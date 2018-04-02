Российский МИД опубликовал 13 вопросов к ОЗХО в связи с «делом Скрипаля»

Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?

Российское внешнеполитическое ведомство направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипаля», передает РИА Новости Руководство МИД, в частности, интересует, какие сведения британские власти передают техническому секретариату организации, а также получает ли ОЗХО информацию о том, как продвигается расследование инцидента в Соединенном Королевстве.Кроме того, дипломаты хотят узнать, намерен ли технический секретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, получаемой от британской стороны.интересуется МИД России.В Москве также просят разъяснить, «какие эксперты выезжали на место инцидента», и «в каких лабораториях будет проходить анализ проб, и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации».Напомним, инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в начале марта в британском Солсбери. Лондон обвинил в отравлении российские власти и отказался от сотрудничества с Москвой по проведению расследования. Россия категорически отвергла обвинения.