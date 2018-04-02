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Восемь тысяч новобранцев пополнят войска Восточного округа
Военные комиссариаты Восточного округа планируют призвать на службу этой весной около 8-ми тысяч человек, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ЮВО.
«Наибольшее количество граждан планируется призвать из Приморского края – более 1,8 тыс. человек, из Забайкальского края – почти 1,5 тыс., свыше 1,3 тыс. жителей Хабаровского края, более 1,3 тыс. молодых людей из Якутии, из Бурятии войска пополнят около 1,2 тыс. новобранцев», – говорится в релизе.
В округе напомнили, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях «призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля».
На территории ВВО «это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах РФ, в частности в Якутии, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе», уточнили в пресс-службе.
Сообщается также, что для организации призыва на территории округа функционируют 11 призывных комиссий, еще 243 призывные комиссии работают в муниципальных образованиях.
Первые отправки призывников в войска запланированы на вторую половину апреля.
«Наибольшее количество граждан планируется призвать из Приморского края – более 1,8 тыс. человек, из Забайкальского края – почти 1,5 тыс., свыше 1,3 тыс. жителей Хабаровского края, более 1,3 тыс. молодых людей из Якутии, из Бурятии войска пополнят около 1,2 тыс. новобранцев», – говорится в релизе.
В округе напомнили, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях «призыв на военную службу осуществляется один раз в год с 1 мая по 15 июля».
На территории ВВО «это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах РФ, в частности в Якутии, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе», уточнили в пресс-службе.
Сообщается также, что для организации призыва на территории округа функционируют 11 призывных комиссий, еще 243 призывные комиссии работают в муниципальных образованиях.
Первые отправки призывников в войска запланированы на вторую половину апреля.
Использованы фотографии: https://360tv.ru
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