13:29 02 апреля
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Корабли КФл обнаружили и «уничтожили» противника с помощью загоризонтной РЛС

Боевые расчеты загоризонтной РЛС «Подсолнух» провели совместное учение с экипажами кораблей Каспийской флотилии (КФл), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



В ходе учения расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации. По подтвержденной информации от разведчиков Каспийской флотилии цели были идентифицированы как условный противник,
говорится в релизе.


Сообщается, что «экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" получили данные по приближающимся объектам от станции "Подсолнух" и распределили цели для нанесения одновременного эффективного ракетного удара». По условному противнику были проведены электронные пуски ракет комплекса «Калибр».

Справка пресс-службы: «Радиолокационная станция "Подсолнух" позволяет в автоматическом режиме за пределами радиогоризонта одновременно или последовательно обнаружить, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов. Одной из главных особенностей станции является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:16
    "новый " Каспийский флот,о котором не подозревали-работает... молодцы.
    Дедкастарый
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:19
    В ходе учения расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации.
    На Каспии? Это чьих будут то? Иранские, азербайджанские, туркменские или казахские?
    svp67
    1. Vard Сегодня, 11:34
      С такими "друзьями" порох приходится держать сухим... а то глазом не успеешь моргнуть... Как сюрприз преподнесут...
      Vard
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:42
        Цитата: Vard
        С такими "друзьями" порох приходится держать сухим...

        Да я только "ЗА". Достойного противника еще нет, но мы уже готовимся его встретить...тем более, что возможности загоризонтной РЛС позволяют видеть далеко, дальше акватории Каспия
        svp67
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:35
      Скорее всего на прицел взяли эти маршруты
      CA-PORTAL.RU: «Казахстан открыл свои Каспийские порты для США, что подчеркнуло укрепление отношений между двумя странами» - Доступ к портам Актау и Курык позволит Соединенным Штатам пользоваться альтернативным маршрутом отправки грузов в Афганистан в обход России.
      А дальше будет создание американской морской базы на Каспии.
      Vita VKO
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:43
        Цитата: Vita VKO
        А дальше будет создание американской морской базы на Каспии.

        Что очень не по нраву нам и Ирану...Это сравни появлению нашей или иранской базы на Больших озерах
        svp67
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:50
        создание американской морской базы на Каспии.
        А корабли они по воздуху доставят или в Казахстане строить начнут?
        rotmistr60
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:00
          Цитата: rotmistr60
          А корабли они по воздуху доставят или в Казахстане строить начнут?

          Для тыловых и диверсионных подразделений будет достаточно катеров. А вариантов их доставки и даже сборки на месте много.
          Vita VKO
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