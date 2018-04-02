13:31 02 апреля
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Кто в России возьмется за "Русланы"?

ПАО "Ил" предложил Минобороны РФ глубокую модернизацию авионики на всем парке Ан-124 "Руслан", данное предложение сейчас обсуждается, рассказал гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Кто в России возьмется за "Русланы"?


Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124. Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется
— сказал Рогозин.


Согласно открытым данным, в эксплуатации Минобороны РФ и государственной авиакомпании "224-й летный отряд" находится не менее двух десятков самолетов Ан-124 "Руслан". Обязанности по продлению ресурса и модернизации этих самолетов в России возложены на ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе "Авиастар-СП".

Ранее в декабре 2017 года в Ульяновске не предприятии "Авиастар-СП" была завершена модернизация первого "Руслана", передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 12:11
    Будут деньги - Будет модернизация.
    Teberii
    1. Irokez (Сергей) Сегодня, 12:15
      Цитата: Teberii
      Будут деньги - Будет модернизация.

      Какие деньги если модернизировать и поддерживать надо. Тут не в деньгах дело, а в модернизации и продлении срока службы со всеми разрешениями, а с ними могут быть проблемы.
      Деньги выделят если очень надо, а надо очень.
      Irokez
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:26
        Цитата: Irokez
        Деньги выделят если очень надо, а надо очень.

        Да, надо и ОЧЕНЬ. А так же надо, что бы "Ил" продолжил работы по "Ермаку", так как вся это модернизация, ВРЕМЕННАЯ МЕРА. "Антонов" и Украина сделают все, что бы эти работы были признаны нарушением. Но так как это самолеты МО РФ, то нам конечно же "плевать, с высокой колокольни", но а если эти самолеты ВДРУГ понадобятся для МЧС? Для полетов за границу
        svp67
    2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:16
      Рогозин для сыночка денег выбьет.
      Bronevick
    3. антивирус Сегодня, 12:42
      "Правый сектор"( запрещен в РФ) нам поможет --поскачут еще в Кыеве и нагонять спецов в Россию. На модернизацию хватит.
      антивирус
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:01
        К чему весь этот Ваш бредовый опус? Страдаете украинофобией? Так Вам к доктору надо, а не на ВО бред писать hi
        шура матросов
        1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 13:16
          Это не бред , на сегодняшний день это реальность !!!
          Дядя Ваня Сусанин
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:18
    Надо делать, самолёты очень востребованы как в армии, так и в коммерческих перевозках.
    ul_vitalii
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:27
      Цитата: ul_vitalii
      Надо делать, самолёты очень востребованы как в армии, так и в коммерческих перевозках.

      С военными вопросов нет, а вот с коммерческими их не избежать.
      svp67
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 12:19
    Сейчас по мадернизируют, а заодно и восполнят пробелы по конструкторской документации. В Добрый путь.
    Гуру
  4. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:27
    Хорошо, если все пойдет как надо, а не как обычно. Так-то хороший аппарат, востребованный.

    Корсар0304
    1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:04
      Все в ваших руках - специалисты есть, мощности для производства тоже. Главное, чтоб было желание и финансирование.
      Не стеб. Искренне hi
      шура матросов
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