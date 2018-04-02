13:33 02 апреля
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Российский МИД опубликовал 13 вопросов к ОЗХО в связи с «делом Скрипаля»

Российское внешнеполитическое ведомство направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипаля», передает РИА Новости.



Руководство МИД, в частности, интересует, какие сведения британские власти передают техническому секретариату организации, а также получает ли ОЗХО информацию о том, как продвигается расследование инцидента в Соединенном Королевстве.


Кроме того, дипломаты хотят узнать, намерен ли технический секретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, получаемой от британской стороны.

Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?
интересуется МИД России.

В Москве также просят разъяснить, «какие эксперты выезжали на место инцидента», и «в каких лабораториях будет проходить анализ проб, и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации».

Напомним, инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в начале марта в британском Солсбери. Лондон обвинил в отравлении российские власти и отказался от сотрудничества с Москвой по проведению расследования. Россия категорически отвергла обвинения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:27
    У англичан нет ничего против нас одни голословные обвинения , потому и не озвучивают России ход расследования .
    Вот перечень этих 13 вопросов :
    1. Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

    2. Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в т.ч., разумеется, и с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии по ст.38 (е) ст. VIII Конвенции (техническая оценка в ходе осуществления положений настоящей конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов)?

    3. Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и т.д.)?

    4. Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?

    5. Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

    6. Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в её состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

    7. Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (т.н. «chain of custody»)?

    8. В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

    9. Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

    10. Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

    11. Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

    12. Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

    13. Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?
    Spartanez300
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:03
      Ещё одни "Белые каски"...
      210окв
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:12
        Цитата: 210окв
        Ещё одни "Белые каски"...

        В этом случае "Белые противогазы..."
        svp67
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:15
      Цитата: Spartanez300
      У англичан нет ничего против нас одни голословные обвинения

      Наш народ со всяким врагом, в первую очередь научился бороться ШУТКОЙ:
      "Приходит Лавров к Путину и сообщает, что ночью в Солсбери изнасиловали Терезу Мэй. Путин спрашивает:всю Россию обвиняют или только меня?"
      svp67
    3. To be or not to be Сегодня, 10:29
      31.03.1820:30
      Вопросы Российской Стороны к Франции по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей»
      http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
      publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3150139

      31.03.1819:00
      Вопросы Российской Стороны к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»
      http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
      publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3150129
      To be or not to be
    4. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:55
      Ну, теперь вопросов надо добавить - как именно отрава оказалась в пакете с гречкой, в каком виде, когда они эту гречку съели, варили они её или как куры - поклевали сырьём? Ручку на двери гречкой посыпали или это две разные отравы? Чем больше говорят, тем тупее.
      домохозяйка
    5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 12:26
      Если бы было,будьте покойны незамедлительно опубликовали и подвергли остракизму.А вообще,Россия ведёт себя пассивно.Почему например не созавёт экстренное заседание Сов.беза ООН ?
      Владимир Тер-Одиянц
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:29
    Так ведь колька пауэлл не для того пробиркой тряс, чтобы проводили расследования
    Дормидонт
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:43
      это точно, задал тон на годы вперед, правда, теперь уже и без пробирки облаивают
      роман66
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 09:44
      дак вроде Скрепали гречкой обожрались... ( блин...я тоже вчерась рубал...мне кранты.
      Дедкастарый
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:54
        Цитата: Дедкастарый
        дак вроде Скрепали гречкой обожрались... ( блин...я тоже вчерась рубал...мне кранты.

        Ты рубал английскую гречку или русскую? Вот где загогулина скрывается! Кранты - только от английской.
        Николай Фёдоров
      2. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:57
        поживёшь ещё. laughing
        домохозяйка
      3. Злой543 Сегодня, 12:28
        Только запор laughing
        Злой543
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:31
    Российский МИД опубликовал 13 вопросов к ОЗХО в связи с «делом Скрипаля»
    Это уже третья группа вопросов, но ГДЕ ОТВЕТЫ?
    svp67
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:32
      Ответ опубликован в басне И.А. Крылова "Волк и ягнёнок"
      Дормидонт
    2. роман66 (роман) Сегодня, 09:44
      ну. собственно, высылку дипломатов можно считать в какой-то мере ответом
      роман66
  4. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:33
    Российское внешнеполитическое ведомство направила в ОЗХО список из 13 вопросов

    Глас вопиющего в пустыне. Никто и не подумает отвечать на поставленные вопросы. А если и будут что-то мычать, то такую галиматью, что тошнить будет.
    Сколько вопросов мы поставили перед комиссией по расследованию рейса МН-17 ??? Ну вот. А воз и ныне там.
    Типичная заказуха в обоих случаях.
    Корсар0304
    1. стайер (Станислав) Сегодня, 09:42
      Цитата: Корсар0304
      Российское внешнеполитическое ведомство направила в ОЗХО список из 13 вопросов

      Глас вопиющего в пустыне. Никто и не подумает отвечать на поставленные вопросы. А если и будут что-то мычать, то такую галиматью, что тошнить будет.
      Сколько вопросов мы поставили перед комиссией по расследованию рейса МН-17 ??? Ну вот. А воз и ныне там.
      Типичная заказуха в обоих случаях.

      Не совсем так. Россия полноправный член ОЗХО. Вопросы не зря им задаются. Это Англия может не отвечать на вопросы поставленные им, и за это им ничего не будет. А организация обязана ответить. Либо Россия просто блокирует со своей стороны участие (финансовое, правовое, специалисты и т.д) Это чревато возобновлением производства хим оружия.
      стайер
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:39
    Интересная, получается ситуация, для бритов laughing Сохранить лицо, теперь, не получится. Значит, нужно ждать, от них, очередных пакостей.
    Гадить будут, с удвоенной силой. Впрочем,по-другому, и не умеют.
    Надеюсь, наш МИД, закупил зонты и плащи, в полном объеме laughing
    Сибирский цирюльник
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:55
    Цитата: стайер
    Цитата: Корсар0304
    Российское внешнеполитическое ведомство направила в ОЗХО список из 13 вопросов

    Глас вопиющего в пустыне. Никто и не подумает отвечать на поставленные вопросы. А если и будут что-то мычать, то такую галиматью, что тошнить будет.
    Сколько вопросов мы поставили перед комиссией по расследованию рейса МН-17 ??? Ну вот. А воз и ныне там.
    Типичная заказуха в обоих случаях.

    Не совсем так. Россия полноправный член ОЗХО. Вопросы не зря им задаются. Это Англия может не отвечать на вопросы поставленные им, и за это им ничего не будет. А организация обязана ответить. Либо Россия просто блокирует со своей стороны участие (финансовое, правовое, специалисты и т.д) Это чревато возобновлением производства хим оружия.

    А на много вопросов ООН ответила? Вада? Никогда не отвечали и сейчас отвечать не будут. Правильно написали "глас вопиющего в пустыне"...
    Ingvar0401
  7. федоров (Валерий) Сегодня, 09:57
    Да нахрен он кому нужен. Забудут его за месяц.
    федоров
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:15
    Вопросы конечно задавать необходимо. Когда задавались вопросы Англии - ответов нету и не предвидится. ОЗХО возможно и ответит на какие-то вопросы, но кто даст гарантию, что это будут правдивые и не ангажированные ответы. Достаточно вспомнить применение химоружия в Сирии и реакция этой организации без выезда на место применения.
    rotmistr60
  9. ВМФ7981 Сегодня, 10:22
    Скорее всего Скрипаль здесь не причём, он всего лишь пешка. Причины - Северный морской путь, новое вооружение, строительство мостов и заводов, не приятие евроценностей, собственное мнение Страны наконец.
    Как же так, какие то русские делают то, что считают нужным не спрашивая продвинутых упырей ...
    ВМФ7981
  10. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:30
    Надо не просто запросы по инстанциям рассылать, но максимально широко освещать свои действия в западной прессе, в т.ч. тупое мычание англичан вместо ответов на конкретные вопросы. Не все там окончательно оболванены и такие действия помогут им разобраться в сути происходящего.
    Rostislav
  11. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:56
    14. Достаточно мягкая бумажка, на которой мы распечатали свои вопросы?
    Керенский
  12. Zubr Сегодня, 11:02
    А когда начнётся ЧМ 2018, чего они ещё придумают ? smile Дорогие болельщики футбола, не верьте этой продажной девке в лице правительства UK&USA и иже с ними продажных политиков. Приезжайте, будете накормлены, напоены и спать уложены. Надо будет, научим вас с медведями обнимашки и на балалайке сыграем. Скажем так, Ударим по буржуйскому беспределу нашим плоретарским сознанием. smile good drinks
    Zubr
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 12:00
      по мне - так пусть дома сидят, англичане - головная боль. А то ведь сами тут кого намеренно отравят, тогда уж точно всем станет окончательно ясно, какие злодеи эти русские.
      домохозяйка
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