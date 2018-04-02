13:31 02 апреля
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Американские F/A-18 Super Hornet «научились» обходиться без пилотов

ВМС США провели испытания новой системы дистанционного управления самолетом. Система получила название ATARI (aircraft terminal approach remote inceptor), передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com

Американские F/A-18 Super Hornet «научились» обходиться без пилотов

Пульт управления истребителем системы ATARI


Впервые система была опробована в 2016 году, а на минувших испытаниях операторы успешно управляли истребителями F/A-18 Super Hornet в воздухе и учились сажать их на палубу авианосца USS Abraham Lincoln. Испытания были признаны успешными


С помощью системы ATARI персонал, находившийся на борту авианосца, смог успешно контролировать полёт истребителя на расстоянии до 5 миль (9 км), а также без проблем осуществлял посадку самолётов на палубу корабля.

Согласно заявлению военного командования, создание беспилотных версий F/A-18 Super Hornet не планируется. ATARI может быть развёрнута на авианосцах и военных аэродромах в качестве резервной пилотажной системы.

Использованы фотографии: flightglobal.com
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Комментарии 17

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:53
    а на минувших испытаниях операторы успешно управляли истребителями F/A-18 Super Hornet в воздухе и учились сажать их на палубу авианосца USS Abraham Lincoln. Испытания были признаны успешными
    И нет разницы, какой марки будет тот самолет на радиоуправлении...главное, что б аппаратура была в наличии.
    svp67
    1. Татьяна Сегодня, 12:00
      Интересное и полезное техническое нововведение у ВС США.
      Нам бы тоже такое иметь не мешает, если у нас такого ещё нет.
      Татьяна
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:20
        Цитата: Татьяна
        Нам бы тоже такое иметь не мешает, если у нас такого ещё нет.

        Ну как то была информация, что Су-57, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, может сам возвращаться на свой аэродром
        svp67
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:15
          svp67 (Сергей) hi
          Ну как то была информация, что Су-57, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, может сам возвращаться на свой аэродром
          Забыли добавить про Ка 50 (хоть и вертолёт) Я уже про "Буран" не говорю
          Наблюдатель2014
      2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:36
        Цитата: Татьяна
        Нам бы тоже такое иметь не мешает, если у нас такого ещё нет

        А смысл? У американцев катастрофически не хватает летчиков, точнее людей у которых в комплекте идут и здоровье и мозги. У нас если что то с летчиком случилось в следствии ранения или потери сознания от перегрузки, то самолет сам должен выполнить полетное задание или вернуться на аэродром. Подобные автопилоты уже давно существуют, первые из них были установлены еще на МиГ-31, а сейчас они есть даже у вертолетов.
        Vita VKO
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:59
    А управлять чем то подобным)
    Символичное название системы ATARI
    bazzbazz
  3. Вундеркинд (Фёдор) Сегодня, 12:00
    Советский космический челнок "Буран" вообще в автоматическом режиме садился, в далеком 1988 году. Получается еще тогда, на заре беспилотных полетов, уже был "искусственный интеллект". Так что все "новое-хорошо забытое старое". В настоящее время, мне думается, внедрить такую систему вопрос денег и желания заказчика. Все упирается в обыкновенное "жаба душит".
    Вундеркинд
    1. donavi49 Сегодня, 12:14
      Одно дело сесть на заданную оборудованную ответчиками площадку, по заранее прописанной траектории и входящим посадочным параметрам.

      Сейчас фактически любой лайнер по КГС заходит в полностью автоматическом режиме. Он и сесть в принципе может на полном автопилоте, но гражданская авиация очень консервативна.

      Другое на подвижную качающуюся платформу в море, когда +/-10 метров ошибки и бульк/бабах.
      donavi49
      1. Татьяна Сегодня, 12:19
        Цитата: donavi49
        Одно дело сесть на заданную оборудованную ответчиками площадку, по заранее прописанной траектории и входящим посадочным параметрам.

        Сейчас фактически любой лайнер по КГС заходит в полностью автоматическом режиме. Он и сесть в принципе может на полном автопилоте, но гражданская авиация очень консервативна.
        Другое на подвижную качающуюся платформу в море, когда +/-10 метров ошибки и бульк/бабах.

        Цитата: Вундеркинд
        В настоящее время, мне думается, внедрить такую систему вопрос денег и желания заказчика. Все упирается в обыкновенное "жаба душит".

        Помница, кажется в прошлом году, в ВКС РФ один палубный самолёт при посадке в ручном управлении таким образом уже потеряли. Если не два самолёта.
        Татьяна
      2. Des10 (Александр) Сегодня, 12:22
        Цитата: donavi49
        Одно дело сесть на заданную оборудованную ответчиками площадку, по заранее прописанной траектории и входящим посадочным параметрам.

        Буран отошёл от "заданной траектории" и самостоятельно принял решение обойти грозовой фронт и после этого - вернуться на предписанные параметры для посадки. smile
        Des10
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:51
      Если дело касается автоматического режима взлёта/посадки палубных, то эта тема правильная. Что касается применения дистанционного управления для боевого применения, то тут появление постановщика соответствующих помех для таких "беспилотников" - вопрос небольшого времени. В одночасье и в самый неожиданный момент можно остаться без авиации в смысле боевого применения. Полноценного ИИ для этих целей нет. Ничего не придумали надёжнее в бою, чем хорошо подготовленный пилот за РУСом.
      Alex-a832
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:01
    Согласно заявлению военного командования, создание беспилотных версий F/A-18 Super Hornet не планируется
    На супершершне может ине планируется , но посадка тяжёлых беспилотников на авианосец предполагает и создание полноценных боевых образцов в недалёком будущем .
    КВУ-НСвД
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:10
      Цитата: КВУ-НСвД
      но посадка тяжёлых беспилотников на авианосец предполагает и создание полноценных боевых образцов в недалёком будущем .

      Нуу,как бы...

      И как бы..
      НЕКСУС
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:21
        Я имел ввиду , что Ф-18 переделывать в беспилотники никто не станет и в обозримом будущем ядро боевой авиации составят беспилотные ударные комплексы , ни в чём не уступающие пилотируемым . Всё к тому идёт..
        КВУ-НСвД
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:01
    В качестве дублирующей систему управления, например когда пилот ранен и не может самостоятельно посадить самолет на авианосец - вполне себе неплохая штука..
    Корсар0304
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:35
      А чем вообще плоха авто посадка? Уже давным давно по сути человек есть - жалкий и глючный сервопривод negative Наведение или вернее выведение ЛА в оптимальную глиссаду посадки производится не самолетом, а как раз палубой через цветовой механизм. Ну так давно было пора уже заменить человека на этом ответственном, но достаточно математическом участке полета.
      В идеале, а думаю этим и кончится - при выходе та траекторию посадки управление самота будет "переодеваться" системам посадки, получив оптимальные данные с самолета об наличии груза, остатках топлива и добавив к метео данным имеющимся на авике, Система почти мгновенно рассчитает оптимальную траекторию - "передает" ее второй программе которая уже "умеет" пилотировать - вуаля, идеальная посадка. good lol
      Мих1974
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:58
    Цитата: Татьяна
    Интересное и полезное техническое нововведение у ВС США.
    Нам бы тоже такое иметь не мешает, если у нас такого ещё нет.

    -----------------------------------
    У нас был целый космоплан "Буран", который совершил полет в автоматическом режиме, сел на аэродром с погрешностью всего 1 метр. При этом использовался компьютер с памятью всего 256 КИЛОБАЙТ.
    Altona
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