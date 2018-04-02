09:03 02 апреля
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Чем теперь Индию не устраивает "Адмирал Горшков" ("Викрамадитья")?

5 апреля в Индии состоится судебное заседание, в ходе которого будет заслушиваться доклад представителя министерства обороны страны по приобретению у России авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Напомним, что речь идёт об авианосце (изначально – «Харьков»), введённом в СССР в эксплуатацию в 1987 году. В 2004 году Индия заключила контракт на покупку авианесущего крейсера у России. В 2013 году авианосец после глубокой модернизации передан ВМС Индии. Теперь он носит название «Викрамадитья».

Первоначальная сумма контракта с РФ, по данным издания The Economic Times (Индия), составляла 0,974 млрд долларов. Однако в 2010-м году в документах индийского Минобороны значилась другая сумма – 2,35 млрд долларов.

Как отмечается, этим вопросом заинтересовались индийские "активисты", потребовавшие от военного ведомства рассекретить документы, касающиеся итогового удорожания контракта. В Минобороны Индии эти требования все последние годы игнорировали, ссылаясь на документ, которой предписывает неразглашение подробностей военно-технических контрактов.


Чем теперь Индию не устраивает "Адмирал Горшков" ("Викрамадитья")?


Представители командования ВМС Индии:
Доведение до всеобщего сведения деталей контракта, включая технические параметры ремонта, переоснащение авианосца, могут раскрыть все возможности корабля, а это наносит ущерб национальной безопасности и подрывает боеготовность флота государства.


Комиссия, созданная на основе опубликованной ранее информации о росте стоимости контракта, намерена добиваться от индийского МО всех подробностей соглашения с Россией через суд. Добиваться подробного оглашения, в частности, и той информации, которая касается всех деталей конкретных платежей за модернизацию «Адмирала Горшкова». Также заявлено, что от Минобороны Индии требуют «разъяснить общественности», почему такие средства в ВМС решили потратить на «несовременный авианосец», а не новый проект.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 34

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:03
    Ну,не устраивает?Так переверните его кверху килем на рейде..Это вы умеете.Или у причала.
    210окв
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:06
      По моему, его просто нужно у них выкупить, переименовать, отмыть как следует, и самим пользоваться! А то построили для шантажистов fool !
      Геркулесыч
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:10
        Вообще то соглашусь с Вами...Только "Адмирал Горшков" у нас уже есть.. hi Ну,в принципе заслуженных военных у нас всегда хватало так что есть из кого выбирать.
        Цитата: Геркулесыч
        По моему, его просто нужно у них выкупить, переименовать, отмыть как следует, и самим пользоваться! А то построили для шантажистов fool !
        210окв
      2. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 06:36
        За такие деньги - это Лексус купить по цене Лады Калина sad
        Ростовчанин
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:13
      Попилили с индийскими товарищами, теперь те пускай концы найдут. lol
      сибиралт
    3. Hammer Сегодня, 06:37
      "Сui prodest" (Кому это выгодно). А выгодно это только матрасникам, которые пытаются нас всеми правдами и не правдами выдавить с индийского рынка вооружений. А пятая колона есть в любом государстве, которая за американские деньги будет "ловить рыбку в мутной воде". И не важно что ни чего не найдут. Тут, как и в деле Скрипаля, важны не доказательства вины (распила, корупции и т.п.), а информационный шум вокруг военно-технического сотрудничества между Дели и Москвой. Шум, который создаст нужный фон для давления на индийские власти и не допущения Москвы к новым тендерам на закупку вооружений. Вот собственно и вся подоплека. Т.е. на лицо завуалированный факт не добросовестной конкуренции на рынки вооружений со стороны "мирового гегемона".
      Hammer
      1. TRex (Николай) Сегодня, 08:58
        Товарищ HAMMER, полностью согласен с Вами! Последнее время индийские "партнеры" частенько выдвигают свои претензии к российскому оружию - то самолеты плохие (что-то часто ихние пилоты бьются), то танки устаревшие (что мешает свое придумать), теперь вот корабль слишком дорогой (чуть ли не по цене металлолома купили). Дело дошло до того, что требуют передать технологии производства авиадвигателей с векторной тягой.
        Спрашивается - с какого перепугу? Чувствуется железная рука закулисного режиссера этого спектакля.
        TRex
  2. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:05
    Либералы одинаковы по смыслу в любой стране: Что у нас, что в Индии. Вот как существу с истероидным мышлением возможно объяснить технические нюансы, влияющие на цену? Никак.
    На том либералы всех стран и держатся - на неадекватности.
    МВГ
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:08
    0,974 млрд долларов. Однако в 2010-м году в документах индийского Минобороны значилась другая сумма – 2,35 млрд долларов.
    А про откаты забыли ? request
    Uncle Lee
  4. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 06:09
    ненавижу цыган
    Дед Махно
  5. Strashila (I) Сегодня, 06:20
    Так работает американская разведка через различные НКО... будь то правозащитные или экологические, вариаций много... типа народ желает знать. Возможен и вариант.. его просто индийцы угробили своей эксплуатацией... теперь решают, что с ним делать и за чей счет.
    Strashila
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:26
    В 2013 году авианосец после глубокой модернизации передан ВМС Индии.

    Ага, "не прошло и пол года!" По ходу, солидол у них эстонский. laughing
    a.s.zzz888
  7. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:29
    Знакомая песня. А деньги надо было нуждающимся и голодным раздать. Ничего не напоминает?
    Сергей985
  8. лысова (владимир) Сегодня, 06:33
    Видать и их коррупция достала.
    лысова
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:48
    Цитата: 210окв
    Вообще то соглашусь с Вами...Только "Адмирал Горшков" у нас уже есть.. hi Ну,в принципе заслуженных военных у нас всегда хватало так что есть из кого выбирать.
    Цитата: Геркулесыч
    По моему, его просто нужно у них выкупить, переименовать, отмыть как следует, и самим пользоваться! А то построили для шантажистов fool !

    Что красивое героическое имя ему не найдем! За то будет у нас еще один авианосец. wink
    Симон
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:50
    Цитата: лысова
    Видать и их коррупция достала.

    А где её нет, этой коррупционной паутины! У нас уже сколько посадили и все равно берут.
    Симон
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:42
      Цитата: Симон
      У нас уже сколько посадили и все равно берут.

      Китайцы своих даже расстреливают, а что толку.
      Piramidon
  11. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 06:51
    Вот Индийцы во дают.
    Я работал в конторе по производству и установке ССО на Горшков и наши спецы еще на нем катались
    с Индийской приемкой лично общался в Москве все было отлично!!!
    гранат
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:51
    То самолеты не устраивают, то авианосец - активно и плодотворно работают американцы расчищая площадку для своего ВПК.
    индийские "активисты"
    И с "активистами" все понятно. Наши "активисты" вообще орут, что много денег уходит на оборону, а воевать, якобы не с кем - кроме России других милитаристов оказывается нет.
    rotmistr60
  13. Vard Сегодня, 06:56
    Вот что в индусах нравиться... за копейку удавятся... Хозяйственные через края...
    Vard
  14. sib.ataman Сегодня, 07:01
    По ходу пьесы, вляпались индусы в липкие объятия амерзских прохиндеев! Ох и вляпались! И рискуют потерять всё чего добились за последние 40 лет. А главное, что спасать их будет-то, особенно, некому! РФ это уже не СССР.
    sib.ataman
  15. Герман 4223 (Александр) Сегодня, 07:23
    А наши молодцы, не новую машину за такие деньги загнать.Хотя где бы они купили дешевле?
    Герман 4223
  16. Naval (Александр) Сегодня, 07:35
    Для авианосца это не большие деньги , ну, а если учесть коррупцию царящую в этой стране, где не подскажешь, не поедешь. Так и вообще, дёшево отделались.
    Naval
    1. Вадим Курбатов (Вадим Курбатов) Сегодня, 07:41
      для авианосца я бы сказал что даже копейки ведь обслуживание выходит в год порядка 120 миллионов зеленых и это без авиакрыла
      Вадим Курбатов
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:11
    Комиссия, созданная на основе опубликованной ранее информации о росте стоимости контракта, намерена добиваться от индийского МО всех подробностей соглашения с Россией через суд.

    Наверняка пин дос ники подсуетились, подзуживая "комиссию".
    Это жу-жу не спроста, через 5 лет после покупки хай-лай поднимать.
    К-50
  18. федоров (Валерий) Сегодня, 08:14
    Мозгов им Русских не хватает.
    При мне учились и Индусы, Шри-ланкийцы. А сейчас кот наплакал,соответственно и результат. Железо-то наше, требует внимания.
    федоров
  19. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:39
    Как отмечается, этим вопросом заинтересовались индийские "активисты",
    Которые побираются с фондов Сороса и ЦРУ сша , им ставится задача вбить клин в торгово-экономические отношения России и Индии, щупальца англосаксов очень длинные ,но рубить их надо на дальних подступах, развивая вопреки шакалам, отношения с Индией еще более прогрессивнее чем были ...
    Mimohod
  20. exo (алексей) Сегодня, 08:40
    А с какой радости:»...изначально «Харьков «? Насколько я помню,звался он «Баку».И мой друг его на заводе принимал.А так-можно и нужно забрать такого красавца.Похоже,нам скоро всё пригодится.
    exo
  21. d1975 Сегодня, 08:41
    Цитата: Геркулесыч
    По моему, его просто нужно у них выкупить, переименовать, отмыть как следует, и самим пользоваться! А то построили для шантажистов fool !

    Индусов перед оправкой домой надо по -русски было потаскать по палубе за усы , век бы помнили , и сказать , что это великая русская морская традиция ! laughing laughing laughing Снять всё это на видео , и положить на энное место в архив! wink Тогда уверяю вас ,он бы круче всего на Земле ! fellow
    d1975
  22. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:45
    Зато на палубе можно петь и танцевать. Судя по фото, уже примериваются.
    Piramidon
  23. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:47
    Цитата: sib.ataman
    По ходу пьесы, вляпались индусы в липкие объятия амерзских прохиндеев! Ох и вляпались! И рискуют потерять всё чего добились за последние 40 лет. А главное, что спасать их будет-то, особенно, некому! РФ это уже не СССР.

    Во, во! Похоже на американский след. Верно американцы общественность настроили, доллары подбросили. Все делают, чтоб у нас вооружение не покупали.
    Симон
  24. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:48
    Грех индусам на корабль жаловаться. Вот если бы они один из нимитцев у США смогли бы купить, тогда точно уже давно с протянутой рукой по миру побирались.
    Сергей985
  25. vladasyar (Влад) Сегодня, 08:49
    Цитата: Uncle Lee
    0,974 млрд долларов. Однако в 2010-м году в документах индийского Минобороны значилась другая сумма – 2,35 млрд долларов.
    А про откаты забыли ? request

    0,974 млрд это корпус. Все остальное модернизация
    vladasyar
  26. aleks.29ru (alexandr) Сегодня, 09:00
    Принимал участие в модернизации и ездил по гарантии. Образно могу сравнить с а/м "Москвич " после капремонта, произведенного где нибудь на юге. Ездить можно. Ну а если вы "гурман" , то это ваша проблема, батенька.
    aleks.29ru
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