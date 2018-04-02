09:04 02 апреля
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Торговая война двух крупнейших экономик мира. Китай принял вызов США

Китайские власти, которые всё последнее время призывали США пересмотреть ограничительные меры в отношении производимых в Китае товаров, уступок со стороны Вашингтона так и не дождались. В итоге ввели ответные меры. С сегодняшнего дня вступают новые китайские нормы в отношении американских товаров. Резкое повышение пошлин ожидает 128 экспортируемых Штатами в КНР товаров.

Информацию публикует на своём официальном сайте министерство финансов Китая, подчёркивая тот факт, что это ответная мера для защиты китайского рынка.

Так, пошлины на американское мясо, ввозимое в Китай, вырастают сразу на четверть. Пошлины на фрукты (включая сухофрукты) и соки – на 15%, на вина – на 15%.


Нужно отметить, что Китай является крупнейшим импортёром фруктов и свинины из США.

Ранее Дональд Трамп распорядился повысить торговые пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%) из Китая.

В связи с событиями в мировой торговле можно констатировать, что Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США. По словам гендиректора ВТО Роберту Азеведу, в связи с односторонним повышением пошлин без учёта пунктов устава ВТО в мире может разразиться торговая война «всех против всех». И её "боевые действия" уже просматриваются - между первыми двумя экономиками мира.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:12
    Ответные меры просто необходимы , России вместе с Китаем нужно ударить по американской торговле .
    Spartanez300
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:34
      Цитата: Spartanez300
      Ответные меры просто необходимы , России вместе с Китаем нужно ударить по американской торговле .

      Конечно бы хорошо, но Россия не способна сейчас "ударить", единственно, на что мы сейчас способны и должны делать, это удержать свои позиции в газовом секторе ЕС
      И вот тут бы нам не мешало чуть "подсуетится"
      пошлины на американское мясо, ввозимое в Китай, вырастают сразу на четверть. Пошлины на фрукты (включая сухофрукты) и соки – на 15%, на вина – на 15%.
      Надо свои возможности развивать и предложить их продукт на экспорт, тому же Китаю. В частности Крым мог бы получить отличный шанс на продвижение товара.
      svp67
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:00
        Понеслась "ответка". Если Трамп не успокоится, то сильно просядут США на китайском рынке. Ответ для китайцев - дело принципа. Не дадут вытирать об себя ноги.
        oleg-gr
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:01
          Цитата: oleg-gr
          Понеслась "ответка".

          Как бы все эти "завихрения" мир не снесли бы...
          svp67
          1. Scoun (Roman) Сегодня, 08:45
            Цитата: svp67
            Цитата: oleg-gr
            Понеслась "ответка".

            Как бы все эти "завихрения" мир не снесли бы...

            На самом деле уже поздно)))
            Уже все ядерные державы крикнули "Банзай", только мы - да ну нафиг?! Ура!!!)))
            Scoun
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:04
              Цитата: Scoun
              Уже все ядерные державы крикнули "Банзай",

              И Израиль это кричал? Вы уверенны.
              svp67
      2. Касым (Даурен) Сегодня, 08:02
        Сергей, Вы наверное хотели сказать " ... предложить СВОЙ продукт на экспорт, тому же Китаю.".
        В Китае сложная бюрократия в торговле продовольствием. Надо на уровне лидеров и правительств решать этот вопрос. Интересно, что КНР начал для нас открывать свой продов. рынок с момента создания ТС. hi
        Касым
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:04
          Цитата: Касым
          предложить СВОЙ продукт на экспорт, тому же Китаю."

          Видимо я не точно выразился и именно это я и хотел сказать.
          Цитата: Касым
          В Китае сложная бюрократия в торговле продовольствием.

          И тем не менее у нас уже есть там успехи. Главное, все же держать некую дистанцию, что бы не впасть в зависимость
          svp67
      3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:09
        Цитата: svp67
        Надо свои возможности развивать и предложить их продукт на экспорт, тому же Китаю. В частности Крым мог бы получить отличный шанс на продвижение товара.

        Хотя матрасные и ЕСовские санкции помогли нашему с/х в наращивании объемов производства, но в основном они покрывают собственные потрпбности России. Пока их не достаточно чтобы войти сколь-нибудь заметно на такой большой рынок, как китайский, разве что зерновыми. В самой короткой перспективе ситуация вряд ли существенно изменится.
        А вот Трамп явно не с того конца начал, в связи с чем потери США от торговой войны с Китаем будут выше, чем выгода. Да и стабильности глобальной долларовой системы это на пользу не пойдёт, что меня лично весьма радует.
        Alex-a832
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:16
          Цитата: Alex-a832
          Да и стабильности глобальной долларовой системы это на пользу не пойдёт, что меня лично весьма радует.

          Да уж, а меня не очень...мы входим в очередной период "турбулентности"... А что будет вместо "доллара"? У кого то есть ответ?
          svp67
          1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:01
            Цитата: svp67
            А что будет вместо "доллара"

            Ну на пример золото и серебро.Как в старые добрые средневековые времена. smile
            БАРХАН
      4. tchoni (Евгений) Сегодня, 08:41
        Цитата: svp67
        Надо свои возможности развивать и предложить их продукт на экспорт, тому же Китаю. В частности Крым мог бы получить отличный шанс на продвижение товара.

        Причем тут Крым?! Там полив реально дорог... да и перевоз... П вот Приморье - таки да имеет все шансы. Самое смешное, что снльское хозяйство там поднимают в основном КИТАЙЦЫ , правда в росийском подданстве и на российской земле)))
        tchoni
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:43
          Цитата: tchoni
          Причем тут Крым?!
          При том, что имеет ОТЛИЧНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ и многовековые традиции ВИНОДЕЛИЯ.
          svp67
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:14
    в связи с односторонним повышением пошлин без учёта пунктов устава ВТО в мире может разразиться торговая война «всех против всех».
    Начинайте.Чем скорее тем лучше.А ВТО нужно похоронить.России вся эта возьня только на руку.У нас есть всё. Ресурсы и армия .Мы готовы к переделу мира.
    Наблюдатель2014
    1. антивирус Сегодня, 08:38
      .Мы готовы к переделу мира.

      но это будет передел мира, а не танки у границ Зап Берлина
      антивирус
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 07:16
    Резкое повышение пошлин ожидает 128 экспортируемых Штатами в КНР товаров.

    Похоже матрассы нарвались на свои же грабли...экономическая война двух экономик ожидаема была. И очень может быть,что Китай начнет вводить санкции в отношении США,а это для матрассов куда болезнее,чем наши запреты в их отношении.
    И тогда начнутся невинные вопросы Госдепа-А нас за что?
    НЕКСУС
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:19
    Вто нужно просто распустить, ибо она существует только де факто. А китайцы должны были понять что они для сша никакие и близко не партнеры, а гигантский рынок по сбросу в него нелеквидов от промышленности сша.
    Геркулесыч
  5. geoan (Гоша) Сегодня, 07:43
    не, ну чё? чего хотели того и получили... а вообще молодцы китайцы, правильно среагировали.
    geoan
  6. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 07:46
    ВТО нужно валить за абсолютную никчемность.
    Анкыпельгыгыргын
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:54
    Трамп уже успел столько наворотить в мире, что диву даешься. Вести с Китаем экономическую войну это не Россию обвинять во всех тяжких, тут дипломатами не отделаешься.
    Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США
    Согласен. Когда более десяти лет рвались в эту организацию многие грамотные специалисты предупреждали, что в итоге это выйдет нам боком. Американцы считают, что приватизировали мировое право на все. А это их в конечном счете и погубит.
    rotmistr60
  8. Vard Сегодня, 08:12
    США упустили время... это подействовало бы раньше... а теперь у Китая кроме Америки огромные рынки сбыта...
    Vard
  9. Zubr Сегодня, 08:27
    Значит КНР активней будут работать с нами.
    Zubr
  10. антивирус Сегодня, 08:31
    Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США
    странно, что люди верят в обещания--"Бог дал, Бог взял"
    ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ,ВОВКА.
    есть повод ввести акцизы на ВСЁ ,ИМЕЮЩЕЕ АМЕРСКОЕ::::финансирование, акционеров, акционерн капитал,патенты,счета в банках,GPS,совместные фото сенаторов сша с рук-вом и владельцами контор ( и патентов)---И ТАК ПО 10 КРУГОВ--ВСЕ ВЫВОРАЧИВАЯ НАИЗНАНКУ
    антивирус
  11. loginovich Сегодня, 08:33
    Лучше пусть пошлинами обмениваются ,чем ракетами. Боюсь ,что торговая война не будет длится вечно.
    loginovich
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