Расчеты «Искандеров» провели учение в Оренбургской области

Задачи отрабатывались в условиях максимально приближенных к боевым. Подразделения были подняты по тревоге, совершили 40 км марш к месту сосредоточения на штатной военной технике и успешно выполнили электронные пуски по заданным координатам на Тоцком полигоне,

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили объекты условного противника групповыми электронными пусками на учении в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО.говорится в релизе.Сообщается, что мероприятие прошло в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. В нем приняли участие около 300 ракетчиков, было задействовано более 40 единиц военной техники.ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения «средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и других важных объектов». Комплекс «способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью», рассказали в пресс-службе.