Корабли КФл обнаружили и «уничтожили» противника с помощью загоризонтной РЛС

В ходе учения расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации. По подтвержденной информации от разведчиков Каспийской флотилии цели были идентифицированы как условный противник,

Боевые расчеты загоризонтной РЛС «Подсолнух» провели совместное учение с экипажами кораблей Каспийской флотилии (КФл), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" получили данные по приближающимся объектам от станции "Подсолнух" и распределили цели для нанесения одновременного эффективного ракетного удара». По условному противнику были проведены электронные пуски ракет комплекса «Калибр».Справка пресс-службы: «Радиолокационная станция "Подсолнух" позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов. Одной из главных особенностей станции является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта».