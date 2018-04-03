Экспорт российских вооружений. Март 2018 года
В марте 2018 года не было новостей, которые касались бы заключенных контрактов или экспортных поставок российского оружия в различные страны мира. В то же время новости, напрямую касающиеся экспорта российского оружия, присутствовали. В частности, была официально озвучена сумма российского экспорта вооружений в 2017 году. Также появились подробности по возможному производству танков Т-90С/СК в Египте, а «Рособоронэкспорт» объявил о продвижении на международных рынках нового российского зенитно-ракетного комплекса «Викинг» (Бук-М3).
В Кремле назвали объем экспорта российских вооружений и военной техники в 2017 году
В начале марта президент Российской Федерации Владимир Путин провел первое в 2018 году заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. По традиции в начале совещания были подведены итоги работы за предыдущий год. Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему держит высокую марку, подтверждая статус одной из ведущих стран-поставщиков на международном рынке вооружений. По его словам, объем зарубежных поставок вооружений и военной техники российского производства растет третий год подряд, в 2017 году он составил более 15 миллиардов долларов, сообщает официальный сайт президента России.
Президент подчеркнул, что умение эффективно работать даже в условиях экономических диверсий и политических провокаций подчеркивает сильные стороны российской системы военно-технического сотрудничества (ВТС), ее устойчивость и очень большой потенциал. Данная оценка принадлежит самим покупателям и потенциальным приобретателям российских вооружений и военной техники. При этом география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество наших партнеров уже превышает 100 стран.
На заседании было отмечено, что по итогам 2017 года объем подписанных контрактов вырос практически в два раза, превысив 16 миллиардов долларов. В настоящее время портфель заказов на российское вооружение и военную технику оценивается в более чем 45 миллиардов долларов. Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники.
В рамках совещания было отмечено, что опыт современных войн и конфликтов демонстрирует нам, что недопустимо пренебрегать средствами безопасности людей и защиты государственного суверенитета. Поэтому Российская Федерация будет активно развивать военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, в том числе в наиболее высокотехнологичных сегментах по тем видам вооружений – системы ПВО, авиационная техника, Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, – которые показали исключительную эффективность в ходе военных операций в Сирии.
Стали известны новые подробности по сборке танков Т-90С/СК в Египте
Как сообщает алжирский интернет-ресурс menadefense.net, лицензионная сборка российских танков Т-90С/СК в Египте должна будет начаться в 4-м квартале 2019 года, после того как из России начнутся поставки машинокомлектов. Поставки будет осуществлять АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Как сообщает алжирское издание, по достигнутому между Москвой и Каиром соглашению, Египет получит и соберет на своих предприятиях 400 основных боевых танков Т-90С/СК, из которых 200 машин будет поставлено в виде обыкновенных машинокомплектов (SKD), а еще 200 в виде комплектов СКD, которые предусматривают проведение сварочных работ и сборку некоторых элементов (башни и корпуса). Программа сборки российских танков в Египте рассчитана на 2019-2026 годы с запланированным темпом – 50 боевых машин в год.
Как отмечает специализированный блог bmpd, в ранее опубликованном годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений ВТС была обозначена «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК (СК – командирская версия) у заказчика «818» (Египет)». Финансовые детали сделки с Египтом не раскрываются. При этом в 2018 году Россия уже начала поставки Т-90С/СК Ираку, который заказал 73 танка. Первая часть из 36 боевых машин была передана заказчику в феврале текущего года, остальные танки планируется доставить в Ирак до конца апреля. Помимо этого аналогичные танки купил также и Вьетнам.
Стоит отметить, что еще с 1992 года в Египте на танковом заводе №200, расположенном в Хелуане, осуществляется лицензионная сборка американских основных боевых танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставляемых напрямую из США в рамках оказания военной помощи, собранные здесь танки находятся на вооружении египетской армии. Сам завод был построен еще в 1984 году в рамках соглашения с корпорацией General Dynamics. Стоимость строительства составила 150 миллионов долларов, работы также были профинансированы в счет американской военной помощи Каиру. Всего, начиная с 1992 года и по настоящее время, США уже профинансировали Египту поставку 1105 машинокомлектов для танков М1А1 Abrams в дополнение к 25 поставленным в том же 1992 году готовым «Абрамсам». При этом первые 75 машинокомплектов уровня SKD, остальные уровня CKD различной степени локализации. Ранее Египет планировал выпуск в стране 1300-1500 танков М1А1, однако, в настоящее время перспективы производства данных танков на египетском заводе №200 выглядят уже не такими определенными, как раньше, хотя сборка здесь танков «Абрамс», видимо, будет продолжаться.
«Рособоронэкспорт» приступил к продвижению ЗРК «Викинг» на зарубежные рынки
В конце марта «Рособоронэкспорт» сообщил о начале продвижения на зарубежные рынки новейшего российского ЗРК «Викинг» (Бук-М3). По словам Сергея Ладыгина генерального директора компании «Рособоронэкспорт», в настоящее время на мировом рынке вооружений среди конкурентов зенитно-ракетному комплексу «Викинг» просто нет равных. «Данный комплекс сохранил все лучшие качества, которые были присущи линейке ЗРК «Бук», он представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производитель наделил новый комплекс набором уникальных характеристик, которые соответствуют современным запросам в области защиты объектов инфраструктуры и войск от воздушных ударов, совершаемых современными и перспективными средствами воздушного нападения, в том числе в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника», – отметил Сергей Ладыгин.
По информации «Ростеха», высокомобильный, многоканальный ЗРК среднего радиуса действия «Викинг» является дальнейшим развитием известной во всем мире линейки ЗРК ряда «Куб» - «Бук». По сравнению с ЗРК «Бук-М2Э», дальность стрельбы нового комплекса была увеличена практически в 1,5 раза – до 65 километров. Помимо этого в 1,5 раза было увеличено и число одновременно обстреливаемых целей – по 6 воздушных целей каждой самоходной огневой установкой (СОУ). При этом количество готовых к запуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции, состоящей из двух боевых единиц, увеличилось с 8 до 18.
«Принятый на вооружение армии России комплекс ПВО «Бук-М3» и его экспортный вариант под названием «Викинг» в ходе учений и эксплуатации продемонстрировали очень высокий уровень боевой эффективности. Комплекс «Викинг» обладает способностью поражения с очень высокой долей вероятности не только авиационных целей, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также наземных и морских целей», – подчеркнул Ладыгин. При этом зенитно-ракетный комплекс «Викинг» получил ряд уникальных особенностей, ранее они не были реализованы ни в одном комплексе ПВО.
К примеру, у ЗРК «Викинг» появилась возможность интеграции ПУ из состава другой российской зенитно-ракетной системы «Антей-2500», которая обеспечивает возможность поражения воздушных целей на удалении до 130 километров. Пункт боевого управления нового ЗРК имеет возможность сопряжения не только со штатной РЛС, но и с другими радиолокационными станциями, в том числе и иностранного производства. Помимо этого, у ЗРК «Викинг» была предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных СОУ, что повышает суммарную обороняемую площадь и число прикрываемых от ударов с воздуха объектов, а также позволяет иностранным заказчикам минимизировать стоимость организации полноценной системы противовоздушной обороны.
Вброс про недовольство Азербайджана качеством российского оружия
В конце марта белорусское оппозиционное издание «Беларуская Праўда» (базируется в Польше) опубликовало большой материал Юрия Бараневича под названием «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении». Вне зависимости от уровня подачи информации и ее достоверности, можно отметить, что для Республики Беларусь (для вполне официального Минска) такой материал был бы также выгоден в том плане, что Азербайджан традиционно является покупателем белорусского оружия, в том числе потенциальным покупателем ракетной системы «Полонез», которая позиционируется как противовес российским ОТРК «Искандер-Э», которые ранее были поставлены Армении. В настоящее время Белоруссия является достаточно крупным игроком на международном рынке вооружений, реализуя военной продукции примерно на один миллиард долларов в год. Результат для страны с населением меньшим, чем население Москвы, более чем достойный.
В обозначенной выше статье говорилось о том, что Азербайджан недоволен качеством и состоянием военно-технического сотрудничества с Россией и старается найти альтернативу такому сотрудничеству. Сообщается, что в конце 2017 года в рамках закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству официальный Баку поднял вопрос о выполнении Москвой своих обязательств по поставкам различной военной техники в рамках действующих и уже выполненных контрактов. Сообщается, что во время проведения комиссии Баку высказал достаточно большое количество претензий.
Во-первых, Азербайджан обозначил недовольство выполнением условий контрактов на поставку в страну БМП-3, БТР-82, Т-90С, САУ «Мста-С», ЗРК «Тор-М2», РСЗО «Смерч», а также других образцов вооружений российского производства. Отмечается, что основные претензии Баку связаны с несоответствием поставляемой военной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствием технической документации на технику, выходом из строя некоторых образцов боевой техники из-за явного заводского брака, а также отсутствием комплектующих, необходимых для проведения текущего ремонта поставляемой в страну техники.
Во-вторых, Баку жалуется на конкретные проблемы: ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, а боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели; на вертолетах Ми-35 постоянно отмечаются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель, не работают должным образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Штурм-В» и «Атака-М», а также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры.
Кроме того, несмотря на то, что азербайджанская сторона категорически настаивает на устранении всех выявленных проблем в течении текущего года, Россия указывает на невозможность данных требований и предлагает обеспечить решение вопроса до 2021 года.
Обозначенные выше пассажи были официально опровергнуты Минобороны Азербайджана, об этом сообщает сайт местного информационного агентства 1news.az. В Минобороны страны отметили, что появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер. В оборонном ведомстве особенно подчеркнули тот факт, что Азербайджан уделяет особое внимание вопросу приобретения разных образцов вооружений и военной техники в определенных странах-производителях, выбирая лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, которая нужна армии Азербайджана для повышения своего боевого потенциала.
В Минобороны Азербайджана на запрос 1news.az отметили: «Новое вооружение российского производства отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружений, а также существенно увеличивает огневые и маневренные возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск».
В Кремле назвали объем экспорта российских вооружений и военной техники в 2017 году
В начале марта президент Российской Федерации Владимир Путин провел первое в 2018 году заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. По традиции в начале совещания были подведены итоги работы за предыдущий год. Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему держит высокую марку, подтверждая статус одной из ведущих стран-поставщиков на международном рынке вооружений. По его словам, объем зарубежных поставок вооружений и военной техники российского производства растет третий год подряд, в 2017 году он составил более 15 миллиардов долларов, сообщает официальный сайт президента России.
Президент подчеркнул, что умение эффективно работать даже в условиях экономических диверсий и политических провокаций подчеркивает сильные стороны российской системы военно-технического сотрудничества (ВТС), ее устойчивость и очень большой потенциал. Данная оценка принадлежит самим покупателям и потенциальным приобретателям российских вооружений и военной техники. При этом география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество наших партнеров уже превышает 100 стран.
На заседании было отмечено, что по итогам 2017 года объем подписанных контрактов вырос практически в два раза, превысив 16 миллиардов долларов. В настоящее время портфель заказов на российское вооружение и военную технику оценивается в более чем 45 миллиардов долларов. Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники.
В рамках совещания было отмечено, что опыт современных войн и конфликтов демонстрирует нам, что недопустимо пренебрегать средствами безопасности людей и защиты государственного суверенитета. Поэтому Российская Федерация будет активно развивать военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, в том числе в наиболее высокотехнологичных сегментах по тем видам вооружений – системы ПВО, авиационная техника, Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, – которые показали исключительную эффективность в ходе военных операций в Сирии.
Стали известны новые подробности по сборке танков Т-90С/СК в Египте
Как сообщает алжирский интернет-ресурс menadefense.net, лицензионная сборка российских танков Т-90С/СК в Египте должна будет начаться в 4-м квартале 2019 года, после того как из России начнутся поставки машинокомлектов. Поставки будет осуществлять АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Как сообщает алжирское издание, по достигнутому между Москвой и Каиром соглашению, Египет получит и соберет на своих предприятиях 400 основных боевых танков Т-90С/СК, из которых 200 машин будет поставлено в виде обыкновенных машинокомплектов (SKD), а еще 200 в виде комплектов СКD, которые предусматривают проведение сварочных работ и сборку некоторых элементов (башни и корпуса). Программа сборки российских танков в Египте рассчитана на 2019-2026 годы с запланированным темпом – 50 боевых машин в год.
Как отмечает специализированный блог bmpd, в ранее опубликованном годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений ВТС была обозначена «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК (СК – командирская версия) у заказчика «818» (Египет)». Финансовые детали сделки с Египтом не раскрываются. При этом в 2018 году Россия уже начала поставки Т-90С/СК Ираку, который заказал 73 танка. Первая часть из 36 боевых машин была передана заказчику в феврале текущего года, остальные танки планируется доставить в Ирак до конца апреля. Помимо этого аналогичные танки купил также и Вьетнам.
Стоит отметить, что еще с 1992 года в Египте на танковом заводе №200, расположенном в Хелуане, осуществляется лицензионная сборка американских основных боевых танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставляемых напрямую из США в рамках оказания военной помощи, собранные здесь танки находятся на вооружении египетской армии. Сам завод был построен еще в 1984 году в рамках соглашения с корпорацией General Dynamics. Стоимость строительства составила 150 миллионов долларов, работы также были профинансированы в счет американской военной помощи Каиру. Всего, начиная с 1992 года и по настоящее время, США уже профинансировали Египту поставку 1105 машинокомлектов для танков М1А1 Abrams в дополнение к 25 поставленным в том же 1992 году готовым «Абрамсам». При этом первые 75 машинокомплектов уровня SKD, остальные уровня CKD различной степени локализации. Ранее Египет планировал выпуск в стране 1300-1500 танков М1А1, однако, в настоящее время перспективы производства данных танков на египетском заводе №200 выглядят уже не такими определенными, как раньше, хотя сборка здесь танков «Абрамс», видимо, будет продолжаться.
«Рособоронэкспорт» приступил к продвижению ЗРК «Викинг» на зарубежные рынки
В конце марта «Рособоронэкспорт» сообщил о начале продвижения на зарубежные рынки новейшего российского ЗРК «Викинг» (Бук-М3). По словам Сергея Ладыгина генерального директора компании «Рособоронэкспорт», в настоящее время на мировом рынке вооружений среди конкурентов зенитно-ракетному комплексу «Викинг» просто нет равных. «Данный комплекс сохранил все лучшие качества, которые были присущи линейке ЗРК «Бук», он представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производитель наделил новый комплекс набором уникальных характеристик, которые соответствуют современным запросам в области защиты объектов инфраструктуры и войск от воздушных ударов, совершаемых современными и перспективными средствами воздушного нападения, в том числе в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника», – отметил Сергей Ладыгин.
По информации «Ростеха», высокомобильный, многоканальный ЗРК среднего радиуса действия «Викинг» является дальнейшим развитием известной во всем мире линейки ЗРК ряда «Куб» - «Бук». По сравнению с ЗРК «Бук-М2Э», дальность стрельбы нового комплекса была увеличена практически в 1,5 раза – до 65 километров. Помимо этого в 1,5 раза было увеличено и число одновременно обстреливаемых целей – по 6 воздушных целей каждой самоходной огневой установкой (СОУ). При этом количество готовых к запуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции, состоящей из двух боевых единиц, увеличилось с 8 до 18.
«Принятый на вооружение армии России комплекс ПВО «Бук-М3» и его экспортный вариант под названием «Викинг» в ходе учений и эксплуатации продемонстрировали очень высокий уровень боевой эффективности. Комплекс «Викинг» обладает способностью поражения с очень высокой долей вероятности не только авиационных целей, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также наземных и морских целей», – подчеркнул Ладыгин. При этом зенитно-ракетный комплекс «Викинг» получил ряд уникальных особенностей, ранее они не были реализованы ни в одном комплексе ПВО.
К примеру, у ЗРК «Викинг» появилась возможность интеграции ПУ из состава другой российской зенитно-ракетной системы «Антей-2500», которая обеспечивает возможность поражения воздушных целей на удалении до 130 километров. Пункт боевого управления нового ЗРК имеет возможность сопряжения не только со штатной РЛС, но и с другими радиолокационными станциями, в том числе и иностранного производства. Помимо этого, у ЗРК «Викинг» была предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных СОУ, что повышает суммарную обороняемую площадь и число прикрываемых от ударов с воздуха объектов, а также позволяет иностранным заказчикам минимизировать стоимость организации полноценной системы противовоздушной обороны.
Вброс про недовольство Азербайджана качеством российского оружия
В конце марта белорусское оппозиционное издание «Беларуская Праўда» (базируется в Польше) опубликовало большой материал Юрия Бараневича под названием «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении». Вне зависимости от уровня подачи информации и ее достоверности, можно отметить, что для Республики Беларусь (для вполне официального Минска) такой материал был бы также выгоден в том плане, что Азербайджан традиционно является покупателем белорусского оружия, в том числе потенциальным покупателем ракетной системы «Полонез», которая позиционируется как противовес российским ОТРК «Искандер-Э», которые ранее были поставлены Армении. В настоящее время Белоруссия является достаточно крупным игроком на международном рынке вооружений, реализуя военной продукции примерно на один миллиард долларов в год. Результат для страны с населением меньшим, чем население Москвы, более чем достойный.
В обозначенной выше статье говорилось о том, что Азербайджан недоволен качеством и состоянием военно-технического сотрудничества с Россией и старается найти альтернативу такому сотрудничеству. Сообщается, что в конце 2017 года в рамках закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству официальный Баку поднял вопрос о выполнении Москвой своих обязательств по поставкам различной военной техники в рамках действующих и уже выполненных контрактов. Сообщается, что во время проведения комиссии Баку высказал достаточно большое количество претензий.
Во-первых, Азербайджан обозначил недовольство выполнением условий контрактов на поставку в страну БМП-3, БТР-82, Т-90С, САУ «Мста-С», ЗРК «Тор-М2», РСЗО «Смерч», а также других образцов вооружений российского производства. Отмечается, что основные претензии Баку связаны с несоответствием поставляемой военной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствием технической документации на технику, выходом из строя некоторых образцов боевой техники из-за явного заводского брака, а также отсутствием комплектующих, необходимых для проведения текущего ремонта поставляемой в страну техники.
Во-вторых, Баку жалуется на конкретные проблемы: ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, а боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели; на вертолетах Ми-35 постоянно отмечаются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель, не работают должным образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Штурм-В» и «Атака-М», а также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры.
Кроме того, несмотря на то, что азербайджанская сторона категорически настаивает на устранении всех выявленных проблем в течении текущего года, Россия указывает на невозможность данных требований и предлагает обеспечить решение вопроса до 2021 года.
Обозначенные выше пассажи были официально опровергнуты Минобороны Азербайджана, об этом сообщает сайт местного информационного агентства 1news.az. В Минобороны страны отметили, что появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер. В оборонном ведомстве особенно подчеркнули тот факт, что Азербайджан уделяет особое внимание вопросу приобретения разных образцов вооружений и военной техники в определенных странах-производителях, выбирая лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, которая нужна армии Азербайджана для повышения своего боевого потенциала.
В Минобороны Азербайджана на запрос 1news.az отметили: «Новое вооружение российского производства отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружений, а также существенно увеличивает огневые и маневренные возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск».
Автор: Юферев Сергей
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