13:31 02 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Лига арабских государств проведет заседание по ситуации в Палестине

Лига арабских государств (ЛАГ) созывает на завтра экстренное заседание на уровне постоянных представителей, где будет рассмотрена ситуация в секторе Газа, передает ТАСС.



О созыве совещания в воскресенье сообщил помощник генсека панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али.


Экстренная встреча представителей организуется по просьбе самой Палестины. Инициативу поддержали власти Египта, Кувейта и Иордании.

По словам представителя Палестины Дияба ал-Луха, на этой встрече будут обсуждаться и «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов».

Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля,
сказал ал-Лух.

Напомним, в пятницу в секторе Газа началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая.

Израильские военные не отрицают открытие огня по организаторам беспорядков. По их словам, в акции приняли участие около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:18
    И что? Пустое сотрясание воздуха!!!
    Грэг Миллер
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:25
      ...около 30 тысяч палестинцев, которые «пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения, бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, в одном случае открыли по ним огонь» ( из текста)
      Это вам не майдан, с израильской армией такие приёмы не прокатывают
      Проксима
      1. Глядя Петрович Сегодня, 12:30
        Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением...

        Так мало зелени положили - это грубейшее нарушение. Надеюсь в следующий раз израильтяне исправятся и мир станет немного лучше.
        Глядя Петрович
      2. barclay (Андрей) Сегодня, 12:47
        Цитата: Проксима
        Это вам не майдан, с израильской армией такие приёмы не прокатывают

        Горячей фазе этого конфликта уже 70 лет. И Израиль уже давно не стесняется решительных действий, т к. знает, что их всегда поддержат из-за океана.
        barclay
    2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 12:26
      Ленивые и вороватые палестинцы уже давно осточертели богатым арабским странам.
      Hanokem
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:45
      Цитата: Грэг Миллер
      И что? Пустое сотрясание воздуха!!!

      А вдруг Египет границу откроет.
      Арон Заави
      1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 12:55
        Цитата: Арон Заави
        А вдруг Египет границу откроет.
        Уже не раз открывал, на границе, огонь из БТР.
        KonoGon
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:22
    Не мы одни должны собирать и уговаривать всех, пусть и они поработают как головой, так и языками.
    ul_vitalii
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 12:26
    Но танки ! Танки-то зачем применили ?! Явное превышение соразмерности. Запад, конечно, это не заметил. Это мелочь, по сравнению с "делом скреполя".
    askort154
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:35
      Цитата: askort154
      Но танки ! Танки-то зачем применили ?! Явное превышение соразмерности. Запад, конечно, это не заметил. Это мелочь, по сравнению с "делом скреполя".

      Вспоминаем 93-й год, Запад кстати и это "не заметил"...
      Проксима
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:46
        Проксима
        Вспоминаем 93-й год, Запад кстати и это "не заметил"..
        ещё как заметил... радости было... " смотрите ! русские стреляют в русских..."(С)
        Дедкастарый
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:52
          Цитата: Дедкастарый
          Проксима
          Вспоминаем 93-й год, Запад кстати и это "не заметил"..
          ещё как заметил... радости было... " смотрите ! русские стреляют в русских..."(С)

          Скажем тогда так, на "шалости" Бориски Запад тогда закрыл глаза. Они вообще видят, то что хотят увидеть, даже если этого и не было
          Проксима
      2. askort154 (Александр) Сегодня, 12:51
        Проксима.....Вспоминаем 93-й год, Запад кстати и это "не заметил"..

        Да уж. Ягодки одного поля, а сторож этого поля один.
        askort154
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 13:30
      Чтобы неповадно было и в следующий раз поняли, что лучше не стоит дергаться. Да, пролилась кровь, много жертв. Но это должно охладить горячие головы и избежать дальнейших бессмысленных жертв.
      Vadim851
  4. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:33
    Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля,

    Израиль - "И что?"
    Корсар0304
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:45
    Арабский мир начинает осознавать, что созданная им семьдесят лет назад «палестинская проблема» не только не имеет решения, но ещё и стала для них воронкой, засасывающей в себя всё больше денег лишь только для того, чтобы обогатить коррумпированных бандитов в Рамалле и Газе.

    Многие склонны полагать, будто бы арабский мир един в своём отношении к "палестинской проблеме" и мечтает добиться её решения. Представление о том, что, мол, все арабы и мусульмане поголовно обожают палестинских арабов и ненавидят Израиль, крайне утрированно и не отражает действительности. Это, правда, что множество арабов и мусульман ненавидит Израиль, вот только, палестинских арабов многие из них ненавидят ничуть не меньше.
    Они ненавидят Израиль, за то, что тот сумел выжить вопреки всем обрушенным на него войнам, террору, бойкотам и ненависти.
    За то, что Израиль – это богатая демократия, а они — нищие диктатуры.
    За то, что Израиль стал раем, в то время как арабский мир превратился в последнюю остановку перед вратами ада (достаточно вспомнить хотя бы Сирию, Ирак, Ливию, Йемен, Судан и т. д.).
    А главное, они ненавидят его за то, что Израиль блестяще преуспел везде, где они сами оглушительно провалились. И эта зависть сводит их с ума.

    Но что заставляет их ненавидеть "несчастных" палестинских арабов? Тех самых, о которых вроде все говорят, что земля их была украдена, а их самих сделали беженцами? Тут причины несколько .

    Одна из худших для араба вещей — это когда кто-то его обманывает, "надувает". Когда кто-то пытается, а уж тем более, если преуспевает обвести его вокруг пальца, араб выходит из себя. И даже если обманщик его родственник, он вместе с братьями обязательно постарается отомстить, согласно известной арабской поговорке: "я — против брата, мы с братом – против кузена, мы с братом и кузеном – против чужака".
    Что касается "палестинцев" — многие из них вовсе не являются на самом деле палестинскими арабами. Это были обычные трудовые иммигранты, стекавшиеся в годы британского мандата со всех концов арабского мира на заработки в процветавшую благодаря еврейским жителям Палестину. Так с чего вдруг, им положено больше, чем их соплеменникам, оставшимся в своих странах?
    Между тем, 20 процентов израильских гражадан тоже являются палестинскими арабами, и в подавляющем большинстве они не восстают против государства и не воюют с ним. Иначе говоря, живущие в Израиле палестинские арабы пользуются всеми благами единственной ближневосточной демократии, в то время как окрестные арабские государства тратят свои ресурсы, а в прошлом и посылали на смерть своих солдат, для того, чтобы освободить Палестину. Осознавая подобную несуразность, арабские граждане этих государств, по меньшей мере, чувствуют себя обманутыми. За долгие годы палестинские арабы получили многие миллиарды долларов и евро от западных стран. Годовой доход на человека в Палестинской автономии во много раз выше, чем у рядовых жителей Египта, Судана или Алжира, а жизнь в автономии неизмеримо лучше, чем в Ираке, Сирии, Ливии или Йемене. А сегодня, к тому же, группировки палестинских арабов ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" напрямую получают поддержку от ненавидимого многими арабами Ирана.
    Самым возмутительным с точки зрения остальных арабов является сегодня требование лидеров палестинских арабов к другим арабским государствам воздерживаться от любых контактов с Израилем до тех пор, пока "палестинской проблеме" не будет найдено решение, удовлетворяющее главарей ООП и ХАМАСа. Вот только очень многие в арабском мире уже отчаялись дождаться примирения между ООП и ХАМАСом, без которого продвижения на переговорах с Израилем просто невозможно. Иными словами, арабский мир, часть которого возлагает на Израиль надежды в отношении борьбы с Ираном, чувствует, что его будущее существование оказывается заложником внутренних конфликтов между ООП и ХАМАСом.
    К слову, Египет и Иордания подписав мирные соглашения с Израилем, вышли из участия в войне за "освобождение Палестины", предав, таким образом, своих "палестинских братьев" и оставив их разбираться со своими проблемами самостоятельно.
    Многие в арабском и исламском мире убеждены, что палестинские арабы вовсе не хотят никакого государства. Поскольку, если оно было бы создано, пожертвования со всего мира прекратились бы, и палестинским арабам пришлось бы самим зарабатывать себе на жизнь, как в любой другой стране. Но разве они согласятся добровольно отказаться от привычных подачек, благодаря которым им не нужно трудиться?
    В мире, где никому не хочется быть тем простаком, на шее которого катаются паразиты, палестинские арабы утратили и то небольшое сочувствие, которым обладали прежде. И число тех, кто ненавидит их в арабском и исламском мире растёт теперь с каждым днём.
    А. Привалов
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:14
      Цитата: А. Привалов
      Самым возмутительным с точки зрения остальных арабов является сегодня требование лидеров палестинских арабов к другим арабским государствам воздерживаться от любых контактов с Израилем до тех пор, пока "палестинской проблеме" не будет найдено решение, удовлетворяющее главарей ООП и ХАМАСа. Вот только очень многие в арабском мире уже отчаялись дождаться

      Уравнение с тремя неизвестными решить невозможно, на каких только уровнях эту проблему не "решали", а воз и ныне там..
      Проксима
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:48
    Цитата: Проксима
    Цитата: askort154
    Но танки ! Танки-то зачем применили ?! Явное превышение соразмерности. Запад, конечно, это не заметил. Это мелочь, по сравнению с "делом скреполя".

    Вспоминаем 93-й год, Запад кстати и это "не заметил"...

    Запад это и проплатил, зелёными за каждый выстрел.
    mavrus
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:01
    что может сделать организация,которая пляшет под дудку США,главного союзника Израиля?ведь именно кажется из этой организации была исключена Сирия,скорее всего не без давления со стороны "исключительных..."если бы арабы были едины,независимы в принятии решений,то давно наказали бы Израиль экономическими,как сейчас модно,санкциями...но они делают это только в отношении своих же единоверцев,например против Катара...
    taiga2018
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 13:20
      Цитата: taiga2018
      если бы арабы были едины,независимы в принятии решений,то давно наказали бы Израиль экономическими,как сейчас модно,санкциями...

      Давайте начистоту - это фантастика какая то!
      Неужели Вы ни разу не бывали в какой нибудь арабской стране?
      У них же девиз по жизни - "Акуна матата", по-нашему - "Жуй кокосы, ешь бананы - Чунга-Чанга"
      Они пока "наказывать" Израиль будут, сами больше денег потратят, на порядок! wassat
      Dym71
  8. ваняватный Сегодня, 13:13
    бессмысленный и нежизнеспособный проект
    ваняватный
Картина дня