13:33 02 апреля

Где рождается лучшая боевая авиатехника в мире

Когда-то в этих стенах готовили к полету знаменитых Белку и Стрелку, затем здесь тренировался первый отряд космонавтов, сейчас же именно здесь расположен Центральный научно-исследовательских институт ВВС. ЦНИИ ВВС занимается всем, что так или иначе связано с воздухом.

Это и авиационно-космическая медицина, и разработка новых принципов подготовки летчиков, и расследование авиапроисшествий, причем не только военных, но и гражданских. Ну и конечно – это создание абсолютно новых авиакомплексов. Самолеты-невидимки, ударные беспилотники, истребители, штурмовики, тяжелые транспортники, и вертолеты.

Словом, вся российская авиатехника появляется на свет под контролем ЦНИИ ВВС. Именно здесь родился облик самолета 5-го поколения Су-57, и именно здесь ведется работа над будущим бомбардировщиком ПАК ДА. Это то место, где конструкторам выдают техническое задание – каким должен быть наш военный авиапарк в будущем.




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Комментарии 2

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  1. кедр (Евгений) Сегодня, 11:06
    Очень интересно и познавательно, а главное в очередной раз понимаешь, как много надо для рождения нового самолёта и как трудно даётся каждый шаг современной авиации. НО, тот факт, что Россия способна на такие шаги безусловно рождает чувство гордости за нашу авиационную науку и людей, которые её движут к новым авиационным высотам и достижениям.
    кедр
    1. Mavrikiy Сегодня, 12:01
      Гордость, дело хорошее, но..... Количество то, маловато будет.
      Быстрее и больше.
      Mavrikiy
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