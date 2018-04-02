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Конструктор: жадные менеджеры угробили авиационную промышленность Украины
Бывший заместитель главного конструктора госпредприятия «Антонов» (Украина) Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал об удручающем состоянии знаменитого авиапроизводителя, передает РИА Новости.
По словам конструктора, в то время как США, ЕС, Россия и Китай стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, Украина продолжает «оставаться в XX веке».
«В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных (генеральным конструктором Петром) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается», – рассказывает он.
Вовнянко напоминает, что в 2005 была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.
Напомним, Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате ГП «Антонов» провело последние годы в глубоком кризисе. Так, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета.
Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей",пишет Вовнянко.
По словам конструктора, в то время как США, ЕС, Россия и Китай стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, Украина продолжает «оставаться в XX веке».
«В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных (генеральным конструктором Петром) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается», – рассказывает он.
Вовнянко напоминает, что в 2005 была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.
Достояние Украины – авиационная промышленность на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить,заключает автор.
Напомним, Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате ГП «Антонов» провело последние годы в глубоком кризисе. Так, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета.
Использованы фотографии: http://hvylya.net
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