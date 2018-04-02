Где рождается лучшая боевая авиатехника в мире

Когда-то в этих стенах готовили к полету знаменитых Белку и Стрелку, затем здесь тренировался первый отряд космонавтов, сейчас же именно здесь расположен Центральный научно-исследовательских институт ВВС. ЦНИИ ВВС занимается всем, что так или иначе связано с воздухом.



Это и авиационно-космическая медицина, и разработка новых принципов подготовки летчиков, и расследование авиапроисшествий, причем не только военных, но и гражданских. Ну и конечно – это создание абсолютно новых авиакомплексов. Самолеты-невидимки, ударные беспилотники, истребители, штурмовики, тяжелые транспортники, и вертолеты.



Словом, вся российская авиатехника появляется на свет под контролем ЦНИИ ВВС. Именно здесь родился облик самолета 5-го поколения Су-57, и именно здесь ведется работа над будущим бомбардировщиком ПАК ДА. Это то место, где конструкторам выдают техническое задание – каким должен быть наш военный авиапарк в будущем.











