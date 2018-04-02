Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ситуация в Сирии
ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр-эз-Зоре. Антиправительственная группировка «Джейш аль-Ислам» сдала САА свои позиции в Думе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение дня продолжалась эвакуация мирных жителей Восточной Гуты из зон боевых действий. За время работы гуманитарных коридоров опасные районы покинуло 153 тысячи человек. В это же время Сирийская арабская армия (САА) зачищает освобожденные от группировок радикальной оппозиции населенные пункты. Так, при обследовании города Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству ракетного топлива, кроме того, обнаружен масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар. Позже местные СМИ сообщили, что САА при содействии российского Центра по примирению сторон заключила соглашение с антиправительственной группировкой «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутыми договоренностями, боевики сдали позиции взамен на возможность эвакуироваться в Джараблус.
ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации отдельных групп «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата (провинция Дейр-эз-Зор). Боестолкновения между САА и террористами отмечались также недалеко от города Абу Кемаль.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по террористам в разных частях провинции Идлиб. Были атакованы позиции радикалов районе Джирс аш-Шуруга, Хазарина, Хаш Шейхуна и Арихи. Также источники сообщили о нанесении ударов российскими самолетами в окрестностях поселений Касабия, Джаузаф и Хирш Абден.
На севере провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Удары по объектам боевиков нанесены в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Одновременно с этим сирийская армия обстреливала из артиллерии позиции незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра в северо-западной части региона.
В течение дня продолжалась эвакуация мирных жителей Восточной Гуты из зон боевых действий. За время работы гуманитарных коридоров опасные районы покинуло 153 тысячи человек. В это же время Сирийская арабская армия (САА) зачищает освобожденные от группировок радикальной оппозиции населенные пункты. Так, при обследовании города Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству ракетного топлива, кроме того, обнаружен масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар. Позже местные СМИ сообщили, что САА при содействии российского Центра по примирению сторон заключила соглашение с антиправительственной группировкой «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутыми договоренностями, боевики сдали позиции взамен на возможность эвакуироваться в Джараблус.
ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации отдельных групп «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата (провинция Дейр-эз-Зор). Боестолкновения между САА и террористами отмечались также недалеко от города Абу Кемаль.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по террористам в разных частях провинции Идлиб. Были атакованы позиции радикалов районе Джирс аш-Шуруга, Хазарина, Хаш Шейхуна и Арихи. Также источники сообщили о нанесении ударов российскими самолетами в окрестностях поселений Касабия, Джаузаф и Хирш Абден.
На севере провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Удары по объектам боевиков нанесены в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Одновременно с этим сирийская армия обстреливала из артиллерии позиции незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра в северо-западной части региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти