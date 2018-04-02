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Китайская космическая станция сгорела над Тихим океаном
Китайская станция «Тянгун-1» практически полностью сгорела при входе в атмосферу Земли, передает РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).
Согласно сообщению, китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"), находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 3.15 мск (8.15 по пекинскому времени).
«Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу», – говорится в релизе.
Ранее Европейское космическое агентство в зону возможного падения обломков станции включило Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Турцию и ряд других государств.
Станция (лаборатория) «Тянгун-1» запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Она пробыла в космосе 6,5 лет. Ее масса – 8,5 т, длина – 10,4 м, жилой объем – 15 кубических метров.
Согласно сообщению, китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"), находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 3.15 мск (8.15 по пекинскому времени).
«Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу», – говорится в релизе.
Ранее Европейское космическое агентство в зону возможного падения обломков станции включило Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Турцию и ряд других государств.
Станция (лаборатория) «Тянгун-1» запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Она пробыла в космосе 6,5 лет. Ее масса – 8,5 т, длина – 10,4 м, жилой объем – 15 кубических метров.
Использованы фотографии: https://www.space.com
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