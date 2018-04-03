06:55 03 апреля

Экспорт российских вооружений. Март 2018 года

В марте 2018 года не было новостей, которые касались бы заключенных контрактов или экспортных поставок российского оружия в различные страны мира. В то же время новости, напрямую касающиеся экспорта российского оружия, присутствовали. В частности, была официально озвучена сумма российского экспорта вооружений в 2017 году. Также появились подробности по возможному производству танков Т-90С/СК в Египте, а «Рособоронэкспорт» объявил о продвижении на международных рынках нового российского зенитно-ракетного комплекса «Викинг» (Бук-М3).

В Кремле назвали объем экспорта российских вооружений и военной техники в 2017 году

В начале марта президент Российской Федерации Владимир Путин провел первое в 2018 году заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. По традиции в начале совещания были подведены итоги работы за предыдущий год. Владимир Путин отметил, что Россия по-прежнему держит высокую марку, подтверждая статус одной из ведущих стран-поставщиков на международном рынке вооружений. По его словам, объем зарубежных поставок вооружений и военной техники российского производства растет третий год подряд, в 2017 году он составил более 15 миллиардов долларов, сообщает официальный сайт президента России.


Президент подчеркнул, что умение эффективно работать даже в условиях экономических диверсий и политических провокаций подчеркивает сильные стороны российской системы военно-технического сотрудничества (ВТС), ее устойчивость и очень большой потенциал. Данная оценка принадлежит самим покупателям и потенциальным приобретателям российских вооружений и военной техники. При этом география российского сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а количество наших партнеров уже превышает 100 стран.


На заседании было отмечено, что по итогам 2017 года объем подписанных контрактов вырос практически в два раза, превысив 16 миллиардов долларов. В настоящее время портфель заказов на российское вооружение и военную технику оценивается в более чем 45 миллиардов долларов. Это означает, что российский оборонно-промышленный комплекс на несколько лет вперед обеспечен заказами на поставку различных образцов вооружений и военной техники.

В рамках совещания было отмечено, что опыт современных войн и конфликтов демонстрирует нам, что недопустимо пренебрегать средствами безопасности людей и защиты государственного суверенитета. Поэтому Российская Федерация будет активно развивать военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, в том числе в наиболее высокотехнологичных сегментах по тем видам вооружений – системы ПВО, авиационная техника, Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, – которые показали исключительную эффективность в ходе военных операций в Сирии.

Стали известны новые подробности по сборке танков Т-90С/СК в Египте

Как сообщает алжирский интернет-ресурс menadefense.net, лицензионная сборка российских танков Т-90С/СК в Египте должна будет начаться в 4-м квартале 2019 года, после того как из России начнутся поставки машинокомлектов. Поставки будет осуществлять АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Как сообщает алжирское издание, по достигнутому между Москвой и Каиром соглашению, Египет получит и соберет на своих предприятиях 400 основных боевых танков Т-90С/СК, из которых 200 машин будет поставлено в виде обыкновенных машинокомплектов (SKD), а еще 200 в виде комплектов СКD, которые предусматривают проведение сварочных работ и сборку некоторых элементов (башни и корпуса). Программа сборки российских танков в Египте рассчитана на 2019-2026 годы с запланированным темпом – 50 боевых машин в год.

Как отмечает специализированный блог bmpd, в ранее опубликованном годовом отчете «Уралвагонзавода» за 2016 год в списке приоритетных направлений ВТС была обозначена «работа над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК (СК – командирская версия) у заказчика «818» (Египет)». Финансовые детали сделки с Египтом не раскрываются. При этом в 2018 году Россия уже начала поставки Т-90С/СК Ираку, который заказал 73 танка. Первая часть из 36 боевых машин была передана заказчику в феврале текущего года, остальные танки планируется доставить в Ирак до конца апреля. Помимо этого аналогичные танки купил также и Вьетнам.


Стоит отметить, что еще с 1992 года в Египте на танковом заводе №200, расположенном в Хелуане, осуществляется лицензионная сборка американских основных боевых танков М1А1 Abrams из машинокомплектов, поставляемых напрямую из США в рамках оказания военной помощи, собранные здесь танки находятся на вооружении египетской армии. Сам завод был построен еще в 1984 году в рамках соглашения с корпорацией General Dynamics. Стоимость строительства составила 150 миллионов долларов, работы также были профинансированы в счет американской военной помощи Каиру. Всего, начиная с 1992 года и по настоящее время, США уже профинансировали Египту поставку 1105 машинокомлектов для танков М1А1 Abrams в дополнение к 25 поставленным в том же 1992 году готовым «Абрамсам». При этом первые 75 машинокомплектов уровня SKD, остальные уровня CKD различной степени локализации. Ранее Египет планировал выпуск в стране 1300-1500 танков М1А1, однако, в настоящее время перспективы производства данных танков на египетском заводе №200 выглядят уже не такими определенными, как раньше, хотя сборка здесь танков «Абрамс», видимо, будет продолжаться.

«Рособоронэкспорт» приступил к продвижению ЗРК «Викинг» на зарубежные рынки

В конце марта «Рособоронэкспорт» сообщил о начале продвижения на зарубежные рынки новейшего российского ЗРК «Викинг» (Бук-М3). По словам Сергея Ладыгина генерального директора компании «Рособоронэкспорт», в настоящее время на мировом рынке вооружений среди конкурентов зенитно-ракетному комплексу «Викинг» просто нет равных. «Данный комплекс сохранил все лучшие качества, которые были присущи линейке ЗРК «Бук», он представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производитель наделил новый комплекс набором уникальных характеристик, которые соответствуют современным запросам в области защиты объектов инфраструктуры и войск от воздушных ударов, совершаемых современными и перспективными средствами воздушного нападения, в том числе в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника», – отметил Сергей Ладыгин.

По информации «Ростеха», высокомобильный, многоканальный ЗРК среднего радиуса действия «Викинг» является дальнейшим развитием известной во всем мире линейки ЗРК ряда «Куб» - «Бук». По сравнению с ЗРК «Бук-М2Э», дальность стрельбы нового комплекса была увеличена практически в 1,5 раза – до 65 километров. Помимо этого в 1,5 раза было увеличено и число одновременно обстреливаемых целей – по 6 воздушных целей каждой самоходной огневой установкой (СОУ). При этом количество готовых к запуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции, состоящей из двух боевых единиц, увеличилось с 8 до 18.


«Принятый на вооружение армии России комплекс ПВО «Бук-М3» и его экспортный вариант под названием «Викинг» в ходе учений и эксплуатации продемонстрировали очень высокий уровень боевой эффективности. Комплекс «Викинг» обладает способностью поражения с очень высокой долей вероятности не только авиационных целей, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также наземных и морских целей», – подчеркнул Ладыгин. При этом зенитно-ракетный комплекс «Викинг» получил ряд уникальных особенностей, ранее они не были реализованы ни в одном комплексе ПВО.

К примеру, у ЗРК «Викинг» появилась возможность интеграции ПУ из состава другой российской зенитно-ракетной системы «Антей-2500», которая обеспечивает возможность поражения воздушных целей на удалении до 130 километров. Пункт боевого управления нового ЗРК имеет возможность сопряжения не только со штатной РЛС, но и с другими радиолокационными станциями, в том числе и иностранного производства. Помимо этого, у ЗРК «Викинг» была предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных СОУ, что повышает суммарную обороняемую площадь и число прикрываемых от ударов с воздуха объектов, а также позволяет иностранным заказчикам минимизировать стоимость организации полноценной системы противовоздушной обороны.

Вброс про недовольство Азербайджана качеством российского оружия

В конце марта белорусское оппозиционное издание «Беларуская Праўда» (базируется в Польше) опубликовало большой материал Юрия Бараневича под названием «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении». Вне зависимости от уровня подачи информации и ее достоверности, можно отметить, что для Республики Беларусь (для вполне официального Минска) такой материал был бы также выгоден в том плане, что Азербайджан традиционно является покупателем белорусского оружия, в том числе потенциальным покупателем ракетной системы «Полонез», которая позиционируется как противовес российским ОТРК «Искандер-Э», которые ранее были поставлены Армении. В настоящее время Белоруссия является достаточно крупным игроком на международном рынке вооружений, реализуя военной продукции примерно на один миллиард долларов в год. Результат для страны с населением меньшим, чем население Москвы, более чем достойный.

В обозначенной выше статье говорилось о том, что Азербайджан недоволен качеством и состоянием военно-технического сотрудничества с Россией и старается найти альтернативу такому сотрудничеству. Сообщается, что в конце 2017 года в рамках закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству официальный Баку поднял вопрос о выполнении Москвой своих обязательств по поставкам различной военной техники в рамках действующих и уже выполненных контрактов. Сообщается, что во время проведения комиссии Баку высказал достаточно большое количество претензий.

Во-первых, Азербайджан обозначил недовольство выполнением условий контрактов на поставку в страну БМП-3, БТР-82, Т-90С, САУ «Мста-С», ЗРК «Тор-М2», РСЗО «Смерч», а также других образцов вооружений российского производства. Отмечается, что основные претензии Баку связаны с несоответствием поставляемой военной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствием технической документации на технику, выходом из строя некоторых образцов боевой техники из-за явного заводского брака, а также отсутствием комплектующих, необходимых для проведения текущего ремонта поставляемой в страну техники.


Во-вторых, Баку жалуется на конкретные проблемы: ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, а боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели; на вертолетах Ми-35 постоянно отмечаются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель, не работают должным образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Штурм-В» и «Атака-М», а также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры.

Кроме того, несмотря на то, что азербайджанская сторона категорически настаивает на устранении всех выявленных проблем в течении текущего года, Россия указывает на невозможность данных требований и предлагает обеспечить решение вопроса до 2021 года.

Обозначенные выше пассажи были официально опровергнуты Минобороны Азербайджана, об этом сообщает сайт местного информационного агентства 1news.az. В Минобороны страны отметили, что появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер. В оборонном ведомстве особенно подчеркнули тот факт, что Азербайджан уделяет особое внимание вопросу приобретения разных образцов вооружений и военной техники в определенных странах-производителях, выбирая лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, которая нужна армии Азербайджана для повышения своего боевого потенциала.

В Минобороны Азербайджана на запрос 1news.az отметили: «Новое вооружение российского производства отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружений, а также существенно увеличивает огневые и маневренные возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск».
Автор: Юферев Сергей


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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 04:54
    Военная база дислоцируется у нас в Армении и тут же вооружаем потенциальных противников этой страны Азербайджан , которые могут не сегодня завтра начать боевые действия друг против друга . Лучше бы активнее участвовали в урегулировании конфликта этих стран .
    Spartanez300
    1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 06:20
      Россия участвует в урегулировании как и Франция и США ,правда толку от этого участия нету .Россия никогда не будет давить на Армению (стратегический союзник) Так же как и США вторая по значимости лобби армян, а Франция просто не имеет рычагов .
      У ВПК есть свойство ,оно всегда должно быть загружено заказами ,чтобы получать прибыль ,платит зарплаты и разрабатывать,испытывать,покупать оборудование для создания новых образцов вооружения .Одними заказами МО РФ , ВПК РФ долго не протянет .Иностранные рынки нужны России это и объясняет ,причину продаж высокотехнологичного оружия даже в страны НАТО .
      И Аз-ан не воюет с Арменией ,по крайней мере не должна .К сожалению у наших политиков не хватает мозгов ,доводить до мира эту позицию .В ОДКБ и экономический союз Армения вошла без Карабаха .Де юре Россия признает территориальную целостность Аз-на ,хотя де факто мы прекрасно знаем что нет .Исходя из этой логики нужно готовить мировую общественность и тогда будет меньше вопросов .Но увы наши политики любят пороть всякую чушь о Зенгезуре,Ереване тем самым сами себя дискредитируют в мировой арене .
      Это наводить на мысль что серьезного намерения ,решить этот вопрос силой нету .У власть имущих всё в шоколаде ,25 лет вести переговоры ради переговоров это глупость .Армяне не вернут ничего ,даже не Карабахские земли ,не для этого они его захватывали .Помню времена когда армии не разрешали стрелять ,только отвечать .Сейчас военным плевать, на фронте они берут инициативу в руки ,они ведут окопную войну всеми средствами .Вот когда они возьмут полную инициативу в стране, может быть что то измениться .А ждать от МГУшника чего то большего не стоит ,слабый он политик ,вот отца его боялись .Хотя назвать его удачным ,я не могу ,но по лучше .
      Lek3338
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