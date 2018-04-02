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Куда навострил гусеницы индийский наземный "беспилотник"?
Индийская организация исследований и разработок в сфере обороны (DRDO) озаботилась вопросами реализации программы по совершенствованию системы безопасности военных объектов. Представители организации говорят о том, что систему необходимо совершенствовать по той причине, что в последнее время повысилась террористическая угроза.
Отмечено, что только за последние несколько лет террористы предпринимали не менее 12 попыток атаковать индийские военные объекты (в первую очередь у границ спорного штата Джамму и Кашмир). В DRDO добавляют, что террористы не собираются ограничиваться атаками исключительно самих военных объектов.
Из заявления:
DRDO внедряет технологии беспилотных аппаратов и иных современных технологических решений для мониторинга ситуации на военных базах и в непосредственной от них близости. Так, проводится эксперимент по применению новых средства мониторинга и защиты на военном объекте в южной части страны. В газете Tribune India опубликован материал о том, что военный объект будет окружён «лазерной стеной», радарами, а также датчиками вибраций. Вся информация, стекающаяся с этих датчиков, анализируется в специальном центре, и в результате принимается решение о выборе действий в случае возникновения угрозы.
Дополнительно в DRDO представили наземное "беспилотное" транспортное средство, которое может выдвинуться к месту происшествия на периметре для подтверждения или опровержения информации о возникшей угрозе. У наземного беспилотника (UGV) имеется видеокамера, которая в режиме реального времени передаёт информацию в упомянутый центр.
Добавлено:
Габариты UGV - около 45 см в длину и около 30 см в ширину.
Отмечено, что только за последние несколько лет террористы предпринимали не менее 12 попыток атаковать индийские военные объекты (в первую очередь у границ спорного штата Джамму и Кашмир). В DRDO добавляют, что террористы не собираются ограничиваться атаками исключительно самих военных объектов.
Из заявления:
Они готовы выбирать и незащищённые цели, например, жилые кварталы, в которые военнослужащие проживают со своими семьями.
DRDO внедряет технологии беспилотных аппаратов и иных современных технологических решений для мониторинга ситуации на военных базах и в непосредственной от них близости. Так, проводится эксперимент по применению новых средства мониторинга и защиты на военном объекте в южной части страны. В газете Tribune India опубликован материал о том, что военный объект будет окружён «лазерной стеной», радарами, а также датчиками вибраций. Вся информация, стекающаяся с этих датчиков, анализируется в специальном центре, и в результате принимается решение о выборе действий в случае возникновения угрозы.
Дополнительно в DRDO представили наземное "беспилотное" транспортное средство, которое может выдвинуться к месту происшествия на периметре для подтверждения или опровержения информации о возникшей угрозе. У наземного беспилотника (UGV) имеется видеокамера, которая в режиме реального времени передаёт информацию в упомянутый центр.
Добавлено:
У наземного беспилотника нет никаких летальных вооружений.
Габариты UGV - около 45 см в длину и около 30 см в ширину.
Использованы фотографии: DRDO
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