13:31 02 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Расчеты «Искандеров» провели учение в Оренбургской области

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили объекты условного противника групповыми электронными пусками на учении в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО.



Задачи отрабатывались в условиях максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40 км марш к месту сосредоточения на штатной военной технике и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне,
говорится в релизе.


Сообщается, что мероприятие прошло в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие около 300 ракетчиков, было задействовано более 40 единиц военной техники.

ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения «средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и других важных объектов». Комплекс «способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью», рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:55
    Уважаемые "партнеры",не переживайте,это не против Вас! Это просто сборы ракетчиков!
    konstantin68
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 12:06
      Важно собраться ,а "партнеры" переживут.
      Teberii
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:05
    Комплекс «способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км,
    Вроде ж до 500 официально..Или опять внедряем в разум вероятного партнёра разброд и шатание ?
    КВУ-НСвД
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:12
      "Партнерам" точные цифры знать ни к чему. Они должны быть в неведении.
      barclay
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:25
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вроде ж до 500 официально..Или опять внедряем в разум вероятного партнёра разброд и шатание ?

      У каждого журналиста свои данные, зависящие от уровня образования.
      Донской
    3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:30
      Виктор, привет hi Это для буржуев 400 и 500, а в уме и поболее, уж больно партнёры и партнёрши у нас бойкие, хотят за дурачков нас держать. Пора уходить от этих детских размеров, договор давно на ладан дышит. smile
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:43
        Цитата: ul_vitalii
        Пора уходить от этих детских размеров, договор давно на ладан дышит

        Привет ! Как бы не был эфемерен договор , но первыми его официально(признаваться winked ) нарушать не стоит..
        КВУ-НСвД
  3. axxmanm (Николай) Сегодня, 12:46
    Мне кажется, что правильнее было делать пусковые установки с расчетом на одну ракету а не на 2.
    И машина получилась бы дешевле(вплоть до использования гражданского шасси и гусеничного варианта) и гибкость применения улучшилась бы.
    axxmanm
  4. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:54
    Цитата: axxmanm
    Мне кажется, что правильнее было делать пусковые установки с расчетом на одну ракету а не на 2.
    И машина получилась бы дешевле(вплоть до использования гражданского шасси и гусеничного варианта) и гибкость применения улучшилась бы.

    Абсолютно ошибочное мнение, это будет развитие в обратную сторону negative
    Сумрачный стрелок
    1. axxmanm (Николай) Сегодня, 13:23
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Цитата: axxmanm
      Мне кажется, что правильнее было делать пусковые установки с расчетом на одну ракету а не на 2.
      И машина получилась бы дешевле(вплоть до использования гражданского шасси и гусеничного варианта) и гибкость применения улучшилась бы.

      Абсолютно ошибочное мнение, это будет развитие в обратную сторону negative

      Без пояснения вашей позиции - "абсолютно ошибочное мнение" именно у вас.
      axxmanm
Картина дня