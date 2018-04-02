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«Василий Быков» прибыл в Новороссийск
В Сети появились фотографии головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», приведенного в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и государственных испытаний, сообщает bmpd.
Выход на испытания в море запланирован на конец апреля.
«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) построен на Зеленодольском заводе им. Горького по контракту с от 11 апреля 2014 года. Спущен на воду в конце августа 2017-го. В ноябре был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи (находящийся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода) для достройки и доукомплектования», – говорится в материале.
По завершении работ в конце марта 2018 года был отбуксирован в Новороссийск для прохождения испытаний. Согласно договору, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был.
Зеленодольский завод уже заключил очередной контракт на постройку для Минобороны пяти серийных кораблей того же проекта. В настоящее время все они находятся на различных этапах строительства. Местом их службы станет Черноморский флот.
Выход на испытания в море запланирован на конец апреля.
«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) построен на Зеленодольском заводе им. Горького по контракту с от 11 апреля 2014 года. Спущен на воду в конце августа 2017-го. В ноябре был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи (находящийся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского завода) для достройки и доукомплектования», – говорится в материале.
По завершении работ в конце марта 2018 года был отбуксирован в Новороссийск для прохождения испытаний. Согласно договору, корабль планировался к сдаче в 2017 году, но срок выдержан не был.
Зеленодольский завод уже заключил очередной контракт на постройку для Минобороны пяти серийных кораблей того же проекта. В настоящее время все они находятся на различных этапах строительства. Местом их службы станет Черноморский флот.
Использованы фотографии: forums.airbase.ru
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