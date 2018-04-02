13:29 02 апреля
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Ситуация в Сирии

ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр-эз-Зоре. Антиправительственная группировка «Джейш аль-Ислам» сдала САА свои позиции в Думе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение дня продолжалась эвакуация мирных жителей Восточной Гуты из зон боевых действий. За время работы гуманитарных коридоров опасные районы покинуло 153 тысячи человек. В это же время Сирийская арабская армия (САА) зачищает освобожденные от группировок радикальной оппозиции населенные пункты. Так, при обследовании города Сакба солдаты обнаружили кустарную фабрику по производству ракетного топлива, кроме того, обнаружен масштабный тоннель повстанцев, ведущий из Айн Тармы в Джобар. Позже местные СМИ сообщили, что САА при содействии российского Центра по примирению сторон заключила соглашение с антиправительственной группировкой «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутыми договоренностями, боевики сдали позиции взамен на возможность эвакуироваться в Джараблус.


ВКС РФ нанесли точечные удары по пунктам дислокации отдельных групп «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата (провинция Дейр-эз-Зор). Боестолкновения между САА и террористами отмечались также недалеко от города Абу Кемаль.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжали наносить удары по террористам в разных частях провинции Идлиб. Были атакованы позиции радикалов районе Джирс аш-Шуруга, Хазарина, Хаш Шейхуна и Арихи. Также источники сообщили о нанесении ударов российскими самолетами в окрестностях поселений Касабия, Джаузаф и Хирш Абден.

На севере провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Удары по объектам боевиков нанесены в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Одновременно с этим сирийская армия обстреливала из артиллерии позиции незаконных вооруженных формирований в районе Аз-Зияра в северо-западной части региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:05
    А вот ещё хорошая новость http://rusvesna.su/news/1522625825
    Дормидонт
    1. Маз Сегодня, 10:00
      Дума наша! Крым наш! Ура!
      Маз
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:15
        Поездка на автомобиле под Восточной Гутой через автомобильный тоннель прокопанный боевиками под Айн-Тармом (южный котел).
        В таких тоннелях прокопанных под крупными городами в Восточной Гуте боевики скрывались от авиаударов, складировали оружие и боеприпасы, укрывали танки, БМП и тачанки, перемещали свои силы между городами.

        НасРать
  2. Vard Сегодня, 09:07
    Главная новость похоже... это захват британского спецназа SAS....
    Vard
    1. Deniska999 Сегодня, 09:16
      Где источники?
      Deniska999
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 11:27
        Я бы тоже хотел поподробней
        Вояджер
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:20
    Когда будет рубрика "Ситуация в России"?
    Denis Obukhov
    1. Petrix (Алексей) Сегодня, 09:41
      Цитата: Denis Obukhov
      Когда будет рубрика "Ситуация в России"?

      Уж куда лучше рубрика "Ситуация в США".
      Petrix
  4. sib.ataman Сегодня, 09:29
    Цитата: Vard
    Главная новость похоже... это захват британского спецназа SAS....


    Она станет хорошей, когда этих спецов отдадут под военняй требунал САР!
    sib.ataman
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:42
    продолжали наносить удары по террористам в разных частях провинции Идлиб
    Не зря боевиков свозили в одну провинцию из Алепо, Восточной Гуты... Теперь начали планомерно долбить.
    rotmistr60
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