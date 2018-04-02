09:02 02 апреля
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Останки не принадлежат царской семье? О выводах экспертов

Практически незамеченной крупными средствами массовой информации оказалась информация о выводах, сделанных независимыми экспертами после изучения данных об останках царской семьи (семьи Николая II Романова). Эти выводы в феврале представила комиссия в составе Эмиля Агаджаняна (врача-стоматолога, вице-президента Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, члена Европейской ассоциации эстетической стоматологии, члена Американской ассоциации косметической стоматологии), а также историков Леонида Болотина и Алексея Оболенского.

Экспертиза, как сообщает издание «Московские ведомости», проводилось на основании обращения Русского культурно-просветительского фонда им.Св. Василия Великого. Тщательно исследовались материалы о лечении Николая II и членов его семьи и наличествующее состояние зубочелюстной системы «екатеринбургских» останков.

Останки не принадлежат царской семье? О выводах экспертов



Перед исследователями ставились несколько вопросов, включая вопрос о том, имеются ли хоть какие-то свидетельства о том, что за несколько месяцев до смерти царскую семью посещал стоматолог при учёте заявлений предыдущей комиссии о дентофобии (боязни лечить зубы) у императора. Вопрос родился на основании выявления факта удаления двух зубов – по результатам исследования императорского черепа, а также после конкретного обнаружения пломб.

Аналогичный вопрос и по доктору царской семьи Е.С.Боткину:
Имеются ли какие-либо прямые или косвенные сведения в исторических источниках о том, что в апреле и мае 1918 года какие-либо стоматологи посещали лейб-медика Е.С. Боткина или кто-то иной мог удалить ему зубы, или какие-либо сведения о том, что зубы № 44, 36 и 38 были удалены в этот период у лейб-медика Е.С. Боткина? Возможно ли на основании имеющихся сведений утверждать, что череп № 2 из екатеринбургского захоронения принадлежит Е.С. Боткину?

Ещё одним вопросом для группы экспертов стал вопрос такого характера:
Можно ли, опираясь на исследование зубочелюстной системы останков, обнаруженных в екатеринбургском захоронении, предположить, что череп № 7 принадлежит Императрице Александре Федоровне, череп № 3 — Великой Княжне Ольге Николаевне, № 5 — Великой Княжне Анастасии Николаевне и № 6 — Великой Княжне Татьяне Николаевне?

Из материала комиссии:
В исследовании Попова (более раннее исследование) говорится о том, что нижний правый восьмой зуб черепа № 4 был удален за 2—3 месяца перед смертью, а нижний правый шестой был удален задолго до смерти. На самом деле это не соответствует обстоятельствам дела, так как и на рентгеновских снимках, и на фотографиях нижней челюсти из представленных на исследование материалов ясно видно, что на самом деле именно нижний правый шестой зуб был удален за 2—3 месяца до смерти, а правый нижний восьмой зуб был удален задолго до смерти. Также неправильно указано, что свежее удаление имеется в области ещё одного зуба. На самом деле оно в области 38 зуба. (...) Только их (ошибок) простое перечисление и описание взаимоисключающих утверждений может занять целую страницу.


Из материала:
В тексте экспертизы и её выводах мы опять наблюдаем взаимоисключающие утверждения. На странице 442 скелет № 5 признан принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии. Но уже на странице 447 мы наблюдаем обратную картину. Теперь скелет № 5 признается принадлежащим Великой Княжне Анастасии, а скелет № 6 — Великой Княжне Татьяне. В окончательных выводах комиссии на странице 479 мы снова наблюдаем подмену: скелет № 5 опять признается принадлежащим Великой Княжне Татьяне, а скелет № 6 — Великой Княжне Анастасии.


Комиссия оспаривает целый ряд выводов предыдущей исследовательской группы. Речь, в частности, о выводах по оказанию/неоказанию стоматологической помощи императору.

Комментарий Эмиля Агаджаняна для «Ридуса»:
Первое, что бросается в глаза, это состояние зубочелюстной системы черепа № 4 (который эксперты приписывают Николаю II), резко отличающееся от состояния зубов черепа № 7 (который приписывают Александре Федоровне). Разница столь очевидна, а состояние зубов настолько плачевно, что эксперты пытались наделить Николая Второго дентофобией, чтобы хоть как-то объяснить подобную нестыковку. (...) Кроме того, согласно описанию ран, полученных при покушении на Николая Александровича в 1891 году в японском городе Оцу, место повреждений, найденных на черепе № 4 никак не соответствует таковым в описании ран медиками, оказавшими первую помощь после нападения.

Использованы фотографии: поисков.рф
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 06:53
    Танцы с бубном вокруг людей которые не смогли сохранить Россию как государство нелепы и в конечном итоге ни кому не нужны...
    Vard
    1. Например Сегодня, 07:40
      За себя говори. Дебилоиды с легкость отказываются от истории своей страны. Имя таким в настоящей момент - украинцы. У нас тоже полно таких. Не видеть дальше своего носа отличительная черта этих "мыслителей".
      С пеной у рта доказывать прелесть революции и тут же предъявлять царю, что он развалил страну это верх маразма.
      Например
      1. Николай С. (Николай) Сегодня, 07:47
        Если Агаджанян - эксперт, тогда я - римский папа.
        Эти персонажи делали "экспертизу" по слухам!!! - писали абы что. Даже названия стадий кариеса, какие приняты у настоящих стоматологов не знали (пока им не показали правильные). В упомянутом издательстве готовится книга к конференции в Коломенском, так они не сообразили даже, что у Попова и у настоящих экспертов имеются существенные расхождения - свели их в одну табличку. Вот, мол, МЫ, а вот, мол, эти.
        Область компетенции Попова - по профилю Военно-медицинской академии: огнестрелы, ЧМТ, минно-взрывная, тупая, колото-резаная травмы и т.п. Стоматология - не его. И всё, опубликованное по поводу зубов Поповым - его личная чушь. В ВМА Попов работал до 1994 года включительно. В последующее время зачем-то выдавал себя за заместителя по науке ленинградского областного бюро СМЭ. (Хотя территориальные бюро СМЭ - это не научные учреждения и должности - заместитель по науке - в них нет).
        Николай С.
        1. Татьяна Сегодня, 08:21
          Помница, когда в СПб. при правлении ЕБН торжественно и с военными почестями привезли из под Екатеринбурга останки якобы "царской" семьи Николая II для захоронения в усыпальном православном храме, журналисты бегали по городу и расспрашивали прохожих о том, как они относятся к акту воздания столь грандиозных государственных почестей членам царской семьи.
          Народ был в основном в ехидном недоумении.
          - Одни говорили про Ельцина, что" кто бы организовывал эти государственные почести, но только бы не коммунистический партийный перевёртыш Борька Ельцин, под руководством и настоянию которого и был снесён дом Епатьевых, в котором расстреляли царскую семью".
          - Руководство РПЦ также тогда отказалось признать найденные останки именно "царскими". Во всяком случае никакой уверенности в признании останков царскими оно точно не проявило.
          - Я же, как и многие, на вопрос журналистов, пойду ли я в храм поклониться мощам в царских царкофагах или хотя бы ради интереса взглянуть на "политическое" новшество ЕБНа, ответила, что нет, не пойду. Почему? Потому что считаю данный либероидный акт политической власти Ельцина искусственно созданным политическим "фарсом" от имени самого Ельцина для свидетельства его лояльности Западу и не хочу в нём участвовать. Более того, считаю, что зря Православный храм "замусорили" неизвестными останками и что у меня при этом одно желание - взять метлу и всё исторически наносное и непотребное оттуда вымести. Поэтому мне там делать нечего. И что обязательно придёт время, когда все эти исторические "нововведения" времён ельцинизма из православного храма обязательно вынесут. Нельзя поклоняться мощам, которые историческими не являются.
          Татьяна
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:25
        Цитата: Например
        что он развалил страну это верх маразма.

        а что не развалил?
        Василенко Владимир
      3. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 08:46
        может быть, царь уберёг страну?... просветите
        1skuns1
      4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:53
        Цитата: Например
        Дебилоиды с легкость отказываются от истории своей страны.

        согласен, только как вы назовете тех кто изучает историю по дешевым фильмам с мечтами о французских булках?
        Василенко Владимир
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:56
      Просто от делать нечего за эту тему вряд ли кто возьмётся. Вероятнее всего кое-кто получил грант на доказывание того, что Россия под именами царской семьи похоронила останки других лиц, а церьковь поспешила отнести Николая ll и его семью к мученикам. Ничего доброго за такой инициативой не стоит. Хотя и сам отношусь негативно к канонизации правителя, который ответственен не только за годы смуты, но и косвенно ответственен за гибель своей семьи. Это был популисткий шаг.
      Alex-a832
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:54
    Кому верить? request Уж сколько было этих "независимых" экспертиз? И все противоречат предыдущей.
    a.s.zzz888
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 06:56
    Да похороните их уже! Что за патология собирать трупы и чего-то там исследовать...Ленина держим в Мавзолее,теперь эти останки...
    НЕКСУС
    1. avt Сегодня, 07:21
      Цитата: НЕКСУС
      Что за патология собирать трупы и чего-то там исследовать...Ленина держим в Мавзолее,теперь эти останки...

      Так у Ульнянова /Ленина такого бабла и недвижимости за бугром просто не было. Ну и чего ради кипятиться о нём? А тут такая касса ! Походу кто то из особо неуступчивых держателей счетов и недвижимости семейки ,,хозяина Земли Русской" не хочет признавать назначенных новых правоприемников , а стало быть передавать денежки главе домика романовского, которого цыганский табор после захоронения закладок Радзинского и Алдонина на сходняке выбрали . Вот и пошли опять прогоны стоматологические.
      avt
    2. mamont5 (Александр) Сегодня, 07:28
      Так вроде как давно похоронили (вроде в 1998 году), помню по телеку (тогда я его еще смотрел smile ) показывали. Там же, где и все российские императоры лежат.
      mamont5
    3. роман66 (роман) Сегодня, 07:30
      воистину! какое=то нездоровое пристрастие к костям. становимся похожими не пшеков, а это нехорошо
      роман66
  4. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 06:56
    В итоге выяснится что Николай II жив. Он бессмертный и правит под личиной Путина!
    Alex_Rarog
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:02
    в области 38 зуба
    Извините, но это как - 38 зуб? У здорового взрослого человека 32 зуба (28 основных и 4 т.н. "зуба мудрости"). Кто, эксперты или журналисты наврали?
    rotmistr60
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:14
      зубы № 44, 36 и 38 были удалены
      Вот видите - были удалены, как лишние !
      Uncle Lee
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 07:15
      Стоматологическая схема
      Володин
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:21
        Понятно. Первая цифра -нумерация четверти челюстей, ну а вторая № зуба в челюсти по установленному порядку.
        rotmistr60
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:05
    Да что там гадать то!Проведите "Битву эксросенсов" И всё станет ясно bully
    или кто-то иной мог удалить ему зубы, или какие-либо сведения о том, что зубы № 44, 36 и 38 были удалены в этот период у лейб-медика Е.С. Боткина?
    feel
    Наблюдатель2014
  7. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:16
    "Также неправильно указано, что свежее удаление имеется в области ещё одного зуба. На самом деле оно в области 38 зуба. (...) Только их (ошибок) простое перечисление и описание взаимоисключающих утверждений может занять целую страницу." 38 зубов - это круто. Но, к сожалению, сегодня уже 2 апреля.
    Дилетант
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 07:21
      "Дилетант". В данном случае, вы уж извините, Ваш ник себя оправдывает. Ну какие "38 зубов"? Есть стоматологическая схема, в которой имеется строгая нумерация, к общему числу зубов не имеющая отношения.
      Володин
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:24
    Может быть это тоже такой стеб над нами? Или реально кто-то решил в очередной раз переписать историю расстрела царской семьи в выгодном для некой группы людей в стране контексте?
    Геркулесыч
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 07:37
    Задрали всех с этими останками царской семьи. На хрен бы они нужны были, из сейчас живущих, кому нибудь.
    Egorovich
  10. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 07:44
    Цитата: Egorovich
    Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 07:37 Новый
    Задрали всех с этими останками царской семьи. На хрен бы они нужны были, из сейчас живущих, кому нибудь.

    Полностью поддерживаю Егоровича!
    Николашка был никчемным царём, патологически неспособным править Россией, а его сегодня наши долгогривые возвели в ранг святых!
    Да ещё и Наталья Крымская с ним носится, как с писаной торбой. А уж когда она вышла с его потретом в колонне победителей фашизма, это был полный финиш! Очешуеть!
    Правильно сделали большевики, что грохнули эту т-в-а-р-ь, которая развалила страну и привела к Гражданской войне. Верным путём шли товарищи. Одобряю!
    Детей вот только жалко, которые из-за своего у-б-л-ю-д-очного родителя приняли смерть...
    Бригадир
    1. киргиз (роман) Сегодня, 07:54
      Цитата: Бригадир
      хрен

      Объявление его святым было необходимым условием для преодоление церковного раскола и объединения РПЦ и РПЦз, почитать никто никого не обязывает, это внутри церковная процедура миряне не могут осуждать или влиять на эту кухню она их не касается, святым не молятся у них можно просить, если считаешь нужным
      киргиз
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:22
        А что там святого было?
        "Царь, ну царь, а думаете царям легко".(с)
        Обычный семьянин, поставленный по воле случая во главу огромнейшей державы, которую благополучно и прошлёпал. Причём не имел никаких управленческих навыков и команды.
        Важнейшим делом, достойным описания в личном дневнике считавшим отстрел ворон.
        Любитель "актрисочек", как и вся клика романовская.
        Проигравший ВСЕ войны случившиеся в его царствование.
        А сколько мирного населения своего "покрошил"!!!
        Вместо того чтобы решать назреваемый социальный взрыв, "лечил" его нагайками, шашками и винтовками казаков.
        Что там ещё святого было? what
        К-50
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:15
    Блин!!! Да оставьте вы останки в покое!!!
    Х ренали себе "известность" на костях мёртвых зарабатывать!!!
    Сто лет назад надо было суетиться, а сейчас дайте упокоиться костям наконец!!!!
    Вообще надо уже за это к суду привлекать за глумление над усопшими!!!! am
    К-50
  12. andrej-shironov Сегодня, 08:33
    Да уж! У булкохрустов траур wink Но кстати ничего удивительного. Что так экспертиза что эта возможно являются конъюктурными. А вот семью по факту жалко,
    andrej-shironov
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:35
    Как бы либерасты не притягивали за уши выводы различных икспердов, истину не утаишь, ибо останки Императорской фамилии семьи были сожжены, а пепел... Как и в случае с убийством Сталина
    Дормидонт
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:39
    Прям классика-"Царь-то ненастоящий!"
    Altona
  15. sib.ataman Сегодня, 08:39
    Цитата: Vard
    Танцы с бубном вокруг людей которые не смогли сохранить Россию как государство нелепы и в конечном итоге ни кому не нужны...


    Зря вы,Vard, по-этому поводу ёрничаете! Вовсе не смешно! Точки зрения можете придерживаться любой, но объективность и опору на факты никто не отменял. Конечно, можно просто назначить виноватого, тем более, что именно так и делает официальная истор. сообщество (что, весьма, подозрительно для вдумчивого правдоруба), а можно самостоятельно выстроить всю цепочку известных событий, поставить себя на место Николая II, а затем применить все действующие оценки к себе в этой ситуации. Не пробовали? А стоит.
    sib.ataman
  16. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 08:43
    Стоматолог и два историка делали экспертизу останков? Серьезно? Ну, стоматолог ладно, а историки что, анализ ДНК приводили? wink
    Инжeнeр
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 08:50
    Цитата: Инжeнeр
    Ну, стоматолог ладно, а историки что, анализ ДНК приводили?

    --------------------------
    Историю болезни предоставили из архивов.
    Altona
  18. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 08:52
    просто это был политический заказ - создать для народа игрушку-погремушку ... согласованный между правительством и РПЦ...
    1skuns1
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 08:53
    Цитата: Дормидонт
    Как бы либерасты не притягивали за уши выводы различных икспердов, истину не утаишь, ибо останки Императорской фамилии семьи были сожжены, а пепел...

    ------------------------------------
    Сейчас бывший царь, гражданин Романов нужен правящей верхушке как воздух. Ибо вся их "державная" парадигма вокруг бывшего царя строится. Идет гнездование черносотенной идеологии "Вера, Царь, Отечество". Буржуазный патриотизм взращивается, где я буду любить березки, а Дерипаска мальдивские пальмы.
    Altona
  20. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:02
    С момента обнаружения и перезахоронения ,так называемых "останков членов царской семьи" начались и разговоры о том,что "царь-то не настоящий!" (причём приводились и серьёзные доводы) !....С момента объявления Николая II "святым" начались и протесты против этого "политизированного" деяния,высказывались серьёзно обоснованные доводы,что Николай II- "не достоин канонизации"!Так же указывалось на нарушение условий канонизации,а значит,на незаконность сего деяния...Совсем недавно,по телеканалу РенТВ прошла телепередача ,в которой приводились доводы в пользу версии,что царская семья не была расстреляна в 1918 г.в Екатеринбурге....
    Nikolaevich I
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