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Торговая война двух крупнейших экономик мира. Китай принял вызов США
Китайские власти, которые всё последнее время призывали США пересмотреть ограничительные меры в отношении производимых в Китае товаров, уступок со стороны Вашингтона так и не дождались. В итоге ввели ответные меры. С сегодняшнего дня вступают новые китайские нормы в отношении американских товаров. Резкое повышение пошлин ожидает 128 экспортируемых Штатами в КНР товаров.
Информацию публикует на своём официальном сайте министерство финансов Китая, подчёркивая тот факт, что это ответная мера для защиты китайского рынка.
Так, пошлины на американское мясо, ввозимое в Китай, вырастают сразу на четверть. Пошлины на фрукты (включая сухофрукты) и соки – на 15%, на вина – на 15%.
Нужно отметить, что Китай является крупнейшим импортёром фруктов и свинины из США.
Ранее Дональд Трамп распорядился повысить торговые пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%) из Китая.
В связи с событиями в мировой торговле можно констатировать, что Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США. По словам гендиректора ВТО Роберту Азеведу, в связи с односторонним повышением пошлин без учёта пунктов устава ВТО в мире может разразиться торговая война «всех против всех». И её "боевые действия" уже просматриваются - между первыми двумя экономиками мира.
Информацию публикует на своём официальном сайте министерство финансов Китая, подчёркивая тот факт, что это ответная мера для защиты китайского рынка.
Так, пошлины на американское мясо, ввозимое в Китай, вырастают сразу на четверть. Пошлины на фрукты (включая сухофрукты) и соки – на 15%, на вина – на 15%.
Нужно отметить, что Китай является крупнейшим импортёром фруктов и свинины из США.
Ранее Дональд Трамп распорядился повысить торговые пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%) из Китая.
В связи с событиями в мировой торговле можно констатировать, что Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США. По словам гендиректора ВТО Роберту Азеведу, в связи с односторонним повышением пошлин без учёта пунктов устава ВТО в мире может разразиться торговая война «всех против всех». И её "боевые действия" уже просматриваются - между первыми двумя экономиками мира.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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