "Новичок" был распылен в воздухе, намазан на дверную ручку или в виде кристаллов находился в гречке?
      elenagromova
    2. кредо Сегодня, 17:03
      Цитата: BAI
      Мы не знаем кто и чего там озвучивал. А это интересно.
      Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали создателем «Новичка» [премьер-министра Великобритании] Терезу Мэй. За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки. Что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь. Что это покушение на убийство — месть за то, как Великобритания якобы отравила Ивана Грозного. Либо что это все для срыва чемпионата мира. МИД Великобритании насчитал уже 24 версии этих нелепых домыслов. Я очень рад, что 27 стран решили больше не слушать эту ерунду.

      (речь министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, произнесённую им на пасхальном банкете у мэра Лондона)
      Ведь не мог же он сам все это придумать.

      Я не слышал вот этой речи этого "удивительного" министра, зато я видел его выступление - похоже на банкете - где он рассказывал о том, что англичане изобрели лазерный меч (тот что в фильме "Звёздные войны") и в этом они отличаются от русских. Сидевшие рядом с этим министром улыбались и даже смеялись, но мне подумалось что они смеялись не над его остроумием, а над ним. Возможно я ошибаюсь,но такой специфическим английский юмор мне оказался трудным к пониманию.
      кредо
  7. iouris (iouris) Сегодня, 16:44
    Маразм крепчает. Нехай будет гречка. Но как они оказались в городе на лавочке? Да ещё и полицай пострадал.
    iouris
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 17:10
      На троих соображали? Русская-народная традиция!!! О! А бинарное вещество, это наверное пиво+водка? Но закусывать сухой гречкой из пакета...даже не знаю. Не удивительно, что их тошнить начало.
      Глушь
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