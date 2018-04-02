Чем теперь Индию не устраивает "Адмирал Горшков" ("Викрамадитья")?

Доведение до всеобщего сведения деталей контракта, включая технические параметры ремонта, переоснащение авианосца, могут раскрыть все возможности корабля, а это наносит ущерб национальной безопасности и подрывает боеготовность флота государства.

5 апреля в Индии состоится судебное заседание, в ходе которого будет заслушиваться доклад представителя министерства обороны страны по приобретению у России авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Напомним, что речь идёт об авианосце (изначально – «Харьков»), введённом в СССР в эксплуатацию в 1987 году. В 2004 году Индия заключила контракт на покупку авианесущего крейсера у России. В 2013 году авианосец после глубокой модернизации передан ВМС Индии. Теперь он носит название «Викрамадитья».Первоначальная сумма контракта с РФ, по данным издания The Economic Times (Индия), составляла 0,974 млрд долларов. Однако в 2010-м году в документах индийского Минобороны значилась другая сумма – 2,35 млрд долларов.Как отмечается, этим вопросом заинтересовались индийские "активисты", потребовавшие от военного ведомства рассекретить документы, касающиеся итогового удорожания контракта. В Минобороны Индии эти требования все последние годы игнорировали, ссылаясь на документ, которой предписывает неразглашение подробностей военно-технических контрактов.Представители командования ВМС Индии:Комиссия, созданная на основе опубликованной ранее информации о росте стоимости контракта, намерена добиваться от индийского МО всех подробностей соглашения с Россией через суд. Добиваться подробного оглашения, в частности, и той информации, которая касается всех деталей конкретных платежей за модернизацию «Адмирала Горшкова». Также заявлено, что от Минобороны Индии требуют «разъяснить общественности», почему такие средства в ВМС решили потратить на «несовременный авианосец», а не новый проект.