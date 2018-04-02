Останки не принадлежат царской семье? О выводах экспертов

В исследовании Попова (более раннее исследование) говорится о том, что нижний правый восьмой зуб черепа № 4 был удален за 2—3 месяца перед смертью, а нижний правый шестой был удален задолго до смерти. На самом деле это не соответствует обстоятельствам дела, так как и на рентгеновских снимках, и на фотографиях нижней челюсти из представленных на исследование материалов ясно видно, что на самом деле именно нижний правый шестой зуб был удален за 2—3 месяца до смерти, а правый нижний восьмой зуб был удален задолго до смерти. Также неправильно указано, что свежее удаление имеется в области ещё одного зуба. На самом деле оно в области 38 зуба. (...) Только их (ошибок) простое перечисление и описание взаимоисключающих утверждений может занять целую страницу.

В тексте экспертизы и её выводах мы опять наблюдаем взаимоисключающие утверждения. На странице 442 скелет № 5 признан принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии. Но уже на странице 447 мы наблюдаем обратную картину. Теперь скелет № 5 признается принадлежащим Великой Княжне Анастасии, а скелет № 6 — Великой Княжне Татьяне. В окончательных выводах комиссии на странице 479 мы снова наблюдаем подмену: скелет № 5 опять признается принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии.

Первое, что бросается в глаза, это состояние зубочелюстной системы черепа № 4 (который эксперты приписывают Николаю II), резко отличающееся от состояния зубов черепа № 7 (который приписывают Александре Федоровне). Разница столь очевидна, а состояние зубов настолько плачевно, что эксперты пытались наделить Николая Второго дентофобией, чтобы хоть как-то объяснить подобную нестыковку. (...) Кроме того, согласно описанию ран, полученных при покушении на Николая Александровича в 1891 году в японском городе Оцу, место повреждений, найденных на черепе № 4 никак не соответствует таковым в описании ран медиками, оказавшими первую помощь после нападения.