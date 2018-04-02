13:28 02 апреля

США начали новый этап отношений с Россией с отвратительного шага

Новый глава Государственного департамента США Майкл Помпео официально вступил в должность. Бывший шеф ЦРУ, не имеющий никакого дипломатического опыта, начал свою новую карьеру в отвратительного шага: на российских дипломатов, которые попали в список высылаемых дипработников, вышли представители Центрального разведывательного управления и предложили сотрудничать. О наглой попытке вербовки быстро стало известно МИДу.

В то же самое время, посол США в РФ Хантсман записал обращение российскому народу. В нем он выступает "голубем мира" и говорит о необходимости "честного диалога" между странами. Однако параллельно с этим США планомерно разрушают дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном. Такими темпами вести "диалог" скоро будет просто некому.

Теперь же, после того, как Госдеп США возглавил бывший ЦРУшник, высылка российских дипломатов вполне может стать чем-то регулярным.




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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:55
    В отношении России у них все шаги отвратительные и грязные , дипломатические отношения уже практически на нуле осталось только посольства и остаток консульств закрыть .
    Spartanez300
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:05
      Цитата: Spartanez300
      В отношении России

      ..маски сброшены, маски сброшены господа...
      svp67
      1. Vard Сегодня, 11:36
        "Бывший шеф ЦРУ, не имеющий никакого дипломатического опыта, начал свою новую карьеру в отвратительного шага: на российских дипломатов, которые попали в список высылаемых дипработников, вышли представители Центрального разведывательного управления и предложили сотрудничать." Они бы определились... или трусы одеть... или крестик снять...
        Vard
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:48
      Цитата: Spartanez300
      В отношении России у них все шаги отвратительные и грязные , дипломатические отношения уже практически на нуле осталось только посольства и остаток консульств закрыть .

      А "голубь мира" что-то свиньей попахивает.
      Венд
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:17
    У них ЦРУ-шник в Госдепе,а у нас КБ-ник у руля...так что пупок развяжется вербовать...
    НЕКСУС
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