09:04 02 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Куда навострил гусеницы индийский наземный "беспилотник"?

Индийская организация исследований и разработок в сфере обороны (DRDO) озаботилась вопросами реализации программы по совершенствованию системы безопасности военных объектов. Представители организации говорят о том, что систему необходимо совершенствовать по той причине, что в последнее время повысилась террористическая угроза.

Отмечено, что только за последние несколько лет террористы предпринимали не менее 12 попыток атаковать индийские военные объекты (в первую очередь у границ спорного штата Джамму и Кашмир). В DRDO добавляют, что террористы не собираются ограничиваться атаками исключительно самих военных объектов.

Из заявления:
Они готовы выбирать и незащищённые цели, например, жилые кварталы, в которые военнослужащие проживают со своими семьями.


DRDO внедряет технологии беспилотных аппаратов и иных современных технологических решений для мониторинга ситуации на военных базах и в непосредственной от них близости. Так, проводится эксперимент по применению новых средства мониторинга и защиты на военном объекте в южной части страны. В газете Tribune India опубликован материал о том, что военный объект будет окружён «лазерной стеной», радарами, а также датчиками вибраций. Вся информация, стекающаяся с этих датчиков, анализируется в специальном центре, и в результате принимается решение о выборе действий в случае возникновения угрозы.

Куда навострил гусеницы индийский наземный "беспилотник"?


Дополнительно в DRDO представили наземное "беспилотное" транспортное средство, которое может выдвинуться к месту происшествия на периметре для подтверждения или опровержения информации о возникшей угрозе. У наземного беспилотника (UGV) имеется видеокамера, которая в режиме реального времени передаёт информацию в упомянутый центр.

Добавлено:
У наземного беспилотника нет никаких летальных вооружений.


Габариты UGV - около 45 см в длину и около 30 см в ширину.

Использованы фотографии: DRDO
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:51
    Интересная штуковина... надеюсь у нас есть такое...
    Vard
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 08:58
    Такая вот штуковина .В начале ролика.

    Heterocapsa
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:01
    Роскошные разработки "не рабов" надо признать после ассоциации с евросоюзом теперь находятся на новом не достижимом уровне.
    Heterocapsa
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 09:02
    Мы в учебе прикалывались на базе 1801 проца, и ездило и стреляло. И это было в 1991 году.
    федоров
Картина дня