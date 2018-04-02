США начали новый этап отношений с Россией с отвратительного шага

Новый глава Государственного департамента США Майкл Помпео официально вступил в должность. Бывший шеф ЦРУ, не имеющий никакого дипломатического опыта, начал свою новую карьеру в отвратительного шага: на российских дипломатов, которые попали в список высылаемых дипработников, вышли представители Центрального разведывательного управления и предложили сотрудничать. О наглой попытке вербовки быстро стало известно МИДу.



В то же самое время, посол США в РФ Хантсман записал обращение российскому народу. В нем он выступает "голубем мира" и говорит о необходимости "честного диалога" между странами. Однако параллельно с этим США планомерно разрушают дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном. Такими темпами вести "диалог" скоро будет просто некому.



Теперь же, после того, как Госдеп США возглавил бывший ЦРУшник, высылка российских дипломатов вполне может стать чем-то регулярным.











