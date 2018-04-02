Конструктор: жадные менеджеры угробили авиационную промышленность Украины

Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей",

Достояние Украины – авиационная промышленность на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить,