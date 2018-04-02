13:28 02 апреля
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«Василий Быков» прибыл в Новороссийск

В Сети появились фотографии головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», приведенного в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и государственных испытаний, сообщает bmpd.

Головной построенный для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в Новороссийске перед началом заводских ходовых испытаний. Хорошо видна баковая 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА в "стелс" исполнении.

Выход на испытания в море запланирован на конец апреля.


«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) построен на Зеленодольском заводе им. Горького по контракту с от 11 апреля 2014 года. Спущен на воду в конце августа 2017-го. В ноябре был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи (находящийся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода) для достройки и доукомплектования», – говорится в материале.

По завершении работ в конце марта 2018 года был отбуксирован в Новороссийск для прохождения испытаний. Согласно договору, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был.



Зеленодольский завод уже заключил очередной контракт на постройку для Минобороны пяти серийных кораблей того же проекта. В настоящее время все они находятся на различных этапах строительства. Местом их службы станет Черноморский флот.

Использованы фотографии: forums.airbase.ru
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Комментарии 13

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  1. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 12:45
    Олично! Надо буквально заполонить Черное море зубастым москитным флотом. wink
    Сумрачный стрелок
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:51
      Цитата: Сумрачный стрелок
      убастым москитным флотом

      22160 это скорее круизная яхта с пушкой в стиле милитари (автономность 60 суток). Можно и на тунца, на краба и на пирата сходить.
      Аристарх Людвигович
      1. Dart2027 Сегодня, 12:59
        Цитата: Аристарх Людвигович
        и на пирата сходить

        Для этого он и нужен. А то гонять БДК и БПК дороговато.
        Dart2027
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:06
          По официальной классификации этот "патрульный корабль" изначально планировался для "пугать бабаев" в известном районе (дабы не гонять туда более дорогие единички вроде 1155 и 11540). Сейчас (в свете изменившейся геополитики) ему вменяют (задним числом) несколько иные задачи. 22160 можно использовать как корабли обеспечения действий наших сил специальных операций в ДМЗ, не в приграничных странах, куда на Рапторе и БК-16 не доедешь.
          1. РЛС-малозаметность (стелс-технолгия корпуса), т.к. для борьбы с пиратами на моторках это понт, а вот ночью рывком подойти к берегу со слабым пограничным контролем, зайти в территориальные воды, высадить/забрать группу — самое то.
          2. Высокая скорость самого корабля. Причём возможность поддерживать максимальную скорость в течении длительного времени (со слов главного конструктора корабля в фильме военной приёмки). Зачем для борьбы с пиратами на лодках длительный период (сутки, двое) нестись на максимальной скорости?
          3. Штатная десантно-штурмовая лодка, имеющая в носу аппарель для высадки десанта именно на берег, но абсолютно ненужную в открытом море для штурма захваченного пиратами корабля. Зачем для борьбы с пиратами скоростное средство доставки диверсионно-разведывательной группы на необорудованное побережье?
          4. Очень большой, даже для большого боевого НК, по размерам и возможностям медицинский блок на пр. 22160. С возможностью иметь аж 2 операционных стола.
          Аристарх Людвигович
      2. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 13:00
        Эта круизная яхта имеет особенность при необходимости перетрансформироваться чуть ли не в ракетный фрегат с Калибрами если я не ошибаюсь
        Сумрачный стрелок
      3. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:01
        ...был отбуксирован в Новороссийск для прохождения испытаний.

        А почему сам не мог дойти?
        Alex777
      4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:02
        Вот такие нам и нужны.В Азовском море порядок навести..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Сумрачный стрелок
        убастым москитным флотом

        22160 это скорее круизная яхта с пушкой в стиле милитари (автономность 60 суток). Можно и на тунца, на краба и на пирата сходить.
        210окв
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:03
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Надо буквально заполонить Черное море зубастым москитным флотом

      это не москитный флот а патрульный
      Тикси-3
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:57
    Задержку со сроками постройки головного корабля проекта для отечественного кораблестроения следует считать уже устоявшейся традицией. Причины ее кроются не столько в неспособности российских предприятий вовремя осваивать постройку кораблей новых проектов, сколько в массе изменений, постоянно вносимых по инициативе заказчика в проект уже строящегося корабля.

    И «Василий Быков» тут не стал исключением, тем более, что сама концепция данного корабля от момента ее появления на бумаге и до начала реализации в металле претерпела изрядную эволюцию. Согласно имеющейся в свободном доступе информации, исходно проект 22160 виделся своим создателям как нечто среднее между пограничным сторожевым кораблем проекта 22100 и пограничным сторожевым кораблем проекта 22460. То есть 22160-й должен был быть меньше первого, но больше второго.

    Несущий довольно скромное вооружение 22460-й, имел одну любопытную «фишку» — резервирование помещений под размещение противокорабельных ракет «Уран». Возможно, именно это стало отправной точкой для закладки в проект 22160 концепции модульной архитектуры, теоретически позволяющей в случае необходимости путем установки дополнительных модулей с оборудованием и вооружением превратить пограничный сторожевой корабль в полноценный флотский сторожевик с соответствующим ударным и зенитным вооружением.

    Генеральный директор разрабатывавшего проект 22160 «Северного проектно-конструкторского бюро» Владимир Спиридопуло описал концепцию так: «Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач». В общем, на выходе должен был получиться этакий «корабль-лего», в корпус которого что хочешь, то и ставишь.

    Идея, безусловно, красивая. Но вот насколько она реализуема на практике? Зачем ОПК производить модули, которые до поры до времени не будут смонтированы на корабле? Как экипаж корабля будет осваивать эти находящиеся где-то на берегу модули? Сколько времени будет занимать монтаж и демонтаж модулей? Где и какими средствами эта операция будет осуществляться? Наконец, съемная конструкция по определению сложнее и дороже станционарной. В общем, сомнений в реализуемости заявленного создателями корабля принципа модульности довольно много. Но вернемся к истории проекта 22160.

    В силу пожеланий военных моряков, по мере дальнейшей разработки проекта 22160, корабль все менее напоминал «пограничника» и все больше, по своим ТТХ, превращался в корвет с управляемым ракетным оружием (УРО). Правда, получившийся в итоге у Северного проектно-конструкторского бюро корабль корветом называть не стали. Возможно — во избежание закономерного вопроса от Минобороны, уже получающего спроектированные «Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» корветы проекта 20380: «Зачем нам еще один корвет УРО?» Но по факту проект 22160, хотя и получил нейтральное название патрульного корабля, как раз новым корветом УРО и стал
    Denis Obukhov
    1. donavi49 Сегодня, 13:22
      Эм, а что там дорогое? Там модульного только подпалубный объем со сдвижной крышей.

      Внутри может быть разное. От дополнительных досмотровых средств, до пары/четверки (если маленькие) контейнеров которые до Тартуса попуткой подбрасывать со всяким скарбом, типа формы, подшивы, сухпаев, запчастей и т.п

      Также это просто полезный объем в конвертируемой площади. Очень популярная сегодня тема. Вопрос лишь в наличии модульного набора. Суть в том, что в кратчайший срок формируется целевой облик помещения. Концепция примерно такая:
      - корабль идет в Грецию на праздник. Там размещают выставочные стенд, освщение, звуковую и видео-аппаратуру и дают банкет-концерт на пару сотен человек.
      - следом срочно надо вывозить каких-нить нефтянников с Ливии, в этом же объеме формируются спальные места, пункты осмотра, раздачи пищи - корабль забирает людей и относительно комфортно вывозит.
      - следом надо идти на пиратскую вахту, в этом объеме формируется карантинное помещение для задержанных, следственный отдел и т.п.
      - затем землетрясение в каком-нить Йемене, набираем контейнера с гумпомощью, дополнительное питание, медикаменты и идем. Выгрузив контейнера, на базе объема разворачиваем центр питания и медицинской помощи.

      Ну и т.п.

      Плюс контейнера целевые. Это могут быть спец-медблоки (интенсивка, операционная, карантин). Глубоководные аппараты. Водолазные контейнера с барокамерами. Ну т.п.
      donavi49
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:03
    Согласно договору, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был.
    А мы об авианосцах мечтаем...
    svp67
  4. next322 (алекс) Сегодня, 13:10
    дай бог ,чтобы к декабрю 2018 передали ВМФ.......
    next322
  5. d1975 Сегодня, 13:21
    Цитата: Аристарх Людвигович
    По официальной классификации этот "патрульный корабль" изначально планировался для "пугать бабаев" в известном районе (дабы не гонять туда более дорогие единички вроде 1155 и 11540). Сейчас (в свете изменившейся геополитики) ему вменяют (задним числом) несколько иные задачи. 22160 можно использовать как корабли обеспечения действий наших сил специальных операций в ДМЗ, не в приграничных странах, куда на Рапторе и БК-16 не доедешь.
    1. РЛС-малозаметность (стелс-технолгия корпуса), т.к. для борьбы с пиратами на моторках это понт, а вот ночью рывком подойти к берегу со слабым пограничным контролем, зайти в территориальные воды, высадить/забрать группу — самое то.
    2. Высокая скорость самого корабля. Причём возможность поддерживать максимальную скорость в течении длительного времени (со слов главного конструктора корабля в фильме военной приёмки). Зачем для борьбы с пиратами на лодках длительный период (сутки, двое) нестись на максимальной скорости?
    3. Штатная десантно-штурмовая лодка, имеющая в носу аппарель для высадки десанта именно на берег, но абсолютно ненужную в открытом море для штурма захваченного пиратами корабля. Зачем для борьбы с пиратами скоростное средство доставки диверсионно-разведывательной группы на необорудованное побережье?
    4. Очень большой, даже для большого боевого НК, по размерам и возможностям медицинский блок на пр. 22160. С возможностью иметь аж 2 операционных стола.

    Вот пусть на украх и испытают , тем более повод есть !
    d1975
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