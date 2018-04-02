09:02 02 апреля
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Конструктор: жадные менеджеры угробили авиационную промышленность Украины

Бывший заместитель главного конструктора госпредприятия «Антонов» (Украина) Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал об удручающем состоянии знаменитого авиапроизводителя, передает РИА Новости.

Конструктор: жадные менеджеры угробили авиационную промышленность Украины


Начиная с 2015 года в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей",
пишет Вовнянко.


По словам конструктора, в то время как США, ЕС, Россия и Китай стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, Украина продолжает «оставаться в XX веке».

«В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26,-32 созданных (генеральным конструктором Петром) Балабуевым и (генеральным конструктором Олегом) Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается», – рассказывает он.

Вовнянко напоминает, что в 2005 была прекращена разработка новых самолетов, а с 2015 года и штучное производство.

Достояние Украины – авиационная промышленность на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить,
заключает автор.

Напомним, Петр Порошенко в 2014 году запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В результате ГП «Антонов» провело последние годы в глубоком кризисе. Так, в 2016-м предприятие не выпустило ни одного нового самолета.

Использованы фотографии: http://hvylya.net
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Комментарии 26

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:32
    Свидомиты угробят любую промышленность, ибо единственной цивилизационной ценностью для них является свинарник
    Дормидонт
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:42
      Они не жадные, а "эффективные". Качественно выполняют установки "вашингтонского обкоиа" по уничтожению промышленности Окраины. Прыгуны майданные должны быть счастливы.
      oleg-gr
    2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:43
      Точно так же могу сказать и про Россию. Если бы не адекватная верховная власть, у нас, было бы то же самое. Просто у них, к власти (корыту), прорвались такие, как Порошенко. Причём прорвались не сейчас, а сразу после развала СССР.
      BerBer
    3. volodya (владимир) Сегодня, 08:43
      Их угробило желание халявы! Им показали морковку и жадность взяла верх. А кому на западе вообще нужна их промышленность? Никому! Вот теперь и пусть торгуют соломой! Даже сала своего нету!
      volodya
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:45
      Украинцам надо поступить с Порошенко как итальянцы в свое время с Муссолини , повесить при всем народе на фонарном столбе , он вполне это заслужил . Окончательно развалил страну и ввергнул ее в хаос вместе со своими прихлебателями .
      Spartanez300
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 08:58
        Цитата: Spartanez300
        Украинцам надо поступить с Порошенко как итальянцы в свое время с Муссолини , повесить при всем народе на фонарном столбе , он вполне это заслужил

        А Яценюк,Ющенко,Тягнибок,Турчинов,Аваков,и многие многие многие ,начиная с развала СССР не заслужили этого? Там столько упырей у власти и пониже,до самых низов было ,есть и еще будет,что развесив их как новогодние шары на столбах ,пару раз Земной шар можно опоясать такой "гирляндой".
        НЕКСУС
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:32
    Какие менеджеры.?!.Наглые бандеровцы угробили ВСЕ!
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:38
      Цитата: 210окв
      Какие менеджеры.?!.Наглые бандеровцы угробили ВСЕ!

      А что первые не могут быть вторыми? И вообще надо понимать, что если в советское время развивали там промышленность давя "куркуля", то сейчас "куркуль" пытается взять реванш и пока ему это удается.
      svp67
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:50
        Могут быть.Но только их уже ну никак менеджерами язык не поворачивается.Разве что в кавычках..
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Какие менеджеры.?!.Наглые бандеровцы угробили ВСЕ!

        А что первые не могут быть вторыми? И вообще надо понимать, что если в советское время развивали там промышленность давя "куркуля", то сейчас "куркуль" пытается взять реванш и пока ему это удается.
        210окв
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:54
          Цитата: 210окв
          Но только их уже ну никак менеджерами язык не поворачивается

          А "эффективными менеджерами"? Язык осилит?
          svp67
    2. volodimer (Volodimer) Сегодня, 08:43
      Бандеровцы дело довершили, а начиналось всё гораздо раньше: "в 2005 была прекращена разработка новых самолетов..." Так что проблема где-то в консерватории... Грабить и разрушать промышленность в 404 начали одновременно с нашими "реформаторами". Только у нас угробили "невсё", а эти продолжают.
      volodimer
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:36
    Конструктор: жадные менеджеры угробили авиационную промышленность Украины
    И кто скажет, что мы не братские народы?
    svp67
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:42
      Цитата: svp67
      И кто скажет, что мы не братские народы?

      Воруют-с... feel
      Masya Masya
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:44
        Цитата: Masya Masya
        Воруют-с...

        Но на Украине уже перешли к "Грабят-с"
        svp67
  4. Zubr Сегодня, 08:36
    Ну вас же предупреждали, не связывайтесь с лукавым. Нет, надо было лезть к чёрту в пасть.
    Zubr
  5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 08:41
    Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров" чтобы все это угробить,

    И.Д.И.О.Т.Ы и откровенные враги у власти 25 лет разлагали и разворовывали страну...а эти менеджеры на местах,как падальщики,просто доели все ,что осталось.
    НЕКСУС
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:43
    А теперь пригласите прокомментировать эту новость Педю Парашенка, он и из этой зрады перемогу вам сделает.
    Ретвизан 8
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:44
    Зачем украине404 самолеты, да и промышленность не нужна. Безвиз и работа на чужую промышленность её задача.
    Denis Obukhov
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:45
    Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях"

    Так, главное правильно картинку подать... wink
    Masya Masya
  9. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:48
    в руководство ГП "Антонов" назначаются "менеджеры", не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям.

    Типа, у нас с этим намного лучше... Один только рукойводитель "Ильюшина" чего стоит...
    Avis-bis
  10. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 08:49
    Благодарите Горбачева вместе с нами, он разрушил кадровый резерв организовав дискриминацию инженерного корпуса. В России то же самое, "пироги печет сапожник". В один день все сгорит, а что не сгори,т то утонет.
    pavelpavel
  11. Vard Сегодня, 08:53
    Вообще то проблема жадных менажёров актуальна не только на Украине... и не только в авиации...
    Vard
  12. morpogr (юрий) Сегодня, 08:54
    Так они собрались в Европу , а там уже есть свое авиастроение. Значит кб и завод не нужны. Также дела обстоят и с ракетостроением и автостроением. Всё что есть в Европе из производства (тоесть всё)на Украине будет убито или медлено умирать в мучениях и агонии. За то стоял майдан. sad
    morpogr
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:54
    Здесь, логическая цепочка идёт от идеолога внешней политики США Бжезинского, который заклинал, что без Украины Россия не будет империей. Его "заветы" США выполнили через майдан, и им выгодно иметь "крестьянскую" Украину. Вот только с Россией Бжезинский ошибся.
    Теренин
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:55
    Да, видимо на долго украинское авиастроение надолго упало в "болото" и похоже от туда уже вряд ли выберется. request crying
    Симон
  15. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 08:55
    Жаль конструкторов.Они в основном ребята такие которым лишь бы работа была и стабильность они не революционеры и по сути аполитичные люди которые просто хотят стабильности и спокойствия .
    Heterocapsa
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