Как российские «мясорубки» искали подлодки НАТО

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142, которых летчики нередко называют "мясорубками" за их огромные двухрядные соосно вращающиеся винты, впервые с окончания "холодной войны" провели учения по поиску и идентификации подводных лодок предполагаемого противника в Средиземном море.



Эти самолеты предназначены не только для поиска, но и для уничтожения вражеских подлодок. Они несут различные торпеды, противолодочные авиационные ракеты воздушного старта, противолодочные бомбы, мины и прочее. Однако на сей раз перед экипажами стояла задача определения места нахождения подводных лодок противника.



Ту-142 осуществили сброс радиогидроакустических буев РГБ-75, которые с легкостью улавливают любой звук на глубине до 150 метров. Помощь летчикам оказывали корабли из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.











