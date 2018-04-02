Кто в России возьмется за "Русланы"?

Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется

ПАО "Ил" предложил Минобороны РФ глубокую модернизацию авионики на всем парке Ан-124 "Руслан", данное предложение сейчас обсуждается, рассказал гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.— сказал Рогозин.Согласно открытым данным, в эксплуатации Минобороны РФ и государственной авиакомпании "224-й летный отряд" находится не менее двух десятков самолетов Ан-124 "Руслан". Обязанности по продлению ресурса и модернизации этих самолетов в России возложены на ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе "Авиастар-СП".Ранее в декабре 2017 года в Ульяновске не предприятии "Авиастар-СП" была завершена модернизация первого "Руслана", передает РИА Новости