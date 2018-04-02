13:32 02 апреля
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Ту-22М получит новую версию

Программа создания ПАК ДА была существенно сдвинута по срокам и сокращена по объемам финансирования, но уже к 2021 году может подняться в воздух новая версия Ту-22М, следует из принятой госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы, сообщает блог bmpd

Ту-22М получит новую версию


В госпрограмму вооружений (ГПВ-2027) включили программу восстановления в модифицированном виде серийного производства дальних бомбардировщиков Ту-22М; предполагается, что они должны поддержать потенциал российской дальней авиации на ближайшие 20–25 лет.


Возобновлять производство самолетов планируют на Казанском авиационном заводе ПАО «Туполев», который фактически стал подразделением по дальней авиации российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Исследование возможности модификации Ту-22М было начато еще в соответствии с принятой в 2010 году нынешней ГПВ на 2011–2020 годы (НИР «Магнитка»).

В ПАО «Туполев» проект радикальной модернизации Ту-22М обозначается как «Изделие 345» (также используется индекс «45-30»), в связи с чем самолет может получить официальный индекс Ту-345 (шифр «145» имел при разработке оригинальный самолет Ту-22М, шифр «245» использовался в 1990-е годы для создания оставшегося на бумаге предыдущего модифицированного варианта с индексом Ту-22М5).

Отмечается, что при создании нового варианта будут активно использовать наработки по проекту Ту-22М3М модернизации строевых самолетов Ту-22М3 ВКС России (по новой ГПВ предусматривается финансирование модернизации в Ту-22М3М 36 строевых машин).

Самолет «345» должен сохранить в основном планер бомбардировщика Ту-22М3, но вместо двигателей НК-25 будет оснащен двумя двигателями НК-32 серии 02. Производство этих двигателей сейчас восстанавливается на ПАО «Кузнецов» в Самаре для ремоторизации нынешних бомбардировщиков Ту-160 и оснащения бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки.

Известно, что самолет «345» будет иметь экипаж из двух человек и будет штатно оснащаться убираемой штангой для дозаправки в воздухе.

Предположительно, «345» получит бортовое радиоэлектронное оборудование, аналогичное модернизированному самолету Ту-160М2.

В настоящее время на Казанском авиационном заводе находятся минимум четыре недостроенных законсервированных планера самолетов Ту-22М3, которые и будут использованы для строительства прототипов и предсерийных образцов восстановленного бомбардировщика. Первый прототип "345" таким образом может быть поднят в воздух уже в 2021 году. Серийное производство может быть организовано в Казани с 2026-2027 годов темпом до трех-четырех самолетов в год.

Использованы фотографии: (с) Слава Степанов / gelio.livejournal.com
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Комментарии 33

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  1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:36
    Если ПАК ДА нам сегодня просто не по зубам, то все логично. Возобновляют производство модернизированного Ту-160 с улучшенными моторами, теперь возьмутся за Ту-22 с теми же движками.
    Донской
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:41
      На Казанском авиазаводе уже ремонт центрального здания не по зубам. 16.03.2018 парапет над входом в директорский подъезд КАПО им. Горбунова обрушился на Toyota Land Cruiser директора КАЗа Николая Савицких.

      https://inkazan.ru/news/politics/16-03-2018/razda
      vlennyy-kirpichami-land-cruiser-prinadlezhit-dire
      ktoru-kaz-nikolayu-savitskih?ind=1&page=1&
      ;show_dt=1
      Аристарх Людвигович
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:05
        Во времена СССР служил под Полтавой, часто ТУ-22 видел, они там постоянно летали. И у них крупный недостаток был - садиться могли только с пустыми баками. А в полёт по инструкции положено брать с запасом, так что всегда лишнее топливо оставалось. И вот излишки топлива перед аэродромом сливали в воздух. Там деревенька была, в местном колодце вместо воды керосин высокой очистки черпали.
        Интересно, у ТУ-22М этот недочёт исправили?
        soldier
        Shurik70
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:37
    Похоже младший брат Лебедя идет по его стопам. Всегда удивлялся тому заделу,который в эти машины был вложен...
    НЕКСУС
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:37
    Ту-22М получит новую версию
    В версии М3 это был "самолет-огонь"...

    Очень надеюсь, что новая версия будет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, на страх врагам и во Славу России.
    И превосходно, что ему возвращают штанги дозаправки.
    svp67
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:43
      Цитата: svp67
      В версии М3 это был "самолет-огонь"

      а это как?...я правда не понял...поясните?....плизззз....
      Тикси-3
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:53
        Цитата: Тикси-3
        а это как?...я правда не понял...поясните?....плизззз....

        Вольный перевод "Backfire"
        svp67
        1. Orkraider (Я) Сегодня, 13:08
          Не существует, к сожалению, перевода статьи в журнале "Aéronautique Militaire". Нет первоисточника, все ссылаются на указный журнал и статью, а их нема...
          Увы, это розыгрыш.
          На это намекают и смешные ляпы в тексте, а конкретно, данная фраза: кроме того рассматривается возможность применения на нем комформных топливных баков сверху планера. Это подсказка bmpd )))
          Orkraider
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 13:04
      Цитата: svp67
      новая версия будет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, на страх врагам и для защиты России.

      Сергей, приветствую! hi
      Военные материалы дают несколько расширенную инфу по изделию "345":
      "Изделие 345" или "45-30", создается в рамках НИР "Магнитка" с учетом опыта модернизации самолетов до уровня Ту-22М3М (по новой ГПВ планируется построить 36 ед.)... Ту-345 будет иметь планер Ту-22М3, двигатели НК-25 будут заменены на НК-32 серии 02 ( тяга – примерно 25 т, но более экономичны и долговечны). Их выпуск в настоящее время налаживается на ПАО "Кузнецов" в Самаре для Ту-160. Экипаж Ту-345 будет состоять из 2 чел. вместо текущих 4-х. За счет установки убираемой штанги для дозаправки, наличия топливных баков, размещаемых сверху планера, и более экономичных силовых установок Д полета возрастет с 6,8 тыс. км у Ту-22М3 до 9 – 10 тыс. Ту-345 будет нести авиабомбы и КР -- (Х-55/Х-555, Х-101/Х-102, Х-32 и перспективными --"Кинжал", ГЗУР и Х-50). Он также будет способен нести СБП. Для создания прототипов будут использованы недострои Ту-22М3. Первый созданный на их базе Ту-345 может взлететь уже в 2021 году. Серийный выпуск машин может быть развернут в 2026-27 году. Мощность производства составит 3-4 ед. в год.
      Удав КАА
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:11
        Для Европы и близлежащих стран самое то. Да и для морской авиации (на СФ и ТОФ) будут не лишними. Завидую белой завистью feel
        шура матросов
  4. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 12:40
    Интересно, "Кинжал" он сможет носить?
    Анкыпельгыгыргын
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:43
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Интересно, "Кинжал" он сможет носить?

      Так понимаю целый набор.
      svp67
    2. Scoun (Roman) Сегодня, 12:47
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Интересно, "Кинжал" он сможет носить?

      А чуть чуть подумать?
      Перехватчик смог а дальний бомбардир типа дрогнет?
      Имха.
      В конечном итоге всё будет зависить от задач которые он будет решать.
      Scoun
      1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 12:49
        Поднять то сможет, без вопросов, но там ведь при запуске скорость нехилая нужна как я понимаю...
        Анкыпельгыгыргын
    3. san4es Сегодня, 12:57
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Интересно, "Кинжал" он сможет носить?

      hi ...Х-32 смог:

      Х-32 / 9-А-2362
      ТТХ ракеты:
      Длина - 11,65 м
      Размах крыла - 3 м
      Высота:
      - со сложенным килем - 1,81 м
      Диаметр фюзеляжа - 0.92 м
      Масса - 5780 кг
      Дальность действия:
      - 600-1000 км
      - 800-1000 км
      Скорость максимальная:
      - ок.4000 км/ч
      - 5400 км/ч
      Высота пуска - 1000-13000 м
      Высота полета - до 40 км soldier
      san4es
  5. Runoway (Runoway) Сегодня, 12:41
    Давно пора! Особенно основываясь на навые ракеты и новые реалии
    Runoway
  6. san4es Сегодня, 12:43
    hi В настоящее время на Казанском авиационном заводе находятся минимум четыре недостроенных законсервированных планера самолетов Ту-22М3
    нояб. 2014 г. soldier
    san4es
  7. mark1 Сегодня, 12:43
    Модернизация имеющихся Ту-22М3 это нормально их у нас много так что модернизируй да модернизируй, все логично, но серийное производство...??? Это бред собачий.
    Тогда уж логичнее Ту-160 "лайт" уменьшенный и с двумя движками , хотя и это сомнительно.
    mark1
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:13
      Вы о чём? Серийное производство 22х это бред по Вашему, а некий 160й лайт? Это вообще другой самолёт создавать надо. Волшебной палочкой уменьшать будут? Бред вдвойне.
      Хагалаз
  8. askort154 (Александр) Сегодня, 12:44
    Хороший ответ - восстановление дозаправочной штанги. Ведь убирали их по "просьбе" США. И очень хорошо, что будут убирающиеся.
    askort154
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:17
      Да, была бы дозаправка, в Сирию побольше возить можно было.
      Хагалаз
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:47
    Планер Ту-22М3 + новые двигатели _ новая авионика + новые КР+ штанга для дозаправки - это новый облегченный стратегический бомбардировщик РФ = ужас для наших англоговорящих "друзей".
    Denis Obukhov
  10. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:47
    «345» будет иметь экипаж из двух человек и будет штатно оснащаться убираемой штангой для дозаправки в воздухе.

    Время нахождения в воздухе увеличится, но и нагрузка на экипаж из двух человек тоже. Правый будет и летчиком, и оператором, и штурманом.
    AlexVas44
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:50
    Правильно делают. Разработка ПАК ДА съест огромное кол-во ресурсов, прежде всего, времени, а нам сейчас нужно не только вывести свои вооруженные силы на уровень, при котором даже самый дорогой и близкий "партнер" не задумается повоевать с нами или даже натравить мосек, но и сделать это в максимально сжатые сроки. По этой же причине МРК с "Калибрами" лучше авианосцев.
    Denis Obukhov
  12. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:50
    Нашим ВКС требуется срочная Кинжализация wink
    Сумрачный стрелок
  13. alma (Алексей) Сегодня, 12:54
    Цитата: askort154
    Хороший ответ - восстановление дозаправочной штанги.

    На счет штанги имеются сомнения, т.к. самолет в этом случае попадает в договор СНВ-3 (800 носителей) Если договор пролонгировать не будут, тогда да.
    alma
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:10
      alma....Если договор пролонгировать не будут, тогда да.

      Президент США официально объявил о начале гонки вооружений, утвердив военный бюджет в 700 мрд. Поэтому, все предыдущие договоры будут, скорее всего, похоронены с взаимными обвинениями. Штанга будет убирающаяся,визуальный контроль не возможен. А пускать их к себе контролировать, как было в 90-х, теперь им уже не светит.
      askort154
    2. URAL72 (Олег) Сегодня, 13:25
      Не попадает. По СНВ 3 один самолёт считается носителем одной(!) боеголовки. Сами самолёты не считают, - ограничены КР количеством 800 единиц. Машин не так уж много, и штангу поставят не на все, а так чтобы за ограничения не выйти. Модернизация нужна как воздух, планеры из задела нужно достроить, но разворачивать серию, это предел тупости. Машина прожорлива, требует большой ВПП, проще сделать куда более лёгкий беспилот под два кинжала, стелс, программируемый маршрут. Это не истребитель, вышел на точку, пустил ракеты на максимальную, привет ПРО на Аляске, привет радары в Исландии, Чехии, мелко Британии, милости просим модернизированный Ту-16, встречать и этот раритет некому!
      URAL72
  14. nnz226 (Николай) Сегодня, 12:54
    Вот про систему дозаправки в воздухе - это актуально! А то повелись в своё время на "просьбы" мериносов, и сняли их, сократив боевой потенциал прекрасных аэропланов...
    nnz226
  15. Orkraider (Я) Сегодня, 12:56
    Друзья, к сожалению, новость из раздела 1 апреля. Запустили на bmpd...
    Orkraider
    1. alekc75 Сегодня, 13:04
      на заводе готовятся -так что ерунду не говори
      alekc75
      1. Orkraider (Я) Сегодня, 13:11
        Найдите первоисточник новости и посмотрите его дату.
        Далее попробуйте найти французскую статью в несуществующем журнале :)
        На заводе реально осуществляют модернизации строевых самолетов.
        Производство новых - нет.
        Orkraider
  16. шурави (Владимир) Сегодня, 13:01
    Аэродром Воздвиженка. Бывший аэродром.

    шурави
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