Американские F/A-18 Super Hornet «научились» обходиться без пилотов

Пульт управления истребителем системы ATARI

ВМС США провели испытания новой системы дистанционного управления самолетом. Система получила название ATARI (aircraft terminal approach remote inceptor), передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.comВпервые система была опробована в 2016 году, а на минувших испытаниях операторы успешно управляли истребителями F/A-18 Super Hornet в воздухе и учились сажать их на палубу авианосца USS Abraham Lincoln. Испытания были признаны успешнымиС помощью системы ATARI персонал, находившийся на борту авианосца, смог успешно контролировать полёт истребителя на расстоянии до 5 миль (9 км), а также без проблем осуществлял посадку самолётов на палубу корабля.Согласно заявлению военного командования, создание беспилотных версий F/A-18 Super Hornet не планируется. ATARI может быть развёрнута на авианосцах и военных аэродромах в качестве резервной пилотажной системы.