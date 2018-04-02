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Лига арабских государств проведет заседание по ситуации в Палестине
Лига арабских государств (ЛАГ) созывает на завтра экстренное заседание на уровне постоянных представителей, где будет рассмотрена ситуация в секторе Газа, передает ТАСС.
О созыве совещания в воскресенье сообщил помощник генсека панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али.
Экстренная встреча представителей организуется по просьбе самой Палестины. Инициативу поддержали власти Египта, Кувейта и Иордании.
По словам представителя Палестины Дияба ал-Луха, на этой встрече будут обсуждаться и «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов».
Напомним, в пятницу в секторе Газа началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая.
Израильские военные не отрицают открытие огня по организаторам беспорядков. По их словам, в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь».
О созыве совещания в воскресенье сообщил помощник генсека панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али.
Экстренная встреча представителей организуется по просьбе самой Палестины. Инициативу поддержали власти Египта, Кувейта и Иордании.
По словам представителя Палестины Дияба ал-Луха, на этой встрече будут обсуждаться и «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов».
Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля,сказал ал-Лух.
Напомним, в пятницу в секторе Газа началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая.
Израильские военные не отрицают открытие огня по организаторам беспорядков. По их словам, в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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