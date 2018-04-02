Иностранные агенты шуруют в России со времён Пушкина

«Участие в проекте бесплатно. Мы сможем оплатить вам проезд к месту проведения тренинга и обратно и проживание в гостинице во время мероприятий. Тренинги будут проводиться в Новосибирске. Предпочтение будет отдаваться тем заявителям, кто уже реально попробовал себя в журналистском/общественном расследовании или серьезно намерен заниматься этим».

За всю историю государства российского не раз повторялась ситуация, когда где-то за границей появлялись некие доброжелатели, которые, якобы желая облегчить страдания несчастных русских, активно вмешивались во внутреннюю политическую жизнь страны.С такой же регулярностью в самой России отыскиваются их искренние последователи, начинающие активно помогать иностранцам в деле осквернения своей же страны.Многие из лучших умов России, цвет её духа, всегда весьма отрицательно и непримиримо относились к таким явлениям.Так, Александр Пушкин в своём письме Петру Вяземскому 27 мая 1826 года в сердцах написал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь…»В этих строках отразилось убеждение великого поэта: если в Отечестве что-то не так, то критиковать недостатки его может только русский, но никак не иностранец, а ежели российский гражданин не желает помочь Отечеству избавиться от язв, то скатертью ему дорога…Уже Александру Сергеевичу было ясно, что иностранная критика России происходит не просто так, а с вполне определёнными целями ослабления страны и внесения смуты в её народ.Положение ещё больше осложнилось с расцветом Интернета и социальных сетей: достаточно вбросить во всемирную сеть ложную информацию, и она практически мгновенно, будучи многократно повторённой, тут же становится самой настоящей истиной в умах миллионов людей.Именно так произошло во время кемеровской трагедии, когда фейк о «многих сотнях погибших», запущенный с территории Украины, только сознательность самих кемеровчан и грамотная реакция (пусть и несколько запоздалая) органов власти предотвратили массовые волнения, которые не имели отношения к факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня».Сейчас эксперты нисколько не сомневаются, что действия украинского блогера Вольнова, организовавшего провокацию, были не его инициативой, а управлялись Службой безопасности Украины, которая, в свою очередь, находится под полным контролем Центрального разведывательного управления США.Показательно, что этот фейк фактически одномоментно поддержали «Радио «Свобода», «Голос Америки», ВВС и многие другие иностранные СМИ. И в одном строю с ними выступили некоторые российские СМИ, а также либеральные общественные деятели из числа так называемой несистемной оппозиции.Когда в России был объявлен траур по жертвам кемеровской трагедии, в Новосибирске марта проходило одно из мероприятий проекта «Повышение эффективности журналистских и общественных расследований в защиту прав человека» (с 27 по 30 ). Его проводили Фонд «Так-так-так», Содружество журналистов-расследователей и «Институт развития прессы — Сибирь».На него, согласно сообщению, опубликованному «Новой газетой – Регион» (г. Омск), приглашались «журналисты и гражданские активисты из всех регионов Западной Сибири».В приглашении говорилось:— Если вы журналист, который уже занимался журналистскими расследованиями или хочет заниматься ими профессионально и качественно, взаимодействуя с экспертами и правозащитниками, этот проект для вас!— Если вы гражданский активист (блогер, правозащитник), который хочет вместе с журналистами участвовать в общественных расследованиях и добиваться устранения нарушений законодательства и прав человека, этот проект для вас!— Если вы студент факультета (отделения) журналистики, который хочет в команде с опытными профессионалами овладеть тайнами самого сложного журналистского жанра, этот проект для вас!Показательно, что в качестве рупоров-ретрансляторов упомянутого выше фейка о «сотнях жертв» выступали как раз многие из той категории лиц, которых так хотели видеть на своём семинаре организаторы проекта.Далее объявлялось:А координатором проекта выступал Илья Кудинов, материалы которого под такими заголовками, как «Каждый день сюда сносили умерших», «Не вступил в агенты» и т. д., активно публикуются на «Радио «Свобода».В числе спикеров числилась Галина Сидорова, соучредитель «Содружества журналистов расследователей» (Москва, Прага), которая часто публикуется на той же «Свободе» и выступает в качестве активного противника «кремлёвского бесчеловечного режима».Итак, что мы имеем?А имеем мы то, что гнуснейшая украинская провокация в отношении кемеровской трагедии управлялась СБУ, действия которой, в свою очередь, направлялись из ЦРУ, финансируемого из государственного бюджета Соединённых Штатов. Информационная поддержка провокации производилась «Радио «Свобода», питающегося из того же источника. И в это же время в Новосибирске проводился семинар, где спикерами выступали сотрудники, пусть, возможно, и нештатные всё той же «Свободы»…Интересно, есть ли у кого-то сомнения в том, что сотрудники «Свободы», участвовавшие в проекте, делали это не бесплатно? И где источники немалого финансирования самого мероприятия?К слову, и «Институт развития прессы», и Фонд «Так-так-так» признавались в России «иностранными агентами».Истории неизвестны факты, когда бы за пределами России под эгидой «Радио «Свобода» или «Содружества журналистов расследователей» было бы проведено хотя бы одно успешное расследование.Например, в отношении таких фактов, как преступления США в Ираке, финансирование Западом запрещённого в России «Исламского государства», массовых расстрелов в США или обстоятельств смерти Бориса Березовского в Лондоне…Зато истории хорошо известно, как институт так называемых журналистских расследований в России часто становится источником возбуждения социальной либо национальной розни.А во время проведения семинара журналист «Новой газеты» Роман Шлейнов рассказал о «преимуществах трансрегиональных (в России) и трансграничных расследований на примере последних работ международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности». То есть фактически о том, что Россия собственными силами неспособна бороться с этими явлениями и требуется международное вмешательство, чтобы ей в этом «помочь». Если это не призывы по крайней мере к ограничению российского суверенитета в этой области, то что это?Алексей Шляпужников, консультант по IT-безопасности, несколько часов просвещал собравшихся в области обеспечения цифровой безопасности «расследователя» и рассказывал об «особенностях работы в условиях ужесточения контроля над Интернетом». Есть ли сомнения в том, что собравшиеся из его слов узнали, как опубликовать ту или иную информацию и избежать затем ответственности за её распространение?Светлана Кузеванова, медиаюрист Центра защиты прав СМИ, целый день тренировала слушателей в следующем: как, сделав материал, избежать обвинений в клевете, кто несет ответственность за распространение информации в СМИ, в Интернете, и как избежать ответственности за распространение информации.По итогам семинара участникам, разумеется, предложили заполнить оценочные анкеты.Возможно, организаторы этого мероприятия искренне верят в то, что они несут «божественный свет» на запущенную и варварскую российскую почву… Но неужели участники этого действа не понимают, что становятся просто пешками в чужой игре? Игре, направленной на развал России?Интересно, чтобы сказал по этому поводу Александр Сергеевич Пушкин?