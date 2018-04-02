13:32 02 апреля
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Восемь тысяч новобранцев пополнят войска Восточного округа

Военные комиссариаты Восточного округа планируют призвать на службу этой весной около 8-ми тысяч человек, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЮВО.



«Наибольшее количество граждан планируется призвать из Приморского края – более 1,8 тыс. человек, из Забайкальского края – почти 1,5 тыс., свыше 1,3 тыс. жителей Хабаровского края, более 1,3 тыс. молодых людей из Якутии, из Бурятии войска пополнят около 1,2 тыс. новобранцев», – говорится в релизе.


В округе напомнили, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях «призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля».

На территории ВВО «это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах РФ, в частности в Якутии, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе», уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что для организации призыва на территории округа функционируют 11 призывных комиссий, еще 243 призывные комиссии работают в муниципальных образованиях.

Первые отправки призывников в войска запланированы на вторую половину апреля.

Использованы фотографии: https://360tv.ru
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 11:38
    Как там... если не хочешь кормить свою армию... будешь кормить чужую... С богом ребятки...
    Vard
  2. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:42
    Когда из армии уберут эти сидоры?Позорище.В "Ратнике" и с сидором.....
    Сергей Д_2
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:46
      Когда из армии уберут эти сидоры?
      Удобно, практично, дешево, для десантников ранцы. А вы, что хотели?
      rotmistr60
      1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:55
        Вермахтовские ранцы практичнее.в70 годах в деревне был у одного мужика такой.Весчь.На спине сидит ,как влитой.
        Сергей Д_2
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:49
      Цитата: Сергей Д_2
      В "Ратнике" и с сидором....

      Вам таки шашечки, или ехать?
      Не нравится сидор - можете свой шмурдяк в руках таскать request
      Голован Джек
    3. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:51
      Сергей Д_2

      Это точно, вещмешок явно уже не подходит под внешний облик солдата.
      фигвам
    4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:56
      Цитата: Сергей Д_2
      Когда из армии уберут эти сидоры?Позорище.В "Ратнике" и с сидором.....

      А поконкретнее в чём претензии к вещмешку ? А в Ратнике аж два рюкзака laughing большой - на все случаи жизни для длительных выходов "на природу" и малый - для повседневного пользования ..
      КВУ-НСвД
    5. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:04
      старье конечно,но зато сидоров в европах уже знают,если не хотят еще раз у себя увидеть,может башку свою все таки уже включат))
      Ратник с пулеметом
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