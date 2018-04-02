Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Останки не принадлежат царской семье? О выводах экспертов
Практически незамеченной крупными средствами массовой информации оказалась информация о выводах, сделанных независимыми экспертами после изучения данных об останках царской семьи (семьи Николая II Романова). Эти выводы в феврале представила комиссия в составе Эмиля Агаджаняна (врача-стоматолога, вице-президента Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, члена Европейской ассоциации эстетической стоматологии, члена Американской ассоциации косметической стоматологии), а также историков Леонида Болотина и Алексея Оболенского.
Экспертиза, как сообщает издание «Московские ведомости», проводилось на основании обращения Русского культурно-просветительского фонда им.Св. Василия Великого. Тщательно исследовались материалы о лечении Николая II и членов его семьи и наличествующее состояние зубочелюстной системы «екатеринбургских» останков.
Перед исследователями ставились несколько вопросов, включая вопрос о том, имеются ли хоть какие-то свидетельства о том, что за несколько месяцев до смерти царскую семью посещал стоматолог при учёте заявлений предыдущей комиссии о дентофобии (боязни лечить зубы) у императора. Вопрос родился на основании выявления факта удаления двух зубов – по результатам исследования императорского черепа, а также после конкретного обнаружения пломб.
Аналогичный вопрос и по доктору царской семьи Е.С.Боткину:
Имеются ли какие-либо прямые или косвенные сведения в исторических источниках о том, что в апреле и мае 1918 года какие-либо стоматологи посещали лейб-медика Е.С. Боткина или кто-то иной мог удалить ему зубы, или какие-либо сведения о том, что зубы № 44, 36 и 38 были удалены в этот период у лейб-медика Е.С. Боткина? Возможно ли на основании имеющихся сведений утверждать, что череп № 2 из екатеринбургского захоронения принадлежит Е.С. Боткину?
Ещё одним вопросом для группы экспертов стал вопрос такого характера:
Можно ли, опираясь на исследование зубочелюстной системы останков, обнаруженных в екатеринбургском захоронении, предположить, что череп № 7 принадлежит Императрице Александре Федоровне, череп № 3 — Великой Княжне Ольге Николаевне, № 5 — Великой Княжне Анастасии Николаевне и № 6 — Великой Княжне Татьяне Николаевне?
Из материала комиссии:
Из материала:
Комиссия оспаривает целый ряд выводов предыдущей исследовательской группы. Речь, в частности, о выводах по оказанию/неоказанию стоматологической помощи императору.
Комментарий Эмиля Агаджаняна для «Ридуса»:
Экспертиза, как сообщает издание «Московские ведомости», проводилось на основании обращения Русского культурно-просветительского фонда им.Св. Василия Великого. Тщательно исследовались материалы о лечении Николая II и членов его семьи и наличествующее состояние зубочелюстной системы «екатеринбургских» останков.
Перед исследователями ставились несколько вопросов, включая вопрос о том, имеются ли хоть какие-то свидетельства о том, что за несколько месяцев до смерти царскую семью посещал стоматолог при учёте заявлений предыдущей комиссии о дентофобии (боязни лечить зубы) у императора. Вопрос родился на основании выявления факта удаления двух зубов – по результатам исследования императорского черепа, а также после конкретного обнаружения пломб.
Аналогичный вопрос и по доктору царской семьи Е.С.Боткину:
Имеются ли какие-либо прямые или косвенные сведения в исторических источниках о том, что в апреле и мае 1918 года какие-либо стоматологи посещали лейб-медика Е.С. Боткина или кто-то иной мог удалить ему зубы, или какие-либо сведения о том, что зубы № 44, 36 и 38 были удалены в этот период у лейб-медика Е.С. Боткина? Возможно ли на основании имеющихся сведений утверждать, что череп № 2 из екатеринбургского захоронения принадлежит Е.С. Боткину?
Ещё одним вопросом для группы экспертов стал вопрос такого характера:
Можно ли, опираясь на исследование зубочелюстной системы останков, обнаруженных в екатеринбургском захоронении, предположить, что череп № 7 принадлежит Императрице Александре Федоровне, череп № 3 — Великой Княжне Ольге Николаевне, № 5 — Великой Княжне Анастасии Николаевне и № 6 — Великой Княжне Татьяне Николаевне?
Из материала комиссии:
В исследовании Попова (более раннее исследование) говорится о том, что нижний правый восьмой зуб черепа № 4 был удален за 2—3 месяца перед смертью, а нижний правый шестой был удален задолго до смерти. На самом деле это не соответствует обстоятельствам дела, так как и на рентгеновских снимках, и на фотографиях нижней челюсти из представленных на исследование материалов ясно видно, что на самом деле именно нижний правый шестой зуб был удален за 2—3 месяца до смерти, а правый нижний восьмой зуб был удален задолго до смерти. Также неправильно указано, что свежее удаление имеется в области ещё одного зуба. На самом деле оно в области 38 зуба. (...) Только их (ошибок) простое перечисление и описание взаимоисключающих утверждений может занять целую страницу.
Из материала:
В тексте экспертизы и её выводах мы опять наблюдаем взаимоисключающие утверждения. На странице 442 скелет № 5 признан принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии. Но уже на странице 447 мы наблюдаем обратную картину. Теперь скелет № 5 признается принадлежащим Великой Княжне Анастасии, а скелет № 6 — Великой Княжне Татьяне. В окончательных выводах комиссии на странице 479 мы снова наблюдаем подмену: скелет № 5 опять признается принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии.
Комиссия оспаривает целый ряд выводов предыдущей исследовательской группы. Речь, в частности, о выводах по оказанию/неоказанию стоматологической помощи императору.
Комментарий Эмиля Агаджаняна для «Ридуса»:
Первое, что бросается в глаза, это состояние зубочелюстной системы черепа № 4 (который эксперты приписывают Николаю II), резко отличающееся от состояния зубов черепа № 7 (который приписывают Александре Федоровне). Разница столь очевидна, а состояние зубов настолько плачевно, что эксперты пытались наделить Николая Второго дентофобией, чтобы хоть как-то объяснить подобную нестыковку. (...) Кроме того, согласно описанию ран, полученных при покушении на Николая Александровича в 1891 году в японском городе Оцу, место повреждений, найденных на черепе № 4 никак не соответствует таковым в описании ран медиками, оказавшими первую помощь после нападения.
Использованы фотографии: поисков.рф
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти