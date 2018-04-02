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Торговая война двух крупнейших экономик мира. Китай принял вызов США

Китайские власти, которые всё последнее время призывали США пересмотреть ограничительные меры в отношении производимых в Китае товаров, уступок со стороны Вашингтона так и не дождались. В итоге ввели ответные меры. С сегодняшнего дня вступают новые китайские нормы в отношении американских товаров. Резкое повышение пошлин ожидает 128 экспортируемых Штатами в КНР товаров.



Информацию публикует на своём официальном сайте министерство финансов Китая, подчёркивая тот факт, что это ответная мера для защиты китайского рынка.



Так, пошлины на американское мясо, ввозимое в Китай, вырастают сразу на четверть. Пошлины на фрукты (включая сухофрукты) и соки – на 15%, на вина – на 15%.





Нужно отметить, что Китай является крупнейшим импортёром фруктов и свинины из США.



Ранее Дональд Трамп распорядился повысить торговые пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%) из Китая.



В связи с событиями в мировой торговле можно констатировать, что Всемирная торговая организация и все её принципы фактически перечёркнуты США. По словам гендиректора ВТО Роберту Азеведу, в связи с односторонним повышением пошлин без учёта пунктов устава ВТО в мире может разразиться торговая война «всех против всех». И её "боевые действия" уже просматриваются - между первыми двумя экономиками мира.



Использованы фотографии: www.globallookpress.com

