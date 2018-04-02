09:02 02 апреля
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Китайская космическая станция сгорела над Тихим океаном

Китайская станция «Тянгун-1» практически полностью сгорела при входе в атмосферу Земли, передает РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Китайская космическая станция сгорела над Тихим океаном


Согласно сообщению, китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"), находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 3.15 мск (8.15 по пекинскому времени).


«Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу», – говорится в релизе.

Ранее Европейское космическое агентство в зону возможного падения обломков станции включило Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Турцию и ряд других государств.

Станция (лаборатория) «Тянгун-1» запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Она пробыла в космосе 6,5 лет. Ее масса – 8,5 т, длина – 10,4 м, жилой объем – 15 кубических метров.

Использованы фотографии: https://www.space.com
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Комментарии 15

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:14
    Все хорошо, что хорошо заканчивается... Слава Богу
    svp67
    1. Vard Сегодня, 08:19
      Вот так... и в космос они летают... и машины... кстати неплохие делают... и всё у них, за что не возьмутся получается... и что нам остаётся... Завидовать!
      Vard
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:26
        Завидовать не надо..Работать надо..Хотя как китайцы мы не сможем..
        Цитата: Vard
        Вот так... и в космос они летают... и машины... кстати неплохие делают... и всё у них, за что не возьмутся получается... и что нам остаётся... Завидовать!
        210окв
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:32
        Цитата: Vard
        Завидовать!

        Чему?
        Цитата: Vard
        Вот так... и в космос они летают...

        Да...но НИЧЕГО ЕЩЕ САМИ В ТОЙ ТЕХНИКЕ НЕ ПРИДУМАЛИ. Они повторяют наши разработки. И к слову, то что их станция сгорела почти полностью, говорит о том, что титаном там и не пахнет, все на алюминии.
        Цитата: Vard
        и машины... кстати неплохие делают...

        Я Вас умоляю, опять же но НИЧЕГО ЕЩЕ САМИ В ТОЙ ТЕХНИКЕ НЕ ПРИДУМАЛИ. Все КОПИИ. А что произойдет, если они лишатся возможности копировать?
        Нам не завидовать, а работать надо. Создавать свое.
        svp67
      3. SOF (Александр) Сегодня, 08:33
        Цитата: Vard
        и машины... кстати неплохие делают...

        ...весьма спорный вопрос laughing laughing laughing
        SOF
        1. Scoun (Roman) Сегодня, 08:51
          Цитата: SOF
          Цитата: Vard
          и машины... кстати неплохие делают...

          ...весьма спорный вопрос laughing laughing laughing

          На краш тестах, китайские машины были признаны убийцами людей.
          Так что делают отличные машины но в другом контексте этого слова. wassat
          Scoun
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:25
    На один из первых "Салютов" похожа.Была.
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:33
      Цитата: 210окв
      На один из первых "Салютов" похожа.Была.

      А у них в этом плане есть что то не похожее на наше?
      svp67
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:00
      Цитата: 210окв
      На один из первых "Салютов" похожа.Была.

      ...как и абсолютное большинство их хай-тека. Всё содрали у других. Скафандры, кстати, один-в-один наши "Соколы".
      Avis-bis
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:31
    Жаль, что не порадовала наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:36
    Цитата: Vard
    Вот так... и в космос они летают... и машины... кстати неплохие делают... и всё у них, за что не возьмутся получается... и что нам остаётся... Завидовать!

    А, что завидовать китайцам! Это они нам завидуют. Мы то давно там летаем, а они только начали. Какой у нас опыт, китайцам этого еще достичь надо. Да же американцы нам в подметки не годятся, все на наших ракетах в космос летают. tongue
    Симон
  5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 08:38
    Похоже Тихий океан становится кладбищем для всех космических станций мира...наш МИР то тоже похоронили в нем.
    НЕКСУС
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:57
      Цитата: НЕКСУС
      Похоже Тихий океан становится кладбищем для всех космических станций мира


      большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу»

      И что-то Гринписовцы вообще никак не отреагировали, даже как-то странно, видимо невыгодно..
      Корсар0304
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 08:59
        Цитата: Корсар0304
        И что-то Гринписовцы вообще никак не отреагировали, даже как-то странно, видимо невыгодно..

        Гринпис вонять начинает только тогда,когда ЦРУ отдаст команду "голос".
        НЕКСУС
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:01
      Цитата: НЕКСУС
      Похоже Тихий океан становится кладбищем для всех космических станций мира...наш МИР то тоже похоронили в нем.

      Все КЛА там топят.
      Avis-bis
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