13:30 02 апреля

Как российские «мясорубки» искали подлодки НАТО

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142, которых летчики нередко называют "мясорубками" за их огромные двухрядные соосно вращающиеся винты, впервые с окончания "холодной войны" провели учения по поиску и идентификации подводных лодок предполагаемого противника в Средиземном море.

Эти самолеты предназначены не только для поиска, но и для уничтожения вражеских подлодок. Они несут различные торпеды, противолодочные авиационные ракеты воздушного старта, противолодочные бомбы, мины и прочее. Однако на сей раз перед экипажами стояла задача определения места нахождения подводных лодок противника.

Ту-142 осуществили сброс радиогидроакустических буев РГБ-75, которые с легкостью улавливают любой звук на глубине до 150 метров. Помощь летчикам оказывали корабли из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.




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Комментарии 4

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  1. антивирус Сегодня, 09:43
    всегда всего мало будет.
    и купить остров в Эгейском море -мало.
    и дороги построить в РФ -мало.
    Главное -осмысленная жизнь людей в России.
    антивирус
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 09:46
      впервые с окончания "холодной войны" провели учения по поиску и идентификации подводных лодок предполагаемого противника в Средиземном море.
      а чем занимались всё это время? плац подметали,или камушки на полосе собирали ??? whatили опыт не пропьёшь ? belay
      Дедкастарый
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:06
    Ту-142 осуществили сброс радиогидроакустических буев РГБ-75,
    "75" в названии буя, так понимаю год принятия на вооружение?
    svp67
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:35
      Цитата: svp67
      Ту-142 осуществили сброс радиогидроакустических буев РГБ-75,
      "75" в названии буя, так понимаю год принятия на вооружение?

      не....это возраст...
      Дедкастарый
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